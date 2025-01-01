Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення для настільних публікацій дозволяє користувачам створювати та публікувати дизайни сторінок і різноманітні друковані матеріали з професійним відтінком. Ці інструменти допомагають розробляти макети текстових і графічних файлів для друкованих або цифрових форматів, зосереджуючись на таких матеріалах, як журнали, блоги, електронні книги, газети та інші онлайн-публікації. Ці рішення часто включають бібліотеку готових шаблонів і зручні функції, які не потребують попередніх навичок редагування, що робить їх придатними як для досвідчених, так і для початківців дизайнерів. Програмне забезпечення також може пропонувати конструктори сторінок із функцією перетягування та скидання, а також функції редагування та дизайну, що дозволяє користувачам створювати власні та унікальні макети для конкретних потреб. Після розробки ці макети можна легко експортувати в різні формати.
Запит на новий застосунок
Canva
canva.com
Canva - це платформа для графічного дизайну, що дозволяє користувачам створювати візуальний контент, використовуючи шаблони та зручний редактор.
PosterMyWall
postermywall.com
PosterMyWall - додаток для створення графіки, відео та електронних кампаній з понад мільйоном налаштованих шаблонів для бізнесу.
VistaCreate
create.vista.com
VistaCreate - графічна платформа для створення дизайнів та контенту, включаючи шаблони для соціальних мереж, зручним для користувачів інтерфейсом.
Renderforest
renderforest.com
Renderforest - це платформа для створення відео, логотипів та графіки з використанням шаблонів та інструментів редагування без потреби в програмуванні.
Designrr
designrr.io
Designrr - це платформа для створення електронних книг та PDF з різного контенту, включаючи веб-сторінки, відео та аудіо. Легке використання та підтримка.
Wondershare PDFelement
pdf.wondershare.com
Wondershare PDFelement - це редактор PDF для створення, редагування, конвертації та електронного підпису документів на різних платформах.
Desygner
desygner.com
Desygner — це інструмент графічного дизайну для всіх, що дозволяє створювати пости, рекламу, візитки, презентації та інший контент без досвіду у дизайні.
Visme
visme.co
Visme — платформа для створення візуального контенту, такого як презентації, звіти та інфографіка з можливістю співпраці та аналітики.
Venngage
venngage.com
Venngage - це платформа для створення візуального контенту, яка пропонує шаблони для інфографіки, звітів та інших матеріалів без потреби в дизайнері.
Template.net
template.net
Template.net - платформа з готовими шаблонами для документів, презентацій і резюме, що спрощує процес їх редагування та використання.
Marq
marq.com
Marq - це веб-інструмент для графічного дизайну, що дозволяє створювати маркетингові матеріали з ready-made шаблонами і функціями співпраці.
Picmaker
picmaker.com
Picmaker - це платформа для графічного дизайну, яка дозволяє створювати контент для соціальних медіа за допомогою шаблонів та інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу.
Curvenote
curvenote.com
Curvenote — це інструмент для спільного написання, що підтримує створення технічного контенту в реальному часі та інтеграцію з науковими даними.
Xara Cloud
xara.com
Xara Cloud - це інструмент для створення та редагування маркетингових матеріалів з використанням шаблонів та редактора перетягування.
iPaper
ipaper.io
iPaper - платформа для перетворення друкованих каталогів у інтерактивні цифрові досвіди. Дозволяє здійснювати покупки через електронну пошту, WhatsApp або веб-магазин.
Publitas
publitas.com
Publitas - платформа для створення та публікації інтерактивного цифрового контенту, перетворює PDF у фліпбуки з мультимедійними елементами.
Smore
smore.com
Smore - це онлайн-платформа для створення інформаційних бюлетенів із зручним інтерфейсом та можливістю налаштування контенту.
Curated
curated.co
Curated - це додаток для створення привабливих email-розсилок з надійним, настроювальним шаблоном, що відмінно виглядає в усіх поштових клієнтах.
Desktop
Підтримка
Юридична інформація
© 2025 WebCatalog, Inc.