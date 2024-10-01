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Програмне забезпечення для настільних публікацій - Найпопулярніші застосунки - Кіпр

Програмне забезпечення для настільних публікацій дозволяє користувачам створювати та публікувати дизайни сторінок і різноманітні друковані матеріали з професійним відтінком. Ці інструменти допомагають розробляти макети текстових і графічних файлів для друкованих або цифрових форматів, зосереджуючись на таких матеріалах, як журнали, блоги, електронні книги, газети та інші онлайн-публікації. Ці рішення часто включають бібліотеку готових шаблонів і зручні функції, які не потребують попередніх навичок редагування, що робить їх придатними як для досвідчених, так і для початківців дизайнерів. Програмне забезпечення також може пропонувати конструктори сторінок із функцією перетягування, а також функції редагування та дизайну, що дозволяє користувачам створювати власні та унікальні макети для конкретних потреб. Після розробки ці макети можна легко експортувати в різні формати.

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Canva

Canva

canva.com

Canva — це платформа для графічного дизайну, яка дозволяє користувачам створювати графіку в соціальних мережах, презентації, плакати, документи та інший візуальний вміст. Користувачі можуть вибирати з багатьох професійних шаблонів, а також редагувати дизайни та завантажувати власні фотографії за доп...

PosterMyWall

PosterMyWall

postermywall.com

PosterMyWall дозволяє малому бізнесу швидко та легко конкурувати з конкурентами з більшим фінансуванням. Наш повний набір маркетингових інструментів включає графічний і відеодизайн, кампанії електронною поштою та різноманітні варіанти публікації. Вибирайте з понад одного мільйона професійно розробле...

VistaCreate

VistaCreate

create.vista.com

VistaCreate (колишня Crello) — це платформа графічного дизайну, на якій будь-хто може швидко створювати захоплюючі проекти для будь-якої галузі чи випадку — навички дизайну необов’язкові. Почніть із вибору з понад 150 тисяч професійно розроблених шаблонів, які вже попередньо відформатовані та настро...

Wondershare PDFelement

Wondershare PDFelement

pdf.wondershare.com

PDFelement — це провідна альтернатива Adobe® Acrobat®, яка пропонує функції PDF корпоративного рівня та постійне ліцензування за незначну ціну. Він доступний на комп’ютерних, мобільних і веб-платформах. PDFelement, який продається 11 різними мовами по всьому світу, пропонує користувачам будь-якого т...

Desygner

Desygner

desygner.com

Інструмент графічного дизайну для недизайнерів. Створення контенту для всіх. Приєднуйтеся до понад 20 мільйонів людей і 60 тисяч компаній, які використовують Desygner. Створюйте такий вміст, як публікації в соціальних мережах, оголошення, презентації, візитні картки, флаєри тощо.

Renderforest

Renderforest

renderforest.com

Renderforest — це комплексна платформа брендингу, яка пропонує користувачам найкращі онлайн-інструменти для створення високоякісних відео, графічного дизайну, логотипів, макетів і веб-сайтів з мінімальними витратами часу та зусиль. Розпочніть процес створення з онлайн-виробником логотипів, щоб створ...

Designrr

Designrr

designrr.io

Завантажте будь-яку веб-сторінку, MS Word, Video, Podcast або YouTube, і ви створите приголомшливу електронну книгу та конвертуєте її у PDF, EPUB, Kindle або Flipbook. Швидкий і простий у використанні. Повне навчання, цілодобова підтримка та група у Facebook включені.

Visme

Visme

visme.co

Visme — це універсальна платформа, яка дає змогу професіоналам, які не займаються дизайном, із провідних компаній змінити спосіб створення, обміну та публікації цікавих презентацій, документів, візуальних звітів, візуалізацій даних та інших візуальних форматів за менший час. Користувачі з IBM, Golde...

Venngage

Venngage

venngage.com

Venngage — це платформа інформаційного дизайну, яка надає низку спеціальних шаблонів для b2b, щоб полегшити передачу складної інформації всередині та за межами вашої організації, легко та без дизайнера. Продукт Venngage надає цікаві візуальні матеріали, які можна додати до вашої програми навчання та...

Marq

Marq

marq.com

Marq (раніше Lucidpress) допомагає будь-кому в організації задовольнити постійно зростаючий попит на вміст. Просувайте свою організацію вперед і бездоганно узгоджуйте бачення вашої творчої команди з роботою ваших відділів продажів і маркетингу. За допомогою Marq ви можете створювати брошури, флаєри,...

Template.net

Template.net

template.net

Красиво оформлені шаблони, які легко редагувати, щоб ваша робота була виконана швидше та розумніше. Просто переглядайте, шукайте, зберігайте та завантажуйте наші прості у використанні шаблони.

Picmaker

Picmaker

picmaker.com

Picmaker – розумна платформа соціальних мереж на основі ШІ! Маючи понад 1 мільйон користувачів і кількість користувачів збільшується, Picmaker — це найкраще комплексне рішення для компаній і окремих осіб, які прагнуть збільшити свою присутність у соціальних мережах. Відкривайте актуальні теми, ств...

Curvenote

Curvenote

curvenote.com

Curvenote — це інструмент для спільного написання, створений для відкритої науки та відтворюваності. Створюйте та редагуйте технічний вміст у режимі реального часу, включаючи рівняння, посилання, фігури та інтерактивні графіки від Jupyter — працюйте ітеративно, включайте відгуки, а потім експортуйте...

Xara Cloud

Xara Cloud

xara.com

Xara Cloud — це інструмент створення та редагування на основі шаблонів, за допомогою якого будь-хто — навіть без досвіду дизайну — може створювати маркетингові матеріали професійної якості для свого бізнесу. Редактор із функцією перетягування дозволяє швидко створювати публікації в соціальних мережа...

iPaper

iPaper

ipaper.io

iPaper — це платформа цифрового каталогу, яка дозволяє перетворювати ваші друковані листівки та каталоги на повністю інтерактивну цифрову систему покупок. Привертайте увагу покупців за допомогою зображень продуктів і відео. Збільште трафік і продажі за допомогою покупок у каталозі через електронну п...

Publitas

Publitas

publitas.com

Допоможіть онлайн-покупцям знайти те, що їм подобається. Продавайте більше. ~50% покупців знають, чого хочуть; вони шукають, вибирають і перевіряють. Інші? Вони люблять переглядати, відкривати та надихатися. Інтернет-магазин підходить для першої групи; однак зв’язування вашого бренду з другою групою...

Smore

Smore

smore.com

Smore — це інструмент для спільної розсилки інформаційних бюлетенів, який зосереджений на простоті використання, красивих і значущих результатах, інтеграції та простій автоматизації.

Curated

Curated

curated.co

Розсилайте приголомшливі інформаційні бюлетені електронною поштою, які дійсно подобаються вашим читачам. Наш надійний (настроюваний) шаблон чудово виглядає в кожному поштовому клієнті, тому ви можете зосередитися на вмісті, а не на дизайні.

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