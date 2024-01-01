Магазин вебзастосунків
Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows, Linux. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення для настільних публікацій - Найпопулярніші застосунки - Барбадос
Програмне забезпечення для настільних публікацій дозволяє користувачам створювати та публікувати дизайни сторінок і різноманітні друковані матеріали з професійним відтінком. Ці інструменти допомагають розробляти макети текстових і графічних файлів для друкованих або цифрових форматів, зосереджуючись на таких матеріалах, як журнали, блоги, електронні книги, газети та інші онлайн-публікації. Ці рішення часто включають бібліотеку готових шаблонів і зручні функції, які не потребують попередніх навичок редагування, що робить їх придатними як для досвідчених, так і для початківців дизайнерів. Програмне забезпечення також може пропонувати конструктори сторінок із функцією перетягування, а також функції редагування та дизайну, що дозволяє користувачам створювати власні та унікальні макети для конкретних потреб. Після розробки ці макети можна легко експортувати в різні формати.
Запит на новий застосунок
Canva
canva.com
Canva — це платформа для графічного дизайну, яка дозволяє користувачам створювати графіку в соціальних мережах, презентації, плакати, документи та інший візуальний вміст. Користувачі можуть вибирати з багатьох професійних шаблонів, а також редагувати дизайни та завантажувати власні фотографії за доп...
PosterMyWall
postermywall.com
PosterMyWall дозволяє малому бізнесу швидко та легко конкурувати з конкурентами з більшим фінансуванням. Наш повний набір маркетингових інструментів включає графічний і відеодизайн, кампанії електронною поштою та різноманітні варіанти публікації. Вибирайте з понад одного мільйона професійно розробле...
VistaCreate
create.vista.com
VistaCreate (колишня Crello) — це платформа графічного дизайну, на якій будь-хто може швидко створювати захоплюючі проекти для будь-якої галузі чи випадку — навички дизайну необов’язкові. Почніть із вибору з понад 150 тисяч професійно розроблених шаблонів, які вже попередньо відформатовані та настро...
Wondershare PDFelement
pdf.wondershare.com
PDFelement — це провідна альтернатива Adobe® Acrobat®, яка пропонує функції PDF корпоративного рівня та постійне ліцензування за незначну ціну. Він доступний на комп’ютерних, мобільних і веб-платформах. PDFelement, який продається 11 різними мовами по всьому світу, пропонує користувачам будь-якого т...
Desygner
desygner.com
Інструмент графічного дизайну для недизайнерів. Створення контенту для всіх. Приєднуйтеся до понад 20 мільйонів людей і 60 тисяч компаній, які використовують Desygner. Створюйте такий вміст, як публікації в соціальних мережах, оголошення, презентації, візитні картки, флаєри тощо.
Renderforest
renderforest.com
Renderforest — це комплексна платформа брендингу, яка пропонує користувачам найкращі онлайн-інструменти для створення високоякісних відео, графічного дизайну, логотипів, макетів і веб-сайтів з мінімальними витратами часу та зусиль. Розпочніть процес створення з онлайн-виробником логотипів, щоб створ...
Designrr
designrr.io
Завантажте будь-яку веб-сторінку, MS Word, Video, Podcast або YouTube, і ви створите приголомшливу електронну книгу та конвертуєте її у PDF, EPUB, Kindle або Flipbook. Швидкий і простий у використанні. Повне навчання, цілодобова підтримка та група у Facebook включені.
Visme
visme.co
Visme — це універсальна платформа, яка дає змогу професіоналам, які не займаються дизайном, із провідних компаній змінити спосіб створення, обміну та публікації цікавих презентацій, документів, візуальних звітів, візуалізацій даних та інших візуальних форматів за менший час. Користувачі з IBM, Golde...
Venngage
venngage.com
Venngage — це платформа інформаційного дизайну, яка надає низку спеціальних шаблонів для b2b, щоб полегшити передачу складної інформації всередині та за межами вашої організації, легко та без дизайнера. Продукт Venngage надає цікаві візуальні матеріали, які можна додати до вашої програми навчання та...
Marq
marq.com
Marq (раніше Lucidpress) допомагає будь-кому в організації задовольнити постійно зростаючий попит на вміст. Просувайте свою організацію вперед і бездоганно узгоджуйте бачення вашої творчої команди з роботою ваших відділів продажів і маркетингу. За допомогою Marq ви можете створювати брошури, флаєри,...
Template.net
template.net
Красиво оформлені шаблони, які легко редагувати, щоб ваша робота була виконана швидше та розумніше. Просто переглядайте, шукайте, зберігайте та завантажуйте наші прості у використанні шаблони.
Curvenote
curvenote.com
Curvenote — це інструмент для спільного написання, створений для відкритої науки та відтворюваності. Створюйте та редагуйте технічний вміст у режимі реального часу, включаючи рівняння, посилання, фігури та інтерактивні графіки від Jupyter — працюйте ітеративно, включайте відгуки, а потім експортуйте...
Picmaker
picmaker.com
Picmaker – розумна платформа соціальних мереж на основі ШІ! Маючи понад 1 мільйон користувачів і кількість користувачів збільшується, Picmaker — це найкраще комплексне рішення для компаній і окремих осіб, які прагнуть збільшити свою присутність у соціальних мережах. Відкривайте актуальні теми, ств...
Xara Cloud
xara.com
Xara Cloud — це інструмент створення та редагування на основі шаблонів, за допомогою якого будь-хто — навіть без досвіду дизайну — може створювати маркетингові матеріали професійної якості для свого бізнесу. Редактор із функцією перетягування дозволяє швидко створювати публікації в соціальних мережа...
iPaper
ipaper.io
iPaper — це платформа цифрового каталогу, яка дозволяє перетворювати ваші друковані листівки та каталоги на повністю інтерактивну цифрову систему покупок. Привертайте увагу покупців за допомогою зображень продуктів і відео. Збільште трафік і продажі за допомогою покупок у каталозі через електронну п...
Publitas
publitas.com
Допоможіть онлайн-покупцям знайти те, що їм подобається. Продавайте більше. ~50% покупців знають, чого хочуть; вони шукають, вибирають і перевіряють. Інші? Вони люблять переглядати, відкривати та надихатися. Інтернет-магазин підходить для першої групи; однак зв’язування вашого бренду з другою групою...
Smore
smore.com
Smore — це інструмент для спільної розсилки інформаційних бюлетенів, який зосереджений на простоті використання, красивих і значущих результатах, інтеграції та простій автоматизації.
Curated
curated.co
Розсилайте приголомшливі інформаційні бюлетені електронною поштою, які дійсно подобаються вашим читачам. Наш надійний (настроюваний) шаблон чудово виглядає в кожному поштовому клієнті, тому ви можете зосередитися на вмісті, а не на дизайні.