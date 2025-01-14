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Програмне забезпечення для бронювання столів - Найпопулярніші застосунки - Пуерто-Рико
Рішення для резервування столів спрощують процес резервування окремих столів у робочому просторі. Ці інструменти дозволяють співробітникам переглядати та резервувати доступні столи на плані поверху компанії, який часто є інтерактивним і містить 3D-візуальні ефекти та захоплюючі елементи, які допомагають користувачам досліджувати свій робочий простір. Програмне забезпечення для бронювання робочих столів зазвичай використовується в гібридних моделях робочих місць, де співробітники мають гнучкість вибирати дні, коли вони працюють в офісі, а які – віддалено. Однак це програмне забезпечення можна використовувати як із фіксованими (призначеними), так і з відкритими (непризначеними) планами поверхів, що робить його ідеальним рішенням для компаній, у яких штатні офісні працівники та гібридні працівники. Програмне забезпечення для резервування робочих столів дозволяє компаніям виділяти окремі зони офісу для певних команд або відділів, покращуючи співпрацю між співробітниками в офісі. Адміністратори можуть використовувати ці продукти, щоб бронювати столи від імені користувачів, обмежувати, які столи чи зони доступні для бронювання, і контролювати використання за допомогою аналітики на робочому місці. Доступ до аналітики на робочому місці дозволяє компаніям приймати обґрунтовані рішення щодо планування офісу та потреб у використанні. Багато рішень для бронювання столів доступні через мобільні додатки, що дозволяє працівникам легко бронювати столи в дорозі.
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Yoffix
yoffix.com
Хочете оптимізувати використання офісу та створити щасливе гібридне робоче середовище, яке подобається співробітникам? Завдяки нашій орієнтованій на людей платформі робочого місця співробітники можуть легко планувати робочі дні та бронювати спільні робочі столи, кімнати та паркувальні місця, а компанії можуть відстежувати, керувати та оптимізувати свої офісні активи. Yoffix легко налаштувати (лише кілька годин), інтуїтивно зрозумілий у використанні, налаштовується та ідеально інтегрований із Microsoft Teams і Slack. Наша програма для керування офісом — це інтуїтивно зрозуміле рішення, призначене для оптимізації використання робочого простору, підвищення продуктивності команди та забезпечення гнучкості в сучасному динамічному робочому середовищі. Він обслуговує підприємства будь-якого розміру, від невеликих команд до великих корпорацій. Yoffix пропонує все необхідне для освоєння гібридної роботи: - Планування офісних і віддалених днів, щоб мотивувати співробітників повертатися в офіс - Інтерактивні 3D-плани поверхів - Опція обмеженого доступу до будь-яких офісних ресурсів - Бронювання столу за 1-2 кліки (щогодини, щотижневі повторювані або багатоденні бронювання) - Перевірте, хто буде в офісі завтра, і знайдіть своїх колег на місці - Бронювання приміщень із двосторонньою синхронізацією з Outlook - Бронювання паркувальних місць, бездоганно інтегроване в Desk booking UX - Командні бронювання, щоб залучити ваші команди разом і оптимізуйте щотижневе використання офісу - Аналітика робочого місця та статистика відвідуваності - Спеціальні гібридні правила, реєстрація в офісі та сповіщення. Легко керуйте своєю гібридною роботою в Microsoft Teams, інтегрованому з AD і Outlook. Отримайте прибуток від додаткової інтеграції з вашими інструментами для співпраці, HRIS і додатками до обладнання (SpaceDisplay, RoomDisplay, Check-Ins). Переваги: - Бронювання на робочому столі, яке подобається людям і яким вони користуються - Легке налаштування протягом кількох годин та інтуїтивно зрозуміла адаптація - Повний контроль над гібридним налаштуванням і відвідуваністю офісу - >30-50% офісного простору та оптимізація витрат - Сумісність із GDPR і робочою радою - Безкоштовна пробна версія без кредитної картки. Виберіть Yoffix, щоб сприяти зростанню, ефективності та задоволеній робочій силі.
zapfloor
zapfloor.com
Програмне забезпечення Zapfloor для керування робочим простором виводить досвід роботи на новий рівень, пропонуючи членам, орендарям і командам гнучке робоче середовище, яке забезпечує більше задоволення, співпраці та благополуччя.
Workipelago
workipelago.com
Workipelago — це рішення, яке об’єднує фізичні та віртуальні робочі місця на одній платформі. Він створений навколо людей і стежитиме за ними, де б вони не працювали. - Ви можете створювати інтерактивні плани робочих приміщень - Зберігайте видимість і охоплюйте колег, партнерів у всій організації - Тут ви можете керувати гнучким офісним простором - замовляти столи та кімнати для переговорів - Збирати віддалені або міжфункціональні команди на віртуальних поверхах - Інтеграція з M365 через програму MS Teams і Azure AD або з іншими каналами зв’язку та автентифікації, такими як Google, LinkedIn, Zoom, Slack тощо. Workipelago підходить для підприємств і організацій, а також для освітніх установ (шкіл, університетів тощо) .
m-work
m-work.co
m-work — це рішення для керування робочим простором, яке оптимізує координацію між дистанційною роботою та фізичними офісами. Проста у використанні та інтегрована з наявними інструментами наша платформа забезпечує видимість присутності команди в режимі реального часу, полегшує бронювання робочого простору та генерує цінні дані для ефективного планування. m-work вбудовано в Teams, Outlook, GSuite і всі HRIS, щоб заощадити час кожного члена команди.
Matrix Booking
matrixbooking.com
Matrix Booking Ltd підтримує організації в ефективному управлінні та розкритті потенціалу своїх гарячих столів, кімнат для переговорів та інших доступних для бронювання ресурсів. Система бронювання офісів Matrix Booking надає провідне у світі програмне забезпечення для резервування ресурсів у форматі «програмне забезпечення як послуга» (SaaS) і програмне забезпечення для спільної роботи на робочому місці. Його дизайн і розширена функціональність дозволяють організаціям оптимізувати використання столів, ресурсів, кімнат і нерухомості.
Calven
calven.com
Зустрічайте Calven. Ласкаво просимо до технологічної платформи на робочому місці, яка забезпечує майбутнє роботи, поєднуючи досвід співробітників і роботу на робочому місці. Calven розширює можливості співробітників, роботодавців і керівників команд, розблоковуючи гібридну роботу, створюючи неймовірні враження на робочому місці незалежно від того, де ми працюємо, і оптимізуючи офіс, коли це необхідно. Ми дозволяємо організаціям розробляти, впроваджувати, керувати та вимірювати майбутні робочі політики та процеси, щоб створити найкращий досвід для співробітників і офісу.
UrSpayce
urspayce.com
UrSpayce — це хмарне програмне забезпечення для інтегрованого керування робочим місцем, яке допомагає компаніям керувати робочими місцями та гібридними робочими силами. Це спрощує життя співробітників, відвідувачів і постачальників завдяки технології, яка забезпечує наскрізні операції. UrSpayce перетворює сьогоднішні робочі місця за допомогою технологій завтрашнього дня. Підпишіться безкоштовно на UrSpayce.com і ефективно керуйте своєю роботою.
Dibsido
dibsido.com
Додаток для щоденної роботи в офісі. Керуйте своїм офісом і книжковими столами, службовими автомобілями та паркувальними місцями в зручній програмі.
Tribeloo
tribeloo.com
Tribeloo — це просте у використанні рішення для бронювання столів для співпраці на гібридному робочому місці. Керувати змінами важко. Таким чином, Tribeloo дозволяє легко об’єднати співробітників і оптимізувати ваше гібридне робоче місце.- Просте налаштування та інтуїтивно зрозуміле використання.
Archie
archieapp.co
Archie підтримує тисячі сучасних офісів і спільних робочих просторів по всьому світу, пропонуючи інтегроване рішення, яке включає бронювання кімнат для переговорів і столів, керування відвідувачами, аналітику робочого простору та програмне забезпечення для коворкінгу. Сучасний інтерфейс користувача, потужні функції адміністрування та неперевершений досвід роботи відрізняють Archie від інших рішень. І малому, і середньому бізнесу, і підприємствам подобаються широкі функції Archie, які включають візуальні плани поверхів, журнали відвідувачів, відстеження реєстрації та виїзду, планування кімнат для нарад, розподіл місць, керування кількома локаціями, розумну автоматизацію, сповіщення в реальному часі, білу мітку мобільний додаток, SSO та SCIM, відкритий API та багато, багато іншого. Archie також інтегрується з інструментами продуктивності (Slack, Teams, Google Calendar тощо), системами фізичного доступу (Kisi, Brivo, Salto тощо), платіжними системами, програмним забезпеченням для бухгалтерського обліку (QuickBooks і Xero), мережами WiFi (Cisco, Ubiquiti). , Aruba тощо) і багато інших рішень. Незалежно від того, чи шукаєте ви бронювання приміщень і робочих столів для роботи свого гібридного офісу, керування відвідувачами для ефективності та дотримання нормативних вимог або правильне програмне забезпечення для розвитку вашого коворкінгу, Archie — це рішення для вас.
Nexudus
nexudus.com
Nexudus — це провідна біла платформа, створена для того, щоб допомогти вам керувати гнучкими робочими та коворкінговими просторами та просувати їх, розширювати мережу клієнтів і створювати професійну спільноту навколо вашого простору. Nexudus автоматизує більшість завдань, пов’язаних із керуванням гнучкими робочими просторами, заощаджуючи час для вас і ваших учасників. Nexudus поєднує низку інструментів, які забезпечують інтелектуальні рішення для виставлення рахунків, бухгалтерського обліку, відстеження потенційних клієнтів, реєстрації членів, управління спільнотою, продажу квитків на події, керування доставками, систем безпеки та доступу та багато іншого, все на одній платформі. Nexudus, що базується в Лондоні, Велика Британія, але з 2012 року працює з клієнтами в усьому світі, допоміг створити понад 2000 коворкінгів і гнучких робочих просторів у більш ніж 90 країнах, щоб розширити масштаб і забезпечити бездоганний досвід для учасників.
Nspace
getnspace.com
Nspace забезпечує гібридне робоче місце. Такі провідні компанії, як BDO, United Way і Staples, використовують Nspace для керування столами та бронюванням місць, а також для прийому відвідувачів в офісі – усе в одному місці. Nspace спрощує процес резервування та використання робочих приміщень, що дозволяє співробітникам легко знайти та забронювати ідеальне місце серед своїх колег. Оптимізуйте план офісу, підвищуючи продуктивність співробітників і підвищуючи моральний дух. Nspace має функції, необхідні для ефективного управління офісними приміщеннями. Почати роботу легко з нашим безкоштовним рівнем.
Joan
getjoan.com
Joan — це комплексна система управління робочим місцем, призначена для оптимізації використання робочого простору, підвищення продуктивності співробітників і оптимізації різних аспектів офісного адміністрування. Чому Джоан: - Комплексні рішення: з легкістю керуйте кімнатами, столами, активами та відвідувачами. - Легке встановлення: просте налаштування без кабелів, дротів або конструкції. - Повна інтеграція: плавно інтегрується з існуючими календарями та системами. - Статистика на основі даних: отримуйте цінну інформацію про використання робочого простору. - Зручний дизайн: легка реєстрація, інтуїтивно зрозумілий інтерфейс і не потрібні великі ІТ-навчання чи навчання. - Екологічний вибір: Енергоефективні дисплеї E Ink® для зниження енергоспоживання.
Tactic
gettactic.com
Tactic є гібридною платформою управління робочим місцем №1 з однієї простої причини: наші клієнти люблять нас. Використовується такими клієнтами, як Microsoft, United Nations, Grammarly та Northwestern University, Tactic робить поїздку до офісу насолодою. Завдяки інтеграції з Google, Microsoft 365, Slack і Zoom наше комплексне рішення елегантно вписується у ваш щоденний робочий процес.
Optix
optixapp.com
Optix дає змогу сучасним провідним операторам коворкінгу досягти успіху завдяки технологічній платформі, орієнтованій на дизайн, і зручній у використанні. Автоматизуйте свої операції, залучайте свою спільноту та розвивайте свій бізнес за допомогою досвіду на базі Optix.
Eden Workplace
eden.io
Eden — це всеосяжна платформа SaaS, створена для того, щоб допомогти робочим місцям, персоналу та ІТ-командам творити чудеса. Eden пропонує зручні інструменти для роботи на робочому місці, розроблені з урахуванням досвіду співробітників і нового світу роботи. Набір продуктів включає бронювання за столом, керування відвідувачами, внутрішнє оформлення квитків, планування номерів і доставку. Інструменти Eden дозволяють командам консолідувати всі потреби на робочому місці в одній інтегрованій платформі, створюючи чудову, спрощену роботу співробітників. Іден знаходиться в Сан-Франциско, серед інвесторів – Y Combinator, Bessemer Venture Partners, Fifth Wall, S28 Capital, Reshape і JLL. Місія Eden — створити краще місце для роботи для всіх.
Whatspot
whatspot.app
Підніміть свій робочий простір до нових висот за допомогою Whatspot. Ідеально підходить для компаній, коворкінгів, університетів і державних установ, ми пропонуємо динамічне рішення для всіх ваших потреб у бронюванні – від робочих столів до кімнат (для переговорів) і паркувальних місць, залишаючись при цьому простими у використанні. Whatspot назавжди БЕЗКОШТОВНИЙ для 3 місць і до 15 користувачів! Відчуйте неперевершену ефективність за допомогою нашої інтуїтивно зрозумілої платформи безкоштовно та розширюйте її, коли відчуваєте потребу в масштабуванні. Наші ціни розроблені з урахуванням масштабованості, плани пропонують гнучку структуру ціноутворення на основі вашого використання. Переваги: інтерактивні карти, мобільний додаток, QR-коди на робочому місці, легкий доступ для відвідувачів, процес затвердження, статистика використання простору. Оптимізуйте свій простір, спростіть бронювання та оптимізуйте використання ресурсів, покращуючи взаємодію з користувачем. Виберіть Whatspot для більш розумного та організованого робочого простору. Що ви отримуєте: Whatspot швидко та легко допоможе вам знайти відповідну дату для бронювання, щоб вона не суперечила іншим. Миттєві бронювання, на місці - Увімкніть миттєве бронювання на ходу за допомогою простого сканування, задовольняючи швидкі потреби професіоналів Столи та бронювання місць наочно - легко керуйте бронюваннями гарячих столів за допомогою інтерактивних планів поверхів. Створіть робоче середовище, в якому команди та окремі люди можуть працювати ефективно. Дивіться в реальному часі, які столи вільні, хто в офісі та де сидять товариші по команді. Зробіть бронювання загальнодоступними. Дозвольте відвідувачам і зовнішнім партнерам легко бронювати кімнати для нарад, столи та інші спільні ресурси компанії без необхідності створювати обліковий запис. Все під вашим контролем. Усі бронювання в одному місці - Майте ідеальний огляд усіх власних і бронювань вашої компанії у формі календаря або щоденного розкладу. Завжди під рукою на мобільному телефоні, планшеті чи комп’ютері. Повний контроль, уявлення в режимі реального часу - керуйте тим, хто може отримати доступ до ресурсів, схвалювати або відхиляти бронювання. Слідкуйте за використанням простору в режимі реального часу, щоб завжди знати, які ресурси використовуються, коли та ким. Детальні звіти про використання для точного виставлення рахунків - Підвищте точність виставлення рахунків за допомогою наших докладних звітів про використання. Незалежно від того, чи йдеться про виставлення рахунків за гарячі столи чи кімнати для переговорів, наше програмне забезпечення надає точні дані, гарантуючи врахування кожної години.
MAPIQ
mapiq.com
Mapiq — це платформа досвіду на робочому місці, яка дозволяє організаціям керувати офісним простором, одночасно ідеально синхронізуючи стратегію нерухомості та досвід співробітників. Ми надаємо робочим групам зручні інструменти для впевненої оптимізації їхнього робочого простору на основі даних у реальному часі, керування гнучкими робочими політиками та створення бездоганної роботи на робочому місці.
Wayleadr
wayleadr.com
У Wayleadr ми віримо, що те, як ваші співробітники приходять на роботу, може змінити настрій і цінність вашого бізнесу. Будучи платформою №1 у світі для прибуття, Wayleadr допомагає більшій кількості людей прибувати легше, швидше та з меншим стресом. Wayleadr перетворює ваші фізичні простори, як-от паркування, робочі столи та кімнати для переговорів, на розумні, нанесені на карту та миттєво доступні простори. Wayleadr забезпечує зручне прибуття, що дозволяє підприємствам усіх типів підвищувати ефективність, створюючи гармонію та підвищуючи продуктивність. Відвідайте wayleadr.com сьогодні, щоб дізнатися, чому сучасні компанії 21-го століття, такі як OpenAI, Uber і Sanofi, обирають Wayleadr, щоб допомогти своїм співробітникам приїхати легше.
UnSpot
unspot.com
Після пандемії багатьом співробітникам більше не потрібно працювати з офісу 5 днів на тиждень, а компаніям більше не потрібно мати робоче місце лише за 1 людиною, що дозволяє різним людям сидіти на одному місці в різні дні. Знайдіть найкраще робоче місце з відповідним обладнанням або знайдіть колегу, з яким ви хочете сидіти. Забронюйте столик або кімнату для переговорів в один клік. Плануйте свій графік, коли команда буде в офісі, без довгих дискусій. Не пропустіть дні, коли в офіс приходить колега, з яким ви хочете поговорити. Орієнтуйтеся в офісах або поверхах, де ви рідко буваєте. Система містить усі необхідні інтеграції для зручності використання, такі як Active Directory, календарі Google і Exchange. Вона також має високорозвинену функціональність для пошуку та бронювання кімнат для переговорів, включаючи розміщення дисплеїв у передній частині кімнати. Якщо компанія навіть частково запроваджує гнучкі робочі місця, це дає людям вибір, а компанії можливість збільшити штат без дорогого переїзду в інший офіс. Не дозволяйте гібридній роботі заважати спільній роботі. Дайте співробітникам простий спосіб керувати своїм гібридним графіком, запросити колег на роботу та забронювати робочий стіл поблизу одним клацанням миші як із настільного комп’ютера, так і з мобільного додатка.
Nibol
nibol.com
Nibol — це проста у використанні програма, яка поєднує систему управління офісом із робочими місцями, які можна бронювати. Це дає працівникам свободу працювати будь-де, будь то офіс компанії, їхній дім чи коворкінг.
Comeen
comeen.com
Comeen Play — це платформа цифрових вивісок корпоративного рівня для внутрішньої та оперативної комунікації. Розроблене для великих підприємств рішення дозволяє транслювати вміст вашим командам одним клацанням миші. Імпортуйте або створюйте власний вміст із шаблонів і легко керуйте всіма правами користувачів із сучасної інформаційної панелі. Comeen Play пропонує більше 60 інтеграцій, включаючи Google Slides, Microsoft PowerPoint, Salesforce, LumApps і навіть YouTube: дозволяючи вашим співробітникам мати доступ до найкращої інформації в режимі реального часу. Розгорніть наше рішення для цифрових вивісок на платформі ChromeOS, Windows, Android або Samsung Smart Signage. Сотні компаній покладаються на Comeen Play, від стартапів, що швидко розвиваються, до великих підприємств, таких як Veolia, Sanofi, Imerys або Sanmina.
Appspace
appspace.com
Створіть винятковий досвід спільної роботи на робочому місці за допомогою простих інструментів спілкування та керування простором, необхідних вашій команді, щоб залишатися на зв’язку, незалежно від того, чи вони на роботі, удома чи в дорозі. Appspace пропонує глобальні рішення та підтримку тисячам клієнтів, які довіряють нам допомогу в спілкуванні з їхніми командами та модернізацію гібридного робочого середовища. Ми пишаємося тим, що допомагаємо нашим клієнтам створити сучасний досвід роботи, уніфікувати культуру бренду та покращити комунікацію.
OfficeRnD
officernd.com
OfficeRnD — це глобальний постачальник програмного забезпечення з восьмирічним досвідом, який допомагає тисячам компаній спростити гнучке та гібридне управління робочим місцем. Ми допомагаємо компаніям перейти від традиційних офісних середовищ до гібридних із простим у налаштуванні та використовуємо повністю інтегровані рішення та аналітику для найефективнішого управління ресурсами.
deskbird
deskbird.com
deskbird – це програма для керування робочим місцем, яка ставить співробітників на перше місце. Платформа забезпечує плавну та зручну роботу, дозволяючи користувачам легко перевіряти зайнятість офісу та відповідно коригувати свій графік. Лише за 2 кліки ви можете забронювати робочий стіл у мобільному, робочому столі, програмі Slack або MS Teams. Ось чому працівники люблять це! - Повертайте людей до офісу, дозволяючи їм вибрати правильний день для приходу, уникайте шкоди про дорогу на роботу та ефективніше співпрацюйте. Співробітники можуть бачити, коли і чи будуть їхні колеги в офісі чи працюватимуть з дому. - Покращуйте співпрацю та взаємодію команди на робочому місці, надаючи пріоритет особистим зустрічам, створюючи офісні заходи та встановлюючи нагадування про бронювання столиків і кімнат для переговорів. За допомогою 2 кліків користувачі можуть забронювати такі ресурси, як гарячі столи, кімнати для переговорів і паркувальні місця для робочих днів. - Оптимізуйте витрати на офіс і зменште споживання енергії за допомогою потужної аналітики Deskbird. Обмежте територію мінімального використання та використовуйте розумніше прибирання, щоб заощадити додаткові витрати. Офісна аналітика також надає дані для визначення оптимального співвідношення спільного використання столу. - Спростіть управління офісом, призначивши робочі столи та місця для паркування окремим співробітникам, обмеживши доступ або надавши пріоритетний доступ, щоб забезпечити безперебійну гібридну роботу, інтегруйте з MS Teams, Slack, інструментом HRIS тощо. deskbird на 100% відповідає вимогам GDPR (сертифіковано ISO 27001), а всі дані розміщені та обробляються в ЄС. Просте, але потужне програмне рішення, таке як deskbird, дозволяє успішно керувати гібридною моделлю роботи.
Desk.ly
desk.ly
► Легко керуйте офісними робочими станціями онлайн за допомогою desk.ly ✓ Просте та нескладне рішення для спільного використання робочого столу ✓ Зареєструйтеся зараз і протестуйте його безкоштовно!
Zynq
zynq.io
Універсальна платформа, яка допомагає офісам і людям використовувати, керувати та оптимізувати свій простір. Zynq дає змогу компаніям по всьому світу використовувати гібридну роботу за допомогою розумного бронювання робочих столів і кімнат, керування відвідувачами, перевірки стану здоров’я та вакцинації, інструментів для співпраці та багато іншого. Wraparound Enterprise Analytics дає компаніям інформацію, необхідну для прийняття важливих рішень на основі даних. Довіра найкращих у різних галузях: Ferragamo, Shipbob та LA Dodgers.
Skedda
skedda.com
Skedda є провідною глобальною платформою для управління робочими столами та гібридною робочою платформою, яка обслуговує понад 12 000 клієнтів і майже два мільйони користувачів, включаючи IBM, Siemens, Mercedes-Benz і Гарвардський університет. Ми визначаємо майбутнє досвіду роботи на робочому місці, допомагаючи компаніям розробляти значущі, безперебійні, повністю інтегровані досвіди та взаємодію співробітників у гібридному робочому місці. Skedda інтегрується з Microsoft365, Google Workspace тощо та отримала нагороди від G2, Capterra та SoftwareAdvice.
Robin
robinpowered.com
Хочете менше плутанини та більше ясності? Упевнено керуйте своїм офісним простором. Robin — це платформа керування робочим місцем, яка оптимізує процеси для підвищення продуктивності в офісі. Ми допомагаємо глобальним організаціям оптимізувати їхні приміщення за допомогою передового програмного забезпечення для бронювання столів і кімнат, автоматизації та аналітики. Тисячі компаній, як-от RiotGames, Politico, TripAdvisor, покладаються на платформу керування робочим місцем Robin, щоб максимально підвищити продуктивність і зменшити тертя в офісі. Ми допомагаємо оптимізувати їхній простір за допомогою провідного програмного забезпечення для столів і номерів, автоматизації та аналітики.
Envoy
envoy.com
Envoy Workplace — це єдине повністю інтегроване рішення, яке об’єднує все, що вам потрібно для керування та оптимізації вашого робочого місця, від бронювання столу та кімнати до керування доставкою та уніфікованої аналітики зайнятості. Envoy переосмислив те, як компанії приймають відвідувачів, покращує досвід роботи на місці, бронює столики та кімнати для переговорів, керує доставкою та отримує доступ до точних і уніфікованих даних про робочі місця в 16 000 місцях по всьому світу, розробляючи продукти, які вирішують типові робочі проблеми. Покладайтеся на інтелектуальні автоматизовані рішення типових проблем на робочому місці, як-от звільнення невикористаного простору та усунення повторюваних завдань. Це не тільки дозволяє максимально ефективно використовувати ваш простір і ресурси, але й звільняє час вашої команди, щоб зосередитися на важливій роботі. Завдяки інтуїтивно зрозумілій технології Envoy, якою працівники справді із задоволенням користуються, ви можете створити чудовий досвід на робочому місці, який сприятиме спільноті та згуртованості, полегшуючи координацію роботи команд на місці. На відміну від компаній, які пропонують рішення для відключених робочих місць і різні (і часто неточні) джерела даних, платформа Envoy надає точні, вичерпні та уніфіковані дані про робочі місця, щоб ви могли приймати обґрунтовані бізнес-рішення. Інтегровані рішення Envoy отримують дані з багатьох джерел, щоб гарантувати, що ви завжди матимете найточніші доступні дані. Для отримання додаткової інформації відвідайте Envoy.com.