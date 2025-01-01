Програмне забезпечення для формування попиту - Найпопулярніші застосунки

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Програмне забезпечення для формування попиту — це потужний набір інструментів, призначений для підвищення інтересу й обізнаності про продукти чи послуги компанії серед потенційних клієнтів. Він працює шляхом виявлення, залучення та підтримки потенційних клієнтів протягом усього шляху покупця, зрештою спонукаючи їх до прийняття рішення про покупку. Ось вичерпний опис програмного забезпечення для формування попиту: Програмне забезпечення для формування попиту автоматизує та оптимізує процес залучення та перетворення потенційних клієнтів, використовуючи різні методи вхідного та вихідного маркетингу. Він використовує аналіз даних, автоматизацію маркетингу та стратегії багатоканальної комунікації для створення цільових кампаній, які відповідають потребам і вподобанням потенційних клієнтів. Загалом програмне забезпечення для створення попиту дає можливість компаніям ефективно залучати, залучати та конвертувати потенційних клієнтів, сприяючи зростанню доходів і довгостроковим відносинам із клієнтами. Він є життєво важливим компонентом сучасних маркетингових стратегій, допомагаючи організаціям залишатися конкурентоспроможними в сучасному цифровому середовищі.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot — це платформа для управління продажами, маркетингом та обслуговуванням клієнтів, що включає CRM та інструменти для автоматизації бізнес-процесів.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce - платформа CRM для управління продажами, маркетингом, обслуговуванням клієнтів та аналітикою. Підтримує інтеграцію з мобільними пристроями.
Podium
podium.com
Podium - це платформа для комунікації з клієнтами, що допомагає бізнесу здійснювати конверсію на сайті та покращувати взаємодію з клієнтами.
Square
squareup.com
Square-це додаток для обробки платежів, управління запасами та аналітики продажів, призначений для малого бізнесу.
Apollo.io
apollo.io
Apollo.io - це платформа, що допомагає командам з продажу управляти процесами, аналізувати дані та покращувати стратегії залучення через інструменти, як Dialer.
CallRail
callrail.com
CallRail - платформа для відстеження дзвінків та аналітики, яка допомагає бізнесам аналізувати та оптимізувати маркетингові кампанії.
Typeform
typeform.com
Typeform - інструмент для створення форм, опитувань і вікторин з інтерактивним дизайном і можливістю інтеграції з іншими сервісами.
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ — платформа для взаємодії з клієнтами, що підтримує чат, аналітику та відстеження відвідувачів веб-сайту в реальному часі.
Popl
popl.co
Popl — це платформа для створення та обміну цифровими візитними картками, яка дозволяє користувачам ділитися контактною інформацією за допомогою NFC та QR-кодів.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo – платформа для бізнесу, що надає дані, аналітику та технології для покращення продажів, маркетингу та управління контактами.
Similarweb
similarweb.com
Similarweb надає аналітичні дані про цифрову стратегію бізнесу, допомагаючи знаходити потенційних клієнтів та покращувати ефективність продажів.
Constant Contact
constantcontact.com
Постійний контакт - це платформа для електронного маркетингу, яка допомагає малим підприємствам управляти електронною поштою, соціальними мережами та подіями.
Apify
apify.com
Apify - це платформа для збору даних з веб-сайтів, автоматизації та екстракції даних, що підтримує різні мови програмування і пропонує готові рішення для вилучення.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign — це платформа для автоматизації маркетингу, яка допомагає підприємствам взаємодіяти з клієнтами через персоналізовані кампанії та управління відносинами.
AWeber
aweber.com
AWeber – платформа для маркетингу електронної пошти, що дозволяє бізнесу створювати, надсилати і відстежувати електронні листи та управляти підписниками.
Luna.ai
luna.ai
Luna.ai - це платформа штучного інтелекту для автоматизації продажів, що покращує персоналізацію спілкування з потенційними клієнтами та управління електронною поштою.
Tapfiliate
tapfiliate.com
Tapfiliate - хмарне ПЗ для управління партнерським маркетингом, яке інтегрується з платформами електронної комерції та надає інструменти для відстеження і звітування.
LeadSquared
leadsquared.com
LeadSquared — це програмне забезпечення для автоматизації маркетингу та CRM, що допомагає підприємствам організувати управління потенційними клієнтами та продажами.
CoPilot AI
copilotai.com
CoPilot AI - це програмне забезпечення, яке допомагає командам з продажу та маркетингу знаходити, взаємодіяти і конвертувати потенційних клієнтів з використанням ШІ.
Clay
clay.com
Clay - це AI інструмент для автоматизації вихідних кампаній, збагачення даних та управління контактами для ефективного залучення клієнтів.
Keap
keap.com
Keap - це CRM-платформа для автоматизації продажів і маркетингу, яка допомагає бізнесу керувати потенційними клієнтами та аналізувати їхню активність.
Freshsales
freshworks.com
Freshsales - це платформа CRM для управління продажами, яка автоматизує завдання, оцінює потенціал свинців і оптимізує взаємодію з клієнтами.
BirdEye
birdeye.com
Birdeye - платформа для управління репутацією, взаємодією з клієнтами та соціальними медіа для місцевих бізнесів.
Privyr
privyr.com
Privyr - мобільна CRM для фахівців з продажу, що допомагає управляти потенційними клієнтами та комунікувати через популярні платформи.
Hunter.io
hunter.io
Hunter.io - це онлайн-інструмент для пошуку та перевірки професійних електронних адрес, а також для автоматизації кампаній електронної пошти.
Signals
getsignals.ai
Signals - платформа для генерації лідів, яка допомагає виявити відвідувачів сайту і взаємодіяти з ними без заповнення форм.
Yotpo
yotpo.com
Yotpo - платформа для маркетингу електронної комерції, яка допомагає бізнесам залучати та утримувати клієнтів за допомогою інструментів лояльності, SMS та email кампаній.
IP GeoLocation
ipgeolocation.io
Додаток IP Geolocation надає дані про геолокацію на основі IP-адреси, включаючи країну, місто, поштовий код і час для тестування локалізованого контенту.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr - це платформа для управління взаємодією з клієнтами через 30+ цифрових каналів, яка використовує AI для підвищення продуктивності агентів та аналітики.
Manycontacts
manycontacts.com
Manycontacts — CRM для WhatsApp, що дозволяє командам спільно використовувати вхідні повідомлення та організовувати чати в одному інтерфейсі.
Closely
closelyhq.com
Closely - це хмарна платформа для залучення продажів, яка допомагає автоматизувати кампанії, управляти мережами LinkedIn та експортувати B2B контакти.
Brave
getbrave.io
Brave — інструмент конвертації для сайтів на WordPress з 200+ віджетами для залучення відвідувачів та інтеграцією з EMS або CRM для збору лідів і моніторингу конверсій.
Warmly
warmly.ai
Warmly - платформа для організації продажів, що допомагає командам виявляти та відстежувати клієнтів, готових до покупки, через автоматичне збирання даних.
BrandChamp
brandchamp.io
BrandChamp - платформа для управління програмами послів бренду, яка допомагає бізнесам взаємодіяти з впливовими особами та оптимізувати маркетингові стратегії.
Rewardful
rewardful.com
Rewardful - це платформа для SaaS-компаній, що дозволяє створювати програми партнерства та реферальні програми з Stripe і Paddle.
Refrens
refrens.com
Refrens ABC - це додаток для автоматизації управління лідами, включаючи їх захоплення, управління, комунікацію та звітування.
Thrive Themes
thrivethemes.com
Thrive Themes пропонує шаблони та плагіни для WordPress, які допомагають покращити функціональність сайтів і конверсію, забезпечуючи інструменти для створення і налаштування.
Factors.AI
factors.ai
Factors.AI допомагає B2B SaaS маркетологам об'єднувати дані, аналізувати результати маркетингових кампаній та вимірювати ROI.
AroundDeal
arounddeal.com
AroundDeal - це платформа B2B для пошуку контактів та компаній, яка надає дані для продажів і маркетингу, включаючи електронні адреси та номери телефонів.
Success.ai
success.ai
Success.ai — платформа для автоматизації холодних електронних листів, що надає інструменти для управління лівими, відправки листів та аналізу кампаній.
Swordfish.ai
swordfish.ai
Swordfish.ai – це потужний інструмент, що допомагає знаходити та перевіряти контактні дані людей із різних джерел для бізнесу.
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook - це програмне забезпечення для створення інтерактивних онлайн-публікацій з ефектом перевороту сторінок з PDF. Підтримує аналітику й інтеграцію з іншими системами.
Floww.ai
floww.ai
Floww.ai – це програмне забезпечення для управління продажами, яке поєднує CRM, аналітику без коду, автоматизації маркетингу для B2C та B2B2C бізнесів.
RocketReach
rocketreach.co
RocketReach - це інструмент для знаходження контактних даних професіоналів, включаючи електронні адреси та номери телефонів, з великою базою даних.
GrowthHero
growthhero.io
GrowthHero - це програмне забезпечення для партнерського, впливового та реферального маркетингу, що забезпечує гнучкі інструменти для бізнесу.
involve.me
involve.me
Залучайте.me - інструмент для створення інтерактивного контенту, включаючи форми, опитування та вікторини, що допомагає бізнесам залучати користувачів та збирати дані.
Leadberry
leadberry.com
Leadberry - це веб-додаток для генерації B2B-лідів, який перетворює відвідувачів веб-сайту на потенційних клієнтів за допомогою відстеження IP-адрес.
HelloLeads
helloleads.io
HelloLeads - мобільний CRM для малих бізнесів, що дозволяє відстежувати потенційних клієнтів та управління продажами в одному місці.
about.me
about.me
About.me дозволяє створити безкоштовний односторінковий веб-сайт, щоб професійно представити свої навички та досвід в Інтернеті.
IPinfo
ipinfo.io
IPINFO надає детальну інформацію про IP-адреси, включаючи геолокацію, що допомагає підприємствам у безпеці, аналізі даних та маркетингу.
Interact
tryinteract.com
Interact AI - це інструмент для автоматичного створення опитувань, що дозволяє бізнесу генерувати та використовувати опитування без необхідності знань у сфері AI.
Reply.io
reply.io
Reply.io - це платформа для автоматизації комунікації з потенційними клієнтами через електронну пошту, LinkedIn та інші канали для генерації лідів.
Haiilo
haiilo.com
Haiilo - платформа для внутрішньої комунікації працівників, яка покращує залучення та співпрацю, сегментує користувачів і забезпечує управління вмістом.
Sender
sender.net
Sender – платформа для маркетингу електронної пошти, що дозволяє ефективно автоматизувати кампанії, створювати розсилки та аналізувати результати.
Gleam
gleam.io
Gleam - це платформа для маркетингу, що допомагає бізнесам створювати конкурси й кампанії для залучення користувачів через соціальні мережі та інші дії.
Retainly
retainly.app
Retainly - це інструмент для управління відносинами з клієнтами, який допомагає бізнесам утримувати та залучати клієнтів через персоналізовані комунікації.
OnePage CRM
onepagecrm.com
OnePageCRM - це CRM-система, яка допомагає малим і середнім підприємствам керувати продажами та потенційними клієнтами, оптимізуючи процеси і спрощуючи комунікацію.
Kaspr
kaspr.io
Kaspr автоматично витягує контактні дані з LinkedIn, дозволяючи управляти потенційними клієнтами та інтегруватися з CRM-системами.
HiHello
hihello.com
HiHello - це платформа для створення цифрових візитних карток, що дозволяє зберігати та ділитися контактною інформацією компанії. Підтримує інтеграцію з CRM.
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