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Демонстраційне програмне забезпечення для автоматизації - Найпопулярніші застосунки - Бангладеш
Рішення для автоматизації демонстрацій відіграють вирішальну роль у передпродажних робочих процесах, автоматизуючи створення демонстрацій продукту. Ці інструменти допомагають потенційним клієнтам ознайомитися з персоналізованою демонстрацією, забезпечуючи раннє уявлення про продукт. У цій категорії ці рішення служать для навчання потенційних клієнтів із самого початку, ефективно демонструючи цінність і ключові можливості продукту. Зокрема, вони сприяють ефективності часу для команд з передпродажної роботи, усуваючи потребу в розширеній ручній розробці та налаштуванні демонстрацій, адаптованих до конкретних персонажів або галузей. Універсальні програми автоматизованих демонстраційних рішень охоплюють інтерактивні огляди продукту, демонстраційні демонстрації та живі презентації.
Запит на новий застосунок
SpotlerUK
spotler.co.uk
Повне програмне забезпечення для вхідного та вихідного маркетингу B2B. Переконайтеся, що ваші відділи маркетингу та продажів отримають більше потенційних клієнтів від трафіку на веб-сайті, конвертують більше відвідувачів у MQL і проводять повні маркетингові кампанії.
StoryScale
storyscale.com
Зробіть свій маркетинг і продаж продуктом орієнтованим. Створюйте піксельні демонстрації продукту без коду. Оптимізуйте свій демонстраційний досвід на всіх пристроях. Демонстрації StoryScale є кінематографічними, з анімованими переходами та масштабуванням. Завдяки найкращій у своєму класі відкритій ...
Demostack
demostack.com
Demostack допомагає командам із доходів демонструвати продукт у найкращому світлі без клопоту. Наша платформа дозволяє розгорнути демонстраційне середовище та адаптувати історію до кожного покупця – і все це за лічені хвилини, без необхідності коду. Немає зв’язування скріншотів, щоб відтворити робот...
Supademo
supademo.com
Supademo допомагає командам ефективніше повідомляти про продукти за допомогою чудових інтерактивних демонстрацій на основі ШІ. Понад 8000 користувачів у швидкозростаючих компаніях у 75 країнах використовують Supademo для підтримки документів, адаптації, продажів і маркетингу, щоб стимулювати впровад...
Storylane
storylane.io
Storylane дозволяє командам B2B маркетингу та відділу продажів знімати їхній продукт і створювати захоплюючі демонстрації та огляди продуктів. Нижче наведено деякі випадки використання в маркетингу та продажах, у яких Storylane може допомогти вам. Маркетинг: огляди продукту – ви можете створити екск...
Guideflow
guideflow.com
Guideflow — це найпростіша та найдосконаліша платформа для створення інтерактивних демонстрацій продуктів і посібників за лічені секунди. Зафіксуйте свій процес за допомогою нашого розширення Chrome (на основі знімка екрана чи HTML), налаштуйте свою інтерактивну демонстрацію відповідно до свого брен...
Fable
sharefable.com
Fable допомагає відділам продажів і маркетингу створювати персоналізовані демонстрації, адаптовані до кожного потенційного клієнта без будь-якої інженерної підтримки. З нашими живими демонстраціями, спеціальними середовищами пісочниці та інтерактивними оглядами продуктів; відділи продажів і маркетин...
Instant Demo
instantdemo.co
Кваліфіковані потенційні клієнти чекають на демонстрації. Створіть інтерактивну демонстрацію продукту, щоб отримати кваліфікацію та конвертувати потенційних клієнтів на своєму веб-сайті, стимулювати залучення продукту через вихідні продажі або повністю автоматизувати демонстрацію.
HowdyGo
howdygo.com
Інтерактивні демонстрації продуктів, які перетворюються. Розблокуйте момент «Ага» ваших потенційних клієнтів. Зафіксуйте свій SaaS у HTML і покажіть їм інтерактивну історію, використовуючи свій продукт.
Folio
folio.la
Folio – це платформа, яка дозволяє створювати інтерактивні та керовані демонстрації продукту всього за кілька хвилин без будь-яких навичок програмування! Завдяки нашій передовій технології ви отримуєте повний контроль над зовнішнім виглядом і функціональністю свого продукту, захоплюючи інтерфейс про...
Floik
floik.com
Floik — це комплексне рішення для створення інтерактивних демонстрацій продуктів, таких як покрокові посібники, відео з поясненнями та демонстраційні ролики, які можна натиснути. Інструмент розроблений, щоб допомогти командам SaaS забезпечити бездоганний досвід покупців і надати своєму продукту уваг...
CloudShare
cloudshare.com
Створюйте ВИСОКОЕФЕКТИВНЕ віртуальне навчання та демонстрації за менший час, ніж потрібно, щоб допити каву. CloudShare надає вам неймовірно просту віртуальну ІТ-лабораторію для створення переконливих практичних програмних продуктів, щоб ви могли вразити клієнтів і потенційних клієнтів. Що викликає п...
Consensus
goconsensus.com
Consensus — це інтелектуальна демонстраційна платформа автоматизації, яка використовується провідними світовими компаніями для масштабування попередніх продажів, розширення команд продажів і покращення досвіду покупки. Команди передпродажних і технічних відділів продажів автоматизують повторювані де...
Rivia.AI
rivia.ai
Rivia.AI — це платформа без коду для команд GTM для створення інтерактивних демонстрацій продуктів. Ми розширюємо можливості найкращих команд GTM у різних галузях за допомогою їхніх зусиль PLG. Нижче наведено кілька варіантів використання, у яких ми можемо вам допомогти: Маркетинг • Екскурсії по про...
Instruqt
instruqt.com
Instruqt — це практична віртуальна ІТ-лабораторія для розвитку продукту. Ми допомагаємо розробникам програмного забезпечення створювати попит у масштабі та сприяти сприйняттю та використанню, пропонуючи практичний досвід роботи з продуктом у веб-переглядачі. Instruqt створює робочу версію вашого про...
RELAYTO
relayto.com
Як ти задовольняєшся в 100 разів? RELAYTO — це платформа інтерактивного досвіду №1, яка перетворює ваш статичний вміст (PDF-файли, MP4-файли, зображення) на захоплюючий інтерактивний досвід, дозволяючи глядачам обирати власний шлях і самоосвіту. Ознайомтеся з нашим власним досвідом купівлі на основі...
Vivun
vivun.com
Продаж B2B має змінитися. Перемагайте сьогоднішніх покупців, які стійкі до продажів, прозорістю та довірою. Платформа Vivun на базі штучного інтелекту дозволяє компаніям переосмислити досвід покупців, виділитися серед конкурентів і прискорити прибуток. Завдяки організації Solutions на передньому кра...
Tourial
tourial.com
Tourial дає змогу командам виходу на ринок створювати інтерактивні демонстрації та демонстраційні центри — і розповсюджувати їх де завгодно. Демо-центри дають вам можливість навчати своїх покупців швидше та краще, ніж будь-коли — від самого верху воронки до кінця. Це персоналізований центр вмісту, д...
SmartCue
getsmartcue.com
SmartCue – це швидкозростаючий стартап із Денвера, штат Колорадо. Заснована Робіном Сінгві, амбітним соло-засновником, компанія з часом еволюціонувала, керуючись проникливими відгуками спільноти користувачів, у невелику, але пристрасну команду, яка прагне вдосконалювати досвід продажів. SmartCue про...
SnackWyze
snackwyze.com
Проста демонстраційна автоматизація для команд з передпродажів, які хочуть зробити це просто. 14-ДНІВНА БЕЗКОШТОВНА пробна версія.
TestBox
testbox.com
Звільніть своїх продавців і підтримайте своїх покупців за допомогою TestBox — єдиного справді живого, повністю інтегрованого та 100% автоматизованого демонстраційного програмного забезпечення та програмного забезпечення ізольованого програмного середовища. За допомогою TestBox ваші торгові представн...
Saleo
saleo.io
Saleo — це демонстраційна платформа №1 для живих продажів, яка допомагає провідним компаніям програмного забезпечення, таким як Drift, Clari, Terminus і Salesloft, створювати неймовірні демонстраційні версії, які містять повні дані, безпосередньо в їх власному продукті SaaS. Ми допомагаємо відділам ...
Demoboost
demoboost.com
Демонстраційний досвід, який продає! Легко створюйте, діліться та відстежуйте демонстраційні версії своїх продуктів. Ефективно персоналізуйте масштабні демонстрації Створюйте демонстрації швидко та легко – без коду та допомоги від технічного відділу Персоналізуйте для кожного випадку використання та...
Navattic
navattic.com
Navattic дає змогу командам, які займаються виходом на ринок, миттєво створювати інтерактивні демонстрації продуктів. Ми допомагаємо сотням відділів продажів і маркетингу здійснювати ініціативи щодо зростання продажів і маркетингу на основі продукту: - Перетворюйте відвідувачів веб-сайту: залучайте ...
TechTorch
techtorch.io
TechTorch — це B2B-платформа з унікальним набором функціональних можливостей, які спрощують і розширюють можливості команд продажів і доставки: - TechTorch забезпечує ефективніші презентації, дозволяючи користувачам завантажувати та налаштовувати кожну презентацію відповідно до потреб клієнтів. - Te...
Lancey
getlancey.com
Перетворіть свій продукт на інтерактивну демонстрацію продукту. Використовуйте свій продукт як потужний двигун зростання, щоб перетворити більше відвідувачів і потенційних клієнтів на клієнтів.