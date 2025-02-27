Платформи DevOps - Найпопулярніші застосунки - Туніс

ActiveState

activestate.com

Автоматично створюйте середовища виконання Python, Perl і Tcl для Windows, Linux і Mac або завантажте один із наших популярних попередньо зібраних дистрибутивів ActivePython, ActivePerl або ActiveTcl. ActiveState більше 20 років створює інноваційні інструменти для розробників, включаючи наші популярні дистрибутиви мов з відкритим вихідним кодом для Perl, Python і Tcl, наше відзначене нагородами Komodo IDE і нещодавно нашу потужну бета-версію, платформу ActiveState. Створюйте середовища виконання для Python, Perl і Tcl...за лічені хвилини! За допомогою платформи ActiveState ви можете автоматично створювати свою мову за допомогою сотень популярних, перевірених пакетів сторонніх розробників, тож ви можете одразу отримати код. Потрібно додати залежності? Автоматично створюйте їх із вихідних кодів (включаючи зв’язані бібліотеки C), вирішуйте конфлікти та пакуйте їх для Windows, Mac або Linux. Завдяки платформі ActiveState розробники можуть: Усунути проблеми, пов’язані з «працює на моєму комп’ютері» – створити та розгорнути узгоджене, відтворюване середовище виконання в усіх системах розробки, тестування та виробництва. Уникайте «пекла залежностей» – залежності автоматично вирішуються за вас, де це можливо. Автоматизуйте пакування – потрібне мінімальне знання мови/ОС. Автоматичне налаштування – інсталюйте своє середовище виконання у віртуальне середовище за допомогою однієї команди за допомогою інтерфейсу командного рядка (інструмент стану). Автоматизуйте свої робочі процеси розробки за допомогою State Tool (CLI для платформи ActiveState). Використовуйте його для: автоматичного налаштування середовища виконання для будь-якого середовища, спрощення підходу до файлу README. Діліться секретами (наприклад, ключами API, обліковими даними користувача) простим, але безпечним способом. Створення кросплатформних скриптів. як це працює Подумайте про це як про функцію «Мова як послуга» на основі SaaS. Використовуйте нашу платформу, щоб створити спеціальне середовище виконання для вашого наступного проекту, включаючи лише ті мови та пакети, які потрібні вашому проекту. Виберіть мову (Python, Perl або Tcl). Виберіть свою операційну систему (Linux або Windows, а також Mac для Python). Додайте пакети, необхідні для вашого проекту. ActiveState регулярно отримує пакети зі стандартного репозиторію з відкритим кодом кожної мови (CPAN, PyPI тощо), щоб переконатися, що ваша мова та компоненти з відкритим кодом оновлені, їх можна скомпілювати з вихідного коду, а потім перевірити для спільної роботи в дистрибутиві, який упакований для більшості основних операційних систем. Інструменти, які використовує ActiveState для створення наших дистрибутивів мовою з відкритим кодом, тепер доступні для будь-якого розробника. Якщо ви розробник, який створює збірки на Python, Perl і Tcl, платформа ActiveState Platform може виконати велику частину роботи за вас. Він може створити вашу збірку лише з тією мовою та пакетами, які потрібні для запуску вашого проекту – із джерела! Платформа ActiveState дає розробникам свободу впроваджувати інновації з мовами з відкритим вихідним кодом, надаючи підприємствам централізовану видимість і контроль, необхідні для зменшення ризиків. Розробники часто витрачають надто багато часу на малоцінну роботу з керування залежностями та налаштування середовища виконання Python або іншої мови, перш ніж вони навіть зможуть приступити до кодування. Платформа ActiveState обробляє основну систему, автоматично розв’язуючи залежності та компілюючи користувацькі середовища виконання, які готові до роботи, щоб розробники могли зосередитися на продуктивності. Подібним чином підприємства хочуть прийняти мови з відкритим кодом, щоб забезпечити швидкість, інновації та економію коштів. Але вони також повинні пом’якшити ризик вразливості системи безпеки, неконтрольованого використання IP-адрес третьої сторони та нечіткого ліцензування та походження. Платформа ActiveState складається з попередньо перевірених і завідомо справних пакетів, щоб групи безпеки та відповідності могли заздалегідь оцінити ризики та зменшити витрати на виправлення. Крім того, вони можуть легко переглянути список матеріалів, який показує вміст та історію кожної мови виконання. Інші важливі моменти: Пріоритетна підтримка: лідери у сфері фінансових послуг, аерокосмічної та оборонної промисловості, технологій та інших галузей HSBC, Altair, Microsoft використовують платформу ActiveState Platform для прискорення розробки додатків і забезпечення дотримання політики ліцензування відкритого коду. Попередньо зібрані середовища виконання: вирішуйте типові випадки використання за допомогою спеціально створених середовищ виконання, таких як Python для машинного навчання, міграції Python 2 до 3 і веб-розробки, які включають найпопулярніші пакети. Безкоштовна бета-версія для розробників! Потрібно створити середовище виконання з вихідного коду? Платформа ActiveState надає вам доступ до попередньо налаштованого середовища збірки