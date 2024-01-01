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Програмне забезпечення для створення діаграм - Найпопулярніші застосунки
Програмне забезпечення для створення діаграм дозволяє користувачам створювати складні діаграми, зокрема блок-схеми та плани поверхів, використовуючи дані та зображення. Ці інструменти зазвичай пропонують шаблони для спрощення процесу створення діаграм, а також дозволяють користувачам гнучко створювати діаграми з нуля. Деякі програми для створення діаграм можна інтегрувати з іншими інструментами проектування та створювати платформи для спільної роботи, що дозволяє кільком користувачам переглядати та редагувати файли діаграм одночасно.
Запит на новий застосунок
Excalidraw
excalidraw.com
Excalidraw — це віртуальний інструмент для спільної роботи на білій дошці, який дозволяє легко малювати діаграми, схожі на намальовані від руки.
Whimsical
whimsical.com
Спілкуйтеся візуально зі швидкістю думки – спільні блок-схеми, каркаси, наліпки та інтелектуальні карти.
Miro
miro.com
Miro — це онлайн-платформа для спільної дошки, яка дозволяє розподіленим командам ефективно працювати разом, від мозкового штурму за допомогою цифрових наліпок до планування та керування гнучкими робочими процесами.
Excalidraw+
excalidraw.com
Excalidraw — це віртуальний інструмент для спільної роботи на білій дошці, який дозволяє легко малювати діаграми, схожі на намальовані від руки. У Excalidraw+, незалежно від того, чи є ви компанією, чи фізичною особою, ви можете створити робочий простір, де ви зможете керувати всіма створеними малю...
diagrams.net
diagrams.net
diagrams.net — це програмне забезпечення для створення діаграм з відкритим вихідним кодом, онлайнове, настільне та контейнерне. Раніше draw.io
Lucid
lucid.app
Lucid — це єдиний візуальний пакет для співпраці, який дає командам можливість переходити від уявлення майбутнього до його побудови.
Moqups
moqups.com
Moqups — це оптимізована та інтуїтивно зрозуміла веб-програма, яка допомагає створювати каркаси, макети, діаграми та прототипи та співпрацювати над ними для будь-якого типу проекту.
Gliffy
gliffy.com
Створюйте діаграми UML, блок-схеми, каркаси тощо. Наше безкоштовне програмне забезпечення для діаграм та онлайн-інструменти для діаграм покращують співпрацю та спілкування.
Creately
creately.com
Програмне забезпечення для візуального робочого простору для спільної роботи над мозковим штурмом, плануванням, виконанням і аналізом проектів. Співпраця в реальному часі, нескінченне полотно та потужні можливості створення діаграм.
Wondershare EdrawMax
edrawmax.com
EdrawMax — це універсальний інструмент для створення діаграм, який може створювати понад 280 типів діаграм, таких як блок-схеми, організаційні діаграми, інфографіка, діаграми Ганта, p&id тощо.
SmartDraw
smartdraw.com
Простий і потужний редактор блок-схем.
Sketch Web
sketch.com
Sketch — це універсальна платформа для цифрового дизайну — із інструментами для спільного проектування, створенням прототипів і передачею розробників. Почніть роботу безкоштовно.
Boardmix
boardmix.com
Boardmix — це онлайн-дошка для спільної роботи, яка об’єднує різні інструменти для підвищення ефективності команди та вільної уяви команди
Cloudcraft
cloudcraft.co
Візуалізуйте своє середовище AWS у вигляді діаграм ізометричної архітектури. З’єднайте блоки для EC2, ELB, RDS тощо. Підключіть своє живе середовище AWS.
Widget Board
widget-board.com
Дошка віджетів — це інструмент для підвищення продуктивності, який дозволяє створювати власні дошки з вашими улюбленими віджетами, такими як завдання, нотатки, медіа, дата й час, погода, календар і багато іншого!
Zen Flowchart
zenflowchart.com
Найпростіший редактор блок-схем. Створюйте блок-схеми кількома кліками за допомогою Zen Flowchart, найпростішого інструменту для створення блок-схем.
Cacoo
cacoo.com
Програмне забезпечення для онлайн-схем для створення та безпечного обміну блок-схемами, каркасами, UML-моделями, мережевими діаграмами тощо. Більше 2,5 мільйонів користувачів. Почніть з безкоштовного облікового запису!
ProcessOn
processon.com
Безкоштовна онлайн-схема Mind Map Професійний і потужний інструмент для малювання, який підтримує онлайн-співпрацю в режимі реального часу між кількома людьми та може використовуватися для малювання різноманітної графіки, наприклад діаграм прототипів, UML, BPMN та діаграм топології мережі.
Aha!
aha.io
Увійдіть у свій Aha! робочий простір. У вас ще немає облікового запису? Підпишіться на безкоштовну 30-денну пробну версію програмного забезпечення №1 у світі для створення дорожньої карти.
Kumu
kumu.io
Зрозумійте свій безладний світ. Kumu дозволяє легко організовувати складні дані у карти взаємозв’язків, на які приємно дивитися та користуватися якими.
IcePanel
icepanel.io
IcePanel — це інструмент SaaS для технічних команд, які можуть співпрацювати над розробкою архітектури програмного забезпечення. Ми використовуємо візуальний підхід, пов’язаний із ресурсами в реальному світі, призначений для технічних і нетехнічних людей.
FlowMapp
flowmapp.com
Проста та потужна візуальна платформа UX. Створюйте карти сайту, потоки користувачів і каркаси, щоб забезпечити ефективніше планування UX і веб-розробку. FlowMapp дозволяє командам планувати та розробляти цифровий досвід разом, у режимі реального часу та в одному місці ⚙️ Як користуватися FlowMapp? ...
StoriesOnBoard
storiesonboard.com
Інструмент управління продуктами та ідеями для гнучких проектів. Двостороння інтеграція Trello, JIRA, GitHub, Pivotal Tracker у реальному часі. Спробуйте StoriesOnBoard безкоштовно.
Pingboard
pingboard.com
Сила вашої організації полягає в ваших співробітниках і відносинах, які вони формують. Використовуйте Pingboard, щоб знову підключити своїх людей.
Allo
allo.io
Зустрічайте свій перший віддалений робочий простір. Отримайте всіх на одній сторінці, буквально. Попрощайтеся з нудним текстовим спілкуванням. Спробуйте спілкування, вдосконалене — Більш інтерактивне, захоплююче та веселе. Новий спосіб співпраці з командою. Дошка, відеоконференції, документація та ...
ERD Lab
erdlab.io
ERD Lab — це онлайн-інструмент ER Diagram, який дозволяє візуально проектувати вашу базу даних. Імпортуйте існуючий SQL або створюйте нову базу даних без написання жодного рядка коду. Візуалізуйте свої схеми, щоб ділитися ними та співпрацювати з командою. Після завершення експортуйте SQL або PDF/зоб...
Samepage
samepage.io
Увійдіть на Samepage і співпрацюйте зі своєю командою в реальному часі. Спілкуйтеся в чаті, діліться файлами, призначайте завдання, керуйте проектами та багато іншого.
ArcSite
arcsite.com
ArcSite дозволяє легко створювати професійно виглядаючі креслення на iPad, планшеті Android або пристрої з ОС Windows за лічені хвилини, а потім автоматично генерувати зліт, розраховувати вартість і маржу та навіть створювати виграшну пропозицію на основі цих креслень, працюючи над сайт роботи або б...
Rarchy
rarchy.com
Rarchy пропонує набір інструментів для планування веб-сайтів, включаючи візуальні карти сайту та потоки користувачів, розроблені для агентств і команд. Основним продуктом є наш безкоштовний редактор візуальних карт сайту, який дозволяє вам створювати карту сайту з нуля або імпортувати наявні сторінк...
CardBoardIt
cardboardit.com
CardBoard — це простий інструмент для відображення історій користувача. Цифрові листи спрощують співпрацю над дизайном і розробкою віддалених команд. Поділіться розповіддю користувача, яка дійсно об’єднує продукт. Потім візуалізуйте функціональну роботу, синхронізуючи дошки з Jira, Trello, Azure Dev...
Overflow.io
overflow.io
Overflow — це перший у світі інструмент для побудови діаграм потоку користувачів, розроблений спеціально для команд дизайнерів продуктів. Він пропонує дизайнерам новий, вражаючий спосіб ефективної комунікації своєї роботи, одночасно повністю залучаючи свою аудиторію за допомогою інтерактивної презен...
Custellence
custellence.com
Ми віримо, що емпатія є найважливішою конкурентною перевагою будь-якої організації. Місія Custellence полягає в тому, щоб забезпечити більшу емпатію в організаціях, пропонуючи найкращий інструмент для створення змін, орієнтованих на клієнта. Custellence — це найпростіший у використанні інструмент ка...
Querychart
querychart.io
Querychart — це безкоштовна веб-програма, яка дозволяє користувачам легко створювати блок-схеми, використовуючи дані, усуваючи потребу в ручному малюванні. З інтерфейсом користувача, схожим на Excel, користувачі вводять дані безпосередньо в електронну таблицю для створення діаграм. Цей спрощений про...
Zen UML
zenuml.com
ZenUML — це багатоплатформне рішення діаграми як коду для діаграм послідовності, блок-схеми* тощо.
Engage Process
engageprocess.com
Традиційне програмне забезпечення для керування процесами (інструменти BPM) починає діяти після того, як команда намітила свій процес. Engage Process Modeler спрощує це, пропонуючи готову платформу відображення, яка автоматично проектує та перевіряє ваші процеси разом із командою в кімнаті. Наш візу...
Elements.cloud
elements.cloud
Elements.cloud — це платформа Change Intelligence, яка допомагає вам прискорити процес трансформації бізнесу. Це дозволяє приймати інтелектуальні рішення щодо змін на основі спільного розуміння конфігурації системи, з потужним аналізом впливу та залежностей, пов’язаним із документацією бізнес-аналіз...
DYNO Mapper
dynomapper.com
Пакет веб-керування Dyno Mapper дає вам контроль над найпотужнішим інструментом візуального відображення веб-сайтів. Наш веб-сканер створить візуальні карти сайту, які відображатимуть вашу ієрархію сторінок, вміст, внутрішні посилання, аналітику та коментарі для ефективної співпраці. Використовуйте ...
VisualSitemaps
visualsitemaps.com
Автоматично генеруйте візуальні карти сайту за лічені секунди. ↳ Плануйте вміст ↳ Відстежуйте контроль якості та конкурентів ↳ Створюйте потоки Автоматично створюйте красиві візуальні мапи сайту + знімки екрана з високою роздільною здатністю будь-якого загальнодоступного чи приватного веб-сайту, що ...
Qlerify
qlerify.com
Qlerify — це інструмент прискорення на основі штучного інтелекту, який допомагає організаціям перетворювати бізнес-процеси на код у 100 разів швидше. Qlerify дозволяє нетехнічним користувачам швидко створювати технічні специфікації у форматі, який подобається розробникам і який можна використовувати...
Slickplan
slickplan.com
Slickplan є продуктом Awmous, LLC, фірми з розробки програмного забезпечення, яка зосереджена на створенні веб-рішень SaaS для компаній будь-якого розміру.