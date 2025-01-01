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Програмне забезпечення для бронювання столів
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Програмне забезпечення для бронювання столів - Найпопулярніші застосунки

Рішення для резервування столів спрощують процес резервування окремих столів у робочому просторі. Ці інструменти дозволяють співробітникам переглядати та резервувати доступні столи на плані поверху компанії, який часто є інтерактивним і містить 3D-візуальні ефекти та захоплюючі елементи, які допомагають користувачам досліджувати свій робочий простір. Програмне забезпечення для бронювання робочих столів зазвичай використовується в гібридних моделях робочих місць, де співробітники мають гнучкість вибирати дні, коли вони працюють в офісі, а які – віддалено. Однак це програмне забезпечення можна використовувати як із фіксованими (призначеними), так і з відкритими (непризначеними) планами поверхів, що робить його ідеальним рішенням для компаній, у яких штатні офісні працівники та гібридні працівники. Програмне забезпечення для резервування робочих столів дозволяє компаніям виділяти окремі зони офісу для певних команд або відділів, покращуючи співпрацю між співробітниками в офісі. Адміністратори можуть використовувати ці продукти, щоб бронювати столи від імені користувачів, обмежувати, які столи чи зони доступні для бронювання, і контролювати використання за допомогою аналітики на робочому місці. Доступ до аналітики на робочому місці дозволяє компаніям приймати обґрунтовані рішення щодо планування офісу та потреб у використанні. Багато рішень для бронювання столів доступні через мобільні додатки, що дозволяє працівникам легко бронювати столи в дорозі.

Запит на новий застосунок


Skedda

Skedda

skedda.com

Skedda - платформа для управління бронюванням робочих просторів, яка спрощує організацію офісів, забезпечуючи інтеграцію з різними інструментами.

Envoy

Envoy

envoy.com

Envoy - це програма для управління робочим місцем, яка включає бронювання столів та кімнат, управління доставкою та аналітику зайнятості в одному рішенні.

Robin

Robin

robinpowered.com

Robin - платформа для управління офісним простором, що спрощує бронювання робочих місць і кімнат, а також надає аналітику для підвищення продуктивності.

deskbird

deskbird

deskbird.com

Deskbird - додаток для управління офісними просторами, що дозволяє легко бронювати столи та кімнати для зустрічей, оптимізуючи гібридну роботу.

Desk.ly

Desk.ly

desk.ly

Desk.ly - додаток для управління офісними робочими місцями, що дозволяє бронювати столи та зали для зустрічей, полегшуючи організацію робочого простору.

Yoffix

Yoffix

yoffix.com

Yoffix - додаток для бронювання робочих місць, кімнат та паркінгів, що оптимізує використання офісу в гібридних умовах роботи.

OfficeRnD

OfficeRnD

officernd.com

OfficeRnD - це платформа для управління коворкінгами, яка автоматизує процеси, спрощує бронювання та надає аналітику для покращення управління ресурсами.

Tribeloo

Tribeloo

tribeloo.com

Tribeloo - це програма для резервування робочих місць в офісі, яка полегшує співпрацю в гібридному робочому середовищі.

Optix

Optix

optixapp.com

Optix — це мобільна платформа для управління коворкінгом, що автоматизує операції, дозволяє бронювати ресурси та взаємодіяти з членами.

Comeen

Comeen

comeen.com

Comeen Play - це платформа цифрових вивісок для внутрішнього спілкування в компаніях, що дозволяє транслювати контент та управляти користувачами з єдиної панелі.

Joan

Joan

getjoan.com

Joan - система управління робочим простором, що оптимізує використання офісу, покращує продуктивність співробітників та полегшує адміністративні процеси.

m-work

m-work

m-work.co

m-work — це рішення для управління робочими просторами, що оптимізує координацію між віддаленими та фізичними офісами, спрощує бронювання та забезпечує видимість присутності команди.

Whatspot

Whatspot

whatspot.app

Whatspot – це безкоштовний додаток для управління бронюванням робочих місць, кімнат для зустрічей та парковок, доступний для бізнесу та установ.

Matrix Booking

Matrix Booking

matrixbooking.com

Matrix Booking - це система управління бронюванням, яка допомагає організаціям ефективно використовувати робочі місця та ресурси.

Dibsido

Dibsido

dibsido.com

Dibsido - це додаток для управління бронюваннями в офісі, який дозволяє резервувати робочі столи, паркувальні місця та кімнати для зустрічей.

Nibol

Nibol

nibol.com

Nibol - це додаток для управління офісом та бронювання робочих місць, який дозволяє користувачам працювати з будь-якого місця.

Zynq

Zynq

zynq.io

Zynq - це платформа для управління офісними просторами, що дозволяє бронювати робочі місця, управляти відвідувачами та оптимізувати використання простору.

zapfloor

zapfloor

zapfloor.com

Zapfloor - це додаток для управління робочим простором, що полегшує бронювання столів і залів, підвищуючи ефективність і співпрацю у гібридних умовах.

Workipelago

Workipelago

workipelago.com

Workipelago - це платформа для управління фізичними та віртуальними робочими просторами, яка дозволяє командам спілкуватися та організовувати робочі місця.

UrSpayce

UrSpayce

urspayce.com

UrSpayce — хмарне програмне забезпечення для управління робочими місцями та гібридами, що спрощує взаємодію між працівниками, відвідувачами та постачальниками.

Archie

Archie

archieapp.co

Archie - платформа для управління робочими просторами, що включає бронювання кімнат, управління гостями та аналітику робочого простору.

Nexudus

Nexudus

nexudus.com

Nexudus - платформа для управління коворкінгами, що автоматизує процеси бронювання, фінансів, управління подіями та забезпечення безпеки у спільних просторах.

Tactic

Tactic

gettactic.com

Tactic – це платформа для управління гібридними робочими місцями, що інтегрується з Google, Microsoft 365, Slack і Zoom, спрощуючи роботу в офісі.

UnSpot

UnSpot

unspot.com

UNSPOT – це додаток для резервування робочих місць і залів для зустрічей, що забезпечує зручну навігацію та реальний моніторинг доступності ресурсів в офісі.

Eden Workplace

Eden Workplace

eden.io

Eden Workplace - це SaaS платформа для управління офісом, яка включає бронювання робочих місць, управління відвідувачами та кімнатами для зустрічей.

Appspace

Appspace

appspace.com

Appspace - платформа для управління робочим місцем, що включає комунікаційні інструменти, бронювання просторів та управління відвідувачами.

Calven

Calven

calven.com

Calven — платформа для управління досвідом працівників і робочими процесами, що підтримує гібридну роботу та оптимізацію офісу.

MAPIQ

MAPIQ

mapiq.com

MAPIQ - це додаток для управління робочими просторами, що дозволяє резервувати столи та кімнати, аналізувати використання офісу та підтримувати гібридні зустрічі.

Wayleadr

Wayleadr

wayleadr.com

Wayleadr - платформа для управління об'єктами, що забезпечує розумну навігацію, паркування та контроль доступу в корпоративних, лікарняних та торгових середовищах.

Nspace

Nspace

getnspace.com

Nspace – додаток для управління бронюванням робочих місць і простору в офісі, який використовують компанії для підвищення продуктивності співробітників.

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