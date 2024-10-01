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Програмне забезпечення для бронювання столів - Найпопулярніші застосунки - Велика Британія
Рішення для резервування столів спрощують процес резервування окремих столів у робочому просторі. Ці інструменти дозволяють співробітникам переглядати та резервувати доступні столи на плані поверху компанії, який часто є інтерактивним і містить 3D-візуальні ефекти та захоплюючі елементи, які допомагають користувачам досліджувати свій робочий простір. Програмне забезпечення для бронювання робочих столів зазвичай використовується в гібридних моделях робочих місць, де співробітники мають гнучкість вибирати дні, коли вони працюють в офісі, а які – віддалено. Однак це програмне забезпечення можна використовувати як із фіксованими (призначеними), так і з відкритими (непризначеними) планами поверхів, що робить його ідеальним рішенням для компаній, у яких штатні офісні працівники та гібридні працівники. Програмне забезпечення для резервування робочих столів дозволяє компаніям виділяти окремі зони офісу для певних команд або відділів, покращуючи співпрацю між співробітниками в офісі. Адміністратори можуть використовувати ці продукти, щоб бронювати столи від імені користувачів, обмежувати, які столи чи зони доступні для бронювання, і контролювати використання за допомогою аналітики на робочому місці. Доступ до аналітики на робочому місці дозволяє компаніям приймати обґрунтовані рішення щодо планування офісу та потреб у використанні. Багато рішень для бронювання столів доступні через мобільні додатки, що дозволяє працівникам легко бронювати столи в дорозі.
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Skedda
skedda.com
Skedda є провідною глобальною платформою для управління робочими столами та гібридною робочою платформою, яка обслуговує понад 12 000 клієнтів і майже два мільйони користувачів, включаючи IBM, Siemens, Mercedes-Benz і Гарвардський університет. Ми визначаємо майбутнє досвіду роботи на робочому місці,...
Envoy
envoy.com
Envoy Workplace — це єдине повністю інтегроване рішення, яке об’єднує все, що вам потрібно для керування та оптимізації вашого робочого місця, від бронювання столу та кімнати до керування доставкою та уніфікованої аналітики зайнятості. Envoy переосмислив те, як компанії приймають відвідувачів, покра...
Robin
robinpowered.com
Хочете менше плутанини та більше ясності? Упевнено керуйте своїм офісним простором. Robin — це платформа керування робочим місцем, яка оптимізує процеси для підвищення продуктивності в офісі. Ми допомагаємо глобальним організаціям оптимізувати їхні приміщення за допомогою передового програмного забе...
deskbird
deskbird.com
deskbird – це програма для керування робочим місцем, яка ставить співробітників на перше місце. Платформа забезпечує плавну та зручну роботу, дозволяючи користувачам легко перевіряти зайнятість офісу та відповідно коригувати свій графік. Лише за 2 кліки ви можете забронювати робочий стіл у мобільном...
OfficeRnD
officernd.com
OfficeRnD — це глобальний постачальник програмного забезпечення з восьмирічним досвідом, який допомагає тисячам компаній спростити гнучке та гібридне управління робочим місцем. Ми допомагаємо компаніям перейти від традиційних офісних середовищ до гібридних із простим у налаштуванні та використовуємо...
Desk.ly
desk.ly
► Легко керуйте офісними робочими станціями онлайн за допомогою desk.ly ✓ Просте та нескладне рішення для спільного використання робочого столу ✓ Зареєструйтеся зараз і протестуйте його безкоштовно!
Yoffix
yoffix.com
Хочете оптимізувати використання офісу та створити щасливе гібридне робоче середовище, яке подобається співробітникам? Завдяки нашій орієнтованій на людей платформі робочого місця співробітники можуть легко планувати робочі дні та бронювати спільні робочі столи, кімнати та паркувальні місця, а компа...
Comeen
comeen.com
Comeen Play — це платформа цифрових вивісок корпоративного рівня для внутрішньої та оперативної комунікації. Розроблене для великих підприємств рішення дозволяє транслювати вміст вашим командам одним клацанням миші. Імпортуйте або створюйте власний вміст із шаблонів і легко керуйте всіма правами кор...
Whatspot
whatspot.app
Підніміть свій робочий простір до нових висот за допомогою Whatspot. Ідеально підходить для компаній, коворкінгів, університетів і державних установ, ми пропонуємо динамічне рішення для всіх ваших потреб у бронюванні – від робочих столів до кімнат (для переговорів) і паркувальних місць, залишаючись ...
m-work
m-work.co
m-work — це рішення для керування робочим простором, яке оптимізує координацію між дистанційною роботою та фізичними офісами. Проста у використанні та інтегрована з наявними інструментами наша платформа забезпечує видимість присутності команди в режимі реального часу, полегшує бронювання робочого пр...
Tribeloo
tribeloo.com
Tribeloo — це просте у використанні рішення для бронювання столів для співпраці на гібридному робочому місці. Керувати змінами важко. Таким чином, Tribeloo дозволяє легко об’єднати співробітників і оптимізувати ваше гібридне робоче місце.- Просте налаштування та інтуїтивно зрозуміле використання.
Nibol
nibol.com
Nibol — це проста у використанні програма, яка поєднує систему управління офісом із робочими місцями, які можна бронювати. Це дає працівникам свободу працювати будь-де, будь то офіс компанії, їхній дім чи коворкінг.
Eden Workplace
eden.io
Eden — це всеосяжна платформа SaaS, створена для того, щоб допомогти робочим місцям, персоналу та ІТ-командам творити чудеса. Eden пропонує зручні інструменти для роботи на робочому місці, розроблені з урахуванням досвіду співробітників і нового світу роботи. Набір продуктів включає бронювання за ст...
Zynq
zynq.io
Універсальна платформа, яка допомагає офісам і людям використовувати, керувати та оптимізувати свій простір. Zynq дає змогу компаніям по всьому світу використовувати гібридну роботу за допомогою розумного бронювання робочих столів і кімнат, керування відвідувачами, перевірки стану здоров’я та вакцин...
Archie
archieapp.co
Archie підтримує тисячі сучасних офісів і спільних робочих просторів по всьому світу, пропонуючи інтегроване рішення, яке включає бронювання кімнат для переговорів і столів, керування відвідувачами, аналітику робочого простору та програмне забезпечення для коворкінгу. Сучасний інтерфейс користувача,...
Joan
getjoan.com
Joan — це комплексна система управління робочим місцем, призначена для оптимізації використання робочого простору, підвищення продуктивності співробітників і оптимізації різних аспектів офісного адміністрування. Чому Джоан: - Комплексні рішення: з легкістю керуйте кімнатами, столами, активами та від...
Tactic
gettactic.com
Tactic є гібридною платформою управління робочим місцем №1 з однієї простої причини: наші клієнти люблять нас. Використовується такими клієнтами, як Microsoft, United Nations, Grammarly та Northwestern University, Tactic робить поїздку до офісу насолодою. Завдяки інтеграції з Google, Microsoft 365, ...
Optix
optixapp.com
Optix дає змогу сучасним провідним операторам коворкінгу досягти успіху завдяки технологічній платформі, орієнтованій на дизайн, і зручній у використанні. Автоматизуйте свої операції, залучайте свою спільноту та розвивайте свій бізнес за допомогою досвіду на базі Optix.
UnSpot
unspot.com
Після пандемії багатьом співробітникам більше не потрібно працювати з офісу 5 днів на тиждень, а компаніям більше не потрібно мати робоче місце лише за 1 людиною, що дозволяє різним людям сидіти на одному місці в різні дні. Знайдіть найкраще робоче місце з відповідним обладнанням або знайдіть колегу...
Appspace
appspace.com
Створіть винятковий досвід спільної роботи на робочому місці за допомогою простих інструментів спілкування та керування простором, необхідних вашій команді, щоб залишатися на зв’язку, незалежно від того, чи вони на роботі, удома чи в дорозі. Appspace пропонує глобальні рішення та підтримку тисячам к...
zapfloor
zapfloor.com
Програмне забезпечення Zapfloor для керування робочим простором виводить досвід роботи на новий рівень, пропонуючи членам, орендарям і командам гнучке робоче середовище, яке забезпечує більше задоволення, співпраці та благополуччя.
Workipelago
workipelago.com
Workipelago — це рішення, яке об’єднує фізичні та віртуальні робочі місця на одній платформі. Він створений навколо людей і стежитиме за ними, де б вони не працювали. - Ви можете створювати інтерактивні плани робочих приміщень - Зберігайте видимість і охоплюйте колег, партнерів у всій організації - ...
Matrix Booking
matrixbooking.com
Matrix Booking Ltd підтримує організації в ефективному управлінні та розкритті потенціалу своїх гарячих столів, кімнат для переговорів та інших доступних для бронювання ресурсів. Система бронювання офісів Matrix Booking надає провідне у світі програмне забезпечення для резервування ресурсів у формат...
Calven
calven.com
Зустрічайте Calven. Ласкаво просимо до технологічної платформи на робочому місці, яка забезпечує майбутнє роботи, поєднуючи досвід співробітників і роботу на робочому місці. Calven розширює можливості співробітників, роботодавців і керівників команд, розблоковуючи гібридну роботу, створюючи неймовір...
UrSpayce
urspayce.com
UrSpayce — це хмарне програмне забезпечення для інтегрованого керування робочим місцем, яке допомагає компаніям керувати робочими місцями та гібридними робочими силами. Це спрощує життя співробітників, відвідувачів і постачальників завдяки технології, яка забезпечує наскрізні операції. UrSpayce пере...
Dibsido
dibsido.com
Додаток для щоденної роботи в офісі. Керуйте своїм офісом і книжковими столами, службовими автомобілями та паркувальними місцями в зручній програмі.
Nexudus
nexudus.com
Nexudus — це провідна біла платформа, створена для того, щоб допомогти вам керувати гнучкими робочими та коворкінговими просторами та просувати їх, розширювати мережу клієнтів і створювати професійну спільноту навколо вашого простору. Nexudus автоматизує більшість завдань, пов’язаних із керуванням г...
MAPIQ
mapiq.com
Mapiq — це платформа досвіду на робочому місці, яка дозволяє організаціям керувати офісним простором, одночасно ідеально синхронізуючи стратегію нерухомості та досвід співробітників. Ми надаємо робочим групам зручні інструменти для впевненої оптимізації їхнього робочого простору на основі даних у ре...
Wayleadr
wayleadr.com
У Wayleadr ми віримо, що те, як ваші співробітники приходять на роботу, може змінити настрій і цінність вашого бізнесу. Будучи платформою №1 у світі для прибуття, Wayleadr допомагає більшій кількості людей прибувати легше, швидше та з меншим стресом. Wayleadr перетворює ваші фізичні простори, як-от ...
Nspace
getnspace.com
Nspace забезпечує гібридне робоче місце. Такі провідні компанії, як BDO, United Way і Staples, використовують Nspace для керування столами та бронюванням місць, а також для прийому відвідувачів в офісі – усе в одному місці. Nspace спрощує процес резервування та використання робочих приміщень, що доз...