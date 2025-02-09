Програмне забезпечення для бронювання столів - Найпопулярніші застосунки - Сенегал

Whatspot

whatspot.app

Підніміть свій робочий простір до нових висот за допомогою Whatspot. Ідеально підходить для компаній, коворкінгів, університетів і державних установ, ми пропонуємо динамічне рішення для всіх ваших потреб у бронюванні – від робочих столів до кімнат (для переговорів) і паркувальних місць, залишаючись при цьому простими у використанні. Whatspot назавжди БЕЗКОШТОВНИЙ для 3 місць і до 15 користувачів! Відчуйте неперевершену ефективність за допомогою нашої інтуїтивно зрозумілої платформи безкоштовно та розширюйте її, коли відчуваєте потребу в масштабуванні. Наші ціни розроблені з урахуванням масштабованості, плани пропонують гнучку структуру ціноутворення на основі вашого використання. Переваги: ​​інтерактивні карти, мобільний додаток, QR-коди на робочому місці, легкий доступ для відвідувачів, процес затвердження, статистика використання простору. Оптимізуйте свій простір, спростіть бронювання та оптимізуйте використання ресурсів, покращуючи взаємодію з користувачем. Виберіть Whatspot для більш розумного та організованого робочого простору. Що ви отримуєте: Whatspot швидко та легко допоможе вам знайти відповідну дату для бронювання, щоб вона не суперечила іншим. Миттєві бронювання, на місці - Увімкніть миттєве бронювання на ходу за допомогою простого сканування, задовольняючи швидкі потреби професіоналів Столи та бронювання місць наочно - легко керуйте бронюваннями гарячих столів за допомогою інтерактивних планів поверхів. Створіть робоче середовище, в якому команди та окремі люди можуть працювати ефективно. Дивіться в реальному часі, які столи вільні, хто в офісі та де сидять товариші по команді. Зробіть бронювання загальнодоступними. Дозвольте відвідувачам і зовнішнім партнерам легко бронювати кімнати для нарад, столи та інші спільні ресурси компанії без необхідності створювати обліковий запис. Все під вашим контролем. Усі бронювання в одному місці - Майте ідеальний огляд усіх власних і бронювань вашої компанії у формі календаря або щоденного розкладу. Завжди під рукою на мобільному телефоні, планшеті чи комп’ютері. Повний контроль, уявлення в режимі реального часу - керуйте тим, хто може отримати доступ до ресурсів, схвалювати або відхиляти бронювання. Слідкуйте за використанням простору в режимі реального часу, щоб завжди знати, які ресурси використовуються, коли та ким. Детальні звіти про використання для точного виставлення рахунків - Підвищте точність виставлення рахунків за допомогою наших докладних звітів про використання. Незалежно від того, чи йдеться про виставлення рахунків за гарячі столи чи кімнати для переговорів, наше програмне забезпечення надає точні дані, гарантуючи врахування кожної години.