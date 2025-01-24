Програмне забезпечення для створення діаграм - Найпопулярніші застосунки - Саудівська Аравія

Gliffy

gliffy.com

Програми Gliffy для створення діаграм спрощують спілкування та співпрацю зі швидкістю ваших ідей. Незалежно від того, використовуєте ви Gliffy у Confluence та Jira чи використовуєте наш окремий інструмент для створення діаграм Gliffy Online, ви знайдете інтуїтивно зрозумілий спосіб малювати діаграми. Перетягуйте свій шлях до професійно виглядаючих блок-схем, UML-діаграм, сутностей-зв’язків тощо всього за кілька кліків. Крім того, тепер ви можете будувати свої діаграми за допомогою коду з Mermaid js. Використовуйте шаблон, щоб створити розумову або концептуальну карту під час мозкового штурму. Вставте організаційну діаграму, яку легко оновлювати, в інструменти, які вже використовує ваша команда. Візуалізуйте свою хмарну архітектуру чи ІТ-мережі та додайте їх до документації вашої команди, а також скористайтеся функцією зв’язування даних Gliffy, щоб додавати реальні дані безпосередньо до своїх діаграм. Що б ви не планували, керували проектом або мріяли, Gliffy допоможе вам втілити це в життя. Створюйте діаграми зі своєю командою в режимі реального часу безпосередньо в Confluence Cloud для простіших і ефективніших робочих сеансів. Gliffy — найпопулярніший додаток для створення діаграм в екосистемі Atlassian, лише в Confluence понад 18 мільйонів користувачів створюють діаграми. Gliffy довіряють команди будь-якого розміру, що робить його провідним корпоративним рішенням для створення діаграм. Ви можете перевірити, чи Gliffy підходить для вашої команди, розпочавши пробну версію на Atlassian Marketplace або зареєструвавшись на двотижневу безкоштовну пробну версію Gliffy Online на gliffy.com.