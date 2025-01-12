Магазин вебзастосунків
Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Демонстраційне програмне забезпечення для автоматизації - Найпопулярніші застосунки - Польща
Рішення для автоматизації демонстрацій відіграють вирішальну роль у передпродажних робочих процесах, автоматизуючи створення демонстрацій продукту. Ці інструменти допомагають потенційним клієнтам ознайомитися з персоналізованою демонстрацією, забезпечуючи раннє уявлення про продукт. У цій категорії ці рішення служать для навчання потенційних клієнтів із самого початку, ефективно демонструючи цінність і ключові можливості продукту. Зокрема, вони сприяють ефективності часу для команд з передпродажної роботи, усуваючи потребу в розширеній ручній розробці та налаштуванні демонстрацій, адаптованих до конкретних персонажів або галузей. Універсальні програми автоматизованих демонстраційних рішень охоплюють інтерактивні огляди продукту, демонстраційні демонстрації та живі презентації.
Запит на новий застосунок
RELAYTO
relayto.com
Як ти задовольняєшся в 100 разів? RELAYTO — це платформа інтерактивного досвіду №1, яка перетворює ваш статичний вміст (PDF-файли, MP4-файли, зображення) на захоплюючий інтерактивний досвід, дозволяючи глядачам обирати власний шлях і самоосвіту. Ознайомтеся з нашим власним досвідом купівлі на основі RELAYTO, який розпочався як звичайна презентація. >> https://rla.to/pitch << Просто імпортуйте свої PDF-файли та презентації (і додайте допоміжний вміст, текст, веб-/соціальний вміст, зображення, відео та аудіо) у наш інтуїтивно зрозумілий конструктор, щоб призначити інтерактивні елементи та опублікувати вашій команді для миттєвого перегляду на настільних і мобільних екранах. З RELAYTO ви можете створювати необмежену кількість загальнодоступних і приватних інтерактивних інтерфейсів, оснащених захистом, дозволами та керуванням користувачами, щоб контролювати, хто має доступ до вашого вмісту. Показники дають уявлення про 360 цифрову мову тіла, активність і наміри, узагальнюючи, коли та де глядачі проводили свій час, тож ви можете визначити пріоритети своїх зусиль з охоплення... і продовжувати вдосконалювати свій контент. Від електронних книг і офіційних документів до презентацій і пропозицій RELAYTO — це найпростіший спосіб зробити ваш наявний вміст захоплюючим і проникливим. https://relayto.com/showcase
Lancey
getlancey.com
Перетворіть свій продукт на інтерактивну демонстрацію продукту. Використовуйте свій продукт як потужний двигун зростання, щоб перетворити більше відвідувачів і потенційних клієнтів на клієнтів.
SnackWyze
snackwyze.com
Проста демонстраційна автоматизація для команд з передпродажів, які хочуть зробити це просто. 14-ДНІВНА БЕЗКОШТОВНА пробна версія.
Demoboost
demoboost.com
Демонстраційний досвід, який продає! Легко створюйте, діліться та відстежуйте демонстраційні версії своїх продуктів. Ефективно персоналізуйте масштабні демонстрації Створюйте демонстрації швидко та легко – без коду та допомоги від технічного відділу Персоналізуйте для кожного випадку використання та кожного клієнта – логотипи, цифри, вміст: це ваша гра з Ніколи не робіть те саме двічі – створюйте бібліотека демонстрацій для повторного використання та персоналізації
Demostack
demostack.com
Demostack допомагає командам із доходів демонструвати продукт у найкращому світлі без клопоту. Наша платформа дозволяє розгорнути демонстраційне середовище та адаптувати історію до кожного покупця – і все це за лічені хвилини, без необхідності коду. Немає зв’язування скріншотів, щоб відтворити роботу з вашим продуктом – наша найкраща в своєму класі технологія автоматично фіксує всі переваги вашого продукту, щоб ваше демонстраційне середовище виглядало та діяло так само, як справжнє. Створіть історію, яка резонує, не витрачаючи тижні на спеціальну демонстрацію, і швидше вигравайте більше угод. Кому може бути корисний Demostack? Demostack допомагає групам доходів SaaS (продажу, маркетингу, успіху клієнтів, партнерства) мати можливість ділитися історіями про продукти, які об’єднують, стимулюють розмови та прискорюють зростання доходу, дозволяючи командам інженерів зосередитися на створенні чудових продуктів замість керування демонстраційними середовищами. - Візьміть під контроль демонстраційне середовище: більше не чекайте на дослідження та розробки. Надайте командам із доходів повне володіння, налаштування й уявлення про демонстраційний продукт. - Створюйте спеціальні демонстрації за лічені хвилини: високоякісні демонстрації, створені для кожної розмови одним натисканням. Він максимально наближений до вашого фактичного продукту, але персоналізований для вашого покупця, щоб допомогти йому швидше зрозуміти цінність. - Забезпечте бездоганний демонстраційний досвід: більше не потрібно вибачатися за брудні дані, помилки чи загальний досвід. Нехай ваш потенційний клієнт відчує магію вашого продукту без збоїв. - Отримайте статистику, яка виграє угоду: зрозумійте інформацію про те, які демонстрації стимулюють угоди, що було представлено, ким, кому, хто зараз залучений тощо.
Navattic
navattic.com
Navattic дає змогу командам, які займаються виходом на ринок, миттєво створювати інтерактивні демонстрації продуктів. Ми допомагаємо сотням відділів продажів і маркетингу здійснювати ініціативи щодо зростання продажів і маркетингу на основі продукту: - Перетворюйте відвідувачів веб-сайту: залучайте більше кваліфікованих потенційних клієнтів за допомогою нового заклику до дії, який потенційні клієнти хочуть натиснути. - Залучайте та навчайте потенційних клієнтів: запропонуйте потенційним клієнтам індивідуальні кампанії, орієнтовані на продукт, і миттєво окупіть їх. - Надання повторюваних демонстрацій: дозвольте нетехнічним продавцям легко налаштовувати та надавати демонстрації в масштабі. Спробуйте Navattic самі на нашому веб-сайті: https://www.navattic.com/
Consensus
goconsensus.com
Consensus — це інтелектуальна демонстраційна платформа автоматизації, яка використовується провідними світовими компаніями для масштабування попередніх продажів, розширення команд продажів і покращення досвіду покупки. Команди передпродажних і технічних відділів продажів автоматизують повторювані демонстрації продуктів, що дозволяє їм перерозподіляти цей час на важливіші дії. Покупці отримують кращий досвід — той, який спрямовує їх за допомогою цифрових, інтерактивних і відеодемонстрацій на вимогу, адаптованих до того, що вони хочуть побачити. Це автоматично виявляє зацікавлених сторін і усуває некваліфіковані демонстрації, що, у свою чергу, значно скорочує цикли продажів на 29% до 68% і покращує показники закриття на 44%. Ось як це працює: -Представники надсилають клієнтам посилання на демонстраційну версію -Клієнти вибирають теми, які для них найбільш важливі -Consensus створює спеціальну демонстраційну версію з цих виборів і включає допоміжний вміст для кожної теми (попередньо вибраний представниками) -Клієнти діляться демонстраційний зв'язок з іншими зацікавленими сторонами -Представники отримують звіт про кожен перегляд, кожну акцію, пріоритети всіх зацікавлених сторін -І тепер представник знає всіх, хто бере участь у прийнятті рішення про купівлю. Покупці стали освіченішими та впевненішими, що значно полегшує просування та продаж за респ.
TechTorch
techtorch.io
TechTorch — це B2B-платформа з унікальним набором функціональних можливостей, які спрощують і розширюють можливості команд продажів і доставки: - TechTorch забезпечує ефективніші презентації, дозволяючи користувачам завантажувати та налаштовувати кожну презентацію відповідно до потреб клієнтів. - TechTorch створює інтелектуальні демонстрації, які є більш ефективними, ніж «безкоштовні пробні версії» з автоматизацією налаштованих POC. - TechTorch забезпечує неперевершену близькість і знання клієнтів, що дозволяє клієнтам досліджувати постачальників і співпрацювати з ними на власних умовах.
Instant Demo
instantdemo.co
Кваліфіковані потенційні клієнти чекають на демонстрації. Створіть інтерактивну демонстрацію продукту, щоб отримати кваліфікацію та конвертувати потенційних клієнтів на своєму веб-сайті, стимулювати залучення продукту через вихідні продажі або повністю автоматизувати демонстрацію.
HowdyGo
howdygo.com
Інтерактивні демонстрації продуктів, які перетворюються. Розблокуйте момент «Ага» ваших потенційних клієнтів. Зафіксуйте свій SaaS у HTML і покажіть їм інтерактивну історію, використовуючи свій продукт.
Folio
folio.la
Folio – це платформа, яка дозволяє створювати інтерактивні та керовані демонстрації продукту всього за кілька хвилин без будь-яких навичок програмування! Завдяки нашій передовій технології ви отримуєте повний контроль над зовнішнім виглядом і функціональністю свого продукту, захоплюючи інтерфейс програмного забезпечення та від’єднуючи його від серверної частини.
StoryScale
storyscale.com
Зробіть свій маркетинг і продаж продуктом орієнтованим. Створюйте піксельні демонстрації продукту без коду. Оптимізуйте свій демонстраційний досвід на всіх пристроях. Демонстрації StoryScale є кінематографічними, з анімованими переходами та масштабуванням. Завдяки найкращій у своєму класі відкритій веб-сторінці для маркетингу та персоналізованим демонстраціям для продажів StoryScale надає повне рішення для автоматизації демонстрацій для сучасних команд із доходів. • Огляди продукту веб-сайту з адаптивною доставкою та генеруванням потенційних клієнтів • Персоналізовані демонстрації продажів із безпечним обміном і вихідною доставкою • Керовані та нелінійні маршрути ознайомлення з продуктом • Без демонстраційної студії коду для редагування та налаштування екрана • Бібліотека посібників і взаємодій на екрані • Клонуйте живі додатки або використовуйте медіа-зйомки екрану • Демо-літика для відстеження взаємодії та демонстраційної ефективності • Контент для відео, електронних книг, блогів та інших засобів масової інформації Ми віримо, що люди заслуговують на кращий досвід цифрових покупок. Це проста філософія: продавайте так, як хочете купувати.
Instruqt
instruqt.com
Instruqt — це практична віртуальна ІТ-лабораторія для розвитку продукту. Ми допомагаємо розробникам програмного забезпечення створювати попит у масштабі та сприяти сприйняттю та використанню, пропонуючи практичний досвід роботи з продуктом у веб-переглядачі. Instruqt створює робочу версію вашого програмного забезпечення в захищеному лабораторному середовищі. У лабораторному середовищі ви можете створювати навчальні посібники з продуктів, демонстрації та навчання, використовуючи реальні сценарії, інфраструктуру та технології. Оскільки Instruqt — це рішення на основі браузера, Instruqt позбавляє від клопоту з брандмауерам, налаштуванням ноутбуків або віртуальних машин. Такі компанії, як Google Cloud, Hashicorp, Puppet, Red Hat, Sysdig, Solo.io, Kasten та інші, використовують Instruqt для створення оглядів продуктів, демонстрацій самообслуговування та навчання. Завдяки цьому клієнти Instruqt можуть заробляти мільйони доларів на розширенні конвеєрів і облікових записів, не перевантажуючи свої інженерні ресурси. Побачте майбутнє навчання продукту та освіти.
SpotlerUK
spotler.co.uk
Повне програмне забезпечення для вхідного та вихідного маркетингу B2B. Переконайтеся, що ваші відділи маркетингу та продажів отримають більше потенційних клієнтів від трафіку на веб-сайті, конвертують більше відвідувачів у MQL і проводять повні маркетингові кампанії.
Floik
floik.com
Floik — це комплексне рішення для створення інтерактивних демонстрацій продуктів, таких як покрокові посібники, відео з поясненнями та демонстраційні ролики, які можна натиснути. Інструмент розроблений, щоб допомогти командам SaaS забезпечити бездоганний досвід покупців і надати своєму продукту увагу, якого він заслуговує. Ми знаємо, що потрібна ціла армія, щоб придумати, створити, відредагувати та опублікувати вміст, необхідний для навчання та залучення користувачів. І саме тоді, коли ви думаєте, що досягли успіху, ваш продукт розвивається і робить увесь цей вміст несвіжим. Ось де Флойк може стати вашою чарівною паличкою. 🪄 Ви можете створювати інтерактивні демонстрації, відео про продукти та покрокові посібники, щоб підкреслити можливості свого продукту та порадувати користувачів — усе з одного місця! Платформа оснащена розширеними функціями налаштування, які допоможуть вам точно налаштувати вітрини своїх продуктів. Ви можете працювати зі своєю командою та інтегрувати її зі своїм набором технологій продажів і GTM, щоб досягти максимального успіху.
Supademo
supademo.com
Supademo допомагає командам ефективніше повідомляти про продукти за допомогою чудових інтерактивних демонстрацій на основі ШІ. Понад 8000 користувачів у швидкозростаючих компаніях у 75 країнах використовують Supademo для підтримки документів, адаптації, продажів і маркетингу, щоб стимулювати впровадження та залучення. Як це працює: 1. Запис: увімкніть розширення Supademo та натисніть будь-який робочий процес. Інтерактивна демонстрація автоматично створюється за лічені секунди разом із гарячими точками та текстовими інструкціями. 2. Персоналізуйте: налаштуйте свій демонстраційний потік за допомогою таких потужних функцій, як закадровий голос штучного інтелекту, власні домени, розмиття, автовідтворення та CTA (заклик до дії). 3. Поділіться та вставте: миттєво поділіться своїм Supademo через загальнодоступне посилання або вставте його на різні платформи, як-от документи підтримки, веб-сайти або в інструменти, які ви вже використовуєте. Функції, які вам сподобаються: - Демонстрації на основі штучного інтелекту: Supademo використовує штучний інтелект для створення інтуїтивно зрозумілих демонстрацій, які можна вбудовувати, із текстовими анотаціями та голосовими накладками. - Спільні робочі простори команди: дозволяє членам команди знаходити, копіювати та співпрацювати над Supademo, незалежно від того, чи це для демонстрації продукту, посібника з адаптації чи запитів у службу підтримки. - Розширена аналітика: отримуйте глибоке уявлення про коефіцієнти випадання, конверсії, залучення та глядачів. Перевага Supademo - підвищте свою продуктивність: скоротіть час, витрачений на пошук інформації, на 25%. - Покращене залучення користувачів: відчуйте збільшення залучення на 250% завдяки інтерактивним посібникам. - Швидке вирішення проблем: вирішуйте запити служби підтримки в 10 разів швидше завдяки покроковим інструкціям.
Fable
sharefable.com
Fable допомагає відділам продажів і маркетингу створювати персоналізовані демонстрації, адаптовані до кожного потенційного клієнта без будь-якої інженерної підтримки. З нашими живими демонстраціями, спеціальними середовищами пісочниці та інтерактивними оглядами продуктів; відділи продажів і маркетингу можуть збільшити кількість конверсій і укласти більше угод.
TestBox
testbox.com
Звільніть своїх продавців і підтримайте своїх покупців за допомогою TestBox — єдиного справді живого, повністю інтегрованого та 100% автоматизованого демонстраційного програмного забезпечення та програмного забезпечення ізольованого програмного середовища. За допомогою TestBox ваші торгові представники щоразу надають бездоганні, індивідуальні демонстрації. Продемонструйте свій живий, повністю функціональний продукт у всій його красі: наповнені дивовижно реалістичними даними, згенерованими штучним інтелектом, і попередньо налаштованими ключовими інтеграціями, демонстраційні середовища TestBox роблять цінність вашого продукту кристально ясною для покупців. Дослідіть ідеальну демонстрацію з досвідом POC, який додасть закупівельним комітетам впевненості, необхідної для просування вперед. Покрокові інструкції та швидкі посилання дають потенційним клієнтам відчуття експертів із продукту з моменту, коли вони починають тестувати, а аналітика використання дозволяє представникам слідувати з правильним повідомленням у потрібний час, щоб просувати угоди. Закривайте більше угод швидше, забезпечуючи кращий досвід покупок із TestBox.
Tourial
tourial.com
Tourial дає змогу командам виходу на ринок створювати інтерактивні демонстрації та демонстраційні центри — і розповсюджувати їх де завгодно. Демо-центри дають вам можливість навчати своїх покупців швидше та краще, ніж будь-коли — від самого верху воронки до кінця. Це персоналізований центр вмісту, де ваші потенційні клієнти можуть знайти найважливішу інформацію, яка їм потрібна, поділитися зі своєю командою та надати вам дані про те, що їх цікавить. Вставляйте або діліться своїми інтерактивними демонстраціями в будь-якому каналі та швидше перетворюйте потенційних клієнтів, впливайте на конвеєр і прискорюйте цикли угод.
Saleo
saleo.io
Saleo — це демонстраційна платформа №1 для живих продажів, яка допомагає провідним компаніям програмного забезпечення, таким як Drift, Clari, Terminus і Salesloft, створювати неймовірні демонстраційні версії, які містять повні дані, безпосередньо в їх власному продукті SaaS. Ми допомагаємо відділам доходів скоротити цикл продажів, збільшити відсоток виграшів і укласти більше угод, усунувши тягар відсутніх даних, застарілих демонстраційних середовищ і трудомісткої підготовки до демонстрації. Saleo забезпечує повний контроль над кожним елементом вашого демонстраційного середовища – графіками, показниками, таблицями, текстом, зображеннями та піктограмами, що дає вам змогу створювати ідеальну демонстрацію програмного забезпечення, яка безпосередньо підключається до проблемних точок вашого клієнта та виконує саме так, як вам потрібно. Налаштуйте нові демонстрації за лічені хвилини, щоб перетворити більше угод на «закриті виграні».
CloudShare
cloudshare.com
CloudShare, хмарна компанія для прискорення бізнесу, є найпростішим рішенням для продажів і успіху клієнтів. Він розроблений, щоб допомогти компаніям-виробникам програмного забезпечення надавати складні демонстрації, PoCs і тренінги, відтворюючи досвід реального світу без шкоди для часу виходу на ринок. CloudShare дозволяє організаціям зосередитися на прискоренні зростання за рахунок автоматизації налаштування середовищ у масштабі. Він забезпечує видимість використання та контроль над ним. Він надає потужні ресурси, які підвищують ефективність, підтримуючи кожен крок процесу для досягнення кращих результатів і швидше. CloudShare працює з будь-якою інфраструктурою – локальною або поверх загальнодоступної хмари – і інтегрується з основними інструментами продажів і LMS, що полегшує розгортання. Що викликає посмішку на обличчях клієнтів CloudShare? 1. Швидке налаштування: миттєво розгорніть інтерактивне програмне забезпечення. Створюйте або клонуйте середовища за лічені хвилини, а не години, щоб імітувати реальний досвід для демонстрацій, POC та навчання. 2. Практична допомога: стежте за прогресом студентів і потенційних клієнтів у режимі реального часу, щоб приділити їм увагу, необхідну для досягнення успіху, за допомогою незалежних можливостей 3. Розширена співпраця: покращуйте співпрацю та комунікацію за допомогою інтеграції Slack, чату, веб-хуків, відеоконференцій у програмі та інших інструментів для взаємодії між вами та вашими користувачами. 4. Контроль витрат: більше ніяких розривів бюджету! Максимально збільште розподіл ресурсів за допомогою автоматизації, щоб призупиняти або видаляти середовища, коли вони не використовуються, забезпечуючи ефективне використання та економію коштів. 5. Звітність і аналітика: оптимізуйте продуктивність ваших продажів і середовищ навчання, а також підвищте рентабельність інвестицій за допомогою глибокої аналітики. CloudShare REST API дозволить надсилати спеціальні дані до ваших улюблених інструментів BI. CloudShare довіряють понад 500 корпоративних клієнтів у понад 100 країнах, включаючи Palo Alto Networks, Atlassian, ForgeRock, Fortinet і HP.
Guideflow
guideflow.com
Guideflow — це найпростіша та найдосконаліша платформа для створення інтерактивних демонстрацій продуктів і посібників за лічені секунди. Зафіксуйте свій процес за допомогою нашого розширення Chrome (на основі знімка екрана чи HTML), налаштуйте свою інтерактивну демонстрацію відповідно до свого бренду та персоналізуйте її для кожного користувача чи потенційного клієнта. Поділіться своєю демонстрацією з усіма будь-де за допомогою загальнодоступних посилань, вставлення віджетів тощо. Проаналізуйте поведінку своєї аудиторії за допомогою розширеної статистики. Інтерактивні демонстрації можуть використовуватися різними командами: - Продажі: не чекайте потенційних клієнтів. Прискоріть свій цикл продажів, ділячись персоналізованими інтерактивними демонстраційними роликами в рамках інформаційних кампаній, надсилаючи листи електронною поштою або використовуйте для живих демонстрацій. - Маркетинг: показуйте, а не розповідайте та створюйте момент «ага». Збільште кількість конверсій і зацікавте клієнтів, вставивши демонстраційні ролики продукту на свій веб-сайт, у соціальні мережі та кампанії електронною поштою. - Підтримка клієнтів: виходьте за межі черги квитків. Підвищте ефективність підтримки клієнтів за допомогою інтерактивних посібників, які зменшують конфлікти та підвищують задоволеність, вставляючи демонстраційні ролики продукту в електронну пошту підтримки, чат, довідковий центр або базу знань. - Навчання та адаптація: відмовтеся від посібника. Скористайтеся нашими інтерактивними посібниками для безпроблемного навчання та навчання. Перетворіть процес навчання на захоплюючу подорож, що дозволить вам навчати та залучати будь-кого з вашої команди до будь-якого процесу чи потоку. - Продукт: нехай ваш продукт говорить сам за себе. Демонструйте нові функції, оновлення або журнали змін у своєму продукті та електронних листах. - Партнерство: дозвольте своїм партнерам укласти угоду. Допоможіть своїм партнерам всебічно зрозуміти ваш продукт за допомогою інтерактивних демонстрацій. Поділіться індивідуальними посібниками для їхніх потреб і зробіть їх своїм найкращим торговим представником.
Storylane
storylane.io
Storylane дозволяє командам B2B маркетингу та відділу продажів знімати їхній продукт і створювати захоплюючі демонстрації та огляди продуктів. Нижче наведено деякі випадки використання в маркетингу та продажах, у яких Storylane може допомогти вам. Маркетинг: огляди продукту – ви можете створити екскурсійний огляд свого продукту та вставити його на свій маркетинговий веб-сайт. Це допоможе стимулювати PLG і збільшити кількість потенційних клієнтів у вашій послідовності. (PS: Ви також можете вставити форму потенційного клієнта) Кампанії електронною поштою – надішліть огляд продукту у своїх кампаніях електронною поштою, щоб показати нові функції або конкретну схему продукту. Продажі: демо-залишки. Створіть керовану + клікабельну демонстрацію свого продукту, налаштовану для ваших потенційних клієнтів, і надішліть її їм як демонстраційну демонстрацію. Це допоможе вашому покупцеві-переможцю засвоїти ваш продукт і прискорити укладання угод. Демонстрації в прямому ефірі. Показуйте демонстрації Storylane під час викликів відкриття або на різних етапах POC. Ваші торгові представники можуть бути навчені дотримуватися послідовного демонстраційного потоку. Попередній продаж: розширте свої демонстраційні можливості, дозволивши вашій команді попереднього продажу створити нові демонстраційні версії за лічені хвилини. За допомогою Storylane ви зможете допомогти своїй команді з продажу надати персоналізований демонстраційний досвід кожному покупцеві без традиційних складнощів навколо створення кількох демонстраційних середовищ.
SmartCue
getsmartcue.com
SmartCue – це швидкозростаючий стартап із Денвера, штат Колорадо. Заснована Робіном Сінгві, амбітним соло-засновником, компанія з часом еволюціонувала, керуючись проникливими відгуками спільноти користувачів, у невелику, але пристрасну команду, яка прагне вдосконалювати досвід продажів. SmartCue пропонує спрощену платформу для команд GTM для створення інтерактивних і персоналізованих демонстрацій продуктів. Основні функції включають надійну демонстраційну персоналізацію продажів, ефективну автоматизацію продажів та інтуїтивно зрозумілі функції продажу. Наша платформа розроблена таким чином, щоб запропонувати простий, але потужний інтерфейс, щоб наші користувачі могли швидко отримати цінність. Основна цінність SmartCue полягає в його трансформаційному впливі на те, як створюються демонстраційні ролики та використовуються для підвищення конверсії. Увімкнувши налаштування демонстрації в режимі реального часу, SmartCue допомагає своїм користувачам покращити якість потенційних клієнтів, сприяти значущій взаємодії з клієнтами та, зрештою, підвищити ефективність продажів. SmartCue виділяється на ринку своїм унікальним фокусом на створенні інтерактивних демонстрацій і персоналізації демонстрацій продажів. На відміну від інших платформ для підтримки продажів, SmartCue керується потребами та відгуками своєї спільноти, що призводить до створення продукту, який безпосередньо реагує на виклики, з якими стикаються команди GTM. Наш продукт дає змогу користувачам створювати динамічні персоналізовані демонстрації, які залучають і перетворюють, допомагаючи трансформувати процес продажу. Ми прагнемо створювати значущі функції, які справді додають цінності, замість того, щоб використовувати модні технології заради цього. Майбутні вдосконалення включають інтеграцію з найкращими технологічними інструментами для маркетингу та продажів, покращений мобільний досвід і функції на основі штучного інтелекту, які завжди створюються на основі того, що наша спільнота каже нам, що їм потрібно. Унікальна подорож SmartCue, підхід, орієнтований на спільноту, і прагнення швидко заохотити користувачів цінувати вирізняють нас у переповненому просторі для продажу.
Vivun
vivun.com
Продаж B2B має змінитися. Перемагайте сьогоднішніх покупців, які стійкі до продажів, прозорістю та довірою. Платформа Vivun на базі штучного інтелекту дозволяє компаніям переосмислити досвід покупців, виділитися серед конкурентів і прискорити прибуток. Завдяки організації Solutions на передньому краї компанії можуть узгоджувати продажі з продуктом, забезпечувати повторювані робочі процеси для команди, надавати експертні знання щодо продуктів на вимогу та вигравати більше угод.
Rivia.AI
rivia.ai
Rivia.AI — це платформа без коду для команд GTM для створення інтерактивних демонстрацій продуктів. Ми розширюємо можливості найкращих команд GTM у різних галузях за допомогою їхніх зусиль PLG. Нижче наведено кілька варіантів використання, у яких ми можемо вам допомогти: Маркетинг • Екскурсії по продукту – вставте інтерактивні екскурсії на свій веб-сайт, щоб перетворити відвідувачів на кваліфікованих потенційних клієнтів. • Платні кампанії