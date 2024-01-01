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Платформи DevOps - Найпопулярніші застосунки - Ангола
Платформи DevOps забезпечують команди необхідними інструментами та можливостями автоматизації для ефективного керування безперервною доставкою. Безперервна доставка — це методологія розробки, зосереджена на швидкому та оперативному створенні, тестуванні та випуску програмного забезпечення. Ці платформи підтримують безперервну інтеграцію (CI) і безперервне розгортання (CD), автоматизуючи різні завдання розробки для створення надійного конвеєра доставки. Використовуючи платформи DevOps, команди можуть гарантувати, що їхні безперервні процеси доставки чітко визначені, повністю автоматизовані та легко керовані в рамках уніфікованої структури, що сприяє створенню ефективного гнучкого середовища DevOps. Ці платформи часто охоплюють повні функціональні можливості оркестровки випуску додатків і програмного забезпечення для автоматизації створення, полегшуючи власне керування, автоматизацію та виконання процесів CI/CD.
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GitHub
github.com
GitHub, Inc. — американська багатонаціональна корпорація, яка надає хостинг для розробки програмного забезпечення та контролю версій за допомогою Git. Він пропонує функції розподіленого контролю версій і керування вихідним кодом (SCM) Git, а також власні функції. Він забезпечує контроль доступу та к...
GitLab
gitlab.com
GitLab — це веб-інструмент життєвого циклу DevOps, який надає менеджер сховища Git, що забезпечує вікі, відстеження проблем і функції безперервної інтеграції та розгортання, використовуючи ліцензію з відкритим кодом, розроблену GitLab Inc. Програмне забезпечення створено українським розробником Дмит...
Azure DevOps
azure.com
Плануйте розумніше, краще співпрацюйте та надсилайте швидше за допомогою служб Azure DevOps Services, раніше відомих як Visual Studio Team Services. Отримайте гнучкі інструменти, CI/CD тощо.
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow (NYSE: NOW) робить світ кращим для всіх. Наша хмарна платформа та рішення допомагають оцифрувати й уніфікувати організації, щоб вони могли знаходити розумніші, швидші та кращі способи організації роботи. Таким чином, співробітники та клієнти можуть бути більш зв’язаними, більш інноваційни...
CircleCI
circleci.com
CircleCI — це найбільша у світі спільна платформа безперервної інтеграції та безперервної доставки (CI/CD), а також центральний центр, де код рухається від ідеї до доставки. Будучи одним із найбільш використовуваних інструментів DevOps, який обробляє понад 1 мільйон збірок на день, CircleCI має унік...
Bitrise
bitrise.io
Bitrise допомагає розробникам мобільних додатків орієнтуватися в постійно мінливому ландшафті розробки, тестування та випуску додатків у магазині. Виходячи за межі традиційних платформ CI/CD, Bitrise прискорює цикли випуску без шкоди для якості програми. Bitrise покращує досвід розробників завдяки с...
Jenkins
jenkins.io
Провідний сервер автоматизації з відкритим кодом Jenkins надає сотні плагінів для підтримки створення, розгортання та автоматизації будь-якого проекту.
Buddy
buddy.works
Поверніть свій час за допомогою конвеєрів доставки Buddy, які усувають повторювані завдання у вашому щоденному розвитку. Автоматично створюйте та надсилайте веб-проекти одним натисканням git, клацанням або періодично. Легко визначте свій власний процес доставки так само, як ви будуєте будинок із цег...
Gearset
gearset.com
Gearset — це провідна платформа Salesforce DevOps із потужними рішеннями для розгортання метаданих і CPQ, CI/CD, автоматизованого тестування, заповнення пісочниці та резервного копіювання. Це допомагає командам Salesforce застосовувати найкращі практики DevOps у процесі розробки та випуску, щоб вони...
Dagster
dagster.io
Від запиту на отримання до виробництва. Без зусиль. Платформа корпоративної оркестрації, яка ставить досвід розробника на перше місце, з повністю безсерверним або гібридним розгортанням, власним розгалуженням і готовими CI/CD.
Codefresh
codefresh.io
Codefresh — це CI/CD нового покоління для сучасних програм. Ми допомагаємо вам автоматизувати від коду до хмари за допомогою блискавичних збірок і розгортань Canary і Blue/Green GitOps. Команди DevOps із GoodRx, Monday.com, Deloitte тощо покладаються на Codefresh для створення та розгортання свого п...
Appcircle
appcircle.io
Appcircle — це мобільний інструмент ci/cd, який спрощує розробку мобільних додатків за допомогою платформи, яка автоматизує створення, тестування та розгортання. Наш інструмент підтримує популярні фреймворки, від React Native до Objective-C/Swift, і інтегрується зі сторонніми службами, такими як Fir...
Qovery
qovery.com
Qovery — це внутрішня платформа для розробників, яка зменшує шум для розробників із прокладеним шляхом до виробництва. Тестування, ефемерні середовища та спонукання до дій для вдосконалення програмного забезпечення.
mogenius
mogenius.com
mogenius – операційна платформа Kubernetes, спрощує операції Kubernetes у хмарних і локальних середовищах, впроваджуючи найкращі практики продуктивності розробників за допомогою покращених механізмів доставки програмного забезпечення та можливостей самообслуговування. Ця хмарна агностична платформа ...
CodeNOW
codenow.com
CodeNOW — це готова до використання платформа, яка допомагає оптимізувати розробку програмного забезпечення в різних хмарних середовищах. Забезпечуючи згуртоване поєднання попередньо налаштованих інструментів з відкритим кодом, CodeNOW керує всіма аспектами процесу розробки програмного забезпечення....
Choreo
choreo.dev
Choreo — це внутрішня платформа для розробників як сервіс, призначений для прискорення створення цифрового досвіду. За допомогою Choreo ви можете без особливих зусиль створювати, розгортати, контролювати та керувати своїми рідними хмарними програмами. Choreo дозволяє розробникам зосередитися на своє...
Cycleops
cycleops.io
Співпраця Dev і Ops на практиці Дозвольте своїм командам розробників автоматизувати розгортання коду, який вони пишуть щодня. Синергію гнучких методологій і підвищення продуктивності ще ніколи не було так легко інтегрувати у вашу організацію! Простий доступ до інструментів автоматизації через інтерф...
GuardRails
guardrails.io
GuardRails — це наскрізна платформа безпеки, яка полегшує роботу AppSec як для команд безпеки, так і для команд розробників. Ми скануємо, виявляємо та надаємо вказівки в режимі реального часу для раннього усунення вразливостей. Сотні команд по всьому світу довіряють створювати безпечніші програми. G...
Semaphore
semaphoreci.com
Semaphore — це найшвидша платформа безперервної інтеграції та доставки (CI/CD) на ринку, яка підтримує найкращі у світі команди інженерів. Наша мета — зробити методи CI/CD більш доступними для розробників, забезпечити чудову взаємодію з користувачами та ставитися до наших клієнтів так, як ми б хотіл...
Launchable
launchableinc.com
Інтелектуальна діагностика невдалих тестів від Launchable усуває звичайні перешкоди сортування помилок, точно визначаючи та зосереджуючись на найбільш критичних проблемах. Подумайте про Launchable як про свого другого пілота зі штучним інтелектом для оптимізації процесу виявлення, класифікації та об...
Randoli
randoli.io
App Director — це інженерне рішення платформи для компаній, які створюють сучасне програмне забезпечення за допомогою kubernetes у хмарі. Платформа підвищує продуктивність розробників завдяки використанню золотих шляхів, щоб вони могли зосередитися на написанні чудового програмного забезпечення та б...
ActiveState
activestate.com
Автоматично створюйте середовища виконання Python, Perl і Tcl для Windows, Linux і Mac або завантажте один із наших популярних попередньо зібраних дистрибутивів ActivePython, ActivePerl або ActiveTcl. ActiveState більше 20 років створює інноваційні інструменти для розробників, включаючи наші популяр...
Cloudsmith
cloudsmith.com
Cloudsmith — це платформа програмного забезпечення як послуги (SaaS), яка діє як єдине джерело правди для програмного забезпечення всюди. Ми допомагаємо організаціям надійно керувати залежностями, розгортанням і розповсюдженням стека програмного забезпечення в одному централізованому місці, забезпеч...
Flosum
flosum.com
Справді повне рішення: Flosum — це повне наскрізне рішення Native DevOps, яке обслуговує повний життєвий цикл розробки, включаючи об’єднання компонентів, контроль версій, безперервне розгортання, статичний аналіз коду, керування історіями користувача та регресійне тестування. Що робить Flosum іншим?...
Gravity Cloud
gravitycloud.ai
Gravity — це найшвидший спосіб створити хмарну інфраструктуру та керувати нею. Внутрішня платформа розробника Gravity дає змогу командам інженерів запускати програмне забезпечення у вашій хмарі без автоматизації без програмного коду та огорожі за менших витрат на хмару
CloudBees
cloudbees.com
Повна платформа DevOps. CloudBees дає змогу вашим командам із постачання програмного забезпечення трансформувати ваш бізнес. Платформа CloudBees об’єднує команди розробки, операцій, ІТ, безпеки та бізнесу, щоб: Швидко створювати за допомогою масштабованих повторюваних робочих процесів. Постійно покр...
Zeet
zeet.co
Хмарний компаньйон для Kubernetes і Terraform. Платформа CI/CD і розгортання, яка допомагає керувати хмарою: - Перейдіть у багатохмарний режим у своїх AWS, Linode, CoreWeave, GCP тощо - Відстежуйте зміни, які вносяться до ваших послуг і ким - Отримуйте сповіщення про збої в кластері - Створюйте сер...
JFrog
jfrog.com
Швидко доставляйте надійне програмне забезпечення. Єдина платформа ланцюжка поставок програмного забезпечення, яка забезпечує наскрізну видимість, безпеку та контроль для автоматизації доставки довірених випусків. Масштабована гібридна платформа JFrog є відкритою, гнучкою та інтегрованою з усіма па...