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Програмне забезпечення для настільних публікацій
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Програмне забезпечення для настільних публікацій - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для настільних публікацій дозволяє користувачам створювати та публікувати дизайни сторінок і різноманітні друковані матеріали з професійним відтінком. Ці інструменти допомагають розробляти макети текстових і графічних файлів для друкованих або цифрових форматів, зосереджуючись на таких матеріалах, як журнали, блоги, електронні книги, газети та інші онлайн-публікації. Ці рішення часто включають бібліотеку готових шаблонів і зручні функції, які не потребують попередніх навичок редагування, що робить їх придатними як для досвідчених, так і для початківців дизайнерів. Програмне забезпечення також може пропонувати конструктори сторінок із функцією перетягування та скидання, а також функції редагування та дизайну, що дозволяє користувачам створювати власні та унікальні макети для конкретних потреб. Після розробки ці макети можна легко експортувати в різні формати.

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Canva

Canva

canva.com

Canva - це платформа для графічного дизайну, що дозволяє користувачам створювати візуальний контент, використовуючи шаблони та зручний редактор.

PosterMyWall

PosterMyWall

postermywall.com

PosterMyWall - додаток для створення графіки, відео та електронних кампаній з понад мільйоном налаштованих шаблонів для бізнесу.

VistaCreate

VistaCreate

create.vista.com

VistaCreate - графічна платформа для створення дизайнів та контенту, включаючи шаблони для соціальних мереж, зручним для користувачів інтерфейсом.

Desygner

Desygner

desygner.com

Desygner — це інструмент графічного дизайну для всіх, що дозволяє створювати пости, рекламу, візитки, презентації та інший контент без досвіду у дизайні.

Designrr

Designrr

designrr.io

Designrr - це платформа для створення електронних книг та PDF з різного контенту, включаючи веб-сторінки, відео та аудіо. Легке використання та підтримка.

Renderforest

Renderforest

renderforest.com

Renderforest - це платформа для створення відео, логотипів та графіки з використанням шаблонів та інструментів редагування без потреби в програмуванні.

Wondershare PDFelement

Wondershare PDFelement

pdf.wondershare.com

Wondershare PDFelement - це редактор PDF для створення, редагування, конвертації та електронного підпису документів на різних платформах.

Visme

Visme

visme.co

Visme — платформа для створення візуального контенту, такого як презентації, звіти та інфографіка з можливістю співпраці та аналітики.

Venngage

Venngage

venngage.com

Venngage - це платформа для створення візуального контенту, яка пропонує шаблони для інфографіки, звітів та інших матеріалів без потреби в дизайнері.

Template.net

Template.net

template.net

Template.net - платформа з готовими шаблонами для документів, презентацій і резюме, що спрощує процес їх редагування та використання.

Marq

Marq

marq.com

Marq - це веб-інструмент для графічного дизайну, що дозволяє створювати маркетингові матеріали з ready-made шаблонами і функціями співпраці.

Picmaker

Picmaker

picmaker.com

Picmaker - це платформа для графічного дизайну, яка дозволяє створювати контент для соціальних медіа за допомогою шаблонів та інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу.

Curvenote

Curvenote

curvenote.com

Curvenote — це інструмент для спільного написання, що підтримує створення технічного контенту в реальному часі та інтеграцію з науковими даними.

Xara Cloud

Xara Cloud

xara.com

Xara Cloud - це інструмент для створення та редагування маркетингових матеріалів з використанням шаблонів та редактора перетягування.

iPaper

iPaper

ipaper.io

iPaper - платформа для перетворення друкованих каталогів у інтерактивні цифрові досвіди. Дозволяє здійснювати покупки через електронну пошту, WhatsApp або веб-магазин.

Publitas

Publitas

publitas.com

Publitas - платформа для створення та публікації інтерактивного цифрового контенту, перетворює PDF у фліпбуки з мультимедійними елементами.

Smore

Smore

smore.com

Smore - це онлайн-платформа для створення інформаційних бюлетенів із зручним інтерфейсом та можливістю налаштування контенту.

Curated

Curated

curated.co

Curated - це додаток для створення привабливих email-розсилок з надійним, настроювальним шаблоном, що відмінно виглядає в усіх поштових клієнтах.

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