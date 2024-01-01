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Програмне забезпечення для створення діаграм - Найпопулярніші застосунки - Азербайджан
Програмне забезпечення для створення діаграм дозволяє користувачам створювати складні діаграми, включно з блок-схемами та планами поверхів, використовуючи дані та зображення. Ці інструменти зазвичай пропонують шаблони для спрощення процесу створення діаграм, а також дозволяють користувачам гнучко створювати діаграми з нуля. Деякі програми для створення діаграм можна інтегрувати з іншими інструментами проектування та створювати платформи для спільної роботи, що дозволяє кільком користувачам переглядати та редагувати файли діаграм одночасно.
Запит на новий застосунок
diagrams.net
diagrams.net
diagrams.net — це програмне забезпечення для створення діаграм з відкритим вихідним кодом, онлайнове, настільне та контейнерне. Раніше draw.io
Miro
miro.com
Miro надає візуальний робочий простір для інновацій, який дозволяє розподіленим командам будь-якого розміру мріяти, проектувати та будувати майбутнє разом. Сьогодні понад 70 мільйонів користувачів у всьому світі в 200 000 організаціях, включаючи Nike, Ikea, Deloitte, WPP і Cisco, покладаються на Mir...
Excalidraw
excalidraw.com
Excalidraw — це безкоштовна дошка для спільної роботи з відкритим кодом. Не витрачайте час на пошук найкращого інструменту чи найкращого шаблону. Просто малювати. Без реєстрації, спливаючих вікон чи згоди на файли cookie. Проста дошка, основні інструменти та функції AI для швидкого створення ідеальн...
Whimsical
whimsical.com
Примхливим є ітеративний робочий простір продукту. Ми допомагаємо командам швидше створити ясність і спільне розуміння за допомогою інструментів документації для вирішення будь-яких проблем із продуктом. У нас є: - Документи, які вбудовують візуальні елементи та об'єднують усі артефакти проекту - Бл...
Excalidraw+
excalidraw.com
Excalidraw — це віртуальний інструмент для спільної роботи на білій дошці, який дозволяє легко малювати діаграми, схожі на намальовані від руки. У Excalidraw+, незалежно від того, чи є ви компанією, чи фізичною особою, ви можете створити робочий простір, де ви зможете керувати та впорядковувати всі...
Lucid
lucid.app
Lucid Visual Collaboration Suite — це повна платформа для команд, які хочуть візуально співпрацювати, незалежно від того, де вони знаходяться та як працюють. Віртуальні дошки, інтелектуальні діаграми та хмарна візуалізація дають змогу організаціям розробляти плани від початкових ідей до успішної реа...
Moqups
moqups.com
Moqups — це візуальний інструмент для спільної роботи, який поєднує дошку, діаграму та функції дизайну в одній онлайн-програмі. Думайте, плануйте та спілкуйтеся в реальному часі, щоб створити широкий спектр візуальних матеріалів для будь-якого проекту: каркаси, макети, діаграми, інтелектуальні карти...
Gliffy
gliffy.com
Програми Gliffy для створення діаграм спрощують спілкування та співпрацю зі швидкістю ваших ідей. Незалежно від того, використовуєте ви Gliffy у Confluence та Jira чи використовуєте наш окремий інструмент для створення діаграм Gliffy Online, ви знайдете інтуїтивно зрозумілий спосіб малювати діаграми...
Wondershare EdrawMax
edrawmax.com
Wondershare EdrawMax — це універсальний інструмент для створення діаграм, який може служити всім вашим цілям. Він доступний для Windows, macOS, Linux і онлайн-використання. Незалежно від того, чи потрібно вам намалювати блок-схеми, інтелектуальні карти, організаційні діаграми, діаграми Ганта, плани ...
Creately
creately.com
Creately — це візуальна платформа для співпраці. Це дозволяє командам переходити від ідеї до планування та виконання в одному візуальному просторі. Візуально додавайте ідеї до різних фреймворків, картографуйте процеси, потоки чи цілі організації, створюйте документи технічної архітектури. Можливості...
Sketch Web
sketch.com
Sketch — це універсальна платформа для цифрового дизайну — із інструментами для спільного проектування, створенням прототипів і передачею розробників. Почніть роботу безкоштовно.
Widget Board
widget-board.com
Дошка віджетів — це інструмент підвищення продуктивності, який дозволяє створювати власні дошки з вашими улюбленими віджетами, такими як завдання, нотатки, медіафайли, дата й час, погода, календар і багато іншого! Створюйте ментальні карти та обмірковуйте свої ідеї, керуйте проектами та створюйте ко...
SmartDraw
smartdraw.com
SmartDraw — це уніфікована візуальна програма, яка поєднує діаграми, дошку та візуалізацію даних в одне зручне для підприємства рішення. ПЛАНУЙТЕ, ВИКОНУЙТЕ ТА ПЕРЕГЛЯДАЙТЕ В КОМАНДІ В РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ Співпрацюйте зі своєю командою в бездоганному робочому просторі, який дозволяє поєднувати мозковий ш...
Boardmix
boardmix.com
Boardmix — це інноваційна онлайн-дошка, яка забезпечує плавний мозковий штурм, обговорення та спільне створення. Використовуйте потужність штучного інтелекту та переосмисліть свій досвід віддаленої роботи.
Cloudcraft
cloudcraft.co
Сервіс №1 для створення, візуалізації та керування хмарною архітектурою для досягнення оптимальної продуктивності. Cloudcraft AWS Diagram Designer дозволяє максимально підвищити ефективність за допомогою ізометричних або двовимірних діаграм хмарної архітектури, оптимізованих для AWS за допомогою роз...
Zen Flowchart
zenflowchart.com
Найпростіший редактор блок-схем. Створюйте блок-схеми кількома кліками за допомогою Zen Flowchart, найпростішого інструменту для створення блок-схем.
Cacoo
cacoo.com
Cacoo — це ваш улюблений інструмент для створення діаграм для спрощення візуальної комунікації. Завдяки універсальному та зручному інтерфейсу ви можете легко створювати діаграми, блок-схеми та каркаси, що робить його ідеальним вибором для команд та окремих творців, незалежно від місця розташування. ...
ProcessOn
processon.com
ProcessOn — це онлайн-платформа для спільного створення діаграм, яка дає змогу створювати різноманітні діаграми, включаючи блок-схеми, макети, BPMN, UML і Mindmaps. Ми вважаємо, що діаграми можуть допомогти нам краще зрозуміти та запам’ятати речі, які є абстрактними та незрозумілими. Було б гарною і...
Aha!
aha.io
Ага! це всесвітнє програмне забезпечення для розробки продуктів. Ми допомагаємо більш ніж 1 мільйону розробників продуктів втілити в життя свою стратегію. Наш набір інструментів включає Aha! Дорожні карти, ага! Ідеї, ага! Дошки, ага! Знання, і Ага! розвиватися. Команди розробки продуктів покладаютьс...
Kumu
kumu.io
Зрозумійте свій безладний світ. Kumu дозволяє легко організовувати складні дані у карти взаємозв’язків, на які приємно дивитися та користуватися якими.
IcePanel
icepanel.io
IcePanel — це інструмент SaaS для технічних команд, які можуть співпрацювати над розробкою архітектури програмного забезпечення. Ми використовуємо візуальний підхід, пов’язаний із ресурсами в реальному світі, призначений для технічних і нетехнічних людей.
StoriesOnBoard
storiesonboard.com
Інструмент управління продуктами та ідеями для гнучких проектів. Двостороння інтеграція Trello, JIRA, GitHub, Pivotal Tracker у реальному часі. Спробуйте StoriesOnBoard безкоштовно.
FlowMapp
flowmapp.com
Проста та потужна візуальна платформа UX. Створюйте карти сайту, потоки користувачів і каркаси, щоб забезпечити ефективніше планування UX і веб-розробку. FlowMapp дозволяє командам планувати та розробляти цифровий досвід разом, у режимі реального часу та в одному місці ⚙️ Як користуватися FlowMapp? ...
ArcSite
arcsite.com
ArcSite дозволяє легко створювати професійно виглядаючі креслення на iPad, планшеті Android або пристрої Windows за лічені хвилини, а потім автоматично генерувати зліт, розраховувати вартість і маржу та навіть створювати виграшну пропозицію на основі цих креслень, і все це під час роботи над сайт ро...
Pingboard
pingboard.com
Pingboard — це платформа програмного забезпечення за передплатою, яка надає рішення для підключення співробітників до компаній, у яких робоча сила переважно віддалена або розподілена в кількох місцях. Функції Pingboard допомагають відділам кадрів, операцій, внутрішніх комунікацій та іншим професіона...
Allo
allo.io
Зустрічайте свій перший віддалений робочий простір. Отримайте всіх на одній сторінці, буквально. Попрощайтеся з нудним текстовим спілкуванням. Спробуйте спілкування, вдосконалене — Більш інтерактивне, захоплююче та веселе. Новий спосіб співпраці з командою. Дошка, відеоконференції, документація та ...
Samepage
samepage.io
Samepage полегшує спілкування, керування проектами, проведення нарад, онлайн-співпрацю тощо, поєднуючи командний чат, відеоконференції, спільний доступ до екрана, керування завданнями, спільний доступ до файлів і... Показати більше постійну роботу над документами команди в одній хмарній спільній роб...
ERD Lab
erdlab.io
ERD Lab — це онлайн-інструмент ER Diagram, який дозволяє візуально проектувати вашу базу даних. Імпортуйте існуючий SQL або створюйте нову базу даних без написання жодного рядка коду. Візуалізуйте свої схеми, щоб ділитися ними та співпрацювати з командою. Після завершення експортуйте SQL або PDF/зоб...
Overflow.io
overflow.io
Overflow — це перший у світі інструмент для побудови діаграм потоку користувачів, розроблений спеціально для команд дизайнерів продуктів. Він пропонує дизайнерам новий, вражаючий спосіб ефективної комунікації своєї роботи, одночасно повністю залучаючи свою аудиторію за допомогою інтерактивної презен...
Rarchy
rarchy.com
Rarchy пропонує набір інструментів для планування веб-сайтів, включаючи візуальні карти сайту та потоки користувачів, розроблені для агентств і команд. Основним продуктом є наш безкоштовний редактор візуальних карт сайту, який дозволяє вам створювати карту сайту з нуля або імпортувати наявні сторінк...
Zen UML
zenuml.com
ZenUML — це багатоплатформне рішення діаграми як коду для діаграм послідовності, блок-схеми* тощо.
CardBoardIt
cardboardit.com
CardBoard — це простий інструмент для відображення історій користувача. Цифрові листи спрощують співпрацю над дизайном і розробкою віддалених команд. Поділіться розповіддю користувача, яка дійсно об’єднує продукт. Потім візуалізуйте функціональну роботу, синхронізуючи дошки з Jira, Trello, Azure Dev...
Qlerify
qlerify.com
Qlerify — це інструмент прискорення на основі штучного інтелекту, який допомагає організаціям перетворювати бізнес-процеси на код у 100 разів швидше. Qlerify дозволяє нетехнічним користувачам швидко створювати технічні специфікації у форматі, який подобається розробникам і який можна використовувати...
Slickplan
slickplan.com
Slickplan є продуктом Awmous, LLC, фірми з розробки програмного забезпечення, яка зосереджена на створенні веб-рішень SaaS для компаній будь-якого розміру.
Custellence
custellence.com
Ми віримо, що емпатія є найважливішою конкурентною перевагою будь-якої організації. Місія Custellence полягає в тому, щоб забезпечити більшу емпатію в організаціях, пропонуючи найкращий інструмент для створення змін, орієнтованих на клієнта. Custellence — це найпростіший у використанні інструмент ві...
Querychart
querychart.io
Querychart — це безкоштовна веб-програма, яка дозволяє користувачам легко створювати блок-схеми, використовуючи дані, усуваючи потребу в ручному малюванні. З інтерфейсом користувача, схожим на Excel, користувачі вводять дані безпосередньо в електронну таблицю для створення діаграм. Цей спрощений про...
Elements.cloud
elements.cloud
Elements.cloud — це платформа Change Intelligence, яка допомагає вам прискорити процес трансформації бізнесу. Це дозволяє приймати інтелектуальні рішення щодо змін на основі спільного розуміння конфігурації системи, з потужним аналізом впливу та залежностей, пов’язаним із документацією бізнес-аналіз...
Engage Process
engageprocess.com
Традиційне програмне забезпечення для керування процесами (інструменти BPM) починає діяти після того, як команда намітила свій процес. Engage Process Modeler спрощує це, пропонуючи готову платформу відображення, яка автоматично проектує та перевіряє ваші процеси разом із командою в кімнаті. Наш візу...
DYNO Mapper
dynomapper.com
Пакет веб-керування від Dyno Mapper дає вам контроль над найпотужнішим інструментом візуального відображення веб-сайтів. Наш веб-сканер створить візуальні карти сайту, які відображатимуть вашу ієрархію сторінок, вміст, внутрішні посилання, аналітику та коментарі для ефективної співпраці. Використову...
VisualSitemaps
visualsitemaps.com
Автоматично генеруйте візуальні карти сайту за лічені секунди. ↳ Плануйте вміст ↳ Відстежуйте контроль якості та конкурентів ↳ Створюйте потоки Автоматично створюйте красиві візуальні карти сайту + знімки екрана з високою роздільною здатністю будь-якого загальнодоступного чи приватного веб-сайту, що...