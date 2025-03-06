SmartDraw

smartdraw.com

SmartDraw — це уніфікована візуальна програма, яка поєднує діаграми, дошку та візуалізацію даних в одне зручне для підприємства рішення. ПЛАНУЙТЕ, ВИКОНУЙТЕ ТА ПЕРЕГЛЯДАЙТЕ В КОМАНДІ В РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ Співпрацюйте зі своєю командою в бездоганному робочому просторі, який дозволяє поєднувати мозковий штурм у вільній формі з іншими візуальними ефектами. СТВОРЮЙТЕ ДОКУМЕНТАЦІЮ ПРЕЗЕНТАЦІЙНОЇ ЯКОСТІ Створюйте різноманітні діаграми від блок-схем до планів поверхів за допомогою інтуїтивно зрозумілих інструментів і шаблонів. ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ДАНИХ Створюйте діаграми з даних і додавайте дані до фігур, щоб покращити існуючі візуальні ефекти. Ви можете підключитися до своєї конфігурації AWS або Azure, створити організаційні діаграми з Active Directory або імпортувати дані Jira, щоб розпочати мозковий штурм. SMARTDRAW ЦЕ ЛЕГКИЙ ВИБІР ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВА - Легке ліцензування: ліцензія на сайт SmartDraw дозволяє охопити всю вашу організацію за єдиною низькою фіксованою ціною. Це означає, що вам не доведеться мати справу з постійним підрахунком голів. - Просте адміністрування: SmartDraw легко інтегрується з вашим існуючим файловим рішенням, таким як OneDrive, SharePoint і Google Drive. Він використовує ту саму структуру папок і рівні дозволів, які ви вже створили для користувачів. Крім того, SmartDraw підтримує SSO, що полегшує керування користувачами. - Безпека та надійність: SmartDraw відповідає всім стандартам безпеки та надійності для програми Enterprise. Клієнти SmartDraw варіюються від університетів та державних установ до понад 85% зі списку Fortune 500.