Програмне забезпечення для настільних публікацій - Найпопулярніші застосунки - Узбекистан

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Програмне забезпечення для настільних публікацій дозволяє користувачам створювати та публікувати дизайни сторінок і різноманітні друковані матеріали з професійним відтінком. Ці інструменти допомагають розробляти макети текстових і графічних файлів для друкованих або цифрових форматів, зосереджуючись на таких матеріалах, як журнали, блоги, електронні книги, газети та інші онлайн-публікації. Ці рішення часто включають бібліотеку готових шаблонів і зручні функції, які не потребують попередніх навичок редагування, що робить їх придатними як для досвідчених, так і для початківців дизайнерів. Програмне забезпечення також може пропонувати конструктори сторінок із функцією перетягування та скидання, а також функції редагування та дизайну, що дозволяє користувачам створювати власні та унікальні макети для конкретних потреб. Після розробки ці макети можна легко експортувати в різні формати.
Запит на новий застосунок
Canva
canva.com
Canva - це платформа для графічного дизайну, що дозволяє користувачам створювати візуальний контент, використовуючи шаблони та зручний редактор.
Desygner
desygner.com
Desygner — це інструмент графічного дизайну для всіх, що дозволяє створювати пости, рекламу, візитки, презентації та інший контент без досвіду у дизайні.
VistaCreate
create.vista.com
VistaCreate - графічна платформа для створення дизайнів та контенту, включаючи шаблони для соціальних мереж, зручним для користувачів інтерфейсом.
Visme
visme.co
Visme — платформа для створення візуального контенту, такого як презентації, звіти та інфографіка з можливістю співпраці та аналітики.
Designrr
designrr.io
Designrr - це платформа для створення електронних книг та PDF з різного контенту, включаючи веб-сторінки, відео та аудіо. Легке використання та підтримка.
Renderforest
renderforest.com
Renderforest - це платформа для створення відео, логотипів та графіки з використанням шаблонів та інструментів редагування без потреби в програмуванні.
PosterMyWall
postermywall.com
PosterMyWall - додаток для створення графіки, відео та електронних кампаній з понад мільйоном налаштованих шаблонів для бізнесу.
Wondershare PDFelement
pdf.wondershare.com
Wondershare PDFelement - це редактор PDF для створення, редагування, конвертації та електронного підпису документів на різних платформах.
Venngage
venngage.com
Venngage - це платформа для створення візуального контенту, яка пропонує шаблони для інфографіки, звітів та інших матеріалів без потреби в дизайнері.
Marq
marq.com
Marq (раніше Lucidpress) допомагає будь-кому в організації задовольнити постійно зростаючий попит на вміст. Просувайте свою організацію вперед і бездоганно узгоджуйте бачення вашої творчої команди з роботою ваших відділів продажів і маркетингу. За допомогою Marq ви можете створювати брошури, листівки, соціальні мережі, плакати, візитні картки тощо. Завдяки шаблонам із можливістю перетягування та функціям спільної роботи він став популярним інструментом для сучасних зайнятих маркетологів. Marq дозволяє блокувати брендинг, автоматизувати вміст і експортувати через багато соціальних/цифрових і друкованих каналів.
Smore
smore.com
Smore — це інструмент для спільної розсилки інформаційних бюлетенів, який зосереджений на простоті використання, красивих і значущих результатах, інтеграції та простій автоматизації.
Template.net
template.net
Красиво оформлені шаблони, які легко редагувати, щоб ваша робота була виконана швидше та розумніше. Просто переглядайте, шукайте, зберігайте та завантажуйте наші прості у використанні шаблони.
Xara Cloud
xara.com
Xara Cloud — це інструмент створення та редагування на основі шаблонів, за допомогою якого будь-хто — навіть без досвіду дизайну — може створювати маркетингові матеріали професійної якості для свого бізнесу. Редактор із функцією перетягування дозволяє швидко створювати публікації в соціальних мережах, електронні книги, рекламні банери, слайд-презентації тощо. Xara автоматично імпортує ваші кольори, логотипи, стилі шрифтів, щоб ви могли зосередитися на своєму повідомленні, знаючи, що елементи бренду та дизайну відсортовані.
Curvenote
curvenote.com
Curvenote — це інструмент для спільного написання, створений для відкритої науки та відтворюваності. Створюйте та редагуйте технічний вміст у режимі реального часу, включаючи рівняння, посилання, фігури та інтерактивні графіки від Jupyter — працюйте ітеративно, включайте відгуки, а потім експортуйте в будь-який шаблон журналу.
Publitas
publitas.com
Допоможіть онлайн-покупцям знайти те, що їм подобається. Продавайте більше. ~50% покупців знають, чого хочуть; вони шукають, вибирають і перевіряють. Інші? Вони люблять переглядати, відкривати та надихатися. Інтернет-магазин підходить для першої групи; однак зв’язування бренду з другою групою вимагає чогось більшого... і саме це забезпечує Publitas. Він пропонує захоплюючий досвід покупок, розроблений, щоб надихнути покупців, доповнюючи цілі онлайн-магазину, офлайн-магазину та електронної комерції. Клієнт повідомив, що коефіцієнт конверсії зріс від 40% до 308% від аудиторії, яка «просто переглядає» публікацію Publitas. Понад 2000 клієнтів, у тому числі провідні роздрібні торговці, такі як METRO Cash & Carry, Crate & Barrel і Williams-Sonoma, публікують свої каталоги онлайн за допомогою Publitas, щоб збільшити охоплення та конверсію. Як роботодавець, Publitas дбає про людей і вплив. Це означає, що результати важливіші за витрачені години. Він хоче, щоб кожен працював на власних умовах і насолоджувався життям цифрового кочівника. Подорожуйте світом або просто працюйте з надійного дивана. Користувач може підключитися віддалено та бути повністю незалежним від місця розташування. Якщо користувач отримує більше від свого дня, Publitas також! Він цінує кожну людину та зосереджується на тому, щоб допомогти їй знайти та вдосконалити свої сильні сторони та захоплення. У процесі найму це гарантує, що кандидати отримають реальний досвід роботи на посаді, на яку вони претендують. Вони пройдуть зразок викликів і зустрінуться зі своїми майбутніми членами команди. Publitas любить бачити себе різноманітною та міжнародною спортивною командою, де кожна особа перевершує свою улюблену ігрову позицію. Щоб найняти найкращу людину з відповідними навичками та культурою, компанія наймає працівників по всьому світу.
Picmaker
picmaker.com
Picmaker – розумна платформа соціальних мереж на основі ШІ! Маючи понад 1 мільйон користувачів і кількість користувачів збільшується, Picmaker — це найкраще комплексне рішення для компаній і окремих осіб, які прагнуть збільшити свою присутність у соціальних мережах. Відкривайте актуальні теми, створюйте приголомшливі дизайни, плануйте публікації, залучайте аудиторію та аналізуйте показники – усе в одному місці. Крім того, функції штучного інтелекту Picmaker допомагають вам з нескінченними пропозиціями дизайну, розумними підписами до публікацій, найкращим часом для публікації, трендовим вмістом і залишатися попереду конкурентів.
iPaper
ipaper.io
iPaper — це платформа цифрового каталогу, яка дозволяє перетворювати ваші друковані листівки та каталоги на повністю інтерактивну цифрову систему покупок. Привертайте увагу покупців за допомогою зображень і відео продуктів. Збільште трафік і продажі за допомогою покупок у каталозі через електронну пошту, WhatsApp або безпосередньо інтегровану з вашим веб-магазином електронної комерції. Платформа iPaper створена відповідно до вашого бізнесу, і ми пропонуємо розширені функції для повної автоматизації вашого налаштування.
Curated
curated.co
Розсилайте приголомшливі інформаційні бюлетені електронною поштою, які дійсно подобаються вашим читачам. Наш надійний (настроюваний) шаблон чудово виглядає в кожному поштовому клієнті, тому ви можете зосередитися на вмісті, а не на дизайні.
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