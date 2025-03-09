Платформи DevOps - Найпопулярніші застосунки - Ватикан

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Платформи DevOps забезпечують команди необхідними інструментами та можливостями автоматизації для ефективного керування безперервною доставкою. Безперервна доставка — це методологія розробки, зосереджена на швидкому та оперативному створенні, тестуванні та випуску програмного забезпечення. Ці платформи підтримують безперервну інтеграцію (CI) і безперервне розгортання (CD), автоматизуючи різні завдання розробки для створення надійного конвеєра доставки. Використовуючи платформи DevOps, команди можуть гарантувати, що їхні безперервні процеси доставки чітко визначені, повністю автоматизовані та легко керовані в рамках уніфікованої структури, що сприяє створенню ефективного гнучкого середовища DevOps. Ці платформи часто охоплюють повні функціональні можливості оркестровки випуску додатків і програмного забезпечення для автоматизації створення, полегшуючи власне керування, автоматизацію та виконання процесів CI/CD.
Запит на новий застосунок
CodeNOW
codenow.com
CodeNOW — це готова до використання платформа, яка допомагає оптимізувати розробку програмного забезпечення в різних хмарних середовищах. Забезпечуючи згуртоване поєднання попередньо налаштованих інструментів з відкритим кодом, CodeNOW керує всіма аспектами процесу розробки програмного забезпечення. Це дозволяє вашим командам розробників зосередитися на створенні функціональних компонентів для вашого бізнесу, замість того, щоб витрачати час на керування та автоматизацію хмарних інфраструктур. CodeNOW надає надійні попередньо встановлені ролі та дозволи, які допомагають керувати вашими командами розробників, які можуть бути локальними або віддаленими. У вас є свобода розгортати на публічних хмарних платформах або на власних внутрішніх серверах за допомогою таких платформ, як VMWare Tanzu або Azure Stack Hub. CodeNOW особливо підходить для програмного забезпечення, побудованого на мікросервісах або архітектурах, керованих подіями. Ці архітектури дозволяють незалежним командам швидко ітерувати та приносити користь вашому бізнесу. Ви можете використовувати потужність Kubernetes без необхідності керувати його складнощами. CodeNOW піклується про хмарну автоматизацію, а ваші розробники зосереджені на кодуванні. Наша команда експертів допоможе вам оновити кластери Kubernetes відповідно до потреб вашого бізнесу. По суті, CodeNOW дозволяє вам впевнено та ефективно масштабувати розробку програмного забезпечення!
Randoli
randoli.io
App Director — це інженерне рішення платформи для компаній, які створюють сучасне програмне забезпечення за допомогою kubernetes у хмарі. Платформа підвищує продуктивність розробників завдяки використанню золотих шляхів, щоб вони могли зосередитися на написанні чудового програмного забезпечення та бізнес-потреб. Команди DevOps отримують автоматизацію повторюваних завдань, що дозволяє їм зосередитися на діяльності з більшим впливом.
Cycleops
cycleops.io
Співпраця Dev і Ops на практиці Дозвольте своїм командам розробників автоматизувати розгортання коду, який вони пишуть щодня. Синергію гнучких методологій і підвищення продуктивності ще ніколи не було так легко інтегрувати у вашу організацію! Простий доступ до інструментів автоматизації через інтерфейс користувача або інтерфейс командної команди Cycleops забезпечує легкий доступ до інструментів автоматизації через зручний інтерфейс користувача або інтерфейс командного рядка (CLI). Ви, розробники, можете вибрати бажаний метод, щоб як технічним, так і нетехнічним користувачам було зручно використовувати можливості автоматизації платформи. Швидший час виведення на ринок змін або оновлень вашого коду. Використовуючи функції та можливості автоматизації Cycleop, ваші розробники можуть значно скоротити час, необхідний для перенесення змін або оновлень коду від розробки до виробництва. Вони можуть оптимізувати процес розгортання, усунути ручні завдання та стандартизувати свої робочі процеси, забезпечуючи швидшу доставку на ринок. Створюйте цілі середовища на вимогу, від пісочниці до тестування випуску І останнє, але не менш важливе, Cycleops дозволяє вашій команді створювати цілі середовища — від пісочниці для експериментів і розробки до випуску тестових середовищ для перевірки змін коду перед розгортанням. Ця можливість на вимогу означає, що ваші розробники можуть швидко надати необхідні ресурси та конфігурації для цілей розробки або тестування без необхідності ручного налаштування або налаштування.
Appcircle
appcircle.io
Appcircle – це інструмент CI/CD для мобільних додатків, що автоматизує їх розробку, тестування та розгортання, підтримуючи популярні фреймворки.
ActiveState
activestate.com
Автоматично створюйте середовища виконання Python, Perl і Tcl для Windows, Linux і Mac або завантажте один із наших популярних попередньо зібраних дистрибутивів ActivePython, ActivePerl або ActiveTcl. ActiveState більше 20 років створює інноваційні інструменти для розробників, включаючи наші популярні дистрибутиви мов з відкритим вихідним кодом для Perl, Python і Tcl, наше відзначене нагородами Komodo IDE і нещодавно нашу потужну бета-версію, платформу ActiveState. Створюйте середовища виконання для Python, Perl і Tcl...за лічені хвилини! За допомогою платформи ActiveState ви можете автоматично створювати свою мову за допомогою сотень популярних, перевірених пакетів сторонніх розробників, тож ви можете одразу отримати код. Потрібно додати залежності? Автоматично створюйте їх із вихідних кодів (включаючи зв’язані бібліотеки C), вирішуйте конфлікти та пакуйте їх для Windows, Mac або Linux. Завдяки платформі ActiveState розробники можуть: Усунути проблеми, пов’язані з «працює на моєму комп’ютері» – створити та розгорнути узгоджене, відтворюване середовище виконання в усіх системах розробки, тестування та виробництва. Уникайте «пекла залежностей» – залежності автоматично вирішуються за вас, де це можливо. Автоматизуйте пакування – потрібне мінімальне знання мови/ОС. Автоматичне налаштування – інсталюйте своє середовище виконання у віртуальне середовище за допомогою однієї команди за допомогою інтерфейсу командного рядка (інструмент стану). Автоматизуйте свої робочі процеси розробки за допомогою State Tool (CLI для платформи ActiveState). Використовуйте його для: автоматичного налаштування середовища виконання для будь-якого середовища, спрощення підходу до файлу README. Діліться секретами (наприклад, ключами API, обліковими даними користувача) простим, але безпечним способом. Створення кросплатформних скриптів. як це працює Подумайте про це як про функцію «Мова як послуга» на основі SaaS. Використовуйте нашу платформу, щоб створити спеціальне середовище виконання для вашого наступного проекту, включаючи лише ті мови та пакети, які потрібні вашому проекту. Виберіть мову (Python, Perl або Tcl). Виберіть свою операційну систему (Linux або Windows, а також Mac для Python). Додайте пакети, необхідні для вашого проекту. ActiveState регулярно отримує пакети зі стандартного репозиторію з відкритим кодом кожної мови (CPAN, PyPI тощо), щоб переконатися, що ваша мова та компоненти з відкритим кодом оновлені, їх можна скомпілювати з вихідного коду, а потім перевірити для спільної роботи в дистрибутиві, який упакований для більшості основних операційних систем. Інструменти, які використовує ActiveState для створення наших дистрибутивів мовою з відкритим кодом, тепер доступні для будь-якого розробника. Якщо ви розробник, який створює збірки на Python, Perl і Tcl, платформа ActiveState Platform може виконати велику частину роботи за вас. Він може створити вашу збірку лише з тією мовою та пакетами, які потрібні для запуску вашого проекту – із джерела! Платформа ActiveState дає розробникам свободу впроваджувати інновації з мовами з відкритим вихідним кодом, надаючи підприємствам централізовану видимість і контроль, необхідні для зменшення ризиків. Розробники часто витрачають надто багато часу на малоцінну роботу з керування залежностями та налаштування середовища виконання Python або іншої мови, перш ніж вони навіть зможуть приступити до кодування. Платформа ActiveState обробляє основну систему, автоматично розв’язуючи залежності та компілюючи користувацькі середовища виконання, які готові до роботи, щоб розробники могли зосередитися на продуктивності. Подібним чином підприємства хочуть прийняти мови з відкритим кодом, щоб забезпечити швидкість, інновації та економію коштів. Але вони також повинні пом’якшити ризик вразливості системи безпеки, неконтрольованого використання IP-адрес третьої сторони та нечіткого ліцензування та походження. Платформа ActiveState складається з попередньо перевірених і завідомо справних пакетів, щоб групи безпеки та відповідності могли заздалегідь оцінити ризики та зменшити витрати на виправлення. Крім того, вони можуть легко переглянути список матеріалів, який показує вміст та історію кожної мови виконання. Інші важливі моменти: Пріоритетна підтримка: лідери у сфері фінансових послуг, аерокосмічної та оборонної промисловості, технологій та інших галузей HSBC, Altair, Microsoft використовують платформу ActiveState Platform для прискорення розробки додатків і забезпечення дотримання політики ліцензування відкритого коду. Попередньо зібрані середовища виконання: вирішуйте типові випадки використання за допомогою спеціально створених середовищ виконання, таких як Python для машинного навчання, міграції Python 2 до 3 і веб-розробки, які включають найпопулярніші пакети. Безкоштовна бета-версія для розробників! Потрібно створити середовище виконання з вихідного коду? Платформа ActiveState надає вам доступ до попередньо налаштованого середовища збірки
GuardRails
guardrails.io
GuardRails — це наскрізна платформа безпеки, яка полегшує роботу AppSec як для команд безпеки, так і для команд розробників. Ми скануємо, виявляємо та надаємо вказівки в режимі реального часу для раннього усунення вразливостей. Сотні команд по всьому світу довіряють створювати безпечніші програми. GuardRails плавно інтегрується в робочий процес розробників, тихо сканує під час кодування та показує, як виправляти проблеми безпеки на місці за допомогою навчання Just-in-Time. GuardRails зобов’язується підтримувати низький рівень шуму та повідомляти лише про серйозні вразливості, які стосуються вашої організації. GuardRails допомагає організаціям переносити безпеку всюди та створювати потужний конвеєр DevSecOps, щоб вони могли швидше виходити на ринок без ризику для безпеки.
Cloudsmith
cloudsmith.com
Cloudsmith — це платформа програмного забезпечення як послуги (SaaS), яка діє як єдине джерело правди для програмного забезпечення всюди. Ми допомагаємо організаціям надійно керувати залежностями, розгортанням і розповсюдженням стека програмного забезпечення в одному централізованому місці, забезпечуючи безпеку ланцюга постачання програмного забезпечення. Ми тут, щоб надати командам змогу швидше розробляти програмне забезпечення без обмежень щодо керування різними типами активів, залишаючись при цьому масштабованим і економічно ефективним. Від джерела до доставки — з повною довірою, контролем і безпекою.
Flosum
flosum.com
Справді повне рішення: Flosum — це повне наскрізне рішення Native DevOps, яке обслуговує повний життєвий цикл розробки, включаючи об’єднання компонентів, контроль версій, безперервне розгортання, статичний аналіз коду, керування історіями користувача та регресійне тестування. Що робить Flosum іншим? Покращений контроль версій: хоча Flosum повністю інтегрований із GIT, ми також пропонуємо власний нативний контроль версій, створений спеціально для розробки Salesforce, який плавно обробляє об’єднання декларативних, програмних і складних компонентів. Готовий до блискавки: Flosum створено спеціально для розробки Salesforce і бездоганно обробляє всі типи компонентів Salesforce, наприклад компоненти Lightning. Найкраща безпека у своєму класі: Flosum — це єдине рішення, яке не вимагає від вас відкривати діапазони IP-адрес або відкривати доступ до вашої виробничої організації. Усі інші постачальники матимуть бекдор-доступ до ваших виробничих даних, але з Flosum дані завжди зберігаються на платформі Salesforce.
Qovery
qovery.com
Qovery - це платформа для розробників, що спрощує управління хмарною інфраструктурою, автоматизує створення середовищ та інтегрується з CI/CD інструментами.
Semaphore
semaphoreci.com
Semaphore - платформа для автоматизації процесів інтеграції та доставки програмного забезпечення, яка забезпечує швидкі тести та контроль робочих процесів.
Gravity Cloud
gravitycloud.ai
Gravity Cloud – платформа для управління хмарною інфраструктурою, що забезпечує контроль і оптимізацію ресурсів без коду.
Codefresh
codefresh.io
Codefresh-це рішення для автоматизації CI/CD, яке спрощує розгортання хмарних додатків, підтримує GitOps і має інтеграцію з популярними інструментами.
CloudBees
cloudbees.com
Повна платформа DevOps. CloudBees дає змогу вашим командам із постачання програмного забезпечення трансформувати ваш бізнес. Платформа CloudBees об’єднує команди розробки, операцій, ІТ, безпеки та бізнесу, щоб: Швидко створювати за допомогою масштабованих повторюваних робочих процесів. Постійно покращуйте взаємодію з клієнтами, поступово надаючи функції зі швидкістю та контролем. Керуйте всім за допомогою видимості вищого рівня, керування й інтелектуальних інструментів, команд, конвеєрів і процесів... усе в масштабі підприємства
Launchable
launchableinc.com
Інтелектуальна діагностика невдалих тестів від Launchable усуває звичайні перешкоди сортування помилок, точно визначаючи та зосереджуючись на найбільш критичних проблемах. Подумайте про Launchable як про свого другого пілота зі штучним інтелектом для оптимізації процесу виявлення, класифікації та обробки невдалих тестів, що зрештою прискорить ваш робочий процес сортування помилок. Інтелектуальна діагностика помилок тестів надає всебічний погляд на тестові сеанси, незалежно від того, чи хочете ви кластеризувати пов’язані збої, виявити повторювані проблеми або відстежувати шаблони тестування. Зніміть біль від сортування помилок за допомогою Launchable: https://www.launchableinc.com/topics/intelligent-bug-triage/ Запускайте безстрашно. 80% тестів програмного забезпечення безглузді. Launchable — це рівень Dev Intelligence Platform, який показує вам найважливіші 20%. Launchable пришвидшує цикл зворотного зв’язку щодо розробки, вирішуючи проблеми з доставкою за допомогою даних і дій щодо тестування. Завдяки машинному навчанню Launchable оптимізує конвеєри CI, визначаючи та запускаючи тести з найвищою вірогідністю невдачі та відстежуючи статистику набору тестів, щоб скоротити час очікування для розробників. Провідні бренди зі списку Fortune 100 покладаються на Launchable, щоб швидше надавати більше функцій, тестуючи те, що має значення. Predictive Test Selection від Launchable використовує машинне навчання для вибору правильних тестів для виконання певної зміни коду. Це відкриває можливість запускати набагато менший набір тестів на різних етапах життєвого циклу розробки програмного забезпечення, прискорюючи доставку. Завдяки Predictive Test Selection Launchable фактично повідомляє вашому тестувальнику, які саме тести потрібно запустити на основі змін, що тестуються. Launchable також аналізує ваші тестові дані в сукупності, щоб вивести Test Insights. Ви можете використовувати цю інформацію, щоб покращити працездатність свого набору тестів і отримати максимальну віддачу від виконання тестів.
GitLab
about.gitlab.com
GitLab - це веб-платформа для управління репозиторіями, що включає інструменти для співпраці, відстеження проблем і CI/CD для розробки програмного забезпечення.
Choreo
choreo.dev
Choreo — це внутрішня платформа для розробників як сервіс, призначений для прискорення створення цифрового досвіду. За допомогою Choreo ви можете без особливих зусиль створювати, розгортати, контролювати та керувати своїми рідними хмарними програмами. Choreo дозволяє розробникам зосередитися на своєму коді, а не на створенні чи підтримці платформи. Деякі функції, які пропонуються в Choreo, включають: - Архітектура програми: розробка на основі домену, архітектура мікросервісів, керування версіями Керування API: Керування API, шлюз, портал розробника, керування життєвим циклом, ринок API, безпека API, аналітика API - Розробка платформи: CI/CD , GitOps, керування випусками, конфігурації, секрети, оптимізація витрат - Управління інфраструктурою: контейнери та K8, без серверів, середовища, брандмауер, балансування навантаження, геомаршрутизація, DNS, багатохмарне забезпечення - Безпека: нульова довіра, шифрування, керування секретами, TLS, автентифікація та авторизація - Статистика та спостереження: журнали, трасування, метрики, сповіщення, аналітика, метрики DORA, бізнес-аналітика
Zeet
zeet.co
Хмарний компаньйон для Kubernetes і Terraform. Платформа CI/CD і розгортання, яка допомагає керувати хмарою: - Перейдіть у багатохмарний режим у своїх AWS, Linode, CoreWeave, GCP тощо - Відстежуйте зміни, які вносяться до ваших послуг і ким - Отримуйте сповіщення про збої в кластері - Створюйте середовища попереднього перегляду та додавайте репліки одним клацанням
JFrog
jfrog.com
Швидко доставляйте надійне програмне забезпечення. Єдина платформа ланцюжка поставок програмного забезпечення, яка забезпечує наскрізну видимість, безпеку та контроль для автоматизації доставки довірених випусків. Масштабована гібридна платформа JFrog є відкритою, гнучкою та інтегрованою з усіма пакетними технологіями та інструментами, що входять до складу ланцюжка постачання програмного забезпечення. Організації отримують вигоду від повної відстежуваності до будь-якого типу випуску та середовища розгортання, включаючи моделі ML, програмне забезпечення, яке працює на межі, і програмне забезпечення, розгорнуте у виробничих центрах обробки даних.
mogenius
mogenius.com
Mogenius - це платформа для спрощення управління Kubernetes, яка автоматизує розгортання додатків та забезпечує безпеку і масштабованість хмарних сервісів.
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow - хмарна платформа для управління бізнес-процесами, що автоматизує обслуговування ІТ, клієнтів та HR, адаптуючись до потреб організацій.
Gearset
gearset.com
Gearset — платформа для DevOps у Salesforce, яка полегшує розгортання, автоматичне тестування та резервне копіювання, покращуючи процеси розвитку та випуску.
Jenkins
jenkins.io
Jenkins — це сервер автоматизації з відкритим кодом для налаштування та автоматизації процесів розробки, складання, тестування та розгортання програмного забезпечення.
GitHub
github.com
GitHub - це платформа для розробки програмного забезпечення, що дозволяє керувати версіями коду та співпрацювати над проектами.
Dagster
dagster.io
Дагстер — це платформа для оркестрації робочих процесів даних, що сприяє розробці, виконанню та моніторингу активів даних.
CircleCI
circleci.com
CircleCI - це платформа для безперервної інтеграції та розгортання (CI/CD), що автоматизує процеси розробки програмного забезпечення.
Buddy
buddy.works
Поверніть свій час за допомогою конвеєрів доставки Buddy, які усувають повторювані завдання у вашому щоденному розвитку. Автоматично створюйте та надсилайте веб-проекти одним натисканням git, клацанням або періодично. Легко визначте свій власний процес доставки так само, як ви будуєте будинок із цеглин: від збірок і тестів до розгортань, спеціальних сценаріїв і моніторингу веб-сайтів. Внесіть новітні технології в стек своєї команди за допомогою вбудованої підтримки Docker: контейнери, мікросервіси, розгортання Kubernetes тощо.
Bitrise
bitrise.io
Bitrise - це хмарний сервіс безперервної інтеграції для автоматизації розробки, тестування та розгортання мобільних додатків для iOS та Android.
Azure DevOps
azure.com
Azure DevOps - хмарна платформа для управління розробкою програмного забезпечення, що включає планування, тестування, розгортання та моніторинг.
Desktop
Підтримка
Юридична інформація
© 2025 WebCatalog, Inc.