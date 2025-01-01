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Платформи DevOps - Найпопулярніші застосунки

Платформи DevOps забезпечують команди необхідними інструментами та можливостями автоматизації для ефективного керування безперервною доставкою. Безперервна доставка — це методологія розробки, зосереджена на швидкому та оперативному створенні, тестуванні та випуску програмного забезпечення. Ці платформи підтримують безперервну інтеграцію (CI) і безперервне розгортання (CD), автоматизуючи різні завдання розробки для створення надійного конвеєра доставки. Використовуючи платформи DevOps, команди можуть гарантувати, що їхні безперервні процеси доставки чітко визначені, повністю автоматизовані та легко керовані в рамках уніфікованої структури, що сприяє створенню ефективного гнучкого середовища DevOps. Ці платформи часто охоплюють повні функціональні можливості оркестровки випуску додатків і програмного забезпечення для автоматизації створення, полегшуючи власне керування, автоматизацію та виконання процесів CI/CD.

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GitHub

GitHub

github.com

GitHub - це платформа для розробки програмного забезпечення, що дозволяє керувати версіями коду та співпрацювати над проектами.

GitLab

GitLab

about.gitlab.com

GitLab - це веб-платформа для управління репозиторіями, що включає інструменти для співпраці, відстеження проблем і CI/CD для розробки програмного забезпечення.

Azure DevOps

Azure DevOps

azure.com

Azure DevOps - хмарна платформа для управління розробкою програмного забезпечення, що включає планування, тестування, розгортання та моніторинг.

ServiceNow

ServiceNow

servicenow.com

ServiceNow - хмарна платформа для управління бізнес-процесами, що автоматизує обслуговування ІТ, клієнтів та HR, адаптуючись до потреб організацій.

CircleCI

CircleCI

circleci.com

CircleCI - це платформа для безперервної інтеграції та розгортання (CI/CD), що автоматизує процеси розробки програмного забезпечення.

Jenkins

Jenkins

jenkins.io

Jenkins — це сервер автоматизації з відкритим кодом для налаштування та автоматизації процесів розробки, складання, тестування та розгортання програмного забезпечення.

Bitrise

Bitrise

bitrise.io

Bitrise - це хмарний сервіс безперервної інтеграції для автоматизації розробки, тестування та розгортання мобільних додатків для iOS та Android.

Codefresh

Codefresh

codefresh.io

Codefresh-це рішення для автоматизації CI/CD, яке спрощує розгортання хмарних додатків, підтримує GitOps і має інтеграцію з популярними інструментами.

Gearset

Gearset

gearset.com

Gearset — платформа для DevOps у Salesforce, яка полегшує розгортання, автоматичне тестування та резервне копіювання, покращуючи процеси розвитку та випуску.

Dagster

Dagster

dagster.io

Дагстер — це платформа для оркестрації робочих процесів даних, що сприяє розробці, виконанню та моніторингу активів даних.

Appcircle

Appcircle

appcircle.io

Appcircle – це інструмент CI/CD для мобільних додатків, що автоматизує їх розробку, тестування та розгортання, підтримуючи популярні фреймворки.

Buddy

Buddy

buddy.works

Buddy — це застосунок, що автоматизує процес доставки веб-проєктів, зменшуючи повторювані завдання розробки за допомогою інтеграції з Docker.

CodeNOW

CodeNOW

codenow.com

CodeNOW - платформа для спрощення розробки ПЗ в хмарах, забезпечує управління інфраструктурою та дозволяє командам фокусуватися на коді.

Choreo

Choreo

choreo.dev

Choreo - це внутрішня платформа для розробників, що спрощує створення, розгортання та управління хмарними додатками без потреби в технічному обслуговуванні платформи.

Qovery

Qovery

qovery.com

Qovery - це платформа для розробників, що спрощує управління хмарною інфраструктурою, автоматизує створення середовищ та інтегрується з CI/CD інструментами.

Semaphore

Semaphore

semaphoreci.com

Semaphore - платформа для автоматизації процесів інтеграції та доставки програмного забезпечення, яка забезпечує швидкі тести та контроль робочих процесів.

Gravity Cloud

Gravity Cloud

gravitycloud.ai

Gravity Cloud – платформа для управління хмарною інфраструктурою, що забезпечує контроль і оптимізацію ресурсів без коду.

mogenius

mogenius

mogenius.com

Mogenius - це платформа для спрощення управління Kubernetes, яка автоматизує розгортання додатків та забезпечує безпеку і масштабованість хмарних сервісів.

Cycleops

Cycleops

cycleops.io

Cycleops - це платформа для автоматизації розгортання коду, що дозволяє розробникам швидко створювати середовища та зменшує час виходу змін на ринок.

Randoli

Randoli

randoli.io

Randoli - це платформа, що допомагає компаніям розвивати програмне забезпечення на kubernetes, спрощуючи автоматизацію та підвищуючи продуктивність розробників.

ActiveState

ActiveState

activestate.com

ActiveState автоматично створює середовища виконання для Python, Perl і Tcl на Windows, Linux і Mac, спрощуючи управління залежностями та пакування.

GuardRails

GuardRails

guardrails.io

GuardRails — платформа безпеки, що сканує додатки на вразливості та надає рекомендації у реальному часі, інтегрується у робочий процес розробників.

Launchable

Launchable

launchableinc.com

Launchable допомагає виявляти та аналізувати проблеми з тестами, оптимізуючи процес їхнього виконання за рахунок використання машинного навчання.

JFrog

JFrog

jfrog.com

JFrog - це платформа для управління життєвим циклом програмного забезпечення, яка забезпечує автоматизацію розгортання, безпеку та видимість у процесі розробки.

Zeet

Zeet

zeet.co

Zeet — платформа для CI/CD та розгортання, що допомагає управляти вашими хмарними сервісами, стежити за змінами та отримувати сповіщення. Підтримує декілька хмар.

Cloudsmith

Cloudsmith

cloudsmith.com

Cloudsmith — це платформа для централізованого управління артефактами програмного забезпечення, що забезпечує безпечну доставку та версійність компонентів.

Flosum

Flosum

flosum.com

Flosum — це платформа для управління розробкою на Salesforce, яка включає контроль версії, автоматизоване тестування та безпечні розгортання.

CloudBees

CloudBees

cloudbees.com

CloudBees - платформа для автоматизації доставки програмного забезпечення, яка підтримує CI/CD та інтеграцію з різними інструментами для оптимізації розробки.

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