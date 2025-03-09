Allo

allo.io

Зустріньте свою першу віддалену робочу область. Отримайте всіх на одній сторінці, буквально. Попрощайтеся з вашим стомлюючим текстовим спілкуванням. Спробуйте спілкування, еволюціонували - більш інтерактивні, занурюючі та веселі. Новий спосіб співпрацювати з вашою командою. Дошка, відеоконференції, документація та управління проектами в одному місці. Алло - це те, де ідеї протікають, як дошка, але залишаються організованими. Планувати, ділитися та співпрацювати без безладу. Чому обирати allo? * Уніфікований вигляд кабіни: Попрощайтеся з хаосом жонглювання кількома додатками. За допомогою централізованого центру користувачі можуть інтегрувати всі свої інструменти, створити власні інформаційні панелі та мати єдиний пошук та папку "Вхідні". * Mastery OKR: Встановити, відстежувати та досягти цілей та ключових результатів. Алло приносить ясність цілям, допомагаючи командам залишатися узгодженими та зосередженими. * Управління проектами вдосконалено: від створення до завершення, легко керувати проектами. Співпрацюйте, призначте завдання та вдарить віхи. * Візуальна дошка: захоплюйте та візуалізуйте думки. Від сеансів мозкового штурму до проектної документації, дошка втілює в життя ідеї.