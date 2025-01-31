Програмне забезпечення для настільних публікацій - Найпопулярніші застосунки - Судан

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення для настільних публікацій дозволяє користувачам створювати та публікувати дизайни сторінок і різноманітні друковані матеріали з професійним відтінком. Ці інструменти допомагають розробляти макети текстових і графічних файлів для друкованих або цифрових форматів, зосереджуючись на таких матеріалах, як журнали, блоги, електронні книги, газети та інші онлайн-публікації. Ці рішення часто включають бібліотеку готових шаблонів і зручні функції, які не потребують попередніх навичок редагування, що робить їх придатними як для досвідчених, так і для початківців дизайнерів. Програмне забезпечення також може пропонувати конструктори сторінок із функцією перетягування та скидання, а також функції редагування та дизайну, що дозволяє користувачам створювати власні та унікальні макети для конкретних потреб. Після розробки ці макети можна легко експортувати в різні формати.
Запит на новий застосунок
Canva
canva.com
Canva — це платформа для графічного дизайну, яка дозволяє користувачам створювати графіку в соціальних мережах, презентації, плакати, документи та інший візуальний вміст. Користувачі можуть вибирати з багатьох професійних шаблонів, а також редагувати дизайни та завантажувати власні фотографії за допомогою інтерфейсу перетягування. Платформа є безкоштовною для використання та пропонує платні підписки, як-от Canva Pro та Canva for Enterprise для додаткових функцій. Користувачі також можуть платити за фізичні продукти, які потрібно надрукувати та відправити. Станом на 2019 рік Canva зібрала 3,2 мільярда доларів США та мала понад 20 мільйонів користувачів у 190 країнах. У червні 2020 року Canva залучила 60 мільйонів доларів США за оцінкою 6 мільярдів доларів. Це майже вдвічі перевищило останню оцінку в 2019 році.
Visme
visme.co
Visme — це універсальна платформа, яка дає змогу професіоналам, які не займаються дизайном, із провідних компаній змінити спосіб створення, обміну та публікації цікавих презентацій, документів, візуальних звітів, візуалізацій даних та інших візуальних форматів за менший час. Користувачі з IBM, GoldenState Warriors, Gartner, Nationwide та 15 мільйонів інших користувачів використовують Visme як інструмент для створення вмісту, щоб розповідати та презентувати свої історії та перетворювати нудні дані на привабливі візуальні ефекти. Працюйте індивідуально або в команді для співпраці. Опублікуйте в Інтернеті, вставте на свій сайт або завантажте для використання в автономному режимі. Користувачі можуть співпрацювати, упорядковувати дані проекту в папках і надавати дозволи на основі ролей пов’язаним командам або окремим особам. Крім того, Visme має кілька функцій автоматизації для публікації та відображення, які дозволяють видавцям встановлювати час для автоматизації онлайн-презентацій і аналітики для відстеження ефективності опублікованого вмісту.
Curated
curated.co
Розсилайте приголомшливі інформаційні бюлетені електронною поштою, які дійсно подобаються вашим читачам. Наш надійний (настроюваний) шаблон чудово виглядає в кожному поштовому клієнті, тому ви можете зосередитися на вмісті, а не на дизайні.
iPaper
ipaper.io
iPaper — це платформа цифрового каталогу, яка дозволяє перетворювати ваші друковані листівки та каталоги на повністю інтерактивну цифрову систему покупок. Привертайте увагу покупців за допомогою зображень і відео продуктів. Збільште трафік і продажі за допомогою покупок у каталозі через електронну пошту, WhatsApp або безпосередньо інтегровану з вашим веб-магазином електронної комерції. Платформа iPaper створена відповідно до вашого бізнесу, і ми пропонуємо розширені функції для повної автоматизації вашого налаштування.
Picmaker
picmaker.com
Picmaker – розумна платформа соціальних мереж на основі ШІ! Маючи понад 1 мільйон користувачів і кількість користувачів збільшується, Picmaker — це найкраще комплексне рішення для компаній і окремих осіб, які прагнуть збільшити свою присутність у соціальних мережах. Відкривайте актуальні теми, створюйте приголомшливі дизайни, плануйте публікації, залучайте аудиторію та аналізуйте показники – усе в одному місці. Крім того, функції штучного інтелекту Picmaker допомагають вам з нескінченними пропозиціями дизайну, розумними підписами до публікацій, найкращим часом для публікації, трендовим вмістом і залишатися попереду конкурентів.
Publitas
publitas.com
Допоможіть онлайн-покупцям знайти те, що їм подобається. Продавайте більше. ~50% покупців знають, чого хочуть; вони шукають, вибирають і перевіряють. Інші? Вони люблять переглядати, відкривати та надихатися. Інтернет-магазин підходить для першої групи; однак зв’язування бренду з другою групою вимагає чогось більшого... і саме це забезпечує Publitas. Він пропонує захоплюючий досвід покупок, розроблений, щоб надихнути покупців, доповнюючи цілі онлайн-магазину, офлайн-магазину та електронної комерції. Клієнт повідомив, що коефіцієнт конверсії зріс від 40% до 308% від аудиторії, яка «просто переглядає» публікацію Publitas. Понад 2000 клієнтів, у тому числі провідні роздрібні торговці, такі як METRO Cash & Carry, Crate & Barrel і Williams-Sonoma, публікують свої каталоги онлайн за допомогою Publitas, щоб збільшити охоплення та конверсію. Як роботодавець, Publitas дбає про людей і вплив. Це означає, що результати важливіші за витрачені години. Він хоче, щоб кожен працював на власних умовах і насолоджувався життям цифрового кочівника. Подорожуйте світом або просто працюйте з надійного дивана. Користувач може підключитися віддалено та бути повністю незалежним від місця розташування. Якщо користувач отримує більше від свого дня, Publitas також! Він цінує кожну людину та зосереджується на тому, щоб допомогти їй знайти та вдосконалити свої сильні сторони та захоплення. У процесі найму це гарантує, що кандидати отримають реальний досвід роботи на посаді, на яку вони претендують. Вони пройдуть зразок викликів і зустрінуться зі своїми майбутніми членами команди. Publitas любить бачити себе різноманітною та міжнародною спортивною командою, де кожна особа перевершує свою улюблену ігрову позицію. Щоб найняти найкращу людину з відповідними навичками та культурою, компанія наймає працівників по всьому світу.
Designrr
designrr.io
Завантажте будь-яку веб-сторінку, MS Word, Video, Podcast або YouTube, і ви створите приголомшливу електронну книгу та конвертуєте її у PDF, EPUB, Kindle або Flipbook. Швидкий і простий у використанні. Повне навчання, цілодобова підтримка та група у Facebook включені. Designrr — це універсальна платформа, яка використовується для створення електронних книг, фліпбуків, PDF-файлів, веб-сторінок, нотаток до шоу та стенограм відео із завантажених медіафайлів. Цей медіа може включати відео, подкасти, PDF-файли, дописи в блогах і навіть дописи у Facebook. Після завантаження вашого вмісту Designrr витягує його та перетворює на обраний вами носій. Ви можете завантажувати різноманітний вміст, від прямих URL-посилань до публікацій у соціальних мережах тощо. Оскільки Designrr — це хмарне програмне забезпечення, ви можете використовувати його на різних пристроях, не завантажуючи нічого на один пристрій.
Xara Cloud
xara.com
Xara Cloud — це інструмент створення та редагування на основі шаблонів, за допомогою якого будь-хто — навіть без досвіду дизайну — може створювати маркетингові матеріали професійної якості для свого бізнесу. Редактор із функцією перетягування дозволяє швидко створювати публікації в соціальних мережах, електронні книги, рекламні банери, слайд-презентації тощо. Xara автоматично імпортує ваші кольори, логотипи, стилі шрифтів, щоб ви могли зосередитися на своєму повідомленні, знаючи, що елементи бренду та дизайну відсортовані.
Template.net
template.net
Красиво оформлені шаблони, які легко редагувати, щоб ваша робота була виконана швидше та розумніше. Просто переглядайте, шукайте, зберігайте та завантажуйте наші прості у використанні шаблони.
Smore
smore.com
Smore — це інструмент для спільної розсилки інформаційних бюлетенів, який зосереджений на простоті використання, красивих і значущих результатах, інтеграції та простій автоматизації.
Venngage
venngage.com
Venngage — це платформа інформаційного дизайну, яка надає низку спеціальних шаблонів для b2b, щоб полегшити передачу складної інформації всередині та за межами вашої організації, легко та без дизайнера. Продукт Venngage надає цікаві візуальні матеріали, які можна додати до вашої програми навчання та розвитку, що, у свою чергу, допомагає інформувати вашу організацію про важливі рішення та процеси. Продукт Venngage допомагає трансформувати аналіз даних для створення привабливого та потужного візуального вмісту/дослідницьких документів для встановлення лідерства в просторі b2b. Venngage також надає корисні шаблони зовнішніх комунікацій, щоб допомогти поділитися історією вашої компанії з потенційними клієнтами та покупцями. Якщо у вас є складне рішення, яке ви пропонуєте, і вам потрібен простий спосіб повідомити цінність пропозиції вашого бізнесу, шаблони інфографіки Venngage гарантують, що вони зрозуміють ваші пропозиції. Venngage — це чудове місце для створення та організації важливих візуальних ресурсів для вашої організації, таких як звіти, організаційна структура та інформація, посібники та матеріали з підготовки, дослідницькі документи та офіційні документи тощо. Ви можете вирізнитися з-поміж інших компаній, використовуючи оповідання на основі даних, щоб надихнути вашу організацію та клієнтів розуміти високотехнічну інформацію у візуальному форматі. Приєднуйтесь до понад 500 команд і організацій, які щодня використовують Venngage, щоб оптимізувати їхні комунікації та залучити їхні команди та аудиторію. Перетворіть повідомлення та вміст вашого бренду з технічного та заплутаного жаргону на візуально привабливу та переконливу інформаційну графіку. Підтримуйте ваші розподілені команди пов’язаними та узгодженими за допомогою кращої корпоративної комунікації. Дізнайтеся, чому такі компанії, як Wal-Mart, AstraZeneca, Facebook, GoodLife, вважають Venngage ключовим інструментом для підтримки продуктивності, узгодженості та залученості своїх організацій.
Renderforest
renderforest.com
Renderforest — це комплексна платформа брендингу, яка пропонує користувачам найкращі онлайн-інструменти для створення високоякісних відео, графічного дизайну, логотипів, макетів і веб-сайтів з мінімальними витратами часу та зусиль. Розпочніть процес створення з онлайн-виробником логотипів, щоб створити унікальний бренд, який запам’ятовується, не наймаючи команду дизайнерів. Інструмент дозволяє створювати користувальницькі логотипи високої роздільної здатності, адаптовані для різних потреб, і завантажувати їх лише за кілька кліків. Використовуйте реалістичні макети, щоб відобразити свій дизайн на різних об’єктах і макетах. З постійно зростаючої бібліотеки готових до використання шаблонів макетів виберіть той, який вам найбільше подобається, завантажте файли, змініть кольори та отримуйте високоякісні візуальні ефекти. Відеоредактор дає змогу створювати анімаційні пояснення студійної якості, розкриття логотипів, заставки, слайд-шоу та багато інших типів відео без жодних технічних навичок. Все, що вам потрібно зробити, це переглянути бібліотеку відеошаблонів, вибрати свій улюблений, відредагувати його прямо в браузері та миттєво підготувати привабливе відео. Створюйте адаптивні та сучасні веб-сайти без будь-яких знань програмування. Зберіть веб-сайт з нуля або відредагуйте попередньо розроблені шаблони за допомогою вбудованих інструментів. Налаштуйте свій веб-сайт на свій смак, подивіться, як він виглядає на різних пристроях, і опублікуйте його одним клацанням миші. Використовуйте інтуїтивно зрозумілі інструменти графічного редактора, щоб d
PosterMyWall
postermywall.com
PosterMyWall дозволяє малому бізнесу швидко та легко конкурувати з конкурентами з більшим фінансуванням. Наш повний набір маркетингових інструментів включає графічний і відеодизайн, кампанії електронною поштою та різноманітні варіанти публікації. Вибирайте з понад одного мільйона професійно розроблених, легко настроюваних графічних, електронних і відеошаблонів. Клієнти використовують PosterMyWall для розробки меню, реклами, графіки, електронних листів, інформаційних бюлетенів і відео, які вони можуть роздрукувати, опублікувати безпосередньо в соціальних мережах, надіслати як електронну пошту, вставити на веб-сайт, опублікувати як веб-сторінку або запустити як цифрову зміст вивіски. Приєднуйтеся до мільйонів компаній і організацій з усього світу, щоб втілити ідеї в життя за допомогою PosterMyWall.
Wondershare PDFelement
pdf.wondershare.com
PDFelement — це провідна альтернатива Adobe® Acrobat®, яка пропонує функції PDF корпоративного рівня та постійне ліцензування за незначну ціну. Він доступний на комп’ютерних, мобільних і веб-платформах. PDFelement, який продається 11 різними мовами по всьому світу, пропонує користувачам будь-якого типу найпростіший і розумний спосіб створювати, редагувати, конвертувати та оформляти PDF-документи в зручному для користувача інтерфейсі.
Marq
marq.com
Marq (раніше Lucidpress) допомагає будь-кому в організації задовольнити постійно зростаючий попит на вміст. Просувайте свою організацію вперед і бездоганно узгоджуйте бачення вашої творчої команди з роботою ваших відділів продажів і маркетингу. За допомогою Marq ви можете створювати брошури, листівки, соціальні мережі, плакати, візитні картки тощо. Завдяки шаблонам із можливістю перетягування та функціям спільної роботи він став популярним інструментом для сучасних зайнятих маркетологів. Marq дозволяє блокувати брендинг, автоматизувати вміст і експортувати через багато соціальних/цифрових і друкованих каналів.
Desygner
desygner.com
Інструмент графічного дизайну для недизайнерів. Створення контенту для всіх. Приєднуйтеся до понад 20 мільйонів людей і 60 тисяч компаній, які використовують Desygner. Створюйте такий вміст, як публікації в соціальних мережах, оголошення, презентації, візитні картки, флаєри тощо. Провідне рішення Desygner для автоматизації корпоративного дизайну допомагає організаціям створювати, налаштовувати та поширювати вміст бренду, який відповідає вимогам глобального управління та перевірки. Платформа наскрізного керування брендом заощаджує час і кошти для усунення вузьких місць у дизайні, дозволяючи працівникам із мінімальними навичками дизайну або зовсім без них безпечно створювати та ділитися вмістом, який відповідає правилам корпоративного бренду та управлінню вмістом. Австралійська технологічна компанія зі штаб-квартирою в Голд-Кост, заснована в 2016 році, Desygner є однією з найбільш швидкозростаючих компаній у сфері маркетингових технологій сьогодні з понад 30 мільйонами користувачів у 200 000 компаніях по всьому світу.
Curvenote
curvenote.com
Curvenote — це інструмент для спільного написання, створений для відкритої науки та відтворюваності. Створюйте та редагуйте технічний вміст у режимі реального часу, включаючи рівняння, посилання, фігури та інтерактивні графіки від Jupyter — працюйте ітеративно, включайте відгуки, а потім експортуйте в будь-який шаблон журналу.
VistaCreate
create.vista.com
VistaCreate — це платформа для графічного дизайну, на якій кожен може створювати проекти, які виглядають так, ніби на це пішли години за лічені хвилини. VistaCreate є членом сімейства продуктів Vista. Разом VistaCreate, 99Designs by Vista та VistaPrint представляють партнерство з повним набором послуг у сфері дизайну, цифрового друку та друку, що підвищує присутність малих підприємств у фізичному та цифровому просторі та дає їм змогу досягти успіху. VistaCreate допомагає малим підприємствам легко створювати професійний і унікальний соціальний і цифровий контент. 99Designs від Vista дозволяє власникам бізнесу співпрацювати з професійними дизайнерами для створення ідеального логотипу, веб-сайту, упаковки або фірмових ресурсів. VistaPrint дозволяє малим підприємствам друкувати все, що їм потрібно, від брошур і наклейок до упаковки та вивісок.
Desktop
Підтримка
Юридична інформація
© 2025 WebCatalog, Inc.