Програмне забезпечення для створення діаграм - Найпопулярніші застосунки - Канада

Excalidraw+

excalidraw.com

Excalidraw — це віртуальний інструмент для спільної роботи на білій дошці, який дозволяє легко малювати діаграми, схожі на намальовані від руки. У Excalidraw+, незалежно від того, чи є ви компанією, чи фізичною особою, ви можете створити робочий простір, де ви зможете керувати та впорядковувати всі...