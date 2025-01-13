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Платформи DevOps - Найпопулярніші застосунки - Острови Піткерн
Платформи DevOps забезпечують команди необхідними інструментами та можливостями автоматизації для ефективного керування безперервною доставкою. Безперервна доставка — це методологія розробки, зосереджена на швидкому та оперативному створенні, тестуванні та випуску програмного забезпечення. Ці платформи підтримують безперервну інтеграцію (CI) і безперервне розгортання (CD), автоматизуючи різні завдання розробки для створення надійного конвеєра доставки. Використовуючи платформи DevOps, команди можуть гарантувати, що їхні безперервні процеси доставки чітко визначені, повністю автоматизовані та легко керовані в рамках уніфікованої структури, що сприяє створенню ефективного гнучкого середовища DevOps. Ці платформи часто охоплюють повні функціональні можливості оркестровки випуску додатків і програмного забезпечення для автоматизації створення, полегшуючи власне керування, автоматизацію та виконання процесів CI/CD.
Запит на новий застосунок
CodeNOW
codenow.com
CodeNOW — це готова до використання платформа, яка допомагає оптимізувати розробку програмного забезпечення в різних хмарних середовищах. Забезпечуючи згуртоване поєднання попередньо налаштованих інструментів з відкритим кодом, CodeNOW керує всіма аспектами процесу розробки програмного забезпечення. Це дозволяє вашим командам розробників зосередитися на створенні функціональних компонентів для вашого бізнесу, замість того, щоб витрачати час на керування та автоматизацію хмарних інфраструктур. CodeNOW надає надійні попередньо встановлені ролі та дозволи, які допомагають керувати вашими командами розробників, які можуть бути локальними або віддаленими. У вас є свобода розгортати на публічних хмарних платформах або на власних внутрішніх серверах за допомогою таких платформ, як VMWare Tanzu або Azure Stack Hub. CodeNOW особливо підходить для програмного забезпечення, побудованого на мікросервісах або архітектурах, керованих подіями. Ці архітектури дозволяють незалежним командам швидко ітерувати та приносити користь вашому бізнесу. Ви можете використовувати потужність Kubernetes без необхідності керувати його складнощами. CodeNOW піклується про хмарну автоматизацію, а ваші розробники зосереджені на кодуванні. Наша команда експертів допоможе вам оновити кластери Kubernetes відповідно до потреб вашого бізнесу. По суті, CodeNOW дозволяє вам впевнено та ефективно масштабувати розробку програмного забезпечення!
Randoli
randoli.io
App Director — це інженерне рішення платформи для компаній, які створюють сучасне програмне забезпечення за допомогою kubernetes у хмарі. Платформа підвищує продуктивність розробників завдяки використанню золотих шляхів, щоб вони могли зосередитися на написанні чудового програмного забезпечення та бізнес-потреб. Команди DevOps отримують автоматизацію повторюваних завдань, що дозволяє їм зосередитися на діяльності з більшим впливом.
Cycleops
cycleops.io
Співпраця Dev і Ops на практиці Дозвольте своїм командам розробників автоматизувати розгортання коду, який вони пишуть щодня. Синергію гнучких методологій і підвищення продуктивності ще ніколи не було так легко інтегрувати у вашу організацію! Простий доступ до інструментів автоматизації через інтерфейс користувача або інтерфейс командної команди Cycleops забезпечує легкий доступ до інструментів автоматизації через зручний інтерфейс користувача або інтерфейс командного рядка (CLI). Ви, розробники, можете вибрати бажаний метод, щоб як технічним, так і нетехнічним користувачам було зручно використовувати можливості автоматизації платформи. Швидший час виведення на ринок змін або оновлень вашого коду. Використовуючи функції та можливості автоматизації Cycleop, ваші розробники можуть значно скоротити час, необхідний для перенесення змін або оновлень коду від розробки до виробництва. Вони можуть оптимізувати процес розгортання, усунути ручні завдання та стандартизувати свої робочі процеси, забезпечуючи швидшу доставку на ринок. Створюйте цілі середовища на вимогу, від пісочниці до тестування випуску І останнє, але не менш важливе, Cycleops дозволяє вашій команді створювати цілі середовища — від пісочниці для експериментів і розробки до випуску тестових середовищ для перевірки змін коду перед розгортанням. Ця можливість на вимогу означає, що ваші розробники можуть швидко надати необхідні ресурси та конфігурації для цілей розробки або тестування без необхідності ручного налаштування або налаштування.
Appcircle
appcircle.io
Appcircle — це мобільний інструмент ci/cd, який спрощує розробку мобільних додатків за допомогою платформи, яка автоматизує створення, тестування та розгортання. Наш інструмент підтримує популярні фреймворки, від React Native до Objective-C/Swift, і інтегрується зі сторонніми службами, такими як Firebase і Amazon S3. Автоматизуйте ключові операції, як-от підпис коду iOS і Android, і запускайте тести з миттєвими результатами. Розповсюджуйте свої програми для тестування окремими тестувальниками та командами та розгортайте їх у магазинах програм, включаючи наш власний Appcircle Enterprise App Store. Перетворіть Mobile DevOps на Mobile “NoOps” і приєднайтеся до багатьох розробників, які сьогодні перейшли на Appcircle!
ActiveState
activestate.com
Автоматично створюйте середовища виконання Python, Perl і Tcl для Windows, Linux і Mac або завантажте один із наших популярних попередньо зібраних дистрибутивів ActivePython, ActivePerl або ActiveTcl. ActiveState більше 20 років створює інноваційні інструменти для розробників, включаючи наші популярні дистрибутиви мов з відкритим вихідним кодом для Perl, Python і Tcl, наше відзначене нагородами Komodo IDE і нещодавно нашу потужну бета-версію, платформу ActiveState. Створюйте середовища виконання для Python, Perl і Tcl...за лічені хвилини! За допомогою платформи ActiveState ви можете автоматично створювати свою мову за допомогою сотень популярних, перевірених пакетів сторонніх розробників, тож ви можете одразу отримати код. Потрібно додати залежності? Автоматично створюйте їх із вихідних кодів (включаючи зв’язані бібліотеки C), вирішуйте конфлікти та пакуйте їх для Windows, Mac або Linux. Завдяки платформі ActiveState розробники можуть: Усунути проблеми, пов’язані з «працює на моєму комп’ютері» – створити та розгорнути узгоджене, відтворюване середовище виконання в усіх системах розробки, тестування та виробництва. Уникайте «пекла залежностей» – залежності автоматично вирішуються за вас, де це можливо. Автоматизуйте пакування – потрібне мінімальне знання мови/ОС. Автоматичне налаштування – інсталюйте своє середовище виконання у віртуальне середовище за допомогою однієї команди за допомогою інтерфейсу командного рядка (інструмент стану). Автоматизуйте свої робочі процеси розробки за допомогою State Tool (CLI для платформи ActiveState). Використовуйте його для: автоматичного налаштування середовища виконання для будь-якого середовища, спрощення підходу до файлу README. Діліться секретами (наприклад, ключами API, обліковими даними користувача) простим, але безпечним способом. Створення кросплатформних скриптів. як це працює Подумайте про це як про функцію «Мова як послуга» на основі SaaS. Використовуйте нашу платформу, щоб створити спеціальне середовище виконання для вашого наступного проекту, включаючи лише ті мови та пакети, які потрібні вашому проекту. Виберіть мову (Python, Perl або Tcl). Виберіть свою операційну систему (Linux або Windows, а також Mac для Python). Додайте пакети, необхідні для вашого проекту. ActiveState регулярно отримує пакети зі стандартного репозиторію з відкритим кодом кожної мови (CPAN, PyPI тощо), щоб переконатися, що ваша мова та компоненти з відкритим кодом оновлені, їх можна скомпілювати з вихідного коду, а потім перевірити для спільної роботи в дистрибутиві, який упакований для більшості основних операційних систем. Інструменти, які використовує ActiveState для створення наших дистрибутивів мовою з відкритим кодом, тепер доступні для будь-якого розробника. Якщо ви розробник, який створює збірки на Python, Perl і Tcl, платформа ActiveState Platform може виконати велику частину роботи за вас. Він може створити вашу збірку лише з тією мовою та пакетами, які потрібні для запуску вашого проекту – із джерела! Платформа ActiveState дає розробникам свободу впроваджувати інновації з мовами з відкритим вихідним кодом, надаючи підприємствам централізовану видимість і контроль, необхідні для зменшення ризиків. Розробники часто витрачають надто багато часу на малоцінну роботу з керування залежностями та налаштування середовища виконання Python або іншої мови, перш ніж вони навіть зможуть приступити до кодування. Платформа ActiveState обробляє основну систему, автоматично розв’язуючи залежності та компілюючи користувацькі середовища виконання, які готові до роботи, щоб розробники могли зосередитися на продуктивності. Подібним чином підприємства хочуть прийняти мови з відкритим кодом, щоб забезпечити швидкість, інновації та економію коштів. Але вони також повинні пом’якшити ризик вразливості системи безпеки, неконтрольованого використання IP-адрес третьої сторони та нечіткого ліцензування та походження. Платформа ActiveState складається з попередньо перевірених і завідомо справних пакетів, щоб групи безпеки та відповідності могли заздалегідь оцінити ризики та зменшити витрати на виправлення. Крім того, вони можуть легко переглянути список матеріалів, який показує вміст та історію кожної мови виконання. Інші важливі моменти: Пріоритетна підтримка: лідери у сфері фінансових послуг, аерокосмічної та оборонної промисловості, технологій та інших галузей HSBC, Altair, Microsoft використовують платформу ActiveState Platform для прискорення розробки додатків і забезпечення дотримання політики ліцензування відкритого коду. Попередньо зібрані середовища виконання: вирішуйте типові випадки використання за допомогою спеціально створених середовищ виконання, таких як Python для машинного навчання, міграції Python 2 до 3 і веб-розробки, які включають найпопулярніші пакети. Безкоштовна бета-версія для розробників! Потрібно створити середовище виконання з вихідного коду? Платформа ActiveState надає вам доступ до попередньо налаштованого середовища збірки
GuardRails
guardrails.io
GuardRails — це наскрізна платформа безпеки, яка полегшує роботу AppSec як для команд безпеки, так і для команд розробників. Ми скануємо, виявляємо та надаємо вказівки в режимі реального часу для раннього усунення вразливостей. Сотні команд по всьому світу довіряють створювати безпечніші програми. GuardRails плавно інтегрується в робочий процес розробників, тихо сканує під час кодування та показує, як виправляти проблеми безпеки на місці за допомогою навчання Just-in-Time. GuardRails зобов’язується підтримувати низький рівень шуму та повідомляти лише про серйозні вразливості, які стосуються вашої організації. GuardRails допомагає організаціям переносити безпеку всюди та створювати потужний конвеєр DevSecOps, щоб вони могли швидше виходити на ринок без ризику для безпеки.
Cloudsmith
cloudsmith.com
Cloudsmith — це платформа програмного забезпечення як послуги (SaaS), яка діє як єдине джерело правди для програмного забезпечення всюди. Ми допомагаємо організаціям надійно керувати залежностями, розгортанням і розповсюдженням стека програмного забезпечення в одному централізованому місці, забезпечуючи безпеку ланцюга постачання програмного забезпечення. Ми тут, щоб надати командам змогу швидше розробляти програмне забезпечення без обмежень щодо керування різними типами активів, залишаючись при цьому масштабованим і економічно ефективним. Від джерела до доставки — з повною довірою, контролем і безпекою.
Flosum
flosum.com
Справді повне рішення: Flosum — це повне наскрізне рішення Native DevOps, яке обслуговує повний життєвий цикл розробки, включаючи об’єднання компонентів, контроль версій, безперервне розгортання, статичний аналіз коду, керування історіями користувача та регресійне тестування. Що робить Flosum іншим? Покращений контроль версій: хоча Flosum повністю інтегрований із GIT, ми також пропонуємо власний нативний контроль версій, створений спеціально для розробки Salesforce, який плавно обробляє об’єднання декларативних, програмних і складних компонентів. Готовий до блискавки: Flosum створено спеціально для розробки Salesforce і бездоганно обробляє всі типи компонентів Salesforce, наприклад компоненти Lightning. Найкраща безпека у своєму класі: Flosum — це єдине рішення, яке не вимагає від вас відкривати діапазони IP-адрес або відкривати доступ до вашої виробничої організації. Усі інші постачальники матимуть бекдор-доступ до ваших виробничих даних, але з Flosum дані завжди зберігаються на платформі Salesforce.
Qovery
qovery.com
Qovery — це внутрішня платформа для розробників, яка зменшує шум для розробників із прокладеним шляхом до виробництва. Тестування, ефемерні середовища та спонукання до дій для вдосконалення програмного забезпечення.
Semaphore
semaphoreci.com
Semaphore — це найшвидша платформа безперервної інтеграції та доставки (CI/CD) на ринку, яка підтримує найкращі у світі команди інженерів. Наша мета — зробити методи CI/CD більш доступними для розробників, забезпечити чудову взаємодію з користувачами та ставитися до наших клієнтів так, як ми б хотіли, щоб ставилися до нас. Після надсилання коду на GitHub або Bitbucket він швидко запускає ваші тести на платформі з першокласним Docker, Kubernetes, підтримкою iOS і понад 100 попередньо встановлених інструментів. Автоматизуйте будь-який конвеєр безперервної доставки. Отримайте повний контроль із настроюваними етапами, паралельним виконанням, перемикачами потоків керування, секретами та керуванням залежностями. Використовуйте Semaphore CLI, щоб починати збирання, перевіряти журнали, використовувати SSH безпосередньо в завданнях або створювати спеціальні інформаційні панелі. Завдяки йому вже довіряють тисячі компаній по всьому світу, він також може допомогти вашій команді рухатися швидше. Доступно в хмарі, локально або як гібридне рішення через агентів, розміщених на власному хості.
Gravity Cloud
gravitycloud.ai
Gravity — це найшвидший спосіб створити хмарну інфраструктуру та керувати нею. Внутрішня платформа розробника Gravity дозволяє групам інженерів запускати програмне забезпечення у вашій хмарі з автоматизацією без програмного коду та огорожами за знижених витрат на хмару
Codefresh
codefresh.io
Codefresh — це CI/CD нового покоління для сучасних програм. Ми допомагаємо вам автоматизувати від коду до хмари за допомогою блискавичних збірок і розгортань Canary і Blue/Green GitOps. Команди DevOps із GoodRx, Monday.com, Deloitte тощо покладаються на Codefresh для створення та розгортання свого програмного забезпечення безпечним і масштабованим способом.
CloudBees
cloudbees.com
Повна платформа DevOps. CloudBees дає змогу вашим командам із постачання програмного забезпечення трансформувати ваш бізнес. Платформа CloudBees об’єднує команди розробки, операцій, ІТ, безпеки та бізнесу, щоб: Швидко створювати за допомогою масштабованих повторюваних робочих процесів. Постійно покращуйте взаємодію з клієнтами, поступово надаючи функції зі швидкістю та контролем. Керуйте всім за допомогою видимості вищого рівня, керування й інтелектуальних інструментів, команд, конвеєрів і процесів... усе в масштабі підприємства
Launchable
launchableinc.com
Інтелектуальна діагностика невдалих тестів від Launchable усуває звичайні перешкоди сортування помилок, точно визначаючи та зосереджуючись на найбільш критичних проблемах. Подумайте про Launchable як про свого другого пілота зі штучним інтелектом для оптимізації процесу виявлення, класифікації та обробки невдалих тестів, що зрештою прискорить ваш робочий процес сортування помилок. Інтелектуальна діагностика помилок тестів надає всебічний погляд на тестові сеанси, незалежно від того, чи хочете ви кластеризувати пов’язані збої, виявити повторювані проблеми або відстежувати шаблони тестування. Зніміть біль від сортування помилок за допомогою Launchable: https://www.launchableinc.com/topics/intelligent-bug-triage/ Запускайте безстрашно. 80% тестів програмного забезпечення безглузді. Launchable — це рівень Dev Intelligence Platform, який показує вам найважливіші 20%. Launchable пришвидшує цикл зворотного зв’язку щодо розробки, вирішуючи проблеми з доставкою за допомогою даних і дій щодо тестування. Завдяки машинному навчанню Launchable оптимізує конвеєри CI, визначаючи та запускаючи тести з найвищою вірогідністю невдачі та відстежуючи статистику набору тестів, щоб скоротити час очікування для розробників. Провідні бренди зі списку Fortune 100 покладаються на Launchable, щоб швидше надавати більше функцій, тестуючи те, що має значення. Predictive Test Selection від Launchable використовує машинне навчання для вибору правильних тестів для виконання певної зміни коду. Це відкриває можливість запускати набагато менший набір тестів на різних етапах життєвого циклу розробки програмного забезпечення, прискорюючи доставку. Завдяки Predictive Test Selection Launchable фактично повідомляє вашому тестувальнику, які саме тести потрібно запустити на основі змін, що тестуються. Launchable також аналізує ваші тестові дані в сукупності, щоб вивести Test Insights. Ви можете використовувати цю інформацію, щоб покращити працездатність свого набору тестів і отримати максимальну віддачу від виконання тестів.
GitLab
gitlab.com
GitLab — це веб-інструмент життєвого циклу DevOps, який надає менеджер сховища Git, що забезпечує вікі, відстеження проблем і функції безперервної інтеграції та розгортання, використовуючи ліцензію з відкритим кодом, розроблену GitLab Inc. Програмне забезпечення створено українським розробником Дмитром Запорожець і Валерій Сизов. Спочатку код був написаний на Ruby, а деякі частини пізніше переписані на Go, спочатку як рішення для керування вихідним кодом співпрацювати в команді з розробки програмного забезпечення. Пізніше воно розвинулося до інтегрованого рішення, що охоплює життєвий цикл розробки програмного забезпечення, а потім і до всього життєвого циклу DevOps. Поточний стек технологій включає Go, Ruby on Rails і Vue.js. Він дотримується моделі розробки з відкритим ядром, де основна функціональність випущена за ліцензією з відкритим вихідним кодом (MIT), а додаткова функціональність – за пропрієтарною ліцензією.
Choreo
choreo.dev
Choreo — це внутрішня платформа для розробників як сервіс, призначений для прискорення створення цифрового досвіду. За допомогою Choreo ви можете без особливих зусиль створювати, розгортати, контролювати та керувати своїми рідними хмарними програмами. Choreo дозволяє розробникам зосередитися на своєму коді, а не на створенні чи підтримці платформи. Деякі функції, які пропонуються в Choreo, включають: - Архітектура програми: розробка на основі домену, архітектура мікросервісів, керування версіями Керування API: Керування API, шлюз, портал розробника, керування життєвим циклом, ринок API, безпека API, аналітика API - Розробка платформи: CI/CD , GitOps, керування випусками, конфігурації, секрети, оптимізація витрат - Управління інфраструктурою: контейнери та K8, без серверів, середовища, брандмауер, балансування навантаження, геомаршрутизація, DNS, багатохмарне забезпечення - Безпека: нульова довіра, шифрування, керування секретами, TLS, автентифікація та авторизація - Статистика та спостереження: журнали, трасування, метрики, сповіщення, аналітика, метрики DORA, бізнес-аналітика
Zeet
zeet.co
Хмарний компаньйон для Kubernetes і Terraform. Платформа CI/CD і розгортання, яка допомагає керувати хмарою: - Перейдіть у багатохмарний режим у своїх AWS, Linode, CoreWeave, GCP тощо - Відстежуйте зміни, які вносяться до ваших послуг і ким - Отримуйте сповіщення про збої в кластері - Створюйте середовища попереднього перегляду та додавайте репліки одним клацанням
JFrog
jfrog.com
Швидко доставляйте надійне програмне забезпечення. Єдина платформа ланцюжка поставок програмного забезпечення, яка забезпечує наскрізну видимість, безпеку та контроль для автоматизації доставки довірених випусків. Масштабована гібридна платформа JFrog є відкритою, гнучкою та інтегрованою з усіма пакетними технологіями та інструментами, що входять до складу ланцюжка постачання програмного забезпечення. Організації отримують вигоду від повної відстежуваності до будь-якого типу випуску та середовища розгортання, включаючи моделі ML, програмне забезпечення, яке працює на межі, і програмне забезпечення, розгорнуте у виробничих центрах обробки даних.
mogenius
mogenius.com
mogenius – операційна платформа Kubernetes, спрощує операції Kubernetes у хмарних і локальних середовищах, впроваджуючи найкращі практики продуктивності розробників за допомогою покращених механізмів доставки програмного забезпечення та можливостей самообслуговування. Ця хмарна агностична платформа зменшує накладні витрати на DevOps і полегшує ефективне керування інфраструктурою для команд будь-якого розміру без прив’язки до постачальника. Платформа об’єднує видимість, спостережливість і автоматизацію в одне рішення для повного контролю Kubernetes. Він оптимізує робочі процеси CI/CD і забезпечує безпеку корпоративного рівня. mogenius ідеально підходить для команд, які прагнуть швидкого розгортання, скорочення витрат на хмару та зменшення накладних витрат на технічне обслуговування, особливо коли внутрішні ресурси обмежені. DevOps і інженери платформи можуть швидко створити власну внутрішню платформу розробника протягом декількох днів. Доступний безкоштовний план.
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow (NYSE: NOW) робить світ кращим для всіх. Наша хмарна платформа та рішення допомагають оцифрувати й уніфікувати організації, щоб вони могли знаходити розумніші, швидші та кращі способи організації роботи. Таким чином, співробітники та клієнти можуть бути більш зв’язаними, більш інноваційними та більш гнучкими. І ми всі можемо створити майбутнє, яке ми собі уявляємо. Світ працює з ServiceNow.
Gearset
gearset.com
Gearset — це провідна платформа Salesforce DevOps із потужними рішеннями для розгортання метаданих і CPQ, CI/CD, автоматизованого тестування, заповнення пісочниці та резервного копіювання. Це допомагає командам Salesforce застосовувати найкращі практики DevOps у процесі розробки та випуску, щоб вони могли швидко та безпечно створювати проекти вищої якості. Тисячі професіоналів Salesforce використовують Gearset і запропонували мільйони розгортань, провели мільярди автоматизованих тестів і створили резервні копії мільярдів записів. З вбудованим інтелектом, який вирішує фундаментальні проблеми Salesforce DevOps, Gearset є унікально надійним рішенням, якому довіряють понад 2000 компаній, включаючи McKesson, Accenture і IBM.
Jenkins
jenkins.io
Провідний сервер автоматизації з відкритим кодом Jenkins надає сотні плагінів для підтримки створення, розгортання та автоматизації будь-якого проекту.
GitHub
github.com
GitHub, Inc. — американська багатонаціональна корпорація, яка надає хостинг для розробки програмного забезпечення та контролю версій за допомогою Git. Він пропонує функції розподіленого контролю версій і керування вихідним кодом (SCM) Git, а також власні функції. Він забезпечує контроль доступу та кілька функцій співпраці, таких як відстеження помилок, запити функцій, керування завданнями та вікі для кожного проекту. Зі штаб-квартирою в Каліфорнії вона є дочірньою компанією Microsoft з 2018 року. GitHub пропонує свої основні послуги безкоштовно. Її більш просунуті професійні та корпоративні послуги є комерційними. Безкоштовні облікові записи GitHub зазвичай використовуються для розміщення проектів з відкритим кодом. Станом на січень 2019 року GitHub пропонує необмежену кількість приватних сховищ для всіх планів, включно з безкоштовними обліковими записами, але дозволяє лише до трьох співавторів на репозиторій безкоштовно. Починаючи з 15 квітня 2020 року, безкоштовний план дозволяє необмежену кількість співавторів, але обмежує приватні сховища до 2000 хвилин дій на місяць. Станом на січень 2020 року GitHub повідомляє про наявність понад 40 мільйонів користувачів і понад 100 мільйонів сховищ (у тому числі щонайменше 28 мільйонів загальнодоступних сховищ), що робить його найбільшим хостом вихідного коду у світі.
Dagster
dagster.io
Від запиту на отримання до виробництва. Без зусиль. Платформа корпоративної оркестрації, яка ставить досвід розробника на перше місце, з повністю безсерверним або гібридним розгортанням, власним розгалуженням і готовими CI/CD.
CircleCI
circleci.com
CircleCI — це найбільша у світі спільна платформа безперервної інтеграції та безперервної доставки (CI/CD), а також центральний центр, де код рухається від ідеї до доставки. Будучи одним із найбільш використовуваних інструментів DevOps, який обробляє понад 1 мільйон збірок на день, CircleCI має унікальний доступ до даних про те, як працюють команди інженерів і як працює їхній код. Такі компанії, як Spotify, Coinbase, Stitch Fix і BuzzFeed, використовують нас, щоб покращити продуктивність команди інженерів, випускати кращі продукти та швидше виходити на ринок.
Buddy
buddy.works
Поверніть свій час за допомогою конвеєрів доставки Buddy, які усувають повторювані завдання у вашому щоденному розвитку. Автоматично створюйте та надсилайте веб-проекти одним натисканням git, клацанням або періодично. Легко визначте свій власний процес доставки так само, як ви будуєте будинок із цеглин: від збірок і тестів до розгортань, спеціальних сценаріїв і моніторингу веб-сайтів. Внесіть новітні технології в стек своєї команди за допомогою вбудованої підтримки Docker: контейнери, мікросервіси, розгортання Kubernetes тощо.
Bitrise
bitrise.io
Bitrise допомагає розробникам мобільних додатків орієнтуватися в постійно мінливому ландшафті розробки, тестування та випуску додатків у магазині. Виходячи за межі традиційних платформ CI/CD, Bitrise прискорює цикли випуску без шкоди для якості програми. Bitrise покращує досвід розробників завдяки своїм повністю керованим мобільним рішенням DevOps, доповненим платформою кешування віддаленої збірки без CI-agnostic. Клієнти включають лідерів чартів, як-от Reddit, Grindr, Equinox, GoDaddy, Careem, Buffer, Sixt та багато інших.
Azure DevOps
azure.com
Плануйте розумніше, краще співпрацюйте та надсилайте швидше за допомогою служб Azure DevOps Services, раніше відомих як Visual Studio Team Services. Отримайте гнучкі інструменти, CI/CD тощо.