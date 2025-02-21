Програмне забезпечення для створення діаграм - Найпопулярніші застосунки - Того

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення для створення діаграм дозволяє користувачам створювати складні діаграми, включно з блок-схемами та планами поверхів, використовуючи дані та зображення. Ці інструменти зазвичай пропонують шаблони для спрощення процесу створення діаграм, а також дозволяють користувачам гнучко створювати діаграми з нуля. Деякі програми для створення діаграм можна інтегрувати з іншими інструментами проектування та створювати платформи для спільної роботи, що дозволяє кільком користувачам переглядати та редагувати файли діаграм одночасно.
Запит на новий застосунок
Miro
miro.com
Міро - це візуальна робоча область для інновацій, що дозволяє розподілити команди будь -якого розміру мріяти, розробляти та будувати майбутнє разом. Завдяки магії інтелектуального полотна Міро, візуалізації концепцій, ідей та рішень як команда може статися де завгодно-не потрібні маркери сухої ериази. Синхронізувати, протікати та відчути зв’язок роботи пліч -о -пліч з вашою командою - навіть у віддаленому, розподіленому або гібридному робочому середовищі. Клієнти Міро люблять використовувати miro to: * Проводити онлайн -зустрічі та командні майстерні * Мозковий штурм Нові ідеї та проекти на безмежній дошці * Редагувати, анотувати та позначити документи та PDF -файли * Робіть цифрові нотатки з Apple Pencil (і зменшити використання паперу!) * Легко збирати ресурси, фотографії, документи, посилання та посилання * Плануйте та керуйте спритними робочими процесами та ритуалами Scrum * Створіть подорожі користувачами, обробки карт та розробка персоналів * Навчіть та полегшуйте інтерактивні заняття в спільному просторі * Створіть бачення дошки ідей та натхнення Міро дозволяє створювати будь -який час і в будь -якому місці. Маючи понад 200+ заздалегідь виготовлених шаблонів, інтерфейс перетягування та падіння та без обмеження для співпрацівників, робота на дошці Міро-швидка та весела.
Excalidraw+
excalidraw.com
Excalidraw — це віртуальний інструмент для спільної роботи на білій дошці, який дозволяє легко малювати діаграми, схожі на намальовані від руки. У Excalidraw+, незалежно від того, чи є ви компанією, чи фізичною особою, ви можете створити робочий простір, де ви зможете керувати та впорядковувати всі створені малюнки. Малюнки легко доступні для ваших колег по роботі та безпечно зберігаються в хмарі. Співпраця в реальному часі ввімкнена за замовчуванням без додаткових дій.
Whimsical
whimsical.com
Примхливим є ітеративний робочий простір продукту. Ми допомагаємо командам швидше створити ясність і спільне розуміння за допомогою інструментів документації для вирішення будь-яких проблем із продуктом. Whimsical має: - Документи, які вбудовують візуальні елементи та об’єднують усі артефакти проекту - Блок-схеми для побудови діаграм процесів і потоків користувачів - Каркаси з компонентами перетягування - Інтелектуальні карти для прояснення та впорядкування ідей - Химерний штучний інтелект для швидкого запуску рішень із генеративними діаграмами - Перевірені шаблони та приклади від керівників продуктів і команд
VisualSitemaps
visualsitemaps.com
Автоматично генеруйте візуальні карти сайту за лічені секунди. ↳ Плануйте вміст ↳ Відстежуйте контроль якості та конкурентів ↳ Створюйте потоки Автоматично створюйте красиві візуальні карти сайту + знімки екрана з високою роздільною здатністю будь-якого загальнодоступного чи приватного веб-сайту, що дозволяє швидко й легко проводити поглиблені перевірки сайту на предмет інтерфейсу користувача, UX, SEO та маркетингових досліджень . Просто введіть URL-адресу та отримайте візуальну архітектуру всього сайту на основі мініатюр. ОНОВЛЕНО!! Ми щойно запустили ЗАВЖДИ БЕЗКОШТОВНО >> https://VISUALFLOWS.io
Boardmix
boardmix.com
Boardmix — це інноваційна онлайн-дошка, яка забезпечує плавний мозковий штурм, обговорення та спільне створення. Використовуйте потужність штучного інтелекту та переосмисліть свій досвід віддаленої роботи.
Sketch Web
sketch.com
Універсальна платформа для цифрового дизайну — із інструментами для спільного проектування, створенням прототипів і передачею розробників. Sketch — це пакет програмного забезпечення для дизайну, який допомагає створювати чудові продукти в масштабі, незалежно від того, працюєте ви самостійно чи спільно. Завдяки Sketch ви отримуєте потужну програму Mac для проектування, веб-програму для передачі та керування документами звідусіль, а також програму для iOS для прототипування вашої роботи в дорозі. Перегляньте це коротке відео, щоб дізнатися, як ви можете розкрити свій творчий потенціал і покращити робочий процес за допомогою Sketch.
FlowMapp
flowmapp.com
Створюйте винятковий UX для красивих продуктів, веб-сайтів і програм за допомогою онлайн-інструментів для спільної роботи. Проста та потужна візуальна платформа UX. Створюйте карти сайту, потоки користувачів і каркаси, щоб забезпечити ефективніше планування UX і веб-розробку. FlowMapp дозволяє командам разом планувати та проектувати цифровий досвід у режимі реального часу та в одному місці Як користуватися FlowMapp? — UX & Розробка — Планування — Командна робота — Організувати все — Створюйте та презентуйте прототипи Hi-Fi — Плануйте та зберігайте вміст — Спілкування з клієнтом — Збільшення продажів — Робота офлайн
Custellence
custellence.com
Ми віримо, що емпатія є найважливішою конкурентною перевагою будь-якої організації. Місія Custellence полягає в тому, щоб забезпечити більшу емпатію в організаціях, пропонуючи найкращий інструмент для створення змін, орієнтованих на клієнта. Custellence — це найпростіший у використанні інструмент відображення шляху клієнта, створений для менеджерів із взаємодії з клієнтами та професіоналів CX. Інструмент економить час і додає вам впевненості завдяки інтуїтивно зрозумілому інтерфейсу в поєднанні з необхідною кількістю розумного картографування подорожі. Custellence використовується професіоналами CX у всьому світі та командами таких компаній, як Microsoft, Veeva, Volvo, Polestar, Eon, Dandy та Takeda.
Widget Board
widget-board.com
Дошка віджетів — це інструмент підвищення продуктивності, який дозволяє створювати власні дошки з вашими улюбленими віджетами, такими як завдання, нотатки, медіафайли, дата й час, погода, календар і багато іншого! Створюйте ментальні карти та обмірковуйте свої ідеї, керуйте проектами та створюйте колекції будь-чого – усе в одному місці. Просто перетягніть віджети та файли на нову дошку.
Slickplan
slickplan.com
Slickplan є продуктом Awmous, LLC, фірми з розробки програмного забезпечення, яка зосереджена на створенні веб-рішень SaaS для компаній будь-якого розміру.
Overflow.io
overflow.io
Overflow — це перший у світі інструмент для побудови діаграм потоку користувачів, розроблений спеціально для команд дизайнерів продуктів. Він пропонує дизайнерам новий, вражаючий спосіб ефективної комунікації своєї роботи, одночасно повністю залучаючи свою аудиторію за допомогою інтерактивної презентації потоку користувачів.
Qlerify
qlerify.com
Qlerify — це інструмент прискорення на основі штучного інтелекту, який допомагає організаціям перетворювати бізнес-процеси на код у 100 разів швидше. Qlerify дозволяє нетехнічним користувачам швидко створювати технічні специфікації у форматі, який подобається розробникам і який можна використовувати миттєво для швидшого створення кращого програмного забезпечення. Qlerify поєднує робочий простір для співавторства з автоматичною генерацією ШІ системних вимог, моделей процесів, моделей даних, дизайну архітектури програмного забезпечення та вихідного коду – усіх артефактів, необхідних розробникам, заощаджуючи масу часу та коштів. Інструмент Qlerify повністю безкоштовний для обмеженого використання невеликими командами. Деякі функції Qlerify: 1. Надшвидкий і зручний інтерфейс спільного редагування, який дозволяє багатьом зацікавленим сторонам спільно створювати моделі процесів/шляхи користувача, моделі даних і збирати системні вимоги одночасно зі швидкістю думки 2. ШІ-генерація контенту збільшується. пришвидшує ще більше, направляє користувачів і починає тренінги 3. Генерація шаблонного коду штучним інтелектом економить дорогоцінний час розробника 4. Настроювані типи даних, необхідні розробникам, такі як історії користувачів, ескізи інтерфейсу користувача, бізнес-правила, KPI, моделі даних тощо 5. Підтримка потужних гнучкі фреймворки для швидкого старту розробки, такі як Scrum, User Story Mapping, Event Storming, Agile Data Modelling, Domain Driven Design і Simplified BPM. 5. Підтримка віддаленої співпраці, напр. ділитися вмістом із гостьовими користувачами, скасовувати/повторювати зміни або необмежений відкат/відкат між версіями, клонувати вміст, додавати коментарі та оцінки "подобається" або колективно встановлювати пріоритети за допомогою пріоритету MoSCoW або відображення історій користувача тощо. Спробуйте безкоштовно на https://www.qlerify. ком.
IcePanel
icepanel.io
IcePanel — це інструмент SaaS для технічних команд, які можуть співпрацювати над розробкою архітектури програмного забезпечення. Ми використовуємо візуальний підхід, пов’язаний із ресурсами в реальному світі, призначений для технічних і нетехнічних людей.
DYNO Mapper
dynomapper.com
Пакет веб-керування від Dyno Mapper дає вам контроль над найпотужнішим інструментом візуального відображення веб-сайтів. Наш веб-сканер створить візуальні карти сайту, які відображатимуть вашу ієрархію сторінок, вміст, внутрішні посилання, аналітику та коментарі для ефективної співпраці. Використовуйте наш редактор карти сайту, щоб додати свою таксономію, змінити ієрархію та експортувати свої дані для імпорту у вашу CMS. Виміряйте свою видимість, доступність і якість вмісту за допомогою нашого порівняльного показника V.A.C.Q.
Elements.cloud
elements.cloud
Elements.cloud — це платформа Change Intelligence, яка допомагає вам прискорити процес трансформації бізнесу. Це дозволяє приймати інтелектуальні рішення щодо змін на основі спільного розуміння конфігурації системи, з потужним аналізом впливу та залежностей, пов’язаним із документацією бізнес-аналізу. Завдяки штучному інтелекту він може створювати карти процесів, створювати повні історії користувачів, рекомендувати рішення та спілкуватися з вашими даними. Це об’єднує команди та руйнує накопичені знання. Зміни впроваджуються швидше з впевненістю. Переробка скорочена. Прийняття користувачами стрімко зростає.
CardBoardIt
cardboardit.com
CardBoard — це простий інструмент для відображення історій користувача. Цифрові листи спрощують співпрацю над дизайном і розробкою віддалених команд. Поділіться розповіддю користувача, яка дійсно об’єднує продукт. Потім візуалізуйте функціональну роботу, синхронізуючи дошки з Jira, Trello, Azure DevOps, VersionOne або Pivotal Tracker. Отримайте 14-денну безкоштовну пробну версію на cardboardit.com.
Engage Process
engageprocess.com
Традиційне програмне забезпечення для керування процесами (інструменти BPM) починає діяти після того, як команда намітила свій процес. Engage Process Modeler спрощує це, пропонуючи готову платформу відображення, яка автоматично проектує та перевіряє ваші процеси разом із командою в кімнаті. Наш візуальний підхід легко зрозуміти будь-кому, гарантуючи миттєве захоплення вашого робочого процесу. Додайте контекстні дані, такі як час, витрати, програми, ризики, ролі, посилання на документи тощо, щоб завершити ваші процеси. Engage Process Modeler – це повністю SaaS, інсталяція не потрібна.
ArcSite
arcsite.com
ArcSite дозволяє легко створювати професійно виглядаючі креслення на iPad, планшеті Android або пристрої Windows за лічені хвилини, а потім автоматично генерувати зліт, розраховувати вартість і маржу та навіть створювати виграшну пропозицію на основі цих креслень, і все це під час роботи над сайт роботи або будь-де, де ви хочете працювати. Понад 1,5 мільйона дизайнерів, продавців, інспекторів і техніків використовували ArcSite, щоб залучати більше бізнесу, економити час у полі та співпрацювати зі своїми командами.
ERD Lab
erdlab.io
ERD Lab — це онлайн-інструмент ER Diagram, який дозволяє візуально проектувати вашу базу даних. Імпортуйте існуючий SQL або створюйте нову базу даних без написання жодного рядка коду. Візуалізуйте свої схеми, щоб ділитися ними та співпрацювати з командою. Після завершення експортуйте SQL або PDF/зображення. Все БЕЗКОШТОВНО!
Zen UML
zenuml.com
ZenUML — це багатоплатформне рішення діаграми як коду для діаграм послідовності, блок-схеми* тощо.
Querychart
querychart.io
Querychart — це безкоштовна веб-програма, яка дозволяє користувачам легко створювати блок-схеми, використовуючи дані, усуваючи потребу в ручному малюванні. З інтерфейсом користувача, схожим на Excel, користувачі вводять дані безпосередньо в електронну таблицю для створення діаграм. Цей спрощений процес не тільки прискорює темп, але й забезпечує узгодженість візуалізацій.
Rarchy
rarchy.com
Rarchy пропонує набір інструментів для планування веб-сайтів, включаючи візуальні карти сайту та потоки користувачів, розроблені для агентств і команд. Основним продуктом є наш безкоштовний редактор візуальних карт сайту, який дозволяє вам створювати карту сайту з нуля або імпортувати наявні сторінки веб-сайту за допомогою нашого генератора візуальних карт сайту. Потім ви зможете переглядати свій веб-сайт у п’яти різних візуальних форматах, використовувати інтерфейс перетягування для внесення змін і автоматично робити знімки екрана поточного дизайну сторінки. Карту сайту можна експортувати у формат XML (готовий для завантаження в пошукові системи), CSV або PDF. Rarchy ідеально підходить для команд, дозволяючи вам співпрацювати, переглядати та повідомляти про зміни на вашому веб-сайті в одному місці.
Gliffy
gliffy.com
Програми Gliffy для створення діаграм спрощують спілкування та співпрацю зі швидкістю ваших ідей. Незалежно від того, використовуєте ви Gliffy у Confluence та Jira чи використовуєте наш окремий інструмент для створення діаграм Gliffy Online, ви знайдете інтуїтивно зрозумілий спосіб малювати діаграми. Перетягуйте свій шлях до професійно виглядаючих блок-схем, UML-діаграм, сутностей-зв’язків тощо всього за кілька кліків. Крім того, тепер ви можете будувати свої діаграми за допомогою коду з Mermaid js. Використовуйте шаблон, щоб створити розумову або концептуальну карту під час мозкового штурму. Вставте організаційну діаграму, яку легко оновлювати, в інструменти, які вже використовує ваша команда. Візуалізуйте свою хмарну архітектуру чи ІТ-мережі та додайте їх до документації вашої команди, а також скористайтеся функцією зв’язування даних Gliffy, щоб додавати реальні дані безпосередньо до своїх діаграм. Що б ви не планували, керували проектом або мріяли, Gliffy допоможе вам втілити це в життя. Створюйте діаграми зі своєю командою в режимі реального часу безпосередньо в Confluence Cloud для простіших і ефективніших робочих сеансів. Gliffy — найпопулярніший додаток для створення діаграм в екосистемі Atlassian, лише в Confluence понад 18 мільйонів користувачів створюють діаграми. Gliffy довіряють команди будь-якого розміру, що робить його провідним корпоративним рішенням для створення діаграм. Ви можете перевірити, чи Gliffy підходить для вашої команди, розпочавши пробну версію на Atlassian Marketplace або зареєструвавшись на двотижневу безкоштовну пробну версію Gliffy Online на gliffy.com.
Aha!
aha.io
Ага! це всесвітнє програмне забезпечення для розробки продуктів. Ми допомагаємо більш ніж 1 мільйону розробників продуктів втілити в життя свою стратегію. Наш набір інструментів включає Aha! Дорожні карти, ага! Ідеї, ага! Дошки, ага! Знання, і Ага! розвиватися. Команди розробки продуктів покладаються на наш досвід, керовані шаблони та навчальні програми через Aha! Академія буде найкращою. Ми пишаємося тим, що є зовсім іншим типом компанії SaaS, яка швидко розвивається. Бізнес самоокупний, прибутковий, 100% дистанційний. Ми визнані однією з найкращих повністю дистанційних компаній для роботи, підтримуємо рух Bootstrap і надали понад 1 мільйон доларів людям, які потребують через Aha! Доглядає. * Ага! це комплексний набір інструментів, призначених для допомоги менеджерам із продуктів у розробці ефективних і добре скоординованих стратегій продукту з надійним середовищем, яке можна адаптувати відповідно до конкретних вимог робочого процесу. * Рецензенти часто згадують широкі функціональні можливості інструменту, можливість налаштувати його відповідно до потреб своєї організації, його швидку та корисну технічну підтримку та ефективну інтеграцію з іншими платформами, такими як Jira та SFDC. * Рецензенти зіткнулися з обмеженнями в параметрах налаштування, зокрема в стилях шрифтів і фондових піктограмах, помітною складністю початкового етапу налаштування, крутою кривою навчання та обмеженнями можливостей звітування, зокрема неможливості створювати звіти про зміни, внесені в записи.
Allo
allo.io
Зустріньте свою першу віддалену робочу область. Отримайте всіх на одній сторінці, буквально. Попрощайтеся з вашим стомлюючим текстовим спілкуванням. Спробуйте спілкування, еволюціонували - більш інтерактивні, занурюючі та веселі. Новий спосіб співпрацювати з вашою командою. Дошка, відеоконференції, документація та управління проектами в одному місці. Алло - це те, де ідеї протікають, як дошка, але залишаються організованими. Планувати, ділитися та співпрацювати без безладу. Чому обирати allo? * Уніфікований вигляд кабіни: Попрощайтеся з хаосом жонглювання кількома додатками. За допомогою централізованого центру користувачі можуть інтегрувати всі свої інструменти, створити власні інформаційні панелі та мати єдиний пошук та папку "Вхідні". * Mastery OKR: Встановити, відстежувати та досягти цілей та ключових результатів. Алло приносить ясність цілям, допомагаючи командам залишатися узгодженими та зосередженими. * Управління проектами вдосконалено: від створення до завершення, легко керувати проектами. Співпрацюйте, призначте завдання та вдарить віхи. * Візуальна дошка: захоплюйте та візуалізуйте думки. Від сеансів мозкового штурму до проектної документації, дошка втілює в життя ідеї.
Cacoo
cacoo.com
Cacoo — це ваш улюблений інструмент для створення діаграм для спрощення візуальної комунікації. Завдяки універсальному та зручному інтерфейсу ви можете легко створювати діаграми, блок-схеми та каркаси, що робить його ідеальним вибором для команд та окремих творців, незалежно від місця розташування. Cacoo інтегрується з такими програмами, як Google Drive, Confluence та Visio, а також має доступ до великої бібліотеки шаблонів і форм. Легко діліться роботою за допомогою вбудовування, посилань і параметрів експорту.
Cloudcraft
cloudcraft.co
Сервіс №1 для створення, візуалізації та керування хмарною архітектурою для досягнення оптимальної продуктивності. Cloudcraft AWS Diagram Designer дозволяє максимально підвищити ефективність за допомогою ізометричних або двовимірних діаграм хмарної архітектури, оптимізованих для AWS за допомогою розумних компонентів. Отримайте потужну хмарну візуалізацію прямо у вас під рукою.
Creately
creately.com
Creately — це візуальна платформа для співпраці. Це дозволяє командам переходити від ідеї до планування та виконання в одному візуальному просторі. Візуально додавайте ідеї до різних фреймворків, картографуйте процеси, потоки чи цілі організації, створюйте документи технічної архітектури. Можливості безмежні завдяки понад 10 000 шаблонів, які постачаються з платформою.
diagrams.net
diagrams.net
diagrams.net — це програмне забезпечення для створення діаграм з відкритим вихідним кодом, онлайнове, настільне та контейнерне. Раніше draw.io
Wondershare EdrawMax
edrawmax.com
Wondershare EdrawMax — це універсальний інструмент для створення діаграм, який може служити всім вашим цілям. Він доступний для Windows, macOS, Linux і онлайн-використання. Незалежно від того, чи потрібно вам намалювати блок-схеми, інтелектуальні карти, організаційні діаграми, діаграми Ганта, плани поверхів і діаграми швидкої допомоги, ви знайдете в EdrawMax те, що вам потрібно. EdrawMax пропонує рішення для більш ніж 210 типів діаграм.
Excalidraw
excalidraw.com
Excalidraw — це безкоштовна дошка для спільної роботи з відкритим кодом. Не витрачайте час на пошук найкращого інструменту чи найкращого шаблону. Просто малювати. Без реєстрації, спливаючих вікон чи згоди на файли cookie. Проста дошка, основні інструменти та функції AI для швидкого створення ідеальних результатів. Команди та професіонали часто досягають рівня Excalidraw+ із необмеженим хмарним робочим простором і додатковими функціями, такими як презентації, додаткові генеративні підказки штучного інтелекту, розширені функції співпраці, керування доступом тощо. Excalidraw+ — це ефективний інструмент для команд і окремих людей, які перетворюють ідеї та можливості в реальність за допомогою онлайн-ідей у реальному часі, бездоганної візуалізації, різноманітних варіантів обміну та інших командних і корпоративних функцій. Дізнайтеся більше про Excalidraw+ https://plus.excalidraw.com/excalidraw-for-teams і спробуйте його з 14-денною безкоштовною пробною версією.
Kumu
kumu.io
Зрозумійте свій безладний світ. Kumu дозволяє легко організовувати складні дані у карти взаємозв’язків, на які приємно дивитися та користуватися якими.
Lucid
lucid.co
Lucid — це візуальний пакет для співпраці, який допомагає командам бачити та будувати майбутнє. Віртуальні дошки, інтелектуальні діаграми та хмарна візуалізація дають змогу організаціям розробляти плани від початкових ідей до успішної реалізації. Його використовують мільйони користувачів у понад 180 країнах. Дев’яносто шість відсотків зі списку Fortune 500 використовують Lucidchart, серед клієнтів Google, GE, NBC Universal і T-Mobile. Серед партнерів Lucid – такі лідери галузі, як Google, Atlassian, Amazon Web Services, Salesforce і Microsoft. З моменту заснування компанії зі штату Юта в 2010 році вона отримала численні нагороди за культуру бізнесу та робочого місця. З першого дня команда Lucid була уривчастою, інноваційною та надзвичайно успішною. Компанія вірна своїм основним цінностям, включаючи командну роботу над его, інновації в усьому, що вона робить, індивідуальне розширення можливостей, ініціативу, власність, а також пристрасть і досконалість у кожній сфері.
Moqups
moqups.com
Moqups — це візуальний інструмент для спільної роботи, який поєднує дошку, діаграму та функції дизайну в одній онлайн-програмі. Думайте, плануйте та спілкуйтеся в реальному часі, щоб створити широкий спектр візуальних матеріалів для будь-якого проекту: каркаси, макети, діаграми, інтелектуальні карти, інформаційні панелі та прототипи. Moqups використовують понад 2 мільйони менеджерів із продуктів, бізнес-аналітиків, фахівців з UX, керівників і міжфункціональних команд, які виконують базову роботу над складними проектами. Завдяки всім функціям, які вам потрібні, наше рішення заохочує кожного робити свій внесок, незалежно від його досвіду.
Pingboard
pingboard.com
Pingboard — це платформа програмного забезпечення за передплатою, яка надає рішення для підключення співробітників до компаній, у яких робоча сила переважно віддалена або розподілена в кількох місцях. Функції Pingboard допомагають відділам кадрів, операцій, внутрішніх комунікацій та іншим професіоналам вищого керівництва передавати інформацію, актуальну для всієї компанії. Pingboard також має функції, які допомагають кожному в організації бачити, хто є хто і хто що робить, а потім спілкуватися з цими колегами змістовним способом.
Samepage
samepage.io
Samepage полегшує спілкування, керування проектами, проведення нарад, онлайн-співпрацю тощо, поєднуючи командний чат, відеоконференції, спільний доступ до екрана, керування завданнями, спільний доступ до файлів і... Показати більше постійну роботу над документами команди в одній хмарній спільній роботі робочий простір.
SmartDraw
smartdraw.com
SmartDraw — це уніфікована візуальна програма, яка поєднує діаграми, дошку та візуалізацію даних в одне зручне для підприємства рішення. ПЛАНУЙТЕ, ВИКОНУЙТЕ ТА ПЕРЕГЛЯДАЙТЕ В КОМАНДІ В РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ Співпрацюйте зі своєю командою в бездоганному робочому просторі, який дозволяє поєднувати мозковий штурм у вільній формі з іншими візуальними ефектами. СТВОРЮЙТЕ ДОКУМЕНТАЦІЮ ПРЕЗЕНТАЦІЙНОЇ ЯКОСТІ Створюйте різноманітні діаграми від блок-схем до планів поверхів за допомогою інтуїтивно зрозумілих інструментів і шаблонів. ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ДАНИХ Створюйте діаграми з даних і додавайте дані до фігур, щоб покращити існуючі візуальні ефекти. Ви можете підключитися до своєї конфігурації AWS або Azure, створити організаційні діаграми з Active Directory або імпортувати дані Jira, щоб розпочати мозковий штурм. SMARTDRAW ЦЕ ЛЕГКИЙ ВИБІР ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВА - Легке ліцензування: ліцензія на сайт SmartDraw дозволяє охопити всю вашу організацію за єдиною низькою фіксованою ціною. Це означає, що вам не доведеться мати справу з постійним підрахунком голів. - Просте адміністрування: SmartDraw легко інтегрується з вашим існуючим файловим рішенням, таким як OneDrive, SharePoint і Google Drive. Він використовує ту саму структуру папок і рівні дозволів, які ви вже створили для користувачів. Крім того, SmartDraw підтримує SSO, що полегшує керування користувачами. - Безпека та надійність: SmartDraw відповідає всім стандартам безпеки та надійності для програми Enterprise. Клієнти SmartDraw варіюються від університетів та державних установ до понад 85% зі списку Fortune 500.
StoriesOnBoard
storiesonboard.com
Інструмент управління продуктами та ідеями для гнучких проектів. Двостороння інтеграція Trello, JIRA, GitHub, Pivotal Tracker у реальному часі. Спробуйте StoriesOnBoard безкоштовно.
Zen Flowchart
zenflowchart.com
Найпростіший редактор блок-схем. Створюйте блок-схеми кількома кліками за допомогою Zen Flowchart, найпростішого інструменту для створення блок-схем.
ProcessOn
processon.com
ProcessOn — це онлайн-платформа для спільного створення діаграм, яка дає змогу створювати різноманітні діаграми, включаючи блок-схеми, макети, BPMN, UML і Mindmaps. Ми вважаємо, що діаграми можуть допомогти нам краще зрозуміти та запам’ятати речі, які є абстрактними та незрозумілими. Було б гарною ідеєю використовувати схему, а не багато слів, коли ви пояснюєте щось складне іншим.
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