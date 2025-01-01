Платформи DevOps - Найпопулярніші застосунки

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Платформи DevOps забезпечують команди необхідними інструментами та можливостями автоматизації для ефективного керування безперервною доставкою. Безперервна доставка — це методологія розробки, зосереджена на швидкому та оперативному створенні, тестуванні та випуску програмного забезпечення. Ці платформи підтримують безперервну інтеграцію (CI) і безперервне розгортання (CD), автоматизуючи різні завдання розробки для створення надійного конвеєра доставки. Використовуючи платформи DevOps, команди можуть гарантувати, що їхні безперервні процеси доставки чітко визначені, повністю автоматизовані та легко керовані в рамках уніфікованої структури, що сприяє створенню ефективного гнучкого середовища DevOps. Ці платформи часто охоплюють повні функціональні можливості оркестровки випуску додатків і програмного забезпечення для автоматизації створення, полегшуючи власне керування, автоматизацію та виконання процесів CI/CD.
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GitHub
github.com
GitHub - це платформа для розробки програмного забезпечення, що дозволяє керувати версіями коду та співпрацювати над проектами.
GitLab
about.gitlab.com
GitLab - це веб-платформа для управління репозиторіями, що включає інструменти для співпраці, відстеження проблем і CI/CD для розробки програмного забезпечення.
Azure DevOps
azure.com
Azure DevOps - хмарна платформа для управління розробкою програмного забезпечення, що включає планування, тестування, розгортання та моніторинг.
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow - хмарна платформа для управління бізнес-процесами, що автоматизує обслуговування ІТ, клієнтів та HR, адаптуючись до потреб організацій.
CircleCI
circleci.com
CircleCI - це платформа для безперервної інтеграції та розгортання (CI/CD), що автоматизує процеси розробки програмного забезпечення.
Jenkins
jenkins.io
Jenkins — це сервер автоматизації з відкритим кодом для налаштування та автоматизації процесів розробки, складання, тестування та розгортання програмного забезпечення.
Bitrise
bitrise.io
Bitrise - це хмарний сервіс безперервної інтеграції для автоматизації розробки, тестування та розгортання мобільних додатків для iOS та Android.
Codefresh
codefresh.io
Codefresh-це рішення для автоматизації CI/CD, яке спрощує розгортання хмарних додатків, підтримує GitOps і має інтеграцію з популярними інструментами.
Gearset
gearset.com
Gearset — платформа для DevOps у Salesforce, яка полегшує розгортання, автоматичне тестування та резервне копіювання, покращуючи процеси розвитку та випуску.
Dagster
dagster.io
Дагстер — це платформа для оркестрації робочих процесів даних, що сприяє розробці, виконанню та моніторингу активів даних.
Appcircle
appcircle.io
Appcircle – це інструмент CI/CD для мобільних додатків, що автоматизує їх розробку, тестування та розгортання, підтримуючи популярні фреймворки.
Buddy
buddy.works
Buddy — це застосунок, що автоматизує процес доставки веб-проєктів, зменшуючи повторювані завдання розробки за допомогою інтеграції з Docker.
CodeNOW
codenow.com
CodeNOW - платформа для спрощення розробки ПЗ в хмарах, забезпечує управління інфраструктурою та дозволяє командам фокусуватися на коді.
Choreo
choreo.dev
Choreo - це внутрішня платформа для розробників, що спрощує створення, розгортання та управління хмарними додатками без потреби в технічному обслуговуванні платформи.
Qovery
qovery.com
Qovery - це платформа для розробників, що спрощує управління хмарною інфраструктурою, автоматизує створення середовищ та інтегрується з CI/CD інструментами.
Semaphore
semaphoreci.com
Semaphore - платформа для автоматизації процесів інтеграції та доставки програмного забезпечення, яка забезпечує швидкі тести та контроль робочих процесів.
Gravity Cloud
gravitycloud.ai
Gravity Cloud – платформа для управління хмарною інфраструктурою, що забезпечує контроль і оптимізацію ресурсів без коду.
mogenius
mogenius.com
Mogenius - це платформа для спрощення управління Kubernetes, яка автоматизує розгортання додатків та забезпечує безпеку і масштабованість хмарних сервісів.
Cycleops
cycleops.io
Cycleops - це платформа для автоматизації розгортання коду, що дозволяє розробникам швидко створювати середовища та зменшує час виходу змін на ринок.
Randoli
randoli.io
Randoli - це платформа, що допомагає компаніям розвивати програмне забезпечення на kubernetes, спрощуючи автоматизацію та підвищуючи продуктивність розробників.
ActiveState
activestate.com
ActiveState автоматично створює середовища виконання для Python, Perl і Tcl на Windows, Linux і Mac, спрощуючи управління залежностями та пакування.
GuardRails
guardrails.io
GuardRails — платформа безпеки, що сканує додатки на вразливості та надає рекомендації у реальному часі, інтегрується у робочий процес розробників.
Launchable
launchableinc.com
Launchable допомагає виявляти та аналізувати проблеми з тестами, оптимізуючи процес їхнього виконання за рахунок використання машинного навчання.
JFrog
jfrog.com
JFrog - це платформа для управління життєвим циклом програмного забезпечення, яка забезпечує автоматизацію розгортання, безпеку та видимість у процесі розробки.
Zeet
zeet.co
Zeet — платформа для CI/CD та розгортання, що допомагає управляти вашими хмарними сервісами, стежити за змінами та отримувати сповіщення. Підтримує декілька хмар.
Cloudsmith
cloudsmith.com
Cloudsmith — це платформа для централізованого управління артефактами програмного забезпечення, що забезпечує безпечну доставку та версійність компонентів.
Flosum
flosum.com
Flosum — це платформа для управління розробкою на Salesforce, яка включає контроль версії, автоматизоване тестування та безпечні розгортання.
CloudBees
cloudbees.com
CloudBees - платформа для автоматизації доставки програмного забезпечення, яка підтримує CI/CD та інтеграцію з різними інструментами для оптимізації розробки.
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