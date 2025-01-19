Програмне забезпечення для настільних публікацій - Найпопулярніші застосунки - Реюньйон

Publitas

publitas.com

Допоможіть онлайн-покупцям знайти те, що їм подобається. Продавайте більше. ~50% покупців знають, чого хочуть; вони шукають, вибирають і перевіряють. Інші? Вони люблять переглядати, відкривати та надихатися. Інтернет-магазин підходить для першої групи; однак зв’язування бренду з другою групою вимагає чогось більшого... і саме це забезпечує Publitas. Він пропонує захоплюючий досвід покупок, розроблений, щоб надихнути покупців, доповнюючи цілі онлайн-магазину, офлайн-магазину та електронної комерції. Клієнт повідомив, що коефіцієнт конверсії зріс від 40% до 308% від аудиторії, яка «просто переглядає» публікацію Publitas. Понад 2000 клієнтів, у тому числі провідні роздрібні торговці, такі як METRO Cash & Carry, Crate & Barrel і Williams-Sonoma, публікують свої каталоги онлайн за допомогою Publitas, щоб збільшити охоплення та конверсію. Як роботодавець, Publitas дбає про людей і вплив. Це означає, що результати важливіші за витрачені години. Він хоче, щоб кожен працював на власних умовах і насолоджувався життям цифрового кочівника. Подорожуйте світом або просто працюйте з надійного дивана. Користувач може підключитися віддалено та бути повністю незалежним від місця розташування. Якщо користувач отримує більше від свого дня, Publitas також! Він цінує кожну людину та зосереджується на тому, щоб допомогти їй знайти та вдосконалити свої сильні сторони та захоплення. У процесі найму це гарантує, що кандидати отримають реальний досвід роботи на посаді, на яку вони претендують. Вони пройдуть зразок викликів і зустрінуться зі своїми майбутніми членами команди. Publitas любить бачити себе різноманітною та міжнародною спортивною командою, де кожна особа перевершує свою улюблену ігрову позицію. Щоб найняти найкращу людину з відповідними навичками та культурою, компанія наймає працівників по всьому світу.