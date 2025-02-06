Демонстраційне програмне забезпечення для автоматизації - Найпопулярніші застосунки - Шпіцберген та Ян-Маєн

CloudShare

cloudshare.com

CloudShare, хмарна компанія для прискорення бізнесу, є найпростішим рішенням для продажів і успіху клієнтів. Він розроблений, щоб допомогти компаніям-виробникам програмного забезпечення надавати складні демонстрації, PoCs і тренінги, відтворюючи досвід реального світу без шкоди для часу виходу на ринок. CloudShare дозволяє організаціям зосередитися на прискоренні зростання за рахунок автоматизації налаштування середовищ у масштабі. Він забезпечує видимість використання та контроль над ним. Він надає потужні ресурси, які підвищують ефективність, підтримуючи кожен крок процесу для досягнення кращих результатів і швидше. CloudShare працює з будь-якою інфраструктурою – локальною або поверх загальнодоступної хмари – і інтегрується з основними інструментами продажів і LMS, що полегшує розгортання. Що викликає посмішку на обличчях клієнтів CloudShare? 1. Швидке налаштування: миттєво розгорніть інтерактивне програмне забезпечення. Створюйте або клонуйте середовища за лічені хвилини, а не години, щоб імітувати реальний досвід для демонстрацій, POC та навчання. 2. Практична допомога: стежте за прогресом студентів і потенційних клієнтів у режимі реального часу, щоб приділити їм увагу, необхідну для досягнення успіху, за допомогою незалежних можливостей 3. Розширена співпраця: покращуйте співпрацю та комунікацію за допомогою інтеграції Slack, чату, веб-хуків, відеоконференцій у програмі та інших інструментів для взаємодії між вами та вашими користувачами. 4. Контроль витрат: більше ніяких розривів бюджету! Максимально збільште розподіл ресурсів за допомогою автоматизації, щоб призупиняти або видаляти середовища, коли вони не використовуються, забезпечуючи ефективне використання та економію коштів. 5. Звітність і аналітика: оптимізуйте продуктивність ваших продажів і середовищ навчання, а також підвищте рентабельність інвестицій за допомогою глибокої аналітики. CloudShare REST API дозволить надсилати спеціальні дані до ваших улюблених інструментів BI. CloudShare довіряють понад 500 корпоративних клієнтів у понад 100 країнах, включаючи Palo Alto Networks, Atlassian, ForgeRock, Fortinet і HP.