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Платформи DevOps - Найпопулярніші застосунки - Андорра Найпопулярніші Нещодавно додані

Платформи DevOps забезпечують команди необхідними інструментами та можливостями автоматизації для ефективного керування безперервною доставкою. Безперервна доставка — це методологія розробки, зосереджена на швидкому та оперативному створенні, тестуванні та випуску програмного забезпечення. Ці платформи підтримують безперервну інтеграцію (CI) і безперервне розгортання (CD), автоматизуючи різні завдання розробки для створення надійного конвеєра доставки. Використовуючи платформи DevOps, команди можуть гарантувати, що їхні безперервні процеси доставки чітко визначені, повністю автоматизовані та легко керовані в рамках уніфікованої структури, що сприяє створенню ефективного гнучкого середовища DevOps. Ці платформи часто охоплюють повні функціональні можливості оркестровки випуску додатків і програмного забезпечення для автоматизації створення, полегшуючи власне керування, автоматизацію та виконання процесів CI/CD.