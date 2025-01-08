Магазин вебзастосунків
Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення для настільних публікацій - Найпопулярніші застосунки - Французька Полінезія
Програмне забезпечення для настільних публікацій дозволяє користувачам створювати та публікувати дизайни сторінок і різноманітні друковані матеріали з професійним відтінком. Ці інструменти допомагають розробляти макети текстових і графічних файлів для друкованих або цифрових форматів, зосереджуючись на таких матеріалах, як журнали, блоги, електронні книги, газети та інші онлайн-публікації. Ці рішення часто включають бібліотеку готових шаблонів і зручні функції, які не потребують попередніх навичок редагування, що робить їх придатними як для досвідчених, так і для початківців дизайнерів. Програмне забезпечення також може пропонувати конструктори сторінок із функцією перетягування, а також функції редагування та дизайну, що дозволяє користувачам створювати власні та унікальні макети для конкретних потреб. Після розробки ці макети можна легко експортувати в різні формати.
Запит на новий застосунок
Canva
canva.com
Canva — це платформа для графічного дизайну, яка дозволяє користувачам створювати графіку в соціальних мережах, презентації, плакати, документи та інший візуальний вміст. Користувачі можуть вибирати з багатьох професійних шаблонів, а також редагувати дизайни та завантажувати власні фотографії за допомогою інтерфейсу перетягування. Платформа є безкоштовною для використання та пропонує платні підписки, як-от Canva Pro та Canva for Enterprise для додаткових функцій. Користувачі також можуть платити за фізичні продукти, які потрібно надрукувати та відправити. Станом на 2019 рік Canva зібрала 3,2 мільярда доларів США та мала понад 20 мільйонів користувачів у 190 країнах. У червні 2020 року Canva залучила 60 мільйонів доларів США за оцінкою 6 мільярдів доларів. Це майже вдвічі перевищило останню оцінку в 2019 році.
PosterMyWall
postermywall.com
PosterMyWall дозволяє малому бізнесу швидко та легко конкурувати з конкурентами з більшим фінансуванням. Наш повний набір маркетингових інструментів включає графічний і відеодизайн, кампанії електронною поштою та різноманітні варіанти публікації. Вибирайте з понад одного мільйона професійно розроблених, легко настроюваних графічних, електронних і відеошаблонів. Клієнти використовують PosterMyWall для розробки меню, реклами, графіки, електронних листів, інформаційних бюлетенів і відео, які вони можуть роздрукувати, опублікувати безпосередньо в соціальних мережах, надіслати як електронну пошту, вставити на веб-сайт, опублікувати як веб-сторінку або запустити як цифрову зміст вивіски. Приєднуйтеся до мільйонів компаній і організацій з усього світу, щоб втілити ідеї в життя за допомогою PosterMyWall.
VistaCreate
create.vista.com
VistaCreate (колишня Crello) — це платформа графічного дизайну, на якій будь-хто може швидко створювати захоплюючі проекти для будь-якої галузі чи випадку — навички дизайну необов’язкові. Почніть із вибору з понад 150 тисяч професійно розроблених шаблонів, які вже попередньо відформатовані та настроюються. Швидко редагуйте, змінюйте розмір і видаляйте фонове зображення за кілька кліків. Редагуйте відеоконтент і додавайте музику, щоб створювати багатовимірні візуальні ефекти. Завантажте свої фотографії або скористайтеся великою бібліотекою з понад 70 мільйонів безоплатних творчих ресурсів, включаючи преміальні зображення, відео та вектори. Ви також можете легко брендувати свій вміст за допомогою функції Brand Kit. За допомогою VistaCreate кожен може створювати дизайни, які виглядають так, ніби на це пішли години за лічені хвилини.
Wondershare PDFelement
pdf.wondershare.com
PDFelement — це провідна альтернатива Adobe® Acrobat®, яка пропонує функції PDF корпоративного рівня та постійне ліцензування за незначну ціну. Він доступний на комп’ютерних, мобільних і веб-платформах. PDFelement, який продається 11 різними мовами по всьому світу, пропонує користувачам будь-якого типу найпростіший і розумний спосіб створювати, редагувати, конвертувати та оформляти PDF-документи в зручному для користувача інтерфейсі.
Desygner
desygner.com
Інструмент графічного дизайну для недизайнерів. Створення контенту для всіх. Приєднуйтеся до понад 20 мільйонів людей і 60 тисяч компаній, які використовують Desygner. Створюйте такий вміст, як публікації в соціальних мережах, оголошення, презентації, візитні картки, флаєри тощо. Провідне рішення Desygner для автоматизації корпоративного дизайну допомагає організаціям створювати, налаштовувати та поширювати вміст бренду, який відповідає вимогам глобального управління та перевірки. Платформа наскрізного керування брендом заощаджує час і кошти для усунення вузьких місць у дизайні, дозволяючи працівникам із мінімальними навичками дизайну або зовсім без них безпечно створювати та ділитися вмістом, який відповідає правилам корпоративного бренду та управлінню вмістом. Австралійська технологічна компанія зі штаб-квартирою в Голд-Кост, заснована в 2016 році, Desygner є однією з найбільш швидкозростаючих компаній у сфері маркетингових технологій сьогодні з понад 30 мільйонами користувачів у 200 000 компаніях по всьому світу.
Renderforest
renderforest.com
Renderforest — це комплексна платформа брендингу, яка пропонує користувачам найкращі онлайн-інструменти для створення високоякісних відео, графічного дизайну, логотипів, макетів і веб-сайтів з мінімальними витратами часу та зусиль. Розпочніть процес створення з онлайн-виробником логотипів, щоб створити унікальний бренд, який запам’ятовується, не наймаючи команду дизайнерів. Інструмент дозволяє створювати користувальницькі логотипи високої роздільної здатності, адаптовані для різних потреб, і завантажувати їх лише за кілька кліків. Використовуйте реалістичні макети, щоб відобразити свій дизайн на різних об’єктах і макетах. З постійно зростаючої бібліотеки готових до використання шаблонів макетів виберіть той, який вам найбільше подобається, завантажте файли, змініть кольори та отримуйте високоякісні візуальні ефекти. Відеоредактор дає змогу створювати анімаційні пояснення студійної якості, розкриття логотипів, заставки, слайд-шоу та багато інших типів відео без жодних технічних навичок. Все, що вам потрібно зробити, це переглянути бібліотеку відеошаблонів, вибрати свій улюблений, відредагувати його прямо в браузері та миттєво підготувати привабливе відео. Створюйте адаптивні та сучасні веб-сайти без будь-яких знань програмування. Зберіть веб-сайт з нуля або відредагуйте попередньо розроблені шаблони за допомогою вбудованих інструментів. Налаштуйте свій веб-сайт на свій смак, подивіться, як він виглядає на різних пристроях, і опублікуйте його одним клацанням миші. Використовуйте інтуїтивно зрозумілі інструменти графічного редактора, щоб d
Designrr
designrr.io
Завантажте будь-яку веб-сторінку, MS Word, Video, Podcast або YouTube, і ви створите приголомшливу електронну книгу та конвертуєте її у PDF, EPUB, Kindle або Flipbook. Швидкий і простий у використанні. Повне навчання, цілодобова підтримка та група у Facebook включені.
Visme
visme.co
Visme — це універсальна платформа, яка дає змогу професіоналам, які не займаються дизайном, із провідних компаній змінити спосіб створення, обміну та публікації цікавих презентацій, документів, візуальних звітів, візуалізацій даних та інших візуальних форматів за менший час. Користувачі з IBM, GoldenState Warriors, Gartner, Nationwide та 15 мільйонів інших користувачів використовують Visme як інструмент для створення вмісту, щоб розповідати та презентувати свої історії та перетворювати нудні дані на привабливі візуальні ефекти. Працюйте індивідуально або в команді для співпраці. Опублікуйте в Інтернеті, вставте на свій сайт або завантажте для використання в автономному режимі. Користувачі можуть співпрацювати, упорядковувати дані проекту в папках і надавати дозволи на основі ролей пов’язаним командам або окремим особам. Крім того, Visme має кілька функцій автоматизації для публікації та відображення, які дозволяють видавцям встановлювати час для автоматизації онлайн-презентацій і аналітики для відстеження ефективності опублікованого вмісту.
Venngage
venngage.com
Venngage — це платформа інформаційного дизайну, яка надає низку спеціальних шаблонів для b2b, щоб полегшити передачу складної інформації всередині та за межами вашої організації, легко та без дизайнера. Продукт Venngage надає цікаві візуальні матеріали, які можна додати до вашої програми навчання та розвитку, що, у свою чергу, допомагає інформувати вашу організацію про важливі рішення та процеси. Продукт Venngage допомагає трансформувати аналіз даних для створення привабливого та потужного візуального вмісту/дослідницьких документів для встановлення лідерства в просторі b2b. Venngage також надає корисні шаблони зовнішніх комунікацій, щоб допомогти поділитися історією вашої компанії з потенційними клієнтами та покупцями. Якщо у вас є складне рішення, яке ви пропонуєте, і вам потрібен простий спосіб повідомити цінність пропозиції вашого бізнесу, шаблони інфографіки Venngage гарантують, що вони зрозуміють ваші пропозиції. Venngage — це чудове місце для створення та організації важливих візуальних ресурсів для вашої організації, таких як звіти, організаційна структура та інформація, посібники та матеріали з підготовки, дослідницькі документи та офіційні документи тощо. Ви можете вирізнитися з-поміж інших компаній, використовуючи оповідання на основі даних, щоб надихнути вашу організацію та клієнтів розуміти високотехнічну інформацію у візуальному форматі. Приєднуйтесь до понад 500 команд і організацій, які щодня використовують Venngage, щоб оптимізувати їхні комунікації та залучити їхні команди та аудиторію. Перетворіть повідомлення та вміст вашого бренду з технічного та заплутаного жаргону на візуально привабливу та переконливу інформаційну графіку. Підтримуйте ваші розподілені команди пов’язаними та узгодженими за допомогою кращої корпоративної комунікації. Дізнайтеся, чому такі компанії, як Wal-Mart, AstraZeneca, Facebook, GoodLife, вважають Venngage ключовим інструментом для підтримки продуктивності, узгодженості та залученості своїх організацій.
Template.net
template.net
Красиво оформлені шаблони, які легко редагувати, щоб ваша робота була виконана швидше та розумніше. Просто переглядайте, шукайте, зберігайте та завантажуйте наші прості у використанні шаблони.
Marq
marq.com
Marq (раніше Lucidpress) допомагає будь-кому в організації задовольнити постійно зростаючий попит на вміст. Просувайте свою організацію вперед і бездоганно узгоджуйте бачення вашої творчої команди з роботою ваших відділів продажів і маркетингу. За допомогою Marq ви можете створювати брошури, флаєри, соціальні мережі, плакати, візитівки тощо. Завдяки шаблонам із можливістю перетягування та функціям спільної роботи він став популярним інструментом для сучасних зайнятих маркетологів. Marq дозволяє блокувати брендинг, автоматизувати вміст і експортувати через багато соціальних/цифрових і друкованих каналів.
Curvenote
curvenote.com
Curvenote — це інструмент для спільного написання, створений для відкритої науки та відтворюваності. Створюйте та редагуйте технічний вміст у режимі реального часу, включаючи рівняння, посилання, фігури та інтерактивні графіки від Jupyter — працюйте ітеративно, включайте відгуки, а потім експортуйте в будь-який шаблон журналу.
Picmaker
picmaker.com
Picmaker – розумна платформа соціальних мереж на основі штучного інтелекту! З понад 1 мільйоном користувачів, Picmaker — це найкраще комплексне рішення для компаній і окремих осіб, які прагнуть збільшити свою присутність у соціальних мережах. Відкривайте актуальні теми, створюйте приголомшливі дизайни, плануйте публікації, залучайте аудиторію та аналізуйте показники – усе в одному місці. Крім того, функції штучного інтелекту Picmaker допомагають вам з нескінченними пропозиціями щодо дизайну, розумними підписами до публікацій, найкращим часом для публікації, актуальним вмістом і залишатися попереду конкурентів.
Xara Cloud
xara.com
Xara Cloud — це інструмент для створення та редагування на основі шаблонів, за допомогою якого будь-хто — навіть без досвіду дизайну — може створювати маркетингові матеріали професійної якості для свого бізнесу. Редактор із функцією перетягування дозволяє швидко створювати публікації в соціальних мережах, електронні книги, рекламні банери, слайд-презентації тощо. Xara автоматично імпортує ваші кольори, логотипи та стилі шрифтів, щоб ви могли зосередитися на своєму повідомленні, знаючи, що елементи бренду та дизайну відсортовані.
iPaper
ipaper.io
iPaper — це платформа цифрового каталогу, яка дозволяє перетворювати ваші друковані листівки та каталоги на повністю інтерактивну цифрову систему покупок. Привертайте увагу покупців за допомогою зображень продуктів і відео. Збільште трафік і продажі за допомогою покупок у каталозі через електронну пошту, WhatsApp або безпосередньо інтегровану з вашим веб-магазином електронної комерції. Платформа iPaper створена відповідно до вашого бізнесу, і ми пропонуємо розширені функції для повної автоматизації вашого налаштування.
Publitas
publitas.com
Допоможіть онлайн-покупцям знайти те, що їм подобається. Продавайте більше. ~50% покупців знають, чого хочуть; вони шукають, вибирають і перевіряють. Інші? Вони люблять переглядати, відкривати та надихатися. Інтернет-магазин підходить для першої групи; однак зв’язування вашого бренду з другою групою вимагає чогось більшого... і це те, що надає Publitas. Ми надаємо вам і вашим покупцям захоплюючий досвід здійснення покупок, розроблений, щоб надихнути покупців, доповнюючи цілі вашого онлайн-магазину, офлайн-магазину та електронної комерції. Наші клієнти повідомили про підвищення коефіцієнта конверсії від 40% до 308% від аудиторії, яка «просто переглядає», коли вони переглядають публікацію Publitas.
Smore
smore.com
Smore — це інструмент для спільної розсилки інформаційних бюлетенів, який зосереджений на простоті використання, красивих і значущих результатах, інтеграції та простій автоматизації.
Curated
curated.co
Розсилайте приголомшливі інформаційні бюлетені електронною поштою, які дійсно подобаються вашим читачам. Наш надійний (настроюваний) шаблон чудово виглядає в кожному поштовому клієнті, тому ви можете зосередитися на вмісті, а не на дизайні.