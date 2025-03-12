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Демонстраційне програмне забезпечення для автоматизації
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Демонстраційне програмне забезпечення для автоматизації - Найпопулярніші застосунки

Рішення для автоматизації демонстрацій відіграють вирішальну роль у передпродажних робочих процесах, автоматизуючи створення демонстрацій продукту. Ці інструменти допомагають потенційним клієнтам ознайомитися з персоналізованою демонстрацією, забезпечуючи раннє уявлення про продукт. У цій категорії ці рішення служать для навчання потенційних клієнтів із самого початку, ефективно демонструючи цінність і ключові можливості продукту. Зокрема, вони сприяють ефективності часу для команд з передпродажної роботи, усуваючи потребу в розширеній ручній розробці та налаштуванні демонстрацій, адаптованих до конкретних персонажів або галузей. Універсальні програми автоматизованих демонстраційних рішень охоплюють інтерактивні огляди продукту, демонстраційні демонстрації та живі презентації.

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Fable

Fable

sharefable.com

Fable допомагає командам продажів і маркетингу створювати персоналізовані демонстрації продукту без необхідності в технічній підтримці.

Demostack

Demostack

demostack.com

Demostack - платформа для створення та управління інтерактивними демо-продуктами, що дозволяє швидко налаштовувати та проводити демонстрації без коду.

StoryScale

StoryScale

storyscale.com

StoryScale дозволяє створювати безкодові демонстрації продуктів для маркетингу та продажів з адаптивною доставкою та можливістю персоналізації.

Folio

Folio

folio.la

Folio - платформа для створення інтерактивних демонстрацій продуктів без кодування, контролюючи вигляд і функціональність програмного забезпечення.

Supademo

Supademo

supademo.com

Supademo - це платформа для створення інтерактивних демонстрацій продуктів, яка полегшує комунікацію та навчання користувачів.

CloudShare

CloudShare

cloudshare.com

CloudShare - це хмарний сервіс, який допомагає компаніям влаштовувати демонстрації, тренінги та PoC з простим налаштуванням середовищ і контролем використання.

Guideflow

Guideflow

guideflow.com

Guideflow — платформа для створення інтерактивних демонстрацій продуктів та посібників швидко. Дозволяє налаштовувати та ділитися вмістом.

HowdyGo

HowdyGo

howdygo.com

Howdygo - інструмент для створення інтерактивних демонстрацій програмного забезпечення, що дозволяє користувачам досліджувати продукт у власному темпі.

Storylane

Storylane

storylane.io

Storylane - це платформа для створення інтерактивних демонстрацій продуктів, що допомагає командам B2B з маркетингу та продажів залучати клієнтів.

Floik

Floik

floik.com

Floik — це універсальний інструмент для створення інтерактивних демонстрацій продуктів, включаючи відео та покрокові інструкції для команд SaaS.

Instruqt

Instruqt

instruqt.com

Instruqt - це віртуальна лабораторія для програмного забезпечення, що дозволяє користувачам навчатися, демонструвати продукти і створювати навчальні матеріали в браузері.

Instant Demo

Instant Demo

instantdemo.co

Миттєва демонстрація - це платформа для створення інтерактивних продуктів, що допомагає залучати потенційних клієнтів через демонстрації на вебсайтах.

Consensus

Consensus

goconsensus.com

Consensus — платформа автоматизації демонстрацій, що допомагає скоротити час продажів, знизити витрати на демонстрації та підвищити зворотний зв'язок з клієнтами.

SpotlerUK

SpotlerUK

spotler.co.uk

SpotlerUK - це програмне забезпечення для B2B маркетингу, що забезпечує відстеження взаємодії користувачів та оптимізацію маркетингових кампаній.

RELAYTO

RELAYTO

relayto.com

RELAYTO перетворює статичні документи в інтерактивні мікросайти, дозволяючи легко додавати медіа та аналізувати залучення аудиторії.

TestBox

TestBox

testbox.com

TestBox - це програма для створення інтерактивних демонстрацій продуктів у реальному часі з використанням синтетичних даних та інтеграцій.

Vivun

Vivun

vivun.com

Vivun-це платформа для автоматизації продажів, що використовує ШІ для оптимізації процесів, підтримки торгових команд та підвищення ефективності.

Navattic

Navattic

navattic.com

Navattic дозволяє командам створювати інтерактивні демонстрації продуктів для покращення залучення клієнтів та продажів.

Saleo

Saleo

saleo.io

Saleo - платформа для створення інтерактивних демонстрацій програмного забезпечення, яка спрощує процес демонстрації для торгових команд.

Rivia.AI

Rivia.AI

rivia.ai

Rivia.AI – платформа без коду для команд GTM, що дозволяє створювати інтерактивні демо-продукти та маркетингові тури для залучення потенційних клієнтів.

Tourial

Tourial

tourial.com

Tourial дозволяє командам створювати інтерактивні демонстрації та центри демонстрацій, покращуючи навчання покупців та прискорюючи угоди.

SnackWyze

SnackWyze

snackwyze.com

SnackWyze – це додаток для автоматизації демонстрацій для команд передпродажу, що пропонує прості рішення з 14-денною безкоштовною пробною версією.

SmartCue

SmartCue

getsmartcue.com

SmartCue - платформа для створення інтерактивних та персоналізованих демонстрацій продуктів, що підтримує команди продажів у покращенні взаємодії з клієнтами.

Demoboost

Demoboost

demoboost.com

Demoboost - це платформа для створення, розподілу та моніторингу демонстрацій продуктів, яка дозволяє персоналізувати контент та покращити взаємодію з потенційними клієнтами.

TechTorch

TechTorch

techtorch.io

TechTorch — платформа B2B, що спрощує процеси продажу та доставки, дозволяючи кастомізувати пропозиції та демонстрації для клієнтів.

Lancey

Lancey

getlancey.com

Lancey — це інструмент для створення інтерактивних демонстрацій продуктів, який допомагає підприємствам перетворювати відвідувачів на клієнтів.

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