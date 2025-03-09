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Програмне забезпечення для створення діаграм дозволяє користувачам створювати складні діаграми, включно з блок-схемами та планами поверхів, використовуючи дані та зображення. Ці інструменти зазвичай пропонують шаблони для спрощення процесу створення діаграм, а також дозволяють користувачам гнучко створювати діаграми з нуля. Деякі програми для створення діаграм можна інтегрувати з іншими інструментами проектування та створювати платформи для спільної роботи, що дозволяє кільком користувачам переглядати та редагувати файли діаграм одночасно.
Запит на новий застосунок
VisualSitemaps
visualsitemaps.com
VisualSitemaps – це інструмент для автоматичного створення візуальних карт сайтів і скріншотів, що допомагає в аудиту веб-ресурсів і плануванні контенту.
Kumu
kumu.io
Зрозумійте свій безладний світ. Kumu дозволяє легко організовувати складні дані у карти взаємозв’язків, на які приємно дивитися та користуватися якими.
Boardmix
boardmix.com
Boardmix - це онлайн-дошка для спільної роботи, що дозволяє створювати прототипи, карти розуму та діаграми потоку у реальному часі.
Sketch Web
sketch.com
Sketch Web — це платформа для цифрового дизайну, яка дозволяє створювати, співпрацювати, прототипувати та експортувати проекти через веб-додаток.
FlowMapp
flowmapp.com
FlowMapp - це інструмент для створення карт сайтів, потоків користувачів та прототипів, який підтримує командну роботу над UX-дизайном у реальному часі.
Custellence
custellence.com
Ми віримо, що емпатія є найважливішою конкурентною перевагою будь-якої організації. Місія Custellence полягає в тому, щоб забезпечити більшу емпатію в організаціях, пропонуючи найкращий інструмент для створення змін, орієнтованих на клієнта. Custellence — це найпростіший у використанні інструмент відображення шляху клієнта, створений для менеджерів із взаємодії з клієнтами та професіоналів CX. Інструмент економить час і додає вам впевненості завдяки інтуїтивно зрозумілому інтерфейсу в поєднанні з необхідною кількістю розумного картографування подорожі. Custellence використовується професіоналами CX у всьому світі та командами таких компаній, як Microsoft, Veeva, Volvo, Polestar, Eon, Dandy та Takeda.
Widget Board
widget-board.com
Дошка віджетів - це інструмент для організації даних, який дозволяє створювати персоналізовані панелі з різними віджетами для управління проектами та ідеями.
Slickplan
slickplan.com
Slickplan - це інструмент для планування веб-сайтів, що дозволяє організувати вміст, співпрацювати в команді та створювати інтуїтивні навігаційні шляхи.
Overflow.io
overflow.io
Overflow — це перший у світі інструмент для побудови діаграм потоку користувачів, розроблений спеціально для команд дизайнерів продуктів. Він пропонує дизайнерам новий, вражаючий спосіб ефективної комунікації своєї роботи, одночасно повністю залучаючи свою аудиторію за допомогою інтерактивної презентації потоку користувачів.
Qlerify
qlerify.com
Qlerify – це інструмент на базі ШІ, що допомагає організаціям швидко створювати технічні специфікації та кодувати бізнес-процеси.
IcePanel
icepanel.io
IcePanel - це інструмент для команд у розробці програмного забезпечення, що дозволяє співпрацювати над дизайном архітектури в зручному візуальному форматі.
DYNO Mapper
dynomapper.com
Dyno Mapper - це інструмент для аналізу та оптимізації структури веб-сайту, який створює візуальні карти, проводить аудит вмісту та контролює продуктивність.
Elements.cloud
elements.cloud
Elements.cloud — це платформа Change Intelligence, яка допомагає вам прискорити процес трансформації бізнесу. Це дозволяє приймати інтелектуальні рішення щодо змін на основі спільного розуміння конфігурації системи, з потужним аналізом впливу та залежностей, пов’язаним із документацією бізнес-аналізу. Завдяки штучному інтелекту він може створювати карти процесів, створювати повні історії користувачів, рекомендувати рішення та спілкуватися з вашими даними. Це об’єднує команди та руйнує накопичені знання. Зміни впроваджуються швидше з впевненістю. Переробка скорочена. Прийняття користувачами стрімко зростає.
CardBoardIt
cardboardit.com
CardBoardIt - інструмент для картографування історій користувачів, що полегшує співпрацю в командах і інтегрується з Agile платформами.
Engage Process
engageprocess.com
Традиційне програмне забезпечення для керування процесами (інструменти BPM) починає діяти після того, як команда намітила свій процес. Engage Process Modeler спрощує це, пропонуючи готову платформу відображення, яка автоматично проектує та перевіряє ваші процеси разом із командою в кімнаті. Наш візуальний підхід легко зрозуміти будь-кому, гарантуючи миттєве захоплення вашого робочого процесу. Додайте контекстні дані, такі як час, витрати, програми, ризики, ролі, посилання на документи тощо, щоб завершити ваші процеси. Engage Process Modeler – це повністю SaaS, інсталяція не потрібна.
ArcSite
arcsite.com
ArcSite - додаток для створення креслень та оцінок на мобільних пристроях, що підтримує співпрацю та експортує в різних форматах.
ERD Lab
erdlab.io
ERD Lab - це онлайн інструмент для створення діаграм ER, що дозволяє візуально розробляти бази даних без коду і експортувати результати.
Zen UML
zenuml.com
Zen UML - це інструмент для створення та редагування UML-діаграм, що сприяє спільній роботі та візуалізації програмних систем.
Querychart
querychart.io
Querychart — безкоштовний веб-додаток для генерації потокових діаграм на основі даних, що дозволяє користувачам легко візуалізувати та аналізувати інформацію.
Rarchy
rarchy.com
Rarchy пропонує набір інструментів для планування веб-сайтів, включаючи візуальні карти сайту та потоки користувачів, розроблені для агентств і команд. Основним продуктом є наш безкоштовний редактор візуальних карт сайту, який дозволяє вам створювати карту сайту з нуля або імпортувати наявні сторінки веб-сайту за допомогою нашого генератора візуальних карт сайту. Потім ви зможете переглядати свій веб-сайт у п’яти різних візуальних форматах, використовувати інтерфейс перетягування для внесення змін і автоматично робити знімки екрана поточного дизайну сторінки. Карту сайту можна експортувати у формат XML (готовий для завантаження в пошукові системи), CSV або PDF. Rarchy ідеально підходить для команд, дозволяючи вам співпрацювати, переглядати та повідомляти про зміни на вашому веб-сайті в одному місці.
Gliffy
gliffy.com
Gliffy - це інструмент для створення діаграм, що інтегрується з Confluence та Jira, дозволяючи командам створювати професійні схеми та візуалізації.
Aha!
aha.io
Aha! - це програмне забезпечення для розробки продуктів, що допомагає командам впорядковувати стратегії, ідеї, співпрацю та документацію.
Allo
allo.io
Зустріньте свою першу віддалену робочу область. Отримайте всіх на одній сторінці, буквально. Попрощайтеся з вашим стомлюючим текстовим спілкуванням. Спробуйте спілкування, еволюціонували - більш інтерактивні, занурюючі та веселі. Новий спосіб співпрацювати з вашою командою. Дошка, відеоконференції, документація та управління проектами в одному місці. Алло - це те, де ідеї протікають, як дошка, але залишаються організованими. Планувати, ділитися та співпрацювати без безладу. Чому обирати allo? * Уніфікований вигляд кабіни: Попрощайтеся з хаосом жонглювання кількома додатками. За допомогою централізованого центру користувачі можуть інтегрувати всі свої інструменти, створити власні інформаційні панелі та мати єдиний пошук та папку "Вхідні". * Mastery OKR: Встановити, відстежувати та досягти цілей та ключових результатів. Алло приносить ясність цілям, допомагаючи командам залишатися узгодженими та зосередженими. * Управління проектами вдосконалено: від створення до завершення, легко керувати проектами. Співпрацюйте, призначте завдання та вдарить віхи. * Візуальна дошка: захоплюйте та візуалізуйте думки. Від сеансів мозкового штурму до проектної документації, дошка втілює в життя ідеї.
Cacoo
cacoo.com
Cacoo - онлайн інструмент для створення діаграм, блок-схем та дротяних рамок з функціями спільної роботи та інтеграцією з іншими платформами.
Cloudcraft
cloudcraft.co
Cloudcraft - інструмент для створення та управління діаграмами хмарної архітектури, оптимізованих для AWS та Azure, з можливістю реального візуалізації.
Creately
creately.com
Creately - це платформа для візуальної співпраці, яка допомагає командам організовувати ідеї, плани та документи в одному місці.
diagrams.net
diagrams.net
Діаграма.net - це онлайн та десктопний інструмент для створення схем різного типу, з можливістю інтеграції з різними платформами для спільної роботи.
Wondershare EdrawMax
edrawmax.com
Wondershare EdrawMax - універсальний інструмент для створення схем, що підтримує більше 300 типів діаграм і працює на різних платформах.
Excalidraw
excalidraw.com
Excalidraw — безкоштовна онлайн-дошка для спільної роботи, що дозволяє створювати діаграми та візуалізації без реєстрації і з можливістю експорту.
Excalidraw+
excalidraw.com
Excalidraw+ – віртуальна дошка для спільної роботи, яка дозволяє створювати та організовувати малюнки з можливістю реальної співпраці.
Miro
miro.com
Міро – це візуальний робочий простір для командної роботи, який дозволяє користувачам спільно створювати та візуалізувати ідеї без обмежень простору.
Lucid
lucid.co
Lucid - це візуальний інструмент для співпраці, який дозволяє командам створювати проекти за допомогою віртуальних дошок і діаграм.
Moqups
moqups.com
Moqups - це онлайн-інструмент для візуальної співпраці, що дозволяє створювати діаграми, прототипи та каркасні моделі у реальному часі.
Pingboard
pingboard.com
Pingboard - це платформа для управління персоналом, що допомагає організаціям покращити комунікацію та залучення працівників у віддаленій роботі.
Samepage
samepage.io
Samepage забезпечує спілкування, управління проектами та співпрацю через чат, відеоконференції і спільну роботу документів у хмарному середовищі.
SmartDraw
smartdraw.com
SmartDraw - це додаток для створення діаграм, що підтримує спільну роботу в реальному часі і дозволяє легко створювати візуальні документи.
StoriesOnBoard
storiesonboard.com
StoriesOnBoard - інструмент для управління продуктами в Agile, що дозволяє створювати та візуалізувати карти історій користувачів для команд.
Whimsical
whimsical.com
Примхливий - це інструмент для співпраці, який дозволяє командам створювати документацію, блок-схеми, прототипи та карти розуму з функціями в реальному часі.
Zen Flowchart
zenflowchart.com
Додаток Zen Flowchart дозволяє користувачам легко створювати блок-схеми та інші візуальні схеми за допомогою інтуїтивного інтерфейсу та функції перетягування.
ProcessOn
processon.com
ProcessOn - це онлайн-платформа для спільного створення діаграм, яка дозволяє створювати потоки, макети, BPMN, UML та мапи розуму.
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