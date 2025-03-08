Whatspot

whatspot.app

Підніміть управління робочою областю до нових висот за допомогою WhatsPot. Ідеально підходить для підприємств, коворкінг-просторів, університетів та державних установ, ми пропонуємо динамічне рішення для всіх ваших потреб у бронюванні-від столів до (зустрічей) кімнат та паркувальних місць, залишаючись легким у використанні. WhatsPot безкоштовно назавжди для 3 просторів і до 15 користувачів! Досвід незрівнянної ефективності за допомогою нашої інтуїтивно зрозумілої платформи безкоштовно та розширюйте, коли ви відчуваєте потребу в масштабі. Наші ціни розроблені з урахуванням масштабованості, плани пропонують гнучку структуру ціноутворення на основі вашого використання. Вигода від: інтерактивні карти, мобільний додаток, QR -коди на робочому місці, легкий доступ для відвідувачів, процес затвердження, статистика використання простору. Упорядкувати свій простір, спростити бронювання та оптимізувати використання ресурсів, все при покращенні досвіду користувачів. Виберіть WhatsPot для розумнішого, більш організованого робочого простору. Що ви отримуєте: WhatsPot швидко і легко допоможе вам знайти відповідну дату для бронювання, щоб він не зіткнувся з іншими. Миттєві бронювання, на місці-увімкнути миттєві бронювання з простим скануванням, задовольняючи швидкі потреби професіоналів та космічні бронювання, зроблені візуальними-керувати бронюванням гарячого столу легко за допомогою інтерактивних планів поверху. Створіть робоче середовище, в якому команди та особи можуть ефективно працювати. Дивіться в режимі реального часу, які столики доступні, хто перебуває в офісі та де сидять товариші по команді. Зробіть бронювання доступним для публіки - дозвольте відвідувачам та зовнішнім партнерам замовити залів для нарад, столи та інші спільні ресурси компанії легко та без необхідності створення облікового запису. Все, хто контролює. Усі бронювання в одному місці - майте ідеальний огляд усіх власних та бронювання вашої компанії у вигляді календаря чи щоденного порядку денного. Це завжди під рукою на вашому мобільному телефоні, планшеті чи комп’ютері. Загальний контроль, розуміння в режимі реального часу - Керуйте, хто може отримати доступ до ресурсів, затвердити або відхиляти бронювання. Слідкуйте за використанням простору в режимі реального часу, тому ви завжди знаєте, які ресурси використовуються, коли і ким. Детальні звіти про використання для точного рахунку -фактури - підніміть точність виставлення рахунків за допомогою наших детальних звітів про використання. Незалежно від того, чи це виставлення рахунків за гарячі столи чи залів для зустрічей, наше програмне забезпечення надає точні дані, гарантуючи, що кожна година враховується.