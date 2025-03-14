Демонстраційне програмне забезпечення для автоматизації - Найпопулярніші застосунки

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Рішення для автоматизації демонстрацій відіграють вирішальну роль у передпродажних робочих процесах, автоматизуючи створення демонстрацій продукту. Ці інструменти допомагають потенційним клієнтам ознайомитися з персоналізованою демонстрацією, забезпечуючи раннє уявлення про продукт. У цій категорії ці рішення служать для навчання потенційних клієнтів із самого початку, ефективно демонструючи цінність і ключові можливості продукту. Зокрема, вони сприяють ефективності часу для команд з передпродажної роботи, усуваючи потребу в розширеній ручній розробці та налаштуванні демонстрацій, адаптованих до конкретних персонажів або галузей. Універсальні програми автоматизованих демонстраційних рішень охоплюють інтерактивні огляди продукту, демонстраційні демонстрації та живі презентації.
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Fable
sharefable.com
Fable допомагає командам продажів і маркетингу створювати персоналізовані демонстрації продукту без необхідності в технічній підтримці.
Demostack
demostack.com
Demostack - платформа для створення та управління інтерактивними демо-продуктами, що дозволяє швидко налаштовувати та проводити демонстрації без коду.
StoryScale
storyscale.com
StoryScale дозволяє створювати безкодові демонстрації продуктів для маркетингу та продажів з адаптивною доставкою та можливістю персоналізації.
Folio
folio.la
Folio - платформа для створення інтерактивних демонстрацій продуктів без кодування, контролюючи вигляд і функціональність програмного забезпечення.
Supademo
supademo.com
Supademo - це платформа для створення інтерактивних демонстрацій продуктів, яка полегшує комунікацію та навчання користувачів.
CloudShare
cloudshare.com
CloudShare - це хмарний сервіс, який допомагає компаніям влаштовувати демонстрації, тренінги та PoC з простим налаштуванням середовищ і контролем використання.
Guideflow
guideflow.com
Guideflow — платформа для створення інтерактивних демонстрацій продуктів та посібників швидко. Дозволяє налаштовувати та ділитися вмістом.
HowdyGo
howdygo.com
Howdygo - інструмент для створення інтерактивних демонстрацій програмного забезпечення, що дозволяє користувачам досліджувати продукт у власному темпі.
Storylane
storylane.io
Storylane - це платформа для створення інтерактивних демонстрацій продуктів, що допомагає командам B2B з маркетингу та продажів залучати клієнтів.
Floik
floik.com
Floik — це універсальний інструмент для створення інтерактивних демонстрацій продуктів, включаючи відео та покрокові інструкції для команд SaaS.
Instruqt
instruqt.com
Instruqt - це віртуальна лабораторія для програмного забезпечення, що дозволяє користувачам навчатися, демонструвати продукти і створювати навчальні матеріали в браузері.
Instant Demo
instantdemo.co
Миттєва демонстрація - це платформа для створення інтерактивних продуктів, що допомагає залучати потенційних клієнтів через демонстрації на вебсайтах.
Consensus
goconsensus.com
Consensus — платформа автоматизації демонстрацій, що допомагає скоротити час продажів, знизити витрати на демонстрації та підвищити зворотний зв'язок з клієнтами.
SpotlerUK
spotler.co.uk
SpotlerUK - це програмне забезпечення для B2B маркетингу, що забезпечує відстеження взаємодії користувачів та оптимізацію маркетингових кампаній.
RELAYTO
relayto.com
RELAYTO перетворює статичні документи в інтерактивні мікросайти, дозволяючи легко додавати медіа та аналізувати залучення аудиторії.
TestBox
testbox.com
TestBox - це програма для створення інтерактивних демонстрацій продуктів у реальному часі з використанням синтетичних даних та інтеграцій.
Vivun
vivun.com
Vivun-це платформа для автоматизації продажів, що використовує ШІ для оптимізації процесів, підтримки торгових команд та підвищення ефективності.
Navattic
navattic.com
Navattic дозволяє командам створювати інтерактивні демонстрації продуктів для покращення залучення клієнтів та продажів.
Saleo
saleo.io
Saleo - платформа для створення інтерактивних демонстрацій програмного забезпечення, яка спрощує процес демонстрації для торгових команд.
Rivia.AI
rivia.ai
Rivia.AI – платформа без коду для команд GTM, що дозволяє створювати інтерактивні демо-продукти та маркетингові тури для залучення потенційних клієнтів.
Tourial
tourial.com
Tourial дозволяє командам створювати інтерактивні демонстрації та центри демонстрацій, покращуючи навчання покупців та прискорюючи угоди.
SnackWyze
snackwyze.com
SnackWyze – це додаток для автоматизації демонстрацій для команд передпродажу, що пропонує прості рішення з 14-денною безкоштовною пробною версією.
SmartCue
getsmartcue.com
SmartCue - платформа для створення інтерактивних та персоналізованих демонстрацій продуктів, що підтримує команди продажів у покращенні взаємодії з клієнтами.
Demoboost
demoboost.com
Demoboost - це платформа для створення, розподілу та моніторингу демонстрацій продуктів, яка дозволяє персоналізувати контент та покращити взаємодію з потенційними клієнтами.
TechTorch
techtorch.io
TechTorch — платформа B2B, що спрощує процеси продажу та доставки, дозволяючи кастомізувати пропозиції та демонстрації для клієнтів.
Lancey
getlancey.com
Lancey — це інструмент для створення інтерактивних демонстрацій продуктів, який допомагає підприємствам перетворювати відвідувачів на клієнтів.
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