Демонстраційне програмне забезпечення для автоматизації - Найпопулярніші застосунки - Тринідад і Тобаго

Consensus

goconsensus.com

Консенсус веде світ у нову еру демо -автоматизації. Його платформа отримує ваших покупців, що їм потрібно, коли їм це потрібно. Потім це множить вплив вашої команди доходу унікальною думкою на цих покупців. Як результат, ви побачите швидше тісні часи, більші угоди та більш високі ставки. Купівля програмного забезпечення Enterprise повільна, розчаровує та зламане. Його запатентована демо -автоматизаційна платформа виправляє це. Він поєднує в собі найкраще відео, взаємодію з продуктом та автоматизацію Discovery, щоб забезпечити неперевершений досвід для покупців, і клієнтів. Від C-Suite до кінцевого користувача, його демонстраційні подорожі вірусно, адаптуються до кожного глядача, розкриваючи прихованих зацікавлених сторін та відповідаючи на ключові запитання. Потім вони подають потужні дані про наміри та потребують повернення до вашої команди з кожним клацанням, помножуючи їх вплив. Консенсус-це платформа для досвіду продуктів, яка допомагає командам на ринку автоматизувати демонстрації, зменшити витрачені демонстрації з 50%до 5%, і скоротити демо-час очікування з 14 днів до на вимогу-скорочення циклів продажів до 68%. Довіра таких компаній, як Autodesk, Atlassian, Dell, Oracle, Salesforce та SAP, консенсус займає №1 в програмному забезпеченні G2 Presales і визнається чудовим місцем для роботи в 2025 році. Оскільки понад 50% демонстрацій переглянули того ж дня, коли вони поділяються та 13% після годин, консенсус приводить до швидкого залучення, розкриваючи нових зацікавлених сторін та їх пріоритети через внутрішньовірусний обмін. Результат? Більш швидкий дохід, менше некваліфікованих демонстрацій та кращих розумінь.