Програмне забезпечення для бронювання столів - Найпопулярніші застосунки - Ватикан

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Рішення для резервування столів спрощують процес резервування окремих столів у робочому просторі. Ці інструменти дозволяють співробітникам переглядати та резервувати доступні столи на плані поверху компанії, який часто є інтерактивним і містить 3D-візуальні ефекти та захоплюючі елементи, які допомагають користувачам досліджувати свій робочий простір. Програмне забезпечення для бронювання робочих столів зазвичай використовується в гібридних моделях робочих місць, де співробітники мають гнучкість вибирати дні, коли вони працюють в офісі, а які – віддалено. Однак це програмне забезпечення можна використовувати як із фіксованими (призначеними), так і з відкритими (непризначеними) планами поверхів, що робить його ідеальним рішенням для компаній, у яких штатні офісні працівники та гібридні працівники. Програмне забезпечення для резервування робочих столів дозволяє компаніям виділяти окремі зони офісу для певних команд або відділів, покращуючи співпрацю між співробітниками в офісі. Адміністратори можуть використовувати ці продукти, щоб бронювати столи від імені користувачів, обмежувати, які столи чи зони доступні для бронювання, і контролювати використання за допомогою аналітики на робочому місці. Доступ до аналітики на робочому місці дозволяє компаніям приймати обґрунтовані рішення щодо планування офісу та потреб у використанні. Багато рішень для бронювання столів доступні через мобільні додатки, що дозволяє працівникам легко бронювати столи в дорозі.
Запит на новий застосунок
Yoffix
yoffix.com
Yoffix - додаток для бронювання робочих місць, кімнат та паркінгів, що оптимізує використання офісу в гібридних умовах роботи.
zapfloor
zapfloor.com
Програмне забезпечення Zapfloor для керування робочим простором виводить досвід роботи на новий рівень, пропонуючи членам, орендарям і командам гнучке робоче середовище, яке забезпечує більше задоволення, співпраці та благополуччя.
Workipelago
workipelago.com
Workipelago — це рішення, яке об’єднує фізичні та віртуальні робочі місця на одній платформі. Він створений навколо людей і стежитиме за ними, де б вони не працювали. - Ви можете створювати інтерактивні плани робочих приміщень - Зберігайте видимість і охоплюйте колег, партнерів у всій організації - Тут ви можете керувати гнучким офісним простором - замовляти столи та кімнати для переговорів - Збирати віддалені або міжфункціональні команди на віртуальних поверхах - Інтеграція з M365 через програму MS Teams і Azure AD або з іншими каналами зв’язку та автентифікації, такими як Google, LinkedIn, Zoom, Slack тощо. Workipelago підходить для підприємств і організацій, а також для освітніх установ (шкіл, університетів тощо) .
m-work
m-work.co
m-work — це рішення для керування робочим простором, яке оптимізує координацію між дистанційною роботою та фізичними офісами. Проста у використанні та інтегрована з наявними інструментами наша платформа забезпечує видимість присутності команди в режимі реального часу, полегшує бронювання робочого простору та генерує цінні дані для ефективного планування. m-work вбудовано в Teams, Outlook, GSuite і всі HRIS, щоб заощадити час кожного члена команди.
Matrix Booking
matrixbooking.com
Matrix Booking - це система управління бронюванням, яка допомагає організаціям ефективно використовувати робочі місця та ресурси.
Calven
calven.com
Зустрічайте Calven. Ласкаво просимо до технологічної платформи на робочому місці, яка забезпечує майбутнє роботи, поєднуючи досвід співробітників і роботу на робочому місці. Calven розширює можливості співробітників, роботодавців і керівників команд, розблоковуючи гібридну роботу, створюючи неймовірні враження на робочому місці незалежно від того, де ми працюємо, і оптимізуючи офіс, коли це необхідно. Ми дозволяємо організаціям розробляти, впроваджувати, керувати та вимірювати майбутні робочі політики та процеси, щоб створити найкращий досвід для співробітників і офісу.
UrSpayce
urspayce.com
UrSpayce — це хмарне програмне забезпечення для інтегрованого керування робочим місцем, яке допомагає компаніям керувати робочими місцями та гібридними робочими силами. Це спрощує життя співробітників, відвідувачів і постачальників завдяки технології, яка забезпечує наскрізні операції. UrSpayce перетворює сьогоднішні робочі місця за допомогою технологій завтрашнього дня. Підпишіться безкоштовно на UrSpayce.com і ефективно керуйте своєю роботою.
Dibsido
dibsido.com
Dibsido - це додаток для управління бронюваннями в офісі, який дозволяє резервувати робочі столи, паркувальні місця та кімнати для зустрічей.
Tribeloo
tribeloo.com
Tribeloo - це програма для резервування робочих місць в офісі, яка полегшує співпрацю в гібридному робочому середовищі.
Archie
archieapp.co
Archie Powers тисячі сучасних офісів та спільних робочих просторів у всьому світі, пропонуючи інтегроване рішення, яке включає бронювання з кімнати та столі, управління відвідувачами, аналітику робочих просторів та програмне забезпечення для коворкінгу. Сучасний інтерфейс інтерфейсу, потужні функції адміністратора та неперевершений досвід користувачів відрізняє Арчі від інших рішень. І малих та середніх та середніх підприємств, і підприємства люблять широкі функції Арчі, які включають візуальні плани поверхів, журнали відвідувачів, відстеження реєстрації та виїзди, планування кімнат для зустрічей, призначення сидінь, управління мульти-локацією, розумні автоматизації, сповіщення в режимі реального часу, мобільний додаток для білого лейблу, SSO та SCIM, відкриті API та багато іншого. Archie також встановившись із інструментами продуктивності (Slack, Teams, Google Calendar тощо), системами фізичного доступу (KISI, Brivo, Salto та ін.), Платіжними постачальниками, бухгалтерським програмним забезпеченням (Quickbooks та Xero), WiFi Networks (Cisco, Ubiquiti, Aruba та багато іншого) та багатьох інших рішень. Незалежно від того, чи шукаєте ви бронювання в приміщенні та столу, щоб живити свій гібридний офіс, управління відвідувачами для ефективності та дотримання, або правильне програмне забезпечення для розвитку вашого коворкінг -бізнесу, Арчі - це рішення для вас.
Nexudus
nexudus.com
Nexudus — це провідна біла платформа, створена для того, щоб допомогти вам керувати гнучкими робочими та коворкінговими просторами та просувати їх, розширювати мережу клієнтів і створювати професійну спільноту навколо вашого простору. Nexudus автоматизує більшість завдань, пов’язаних із керуванням гнучкими робочими просторами, заощаджуючи час для вас і ваших учасників. Nexudus поєднує низку інструментів, які забезпечують інтелектуальні рішення для виставлення рахунків, бухгалтерського обліку, відстеження потенційних клієнтів, реєстрації членів, управління спільнотою, продажу квитків на події, керування доставками, систем безпеки та доступу та багато іншого, все на одній платформі. Nexudus, що базується в Лондоні, Велика Британія, але з 2012 року працює з клієнтами в усьому світі, допоміг створити понад 2000 коворкінгів і гнучких робочих просторів у більш ніж 90 країнах, щоб розширити масштаб і забезпечити бездоганний досвід для учасників.
Nspace
getnspace.com
Nspace забезпечує гібридне робоче місце. Такі провідні компанії, як BDO, United Way і Staples, використовують Nspace для керування столами та бронюванням місць, а також для прийому відвідувачів в офісі – усе в одному місці. Nspace спрощує процес резервування та використання робочих приміщень, що дозволяє співробітникам легко знайти та забронювати ідеальне місце серед своїх колег. Оптимізуйте план офісу, підвищуючи продуктивність співробітників і підвищуючи моральний дух. Nspace має функції, необхідні для ефективного управління офісними приміщеннями. Почати роботу легко з нашим безкоштовним рівнем.
Joan
getjoan.com
Joan — це комплексна система управління робочим місцем, призначена для оптимізації використання робочого простору, підвищення продуктивності співробітників і оптимізації різних аспектів офісного адміністрування. Чому Джоан: - Комплексні рішення: з легкістю керуйте кімнатами, столами, активами та відвідувачами. - Легке встановлення: просте налаштування без кабелів, дротів або конструкції. - Повна інтеграція: плавно інтегрується з існуючими календарями та системами. - Статистика на основі даних: отримуйте цінну інформацію про використання робочого простору. - Зручний дизайн: легка реєстрація, інтуїтивно зрозумілий інтерфейс і не потрібні великі ІТ-навчання чи навчання. - Екологічний вибір: Енергоефективні дисплеї E Ink® для зниження енергоспоживання.
Tactic
gettactic.com
Tactic є гібридною платформою управління робочим місцем №1 з однієї простої причини: наші клієнти люблять нас. Використовується такими клієнтами, як Microsoft, United Nations, Grammarly та Northwestern University, Tactic робить поїздку до офісу насолодою. Завдяки інтеграції з Google, Microsoft 365, Slack і Zoom наше комплексне рішення елегантно вписується у ваш щоденний робочий процес.
Optix
optixapp.com
Optix — це мобільна платформа для управління коворкінгом, що автоматизує операції, дозволяє бронювати ресурси та взаємодіяти з членами.
Eden Workplace
eden.io
Eden — це всеосяжна платформа SaaS, створена для того, щоб допомогти робочим місцям, персоналу та ІТ-командам творити чудеса. Eden пропонує зручні інструменти для роботи на робочому місці, розроблені з урахуванням досвіду співробітників і нового світу роботи. Набір продуктів включає бронювання за столом, керування відвідувачами, внутрішнє оформлення квитків, планування номерів і доставку. Інструменти Eden дозволяють командам консолідувати всі потреби на робочому місці в одній інтегрованій платформі, створюючи чудову, спрощену роботу співробітників. Іден знаходиться в Сан-Франциско, серед інвесторів – Y Combinator, Bessemer Venture Partners, Fifth Wall, S28 Capital, Reshape і JLL. Місія Eden — створити краще місце для роботи для всіх.
Whatspot
whatspot.app
Підніміть управління робочою областю до нових висот за допомогою WhatsPot. Ідеально підходить для підприємств, коворкінг-просторів, університетів та державних установ, ми пропонуємо динамічне рішення для всіх ваших потреб у бронюванні-від столів до (зустрічей) кімнат та паркувальних місць, залишаючись легким у використанні. WhatsPot безкоштовно назавжди для 3 просторів і до 15 користувачів! Досвід незрівнянної ефективності за допомогою нашої інтуїтивно зрозумілої платформи безкоштовно та розширюйте, коли ви відчуваєте потребу в масштабі. Наші ціни розроблені з урахуванням масштабованості, плани пропонують гнучку структуру ціноутворення на основі вашого використання. Вигода від: інтерактивні карти, мобільний додаток, QR -коди на робочому місці, легкий доступ для відвідувачів, процес затвердження, статистика використання простору. Упорядкувати свій простір, спростити бронювання та оптимізувати використання ресурсів, все при покращенні досвіду користувачів. Виберіть WhatsPot для розумнішого, більш організованого робочого простору. Що ви отримуєте: WhatsPot швидко і легко допоможе вам знайти відповідну дату для бронювання, щоб він не зіткнувся з іншими. Миттєві бронювання, на місці-увімкнути миттєві бронювання з простим скануванням, задовольняючи швидкі потреби професіоналів та космічні бронювання, зроблені візуальними-керувати бронюванням гарячого столу легко за допомогою інтерактивних планів поверху. Створіть робоче середовище, в якому команди та особи можуть ефективно працювати. Дивіться в режимі реального часу, які столики доступні, хто перебуває в офісі та де сидять товариші по команді. Зробіть бронювання доступним для публіки - дозвольте відвідувачам та зовнішнім партнерам замовити залів для нарад, столи та інші спільні ресурси компанії легко та без необхідності створення облікового запису. Все, хто контролює. Усі бронювання в одному місці - майте ідеальний огляд усіх власних та бронювання вашої компанії у вигляді календаря чи щоденного порядку денного. Це завжди під рукою на вашому мобільному телефоні, планшеті чи комп’ютері. Загальний контроль, розуміння в режимі реального часу - Керуйте, хто може отримати доступ до ресурсів, затвердити або відхиляти бронювання. Слідкуйте за використанням простору в режимі реального часу, тому ви завжди знаєте, які ресурси використовуються, коли і ким. Детальні звіти про використання для точного рахунку -фактури - підніміть точність виставлення рахунків за допомогою наших детальних звітів про використання. Незалежно від того, чи це виставлення рахунків за гарячі столи чи залів для зустрічей, наше програмне забезпечення надає точні дані, гарантуючи, що кожна година враховується.
MAPIQ
mapiq.com
Mapiq — це платформа досвіду на робочому місці, яка дозволяє організаціям керувати офісним простором, одночасно ідеально синхронізуючи стратегію нерухомості та досвід співробітників. Ми надаємо робочим групам зручні інструменти для впевненої оптимізації їхнього робочого простору на основі даних у реальному часі, керування гнучкими робочими політиками та створення бездоганної роботи на робочому місці.
Wayleadr
wayleadr.com
У Wayleadr ми вважаємо, що те, як ваші працівники приходять на роботу, може змінити настрій та цінність вашого бізнесу. Як світова платформа прибуття №1, Wayleadr допомагає більшості людей приїхати легше, швидше і з меншим стресом. Перетворюючи свої фізичні простори, як паркування, столи та кімнати для зустрічей, на розумні, відображені та миттєво доступні простори, Wayleadr створює досвід приїзду без тертя, який дозволяє всім типам підприємств сприяти ефективності, яка створює гармонію та підвищення продуктивності. Відвідайте Wayleadr.com сьогодні, щоб зрозуміти, чому сьогоднішні компанії 21 століття, такі як OpenAI, Uber та Sanofi, вибирають Wayleadr, щоб допомогти своїм працівникам приїхати легше.
UnSpot
unspot.com
Після пандемії багатьом співробітникам більше не потрібно працювати з офісу 5 днів на тиждень, а компаніям більше не потрібно мати робоче місце лише за 1 людиною, що дозволяє різним людям сидіти на одному місці в різні дні. Знайдіть найкраще робоче місце з відповідним обладнанням або знайдіть колегу, з яким ви хочете сидіти. Забронюйте столик або кімнату для переговорів в один клік. Плануйте свій графік, коли команда буде в офісі, без довгих дискусій. Не пропустіть дні, коли в офіс приходить колега, з яким ви хочете поговорити. Орієнтуйтеся в офісах або поверхах, де ви рідко буваєте. Система містить усі необхідні інтеграції для зручності використання, такі як Active Directory, календарі Google і Exchange. Вона також має високорозвинену функціональність для пошуку та бронювання кімнат для переговорів, включаючи розміщення дисплеїв у передній частині кімнати. Якщо компанія навіть частково запроваджує гнучкі робочі місця, це дає людям вибір, а компанії можливість збільшити штат без дорогого переїзду в інший офіс. Не дозволяйте гібридній роботі заважати спільній роботі. Дайте співробітникам простий спосіб керувати своїм гібридним графіком, запросити колег на роботу та забронювати робочий стіл поблизу одним клацанням миші як із настільного комп’ютера, так і з мобільного додатка.
Nibol
nibol.com
Nibol — це проста у використанні програма, яка поєднує систему управління офісом із робочими місцями, які можна бронювати. Це дає працівникам свободу працювати будь-де, будь то офіс компанії, їхній дім чи коворкінг.
Comeen
comeen.com
Comeen Play — це платформа цифрових вивісок корпоративного рівня для внутрішньої та оперативної комунікації. Розроблене для великих підприємств рішення дозволяє транслювати вміст вашим командам одним клацанням миші. Імпортуйте або створюйте власний вміст із шаблонів і легко керуйте всіма правами користувачів із сучасної інформаційної панелі. Comeen Play пропонує більше 60 інтеграцій, включаючи Google Slides, Microsoft PowerPoint, Salesforce, LumApps і навіть YouTube: дозволяючи вашим співробітникам мати доступ до найкращої інформації в режимі реального часу. Розгорніть наше рішення для цифрових вивісок на платформі ChromeOS, Windows, Android або Samsung Smart Signage. Сотні компаній покладаються на Comeen Play, від стартапів, що швидко розвиваються, до великих підприємств, таких як Veolia, Sanofi, Imerys або Sanmina.
Appspace
appspace.com
Створіть винятковий досвід роботи на робочому місці з простими інструментами комунікації та космосу, які ваша команда повинна залишатися на зв’язку, будь то на роботі, вдома чи в дорозі. AppSpace пропонує глобальні рішення та підтримку тисячам клієнтів, які довіряють нам, щоб допомогти їм спілкуватися зі своїми командами та модернізувати свій гібридний досвід роботи на робочому місці. Ми з гордістю допомагаємо нашим клієнтам забезпечити сучасний досвід роботи на робочому місці, об'єднати культуру бренду та покращити комунікації.
OfficeRnD
officernd.com
OfficeRnD - це платформа для управління коворкінгами, яка автоматизує процеси, спрощує бронювання та надає аналітику для покращення управління ресурсами.
deskbird
deskbird.com
Deskbird - додаток для управління офісними просторами, що дозволяє легко бронювати столи та кімнати для зустрічей, оптимізуючи гібридну роботу.
Desk.ly
desk.ly
Desk.ly - додаток для управління офісними робочими місцями, що дозволяє бронювати столи та зали для зустрічей, полегшуючи організацію робочого простору.
Zynq
zynq.io
Zynq - це платформа для управління офісними просторами, що дозволяє бронювати робочі місця, управляти відвідувачами та оптимізувати використання простору.
Skedda
skedda.com
Skedda - платформа для управління бронюванням робочих просторів, яка спрощує організацію офісів, забезпечуючи інтеграцію з різними інструментами.
Robin
robinpowered.com
Хочете менше плутанини та більше ясності? Упевнено керуйте своїм офісним простором. Robin — це платформа керування робочим місцем, яка оптимізує процеси для підвищення продуктивності в офісі. Ми допомагаємо глобальним організаціям оптимізувати їхні приміщення за допомогою передового програмного забезпечення для бронювання столів і кімнат, автоматизації та аналітики. Тисячі компаній, як-от RiotGames, Politico, TripAdvisor, покладаються на платформу керування робочим місцем Robin, щоб максимально підвищити продуктивність і зменшити тертя в офісі. Ми допомагаємо оптимізувати їхній простір за допомогою провідного програмного забезпечення для столів і номерів, автоматизації та аналітики.
Envoy
envoy.com
Envoy Workplace — це єдине повністю інтегроване рішення, яке об’єднує все, що вам потрібно для керування та оптимізації вашого робочого місця, від бронювання столу та кімнати до керування доставкою та уніфікованої аналітики зайнятості. Envoy переосмислив те, як компанії приймають відвідувачів, покращує досвід роботи на місці, бронює столики та кімнати для переговорів, керує доставкою та отримує доступ до точних і уніфікованих даних про робочі місця в 16 000 місцях по всьому світу, розробляючи продукти, які вирішують типові робочі проблеми. Покладайтеся на інтелектуальні автоматизовані рішення типових проблем на робочому місці, як-от звільнення невикористаного простору та усунення повторюваних завдань. Це не тільки дозволяє максимально ефективно використовувати ваш простір і ресурси, але й звільняє час вашої команди, щоб зосередитися на важливій роботі. Завдяки інтуїтивно зрозумілій технології Envoy, якою працівники справді із задоволенням користуються, ви можете створити чудовий досвід на робочому місці, який сприятиме спільноті та згуртованості, полегшуючи координацію роботи команд на місці. На відміну від компаній, які пропонують рішення для відключених робочих місць і різні (і часто неточні) джерела даних, платформа Envoy надає точні, вичерпні та уніфіковані дані про робочі місця, щоб ви могли приймати обґрунтовані бізнес-рішення. Інтегровані рішення Envoy отримують дані з багатьох джерел, щоб гарантувати, що ви завжди матимете найточніші доступні дані. Для отримання додаткової інформації відвідайте Envoy.com.
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