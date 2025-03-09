Програмне забезпечення для настільних публікацій - Найпопулярніші застосунки - Ватикан

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Програмне забезпечення для настільних публікацій дозволяє користувачам створювати та публікувати дизайни сторінок і різноманітні друковані матеріали з професійним відтінком. Ці інструменти допомагають розробляти макети текстових і графічних файлів для друкованих або цифрових форматів, зосереджуючись на таких матеріалах, як журнали, блоги, електронні книги, газети та інші онлайн-публікації. Ці рішення часто включають бібліотеку готових шаблонів і зручні функції, які не потребують попередніх навичок редагування, що робить їх придатними як для досвідчених, так і для початківців дизайнерів. Програмне забезпечення також може пропонувати конструктори сторінок із функцією перетягування та скидання, а також функції редагування та дизайну, що дозволяє користувачам створювати власні та унікальні макети для конкретних потреб. Після розробки ці макети можна легко експортувати в різні формати.
Запит на новий застосунок
Visme
visme.co
Visme — платформа для створення візуального контенту, такого як презентації, звіти та інфографіка з можливістю співпраці та аналітики.
Curated
curated.co
Розсилайте приголомшливі інформаційні бюлетені електронною поштою, які дійсно подобаються вашим читачам. Наш надійний (настроюваний) шаблон чудово виглядає в кожному поштовому клієнті, тому ви можете зосередитися на вмісті, а не на дизайні.
iPaper
ipaper.io
iPaper — це платформа цифрового каталогу, яка дозволяє перетворювати ваші друковані листівки та каталоги на повністю інтерактивну цифрову систему покупок. Привертайте увагу покупців за допомогою зображень і відео продуктів. Збільште трафік і продажі за допомогою покупок у каталозі через електронну пошту, WhatsApp або безпосередньо інтегровану з вашим веб-магазином електронної комерції. Платформа iPaper створена відповідно до вашого бізнесу, і ми пропонуємо розширені функції для повної автоматизації вашого налаштування.
Picmaker
picmaker.com
Picmaker - це платформа для графічного дизайну, яка дозволяє створювати контент для соціальних медіа за допомогою шаблонів та інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу.
Publitas
publitas.com
Publitas - платформа для створення та публікації інтерактивного цифрового контенту, перетворює PDF у фліпбуки з мультимедійними елементами.
Designrr
designrr.io
Designrr - це платформа для створення електронних книг та PDF з різного контенту, включаючи веб-сторінки, відео та аудіо. Легке використання та підтримка.
Xara Cloud
xara.com
Xara Cloud - це інструмент для створення та редагування маркетингових матеріалів з використанням шаблонів та редактора перетягування.
Template.net
template.net
Template.net - платформа з готовими шаблонами для документів, презентацій і резюме, що спрощує процес їх редагування та використання.
Smore
smore.com
Smore - це онлайн-платформа для створення інформаційних бюлетенів із зручним інтерфейсом та можливістю налаштування контенту.
Canva
canva.com
Canva - це платформа для графічного дизайну, що дозволяє користувачам створювати візуальний контент, використовуючи шаблони та зручний редактор.
Venngage
venngage.com
Venngage - це платформа для створення візуального контенту, яка пропонує шаблони для інфографіки, звітів та інших матеріалів без потреби в дизайнері.
Renderforest
renderforest.com
Renderforest - це платформа для створення відео, логотипів та графіки з використанням шаблонів та інструментів редагування без потреби в програмуванні.
PosterMyWall
postermywall.com
PosterMyWall - додаток для створення графіки, відео та електронних кампаній з понад мільйоном налаштованих шаблонів для бізнесу.
Wondershare PDFelement
pdf.wondershare.com
Wondershare PDFelement - це редактор PDF для створення, редагування, конвертації та електронного підпису документів на різних платформах.
Marq
marq.com
Marq - це веб-інструмент для графічного дизайну, що дозволяє створювати маркетингові матеріали з ready-made шаблонами і функціями співпраці.
Desygner
desygner.com
Desygner — це інструмент графічного дизайну для всіх, що дозволяє створювати пости, рекламу, візитки, презентації та інший контент без досвіду у дизайні.
Curvenote
curvenote.com
Curvenote — це інструмент для спільного написання, що підтримує створення технічного контенту в реальному часі та інтеграцію з науковими даними.
VistaCreate
create.vista.com
VistaCreate - графічна платформа для створення дизайнів та контенту, включаючи шаблони для соціальних мереж, зручним для користувачів інтерфейсом.
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