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Рішення для резервування столів спрощують процес резервування окремих столів у робочому просторі. Ці інструменти дозволяють співробітникам переглядати та резервувати доступні столи на плані поверху компанії, який часто є інтерактивним і містить 3D-візуальні ефекти та захоплюючі елементи, які допомагають користувачам досліджувати свій робочий простір. Програмне забезпечення для бронювання робочих столів зазвичай використовується в гібридних моделях робочих місць, де співробітники мають гнучкість вибирати дні, коли вони працюють в офісі, а які – віддалено. Однак це програмне забезпечення можна використовувати як із фіксованими (призначеними), так і з відкритими (непризначеними) планами поверхів, що робить його ідеальним рішенням для компаній, у яких штатні офісні працівники та гібридні працівники. Програмне забезпечення для резервування робочих столів дозволяє компаніям виділяти окремі зони офісу для певних команд або відділів, покращуючи співпрацю між співробітниками в офісі. Адміністратори можуть використовувати ці продукти, щоб бронювати столи від імені користувачів, обмежувати, які столи чи зони доступні для бронювання, і контролювати використання за допомогою аналітики на робочому місці. Доступ до аналітики на робочому місці дозволяє компаніям приймати обґрунтовані рішення щодо планування офісу та потреб у використанні. Багато рішень для бронювання столів доступні через мобільні додатки, що дозволяє працівникам легко бронювати столи в дорозі.
Запит на новий застосунок
Skedda
skedda.com
Skedda - платформа для управління бронюванням робочих просторів, яка спрощує організацію офісів, забезпечуючи інтеграцію з різними інструментами.
Robin
robinpowered.com
Robin - платформа для управління офісним простором, що спрощує бронювання робочих місць і кімнат, а також надає аналітику для підвищення продуктивності.
Envoy
envoy.com
Envoy - це програма для управління робочим місцем, яка включає бронювання столів та кімнат, управління доставкою та аналітику зайнятості в одному рішенні.
Desk.ly
desk.ly
Desk.ly - додаток для управління офісними робочими місцями, що дозволяє бронювати столи та зали для зустрічей, полегшуючи організацію робочого простору.
Optix
optixapp.com
Optix — це мобільна платформа для управління коворкінгом, що автоматизує операції, дозволяє бронювати ресурси та взаємодіяти з членами.
Comeen
comeen.com
Comeen Play - це платформа цифрових вивісок для внутрішнього спілкування в компаніях, що дозволяє транслювати контент та управляти користувачами з єдиної панелі.
Dibsido
dibsido.com
Dibsido - це додаток для управління бронюваннями в офісі, який дозволяє резервувати робочі столи, паркувальні місця та кімнати для зустрічей.
OfficeRnD
officernd.com
OfficeRnD - це платформа для управління коворкінгами, яка автоматизує процеси, спрощує бронювання та надає аналітику для покращення управління ресурсами.
Tribeloo
tribeloo.com
Tribeloo - це програма для резервування робочих місць в офісі, яка полегшує співпрацю в гібридному робочому середовищі.
Nibol
nibol.com
Nibol - це додаток для управління офісом та бронювання робочих місць, який дозволяє користувачам працювати з будь-якого місця.
Zynq
zynq.io
Zynq - це платформа для управління офісними просторами, що дозволяє бронювати робочі місця, управляти відвідувачами та оптимізувати використання простору.
Matrix Booking
matrixbooking.com
Matrix Booking - це система управління бронюванням, яка допомагає організаціям ефективно використовувати робочі місця та ресурси.
Whatspot
whatspot.app
Whatspot – це безкоштовний додаток для управління бронюванням робочих місць, кімнат для зустрічей та парковок, доступний для бізнесу та установ.
m-work
m-work.co
m-work — це рішення для управління робочими просторами, що оптимізує координацію між віддаленими та фізичними офісами, спрощує бронювання та забезпечує видимість присутності команди.
UrSpayce
urspayce.com
UrSpayce — хмарне програмне забезпечення для управління робочими місцями та гібридами, що спрощує взаємодію між працівниками, відвідувачами та постачальниками.
Tactic
gettactic.com
Tactic – це платформа для управління гібридними робочими місцями, що інтегрується з Google, Microsoft 365, Slack і Zoom, спрощуючи роботу в офісі.
deskbird
deskbird.com
Deskbird - додаток для управління офісними просторами, що дозволяє легко бронювати столи та кімнати для зустрічей, оптимізуючи гібридну роботу.
Yoffix
yoffix.com
Yoffix - додаток для бронювання робочих місць, кімнат та паркінгів, що оптимізує використання офісу в гібридних умовах роботи.
Joan
getjoan.com
Joan - система управління робочим простором, що оптимізує використання офісу, покращує продуктивність співробітників та полегшує адміністративні процеси.
zapfloor
zapfloor.com
Zapfloor - це додаток для управління робочим простором, що полегшує бронювання столів і залів, підвищуючи ефективність і співпрацю у гібридних умовах.
Eden Workplace
eden.io
Eden Workplace - це SaaS платформа для управління офісом, яка включає бронювання робочих місць, управління відвідувачами та кімнатами для зустрічей.
Workipelago
workipelago.com
Workipelago - це платформа для управління фізичними та віртуальними робочими просторами, яка дозволяє командам спілкуватися та організовувати робочі місця.
Archie
archieapp.co
Archie - платформа для управління робочими просторами, що включає бронювання кімнат, управління гостями та аналітику робочого простору.
Nexudus
nexudus.com
Nexudus - платформа для управління коворкінгами, що автоматизує процеси бронювання, фінансів, управління подіями та забезпечення безпеки у спільних просторах.
MAPIQ
mapiq.com
MAPIQ - це додаток для управління робочими просторами, що дозволяє резервувати столи та кімнати, аналізувати використання офісу та підтримувати гібридні зустрічі.
UnSpot
unspot.com
UNSPOT – це додаток для резервування робочих місць і залів для зустрічей, що забезпечує зручну навігацію та реальний моніторинг доступності ресурсів в офісі.
Appspace
appspace.com
Appspace - платформа для управління робочим місцем, що включає комунікаційні інструменти, бронювання просторів та управління відвідувачами.
Calven
calven.com
Calven — платформа для управління досвідом працівників і робочими процесами, що підтримує гібридну роботу та оптимізацію офісу.
Wayleadr
wayleadr.com
Wayleadr - платформа для управління об'єктами, що забезпечує розумну навігацію, паркування та контроль доступу в корпоративних, лікарняних та торгових середовищах.
Flexwhere Web
flexwhere.co.uk
Flexwhere Web допомагає користувачам ефективно управляти робочими просторами, знаходити колег та бронювати кімнати й гнучкі місця в реальному часі.
Nspace
getnspace.com
Nspace – додаток для управління бронюванням робочих місць і простору в офісі, який використовують компанії для підвищення продуктивності співробітників.
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