Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення для формування попиту — це потужний набір інструментів, призначений для підвищення інтересу й обізнаності про продукти чи послуги компанії серед потенційних клієнтів. Він працює шляхом виявлення, залучення та підтримки потенційних клієнтів протягом усього шляху покупця, зрештою спонукаючи їх до прийняття рішення про покупку. Ось вичерпний опис програмного забезпечення для формування попиту: Програмне забезпечення для формування попиту автоматизує та оптимізує процес залучення та перетворення потенційних клієнтів, використовуючи різні методи вхідного та вихідного маркетингу. Він використовує аналіз даних, автоматизацію маркетингу та стратегії багатоканальної комунікації для створення цільових кампаній, які відповідають потребам і вподобанням потенційних клієнтів. Загалом програмне забезпечення для створення попиту дає можливість компаніям ефективно залучати, залучати та конвертувати потенційних клієнтів, сприяючи зростанню доходів і довгостроковим відносинам із клієнтами. Він є життєво важливим компонентом сучасних маркетингових стратегій, допомагаючи організаціям залишатися конкурентоспроможними в сучасному цифровому середовищі.
Запит на новий застосунок
Hubspot
hubspot.com
HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів та програмного забезпечення CRM - плюс методологія, ресурси та підтримка - для того, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть з безкоштовних інструментів та оновлення під час зростання. За допомогою маркетингового центру всі ваші маркетингові інструменти та дані знаходяться на одній прості у використанні потужної платформи. Ви заощадите цінний час і отримаєте весь необхідний контекст, щоб забезпечити персоналізований досвід, який приваблює та перетворює потрібних клієнтів у масштабі. Крім того, маркетологи можуть зберігати дані в центрі всього, що вони роблять, оскільки маркетинговий центр побудований як частина платформи HubSpot CRM. Використовуючи повну платформу CRM, маркетологи можуть досягти неперевершеного узгодження з продажами для підтвердження рентабельності інвестицій та підтвердження інвестицій. Будь то стратегії, послуги чи програмне забезпечення - HubSpot дозволяє вам масштабувати свою компанію, а не складність. HubSpot має все, що потрібно, щоб краще рости.
Podium
podium.com
Podium — це універсальна платформа для перетворення потенційних клієнтів і комунікацій на основі штучного інтелекту, готова до інтеграції з інструментами, які ви вже використовуєте. Понад 100 000 компаній використовують Podium, щоб виділитися серед конкурентів. * Podium — це комунікаційний інструмент, який допомагає компаніям здійснювати конверсії веб-сайтів і взаємодіяти з клієнтами. * Рецензенти часто відзначають зручність доступу до програми з будь-якого пристрою, простоту використання та позитивний вплив на спілкування з клієнтами та конверсії веб-сайту. * Користувачі згадували про проблеми з часом відповіді служби підтримки клієнтів, труднощі з певними функціями та незадоволення цінами та умовами контракту.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. -американська хмарна програмна компанія зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає послугу управління відносинами (CRM), а також продає додатковий набір додатків для підприємств, орієнтованих на обслуговування клієнтів, автоматизацію маркетингу, аналітику та розробку додатків. У 2020 році журнал Fortune посіла Salesforce під номером шість у своєму списку 100 найкращих компаній, на які можна працювати ", на основі опитування працівників.
Square
squareup.com
Square, Inc. — американська компанія, що надає фінансові послуги, агрегатор торговельних послуг і мобільних платежів, розташована в Сан-Франциско, Каліфорнія. Компанія продає платіжні продукти програмного та апаратного забезпечення та розширила свою діяльність у сфері послуг для малого бізнесу. Компанію заснували в 2009 році Джек Дорсі та Джим Маккелві, а в 2010 році запустили свій перший додаток і сервіс. З листопада 2015 року вона торгується як публічна компанія на Нью-Йоркській фондовій біржі з тикером SQ.
People Data Labs
peopledatalabs.com
У People Data Labs ми створюємо найбільше та найточніше джерело правдивих даних про людей. Ми надаємо набір даних резюме, контактів, соціальної та демографічної інформації для понад 1,5 мільярда унікальних людей, які надаються вам у потрібному вам масштабі. Зареєструйтеся, щоб отримати безкоштовний ключ API та почніть збагачувати профілі безкоштовно, кредитна картка не потрібна.
Popl
popl.co
Popl — це провідна платформа цифрових візиток для команд, яка надає інноваційні рішення для мільйонів компаній і професіоналів у всьому світі. Наша платформа дозволяє командам створювати, розповсюджувати та керувати цифровими візитними картками, забезпечуючи узгодженість бренду, спрощений збір потенційних клієнтів і масштабну безпеку даних корпоративного рівня, що робить нас найкращим вибором для клієнтів корпоративного рівня. Popl легко інтегрується з більш ніж 5000 програмами, надаючи адміністраторам широкий спектр потужних інструментів для оптимізації робочого процесу. За допомогою нашої платформи ви можете: - Експортувати потенційних клієнтів безпосередньо до вашої системи CRM - Синхронізувати членів команди з платформ Active Directory (HR) - Автоматизувати введення даних, щоб усунути помилки та заощадити час - Створити автоматизацію маркетингу для підвищення конверсій і доходів У Popl ми прагне надавати неперевершене обслуговування та підтримку клієнтів. Щоб побачити потужність нашої платформи в дії, натисніть кнопку вище, щоб запланувати безкоштовну демонстрацію з нами сьогодні.
NetHunt
nethunt.com
Nethunt - це інструмент автоматизації продажів, який буквально живе всередині вашого Gmail та інших додатків Google Workspace. Це допомагає командам продажів керувати потенційними клієнтами, виховати відносини з клієнтами, контролювати прогрес у продажах та закривати більше угод. Більше про nethunt crm 🙂 Організуйте свою клієнтську базу Використовуйте основні функції CRM в Nethunt, щоб організувати свою клієнтську базу найбільш ефективно. ✓ Попрощайтеся з стомлюючим введенням даних назавжди. ✓ Використовуйте функцію дублікату Nethunt, щоб постійно підтримувати ваші дані в будь -який час. ✓ Необхідні поля мають годинники над вашими даними, щоб переконатися, що у вас є те, що вам потрібно. ✓ Ваша клієнтська база надійно зберігається в одному місці, захищена від витоків або розкішних очей шляхом правильного управління доступом. 📞 Захоплення нових ведучих через кілька каналів Nethunt CRM інтегрується з декількома інструментами, що дозволяє отримувати нові потенційні клієнти з різних джерел та зберігати зв'язок у записах CRM. ✓ Створіть нові потенційні клієнти з вхідних та вихідних дзвінків ✓ перетворити чати на веб -сайті на нові потенційні клієнти ✓ Отримайте нові результати з платформ соціальних медіа ✓ Додайте нові потенційні клієнти до CRM від Messengers ✓ Захоплення клієнтів із користувацьких веб -форм 📋 Бази сегментів та клієнтів Розбийте свою клієнтську базу на цільові сегменти, щоб надсилати персоналізовані смоли, використовуючи різні макроси - назву роботи, потребу, розмір компанії та інше. ✓ Використовуйте спеціальні фільтри та перегляди для сегментації своїх контактів. ✓ Збережіть для себе необмежену кількість сегментів або поділіться ними з командою. ✓ Нехай ці сегменти автоматично оновлюються, коли нові користувачі відповідають певним параметрам. 💲 Побудувати трубопровід продажів Перетворіть контакти на проводки і відштовхніть їх до прекрасного, функціонального трубопроводу. ✓ Додайте нові угоди, їх вартість, ймовірність закриття та очікувану дату закриття. ✓ Відстежувати угоди про прогрес на етапах трубопроводу. ✓ Знайте, що дохід застряг на кожному етапі трубопроводу ✓ Spot заблокували потенційні клієнти та як підштовхнути їх до покупки. ✓ Створіть один або кілька спеціальних трубопроводів для своїх продуктів та послуг. ✓ Побудуйте прогнози, яким ви можете довіряти. ⭕ Керуйте завданнями Організуйте свій робочий день та керуйте навантаженням своєї команди. Все в межах Gmail. ✓ Керуйте завданнями та співпрацюйте зі своєю командою всередині Gmail. ✓ Призначте завдання автоматично за певними критеріями або алгоритмом круглого рибіну. ✓ Посилання завдань на електронні листи та записи CRM. ✓ Отримайте щоденні завдання дайджест, щоб спланувати свій день. 🤖 Автоматизуйте процеси продажу в Gmail Nethunt CRM дозволяє користувачам автоматизувати весь процес продажу - від захоплення свинцю до стадії трубопроводу угод до сповіщень. ✓ Захоплюйте ведучі з різних джерел і додайте їх у свій CRM. ✓ Призначте менеджерів на ведучі та налаштуйте персоналізовані автозаводи. ✓ Пріоритетні потенційні клієнти автоматично залежно від їх поведінки ✓ Встановіть послідовності для виховання ведучих. ✓ Автоматично посилайте розмови електронною поштою, чати, дзвінки до профілів CRM. ✓ Попросіть алгоритм перемістити ведучий до наступного етапу трубопроводу на основі відповіді свинцю. ✓ Створіть автоматичні завдання для команди. ✓ Встановіть сповіщення для команди, коли в трубопроводі відбуваються важливі зміни. ✓ Автоматизуйте введення даних. ✉ Автоматизація електронної пошти ✓ Створіть особисті та спільні шаблони електронної пошти в Gmail. ✓ Напишіть повторювані електронні листи легко та швидко. ✓ Персоналізуйте шаблони електронної пошти з спеціальними полями. ✓ Використовуйте шаблони електронної пошти у щоденному листуванні електронної пошти, електронних кампаній або автоматизованих послідовностях електронної пошти. 📩 Відстеження електронної пошти Відстежуйте електронну пошту відкривається та натискає на Gmail. ✓ Знайте, чи, коли і як часто приймач переглядає ваші електронні листи в режимі реального часу. ✓ Знайте, коли люди відкривають ваші електронні листи, щоб надати інформацію для вашої команди. ✓ Пріоритетність потенційних клієнтів, виходячи з того, скільки разів вони відкривають електронні листи або натискають на посилання. ✓ Використовуйте відстеження електронної пошти для звичайних електронних листів, електронних кампаній та автоматизованих послідовностей електронної пошти. 🔁 Електронні кампанії Надіслати електронні кампанії та подальші кампанії в Gmail. ✓ Надіслати електронні кампанії на спеціальні сегменти або всю вашу клієнтську базу. ✓ Встановити подальші електронні листи на попередні електронні кампанії. ✓ Монітор статистики кампаній: Відкриває, кліки, скасування, відскоки та відповіді. ✓ Надіслати електронні кампанії через Gmail, Nethunt SMTP або власний сервер SMTP. 📊 Звітність про продаж Відстежуйте ключові ділові показники та ефективність роботи команди з повідомленнями в Nethunt CRM. ✓ Відстежуйте ефективність усієї команди та кожного менеджера окремо - кількість відправлених електронних листів, зроблених презентацій, здійснених дзвінків тощо. ✓ Проаналізуйте зростання бізнесу порівняно з попередніми періодами - кількість закритих угод, а також отриманий дохід. ✓ Проаналізуйте дохід, розбиваючи його менеджером, певним продуктом, країною тощо. ✓ Відстежуйте свою квоту. ✓ Проаналізуйте причини втрати угод. ✓ Побудуйте прогноз продажів, яким ви можете довіряти.
Apollo.io
apollo.io
Apollo — це платформа взаємодії з даними, яка вбудовує інтелектуальні дані у ваші робочі процеси, щоб допомогти вам виконувати, аналізувати та покращувати свою стратегію зростання.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ: ZI) — це платформа для виходу на ринок, яка допомагає компаніям знаходити, залучати та розвивати своїх клієнтів. ZoomInfo надає точні дані в режимі реального часу, статистику та технології більш ніж 35 000 компаній у всьому світі. Підприємства використовують його дані та платформу для підвищення ефективності, узгодження відділів продажів і маркетингу та консолідації наборів технологій. Це визнаний лідер у сфері конфіденційності даних, який відповідає найкращим у галузі вимогам GDPR і CCPA та має численні сертифікати безпеки та конфіденційності даних. Спеціалізації: платформа GTM, стратегія GTM, аналітика продажів, розвідка розмов, маркетингова розвідка, залучення до продажів, контактні дані, дані про наміри, формування потенційних клієнтів, покращене пошук потенційних клієнтів, бізнес-інформація, ділові контакти, маркетинг на основі облікових записів (ABM), точність даних, база даних гігієни та організації даних.
Similarweb
similarweb.com
Продавайте розумніше завдяки 360° цифровій статистиці про електронну комерцію, потенційних видавців і рекламодавців. Завдяки унікальним даним трафіку та залученості Similarweb ви отримуєте повну видимість кожної частини цифрової стратегії та ефективності потенційного клієнта, що дає вам змогу знаходити нові можливості та створювати презентації, які виграють. - Знайдіть потенційних клієнтів, які відповідають вашому ідеальному профілю клієнта, в базі даних Similarweb із понад 100 мільйонів веб-сайтів - Покращуйте якість свого каналу та визначте пріоритетність охоплення, додаючи більше релевантних точок даних до потенційних клієнтів за допомогою Lead Enrichment - Стежте за своїми обліковими записами, щоб бути в курсі нових і вищих продажів. можливості зі сповіщеннями - Глибоке занурення в цифрову ефективність і стратегію ваших потенційних клієнтів, щоб краще зрозуміти, як ваше рішення може допомогти - Покращте реакцію клієнтів за допомогою статистичних даних унікальні для вашого клієнта, підкріплені надійними даними. Звертайтеся безпосередньо до тих, хто приймає рішення, за допомогою їхньої прямої контактної інформації
Seismic LiveSocial
livesocial.seismic.com
LiveSocial — це платформа для курування вмісту та цифрової комунікаційної платформи, яка дає змогу професіоналам у сфері фінансових послуг, продавцям, фахівцям із професійних послуг та іншим впевнено та цілеспрямовано взаємодіяти в соціальних мережах та інших цифрових комунікаційних платформах. LiveSocial має міцні партнерські стосунки та потужну інтеграцію з Proofpoint і SafeGuard Cyber, щоб задовольнити різні потреби кожного клієнта LiveSocial у безпеці, відповідності та архівуванні. Продавці, які демонструють автентичний досвід і пристрасть до соціальних мереж, створюють довіру в масштабі. Вони виховують критичні стосунки. Вони викликають розмови про розвиток бізнесу. І вони перевершують своїх конкурентів. Більшість програм соціального продажу мають труднощі, оскільки вони не озброюють своїх людей вмістом, який дійсно цінують покупці. Seismic LiveSocial надає унікальний потік високоякісного стороннього контенту під рукою кожного з ваших продавців, незалежно від того, яку галузь вони обслуговують. І це все змінює.
BirdEye
birdeye.com
Birdeye-це найвища рейтингова репутація та цифрова платформа для клієнтів для місцевих брендів та підприємства з багатокласовими. Понад 100 000 підприємств використовують платформу Birdeye, що працює на AI, щоб безперешкодно спілкуватися з клієнтами, керувати лояльністю та успішністю на своїх місцевих ринках.
Reverse Contact
reversecontact.com
Reverse contact — це інструмент зворотного пошуку електронної пошти, призначений для оптимізації процесу збагачення даних. Використовуючи лише адресу електронної пошти, наш інструмент може знайти профіль LinkedIn, пов’язаний із цим контактом, і створити список інформації про співробітників/компанію кількома кліками. Пропонуючи унікальний пошук, завантаження CVS і навіть API, Reverse contact адаптовано для всіх типів компаній і підходів до пошуку потенційних клієнтів. Коротше кажучи, генеруйте, кваліфікуйте, активуйте та бум закрита угода, контрольний мат.
Tapfiliate
tapfiliate.com
Tapfiliate подбає про всі ваші афілійовані та реферальні маркетингові потреби. Синхронізуйте Tapfiliate із Shopify, WooCommerce та понад 30 іншими інтеграціями.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — це хмарна уніфікована платформа обслуговування клієнтів на базі штучного інтелекту, яка забезпечує безперебійну взаємодію з клієнтами та агентами через 30+ цифрових, соціальних і голосових каналів, а також надає практичну та масштабовану статистику в реальному часі, усуваючи потребу в будь-якому іншому точковому рішенні. * Дозволяє клієнтам взаємодіяти з вашим брендом на бажаному каналі для стабільного досвіду бренду, що приносить задоволення клієнтам. * Надає агентам уніфіковане/360 перегляд клієнтів і рекомендує найбільш релевантні відповіді за допомогою потужності штучного інтелекту для підвищення продуктивності та досвіду агентів. * Надає значущу та дієву інформацію керівникам для стимулювання зростання та операційної досконалості * Допомагає керівникам розкрити можливості для зростання, трансформації та інновацій за допомогою статистичних даних контакт-центру в реальному часі, які масштабуються в межах підприємства.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing об’єднує всі інструменти та канали, які ви використовуєте у своєму бізнесі, щоб залучати клієнтів на кожному етапі життєвого циклу клієнта. Використовуйте дані маркетингу електронною поштою, соціальних медіа, цифрової реклами та свого веб-сайту, щоб адаптувати персоналізовані точки взаємодії з вашими контактами, щоб ваш маркетинг був ефективним, привабливим і таким, що запам’ятовувався, не витрачаючи ваш час. Ми використовуємо автоматизацію для вас, щоб ви могли зосередитися на особистих моментах, які відрізняють ваш бізнес, і гарантувати, що ви не пропустите жодного кроку з жодним із своїх клієнтів. Які речі ви можете робити з ActiveCampaign? -Автоматизуйте персоналізований досвід для всіх ваших точок взаємодії з клієнтами -Відстежуйте вподобання покупців, поведінку та багато користувацьких атрибутів протягом усього життєвого циклу клієнта для глибшої сегментації та ефективнішого охоплення -Налаштуйте надсилання на основі майже будь-якого параметра, щоб ваші повідомлення завжди були націленими на потрібну адресу. аудиторія - Використовуйте дані з усього життєвого циклу клієнта, щоб вибрати найкращий вміст, час надсилання та канал доставки для кожного клієнта - Створюйте повністю індивідуальні кампанії з мінімальними зусиллями, а потім покращуйте свою стратегію надсилання у режимі реального часу на основі поведінки клієнтів - Відтворюйте особистий досвід 1-1 для кожного клієнта, незалежно від того, наскільки великим стає ваш бізнес
CoPilot AI
copilotai.com
Революціонізуйте свою стратегію продажів за допомогою програмного забезпечення продажів на базі штучного інтелекту. CoPilot AI — це передова платформа, яка змінює спосіб, у який ви та ваша команда шукаєте потенційних клієнтів, залучаєте їх і конвертуєте клієнтів. CoPilot AI підтримує команди маркетингу та продажів за допомогою: • Виявлення та визначення пріоритетів перспективних потенційних клієнтів, які відповідають вашим бізнес-цілям • Створення цілеспрямованих повідомлень, які залучають потенційних клієнтів і спрямовують їх до конверсії • Надання персоналізованої інформації, яка допоможе вам адаптувати свій стиль спілкування, щоб забезпечити правильний результат. правильно повідомляти. CoPilot AI розроблений, щоб удосконалити вашу стратегію продажів, підвищити рівень конверсії та діяти як розумний союзник для укладання більшої кількості угод.
Typeform
typeform.com
Typeform — це золотий стандарт безкодових, продумано розроблених, зручних для людей форм, тестів, опитувань і асинхронних відеорішень. Створюйте особистий досвід для своїх клієнтів, створюйте ідентифікацію та лояльність бренду та прискорюйте свій розвиток. Завдяки понад 120 існуючим інтеграціям Typeform гарантує безпроблемне підключення потрібних вам даних до ваших робочих процесів і дозволяє вам спілкуватися в масштабі. З безпекою корпоративного рівня та бу
CallRail
callrail.com
CallRail дозволяє компаніям будь-якого розміру легко перетворити більше потенційних клієнтів на кращих клієнтів. CallRail — це провідна інтелектуальна платформа, яка дозволяє компаніям будь-якого розміру легко виходити на ринок з упевненістю. Рішення CallRail, які обслуговують понад 200 000 компаній у всьому світі, допомагають компаніям відстежувати та прив’язувати кожен потенційний клієнт до їхньої маркетингової подорожі, фіксувати та керувати кожним дзвінком, текстовим повідомленням, чатом і формою, а також використовувати статистичні дані в реальному часі для оптимізації свого маркетингу.
AWeber
aweber.com
AWeber є лідером на ринку програмного забезпечення електронного маркетингу для малого бізнесу. Компанія AWeber, заснована в 1998 році, має понад 20 років успішної роботи, допомагаючи більш ніж одному мільйону клієнтів у всьому світі надійно зв’язуватися зі своїми потенційними клієнтами за допомогою надзвичайно простого програмного забезпечення електронного маркетингу. Разом із відзначеною нагородами цілодобовою підтримкою клієнтів у США, AWeber надає можливість швидко створювати адаптивні цільові сторінки, завантажувати та керувати контактами, надсилати чудові електронні листи, надсилати миттєві push-сповіщення та аналізувати результати, не будучи фахівцем у техніці. . AWeber співпрацює з більш ніж 1000 партнерськими програмними рішеннями, що дозволяє клієнтам бездоганно інтегруватися з додатками та послугами, на які вони покладаються для роботи та розвитку. Приватна компанія AWeber зі штаб-квартирою в Чалфонті, Пенсильванія.
Keap
keap.com
Keap — це комплексна платформа CRM і автоматизації продажів і маркетингу, призначена для розвитку вашого бізнесу. За допомогою Keap ви легко охопите, упорядкуєте, відстежите та підтримаєте всіх потенційних клієнтів, щоб збільшити продажі та дохід. Щоб забезпечити ваш успіх, Keap також пропонує коучинг експертів, поглиблене навчання, видатну підтримку та віддану спільноту підприємців.
Skrapp.io
skrapp.io
Skrapp.io — це інструмент пошуку електронної пошти та збагачення бізнес-даних для B2B-продажів і електронного маркетингу. Ми збираємо та створюємо загальнодоступні дані, щоб створити розширену платформу для дослідження електронної пошти, яка допомагає професіоналам запускати ефективні маркетингові та інформаційні кампанії електронною поштою та отримувати цінні дані про своїх потенційних одержувачів.
SalesIntel
salesintel.io
SalesIntel — це платформа аналізу для виходу на ринок, яка допомагає командам відділів маркетингу, продажів і доходів забезпечити до 5-кратного підвищення ефективності конвеєра завдяки: - Виявленню ваших ідеальних клієнтів (ICP) серед 22 мільйонів облікових записів, профільованих за допомогою 300 мільйонів унікальних технологій. встановити точки даних. - Виявлення облікових записів, які активно купують ваш продукт або послугу, використовуючи найкращі у своєму класі наміри, новини компанії та дані веб-відвідувачів. - Надання підтвердженої контактної інформації особам, які приймають рішення, з нашої бази даних із понад 100 млн контактів із електронними адресами та номерами мобільних телефонів - Діючи як продовження вашої команди, щоб заповнити будь-які прогалини в контактних даних або даних облікового запису, використовуючи нашу дослідницьку команду з понад 2000 осіб - І все це, надаючи необмежений кредит Ціноутворення підтримується обслуговуванням клієнтів світового класу. Наші клієнти – це досвідчені команди доходів від провідних компаній, таких як ServiceTitan, ProGlove, Openprise та Veranex, які розуміють, що підвищення ефективності трубопроводів у складній сучасній економіці є ключовим фактором зростання доходів. Ми надаємо якісні дані галузі протягом понад 15 років і лише нещодавно зробили їх доступними для наших понад 800 клієнтів.
BrandChamp
brandchamp.io
Перетворіть своїх клієнтів на чемпіонів бренду за допомогою BrandChamp. BrandChamp оптимізує активацію та керування програмами захисту брендів, як ніколи раніше. Приєднуйтесь до брендів, що розвиваються найшвидше, у збільшенні продажів за рекомендаціями та стимулюванні створеного користувачами контенту за допомогою успішних ініціатив із пропаганди. Наша універсальна платформа бездоганно інтегрується з найкращими рішеннями електронної комерції, платформами соціальних медіа та торговими майданчиками.
Luna.ai
luna.ai
Стара методика продажів зламана. Сучасні потенційні клієнти не терплять цих універсальних спам-повідомлень. А постачальники послуг електронної пошти посилили свою політику щодо масової холодної розсилки. Це нова ера, і старі способи просто більше не допомагають. І якщо ви думаєте, що просто розширення вашої команди продажів – це чарівна куля, подумайте ще раз. Незважаючи на всі свої зусилля, багато продавців не можуть зрозуміти й ефективно залучити потенційних клієнтів. Рентабельність інвестицій торгових представників стає все важче й важче виправдати. Звучить знайомо? Настав час змін. Увійдіть у Luna.ai, свій ракетний корабель у темряві продажів. Luna.ai — це не просто ще один інструмент продажу AI; це універсальна платформа потенційних клієнтів, яку ви шукаєте. Продажі на основі сигналів, масштабна персоналізація, можливість доставки електронною поштою – Luna.ai це охоплює. З Luna.ai ви не просто продаєте; ви продаєте розумніше та ефективніше. Уявіть собі систему, яка знає вашого потенційного клієнта зсередини та зовні, побудовану на величезній кількості даних і розуміння, щоб забезпечити точне охоплення кожного клієнта. Вільно володіє вражаючими 152 мовами. А найкраща частина? Масштабований, з необмеженою кількістю облікових записів електронної пошти, і все це в одну десяту вартості традиційних методів. За своєю суттю Luna.ai надає вам можливість досягти успіху в тому, що вам найбільше подобається: спілкуватися з клієнтами та укладати ці угоди. Йдеться про те, щоб усунути припущення та переконатися, що кожне повідомлення, яке ви надсилаєте, буде особистим і актуальним. Налаштуйте свою першу книгу ігор сьогодні. Завдяки попереднім налаштуванням Luna.ai ви почнете працювати за лічені хвилини. До зустрічі на Місяці!
Closely
closelyhq.com
Closely — це хмарна платформа для залучення продажів для бізнесу будь-якого розміру — від індивідуальних підприємців до брендів зі спеціальними відділами продажів. Запускайте автоматизовані інформаційні кампанії, розвивайте свою мережу Linkedin і керуйте нею, експортуйте контакти електронної пошти B2B і швидше, ніж будь-коли, досягайте цілей продажів.
Clodura.AI
clodura.ai
Clodura — це платформа пошуку продажів на базі штучного інтелекту для онлайн-генерації потенційних клієнтів B2B, ефективної інформації про продажі та автоматизованих послідовностей продажів.
Quill Forms
quillforms.com
Quill Forms — це потужний онлайн-конструктор форм, який дозволяє підприємствам і організаціям легко створювати власні форми та опитування. Завдяки зручному для користувача інтерфейсу з можливістю перетягування та широкому спектру шаблонів і тем, які можна використовувати, Quill Forms дозволяє легко створювати та публікувати професійно виглядаючі форми, оптимізовані для настільних комп’ютерів і мобільних пристроїв. Незалежно від того, чи потрібні вам контактні форми, форми для залучення потенційних клієнтів, форми для реєстрації на події чи опитування з відгуками, Quill Forms допоможе вам. Завдяки розширеним функціям, таким як умовна логіка, попередньо заповнені поля та спеціальні правила перевірки, ви можете створювати форми, які містять саме ту інформацію, яка вам потрібна від ваших клієнтів і потенційних клієнтів. Quill Forms також пропонує надійні функції аналітики та звітності, тож ви можете відстежувати надсилання форм, відстежувати коефіцієнти конверсії та отримувати статистичні дані про поведінку користувачів. Крім того, завдяки інтеграції з популярними системами CRM і маркетинговими платформами електронної пошти ви можете легко підключити дані форми до інших бізнес-інструментів. Завдяки інтуїтивно зрозумілому інтерфейсу, потужним функціям і гнучким ціновим планам Quill Forms є ідеальним рішенням для підприємств будь-якого розміру та галузей, яким потрібен надійний конструктор форм із можливістю налаштування.
Ocean.io
ocean.io
Розумніша платформа даних для пошуку потенційних клієнтів, яка надає вам у 5 разів більше високоякісних потенційних клієнтів для швидшого та ефективнішого зростання доходу. Ocean.io's надає групам продажів і маркетингу B2B електронні адреси та номери телефонів для ПРАВИЛЬНИХ людей у ПРАВИЛЬНИХ компаніях.
Swordfish.ai
swordfish.ai
Swordfish — найпотужніша у світі система пошуку контактів. Swordfish збирає дані від провідних світових постачальників ідентифікаційних даних людей, таких як Hoovers, Dun & Bradstreet, Experian та сотні інших незалежних джерел і живих каналів, щоб надати вам актуальну, дійсну, пряму контактну інформацію для людей, яких ви шукаєте. . Swordfish використовується провідними світовими рекрутерами, спеціалістами з продажу та проведення розслідувань у провідних світових оборонних, технічних і державних установах. Від рекрутерів зі списку Fortune 500 до індивідуальних підприємців, Swordfish на вашому боці, щоб зробити ваш пошук контактів ефективним, точним і простим у використанні. Наші 5 продуктів розроблено, щоб полегшити життя.. Розширення Chrome – знайдіть будь-які контактні дані в Інтернеті Збагачення файлів – заощаджуйте час, масово збагачуючи списки клієнтів. Зворотна пошукова система – знайдіть будь-кого на основі вхідних даних. Інтеграції – Swordfish легко підключається до ваших інструментів. і CRM через наші інтеграції та API. Prospector – знайдіть, зв’яжіться та закрийте потенційних клієнтів за допомогою доступу до нашої потужної бази даних контактів B2B.
Expandi
expandi.io
Expandi — це інструмент автоматизації LinkedIn, який дає змогу максимально безпечно охоплювати потенційних клієнтів за допомогою багатоканального підходу. Завдяки Expandi вам не обов’язково бути експертом LinkedIn, щоб отримати результати та покращити свою гру LinkedIn. Зв’яжіться зі своїми потенційними клієнтами на LinkedIn або електронною поштою за допомогою інтелектуальних автоматизованих послідовностей. Запустіть свою першу кампанію за 15 хвилин і побачите результати через 24 години. Наша місія — стати найбезпечнішим і найрозумнішим способом багатоканального охоплення вашого бізнесу. З провідними на ринку функціями, такими як: • Інтелектуальний конструктор кампаній: із такими діями, як підтримка потенційних клієнтів і підписка на сторінку їхньої компанії. • Можливості проведення подій LinkedIn включають запрошення вашої мережі приєднатися до вашої події або обмін повідомленнями будь-кого, хто відвідав подію, яку ви проводите. • Інтеграція з Hyperise: можливість надсилати персоналізовані зображення та gif, щоб виділятися на LinkedIn. • ... і багато іншого. Вам цікаво дізнатися більше? Відвідайте наш веб-сайт або зв’яжіться з [email protected], щоб розпочати безкоштовну пробну версію.
Apify
apify.com
Познайомтеся з повною платформою для веб-збирання, вилучення даних і автоматизації. Створено розробниками для розробників. + Apify Store Понад 1600 готових скребків для веб-скрапінгу або проектів автоматизації. Збирайте соціальні мережі, Карти Google, Пошук Google, YouTube тощо. + Розробляйте інструменти з відкритим вихідним кодом. Спростіть скрейп за допомогою Crawlee, нашої популярної бібліотеки з відкритим кодом для створення надійних скребків у Node.js. Або скористайтеся новим Apify Python SDK. + Покладайтеся на свої улюблені бібліотеки Apify чудово працює як з Python, так і з JavaScript. Використовуйте Scrapy, Selenium, Playwright або Puppeteer. + Перетворіть свій код на Apify Actor Actors — це безсерверні мікропрограми, які легко розробляти, запускати, ділитися та інтегрувати. Інфраструктура, проксі-сервери та сховища готові до роботи. + Розгортання в хмарі Конфігурація не потрібна. Використовуйте одну команду CLI або збирайте безпосередньо з GitHub. + Запустіть своїх акторів. Почніть із Apify Console, CLI, через API або заплануйте запуск актора в будь-який час. + Ніколи вас не блокують. Використовуйте наш великий пул центрів обробки даних і проксі-серверів для проживання. Покладіться на інтелектуальну ротацію IP-адрес із людськими відбитками пальців браузера. + Зберігайте та діліться результатами сканування. Використовуйте розподілені черги URL-адрес для сканування. Зберігайте структуровані дані або двійкові файли. Експортуйте набори даних у таблицю Excel, CSV, JSON, JSONL, XML, RSS або HTML. + Відстежуйте продуктивність з плином часу Перевіряйте всі запуски Actor, їхні журнали та витрати на виконання. Слухайте події та отримуйте спеціальні автоматичні сповіщення. + Підключайте своїх акторів до будь-якого робочого процесу. Одразу підключайтеся до сотень додатків за допомогою готових інтеграцій або створюйте власні за допомогою веб-хуків і нашого API. + Опублікуйте своїх акторів Приєднуйтесь до сотень розробників, які діляться своїми акторами в Apify Store, і заробляйте гроші.
Company Guru
company.guru
Портал Company Guru дозволяє ознайомитися з широкою базою бізнес-даних великої кількості компаній. Уважно подивіться на ринок і збережіть ресурси, використовуючи нашу обширну інформацію. Допоможіть своїй команді збільшити продажі та скоротити час, який витрачається на формування дійсних цільових списків, безкоштовно скориставшись нашим порталом.
LeadLoft
leadloft.com
LeadLoft забезпечить вашу команду всім необхідним. Незалежно від того, чи це генеральні директори, директори чи інвестори, LeadLoft знайде контактну інформацію та зв’яже з вами, щоб ви могли закрити угоду. Потрібна чиясь контактна інформація? Ми вас здобули. Чи потрібно їх залучати? немає проблем Потрібно відстежувати та конвертувати їх? Готово і готово.
Freshsales
freshworks.com
Прискоріть свій дохід за допомогою контекстних продажів Персоналізуйте залучення, скорочуйте цикл продажу та розвивайте свій бізнес за допомогою Freshsales Функція упакована набору для продуктів для підприємств усіх розмірів. Освіжаюче хмарне програмне забезпечення вашим командам сподобається. Підтримка | Продажі | ITSM | Хмара АТС
Warmly
warmly.ai
Warmly — це перша автономна платформа оркестровки продажів, створена спеціально для команд малого та середнього бізнесу. Платформа керує метаданими з інструментів підтримки продажів, намірів B2B та інструментів збагачення для ідентифікації, відстеження та зв’язку з відвідувачами веб-сайту, які готові до конверсії. Автоматично агрегуючи дані та інтегруючи аналітичні дані з різних платформ, Warmly організовує найефективніший наступний крок для стимулювання кваліфікованих розмов для команди продажів. Тепло допомагає вашій команді з доходів швидше помітити потенційні можливості на ринку. Просувайте їх швидше. І досягайте своїх планових цілей квартал за кварталом. Їхня платформа AI Warm Leads Platform висвітлює ваш конвеєр, відстежуючи сигнали про намір купувати на вашому веб-сайті, вихідні послуги та CRM. Потім вони допомагають вам закрити цей конвеєр теплим, привабливим способом. Крім того, їхній набір безкоштовних інструментів продажу допоможе вашій команді краще спілкуватися з потенційними клієнтами у вашому календарі та на Zoom за допомогою відзначеного нагородами додатка Essential Zoom.
Refrens
refrens.com
Refrens ABC — це найпростіший спосіб фіксувати, керувати, відстежувати та конвертувати потенційних клієнтів в одному місці. 1. Автоматично охоплюйте потенційних клієнтів за допомогою форм для збору потенційних клієнтів і контактних форм на веб-сайті 2. Керуйте потенційними клієнтами в кількох каналах продажів 3. Призначайте потрібних потенційних клієнтів потрібним керівникам продажів і відстежуйте їхню діяльність 4. Спілкуйтеся з потенційними клієнтами через електронну пошту та WhatsApp 5. Отримуйте детальну інформацію про продавців звітування та потенціал майбутнього доходу 6. Надсилайте пропозиції, рахунки-фактури, замовлення на продаж кількома клацаннями миші 7. І багато іншого для спрощення робочого процесу продажів...
Purple
purple.com
Фіолетовий покращує спосіб спілкування відвідувачів зі складними просторами. Рішення Purple використовуються в роздрібній торгівлі, охороні здоров’я, готельному бізнесі, атракціонах, аеропортах і стадіонах і використовуються в 120 країнах, щодня обслуговуючи понад 1 мільйон кінцевих користувачів у понад 70 000 закладів. Завдяки службам локації Purple у приміщеннях компанії змогли покращити враження від відвідувачів, розуміючи, ким є їхні відвідувачі та як вони поводяться, коли перебувають на місці. Завдяки цим знанням компанії приймають орієнтовані на аналіз рішення щодо оптимізації операцій і збільшення потоків доходу.
ViralSweep
viralsweep.com
ViralSweep — це програмний інструмент, який допомагає брендам створювати, проводити та керувати рекламними акціями цифрового маркетингу, такими як тоталізатори, розіграші, конкурси, миттєві виграші, кампанії за рекомендаціями тощо. Набір програмного забезпечення пропонує такі функції, як A/B-тестування для оптимізації рекламних акцій, потужні інтеграції для підключення до поточного маркетингового пакету, запобігання шахрайству/спаму від учасників, керування користувачами для обробки кількох брендів, додаткові рекламні записи через соціальні дії та детальну інформацію аналітика інформації про вступників.
RocketReach
rocketreach.co
Понад 18 мільйонів компаній у всьому світі довіряють RocketReach, зокрема Apple, Disney, Google, Amazon, Facebook і 95% S&P 500. За допомогою RocketReach ви можете створювати списки контактів і компаній за допомогою найбільшої та найточнішої бази даних у світі. електронні листи та прямі номери. Вирішуйте широкий спектр бізнес-потреб, починаючи від націлювання реклами, контактної інформації, сегментації бази даних і найму персоналу. Спробуйте безкоштовно сьогодні.
AroundDeal
arounddeal.com
Глобальна платформа аналізу даних B2B. Заснована в 2020 році, AroundDeal є всесвітньо визнаною провідною платформою аналізу даних B2B в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні (APAC), якій довіряють понад 100 000 клієнтів і користувачів у всьому світі. Наша база даних містить понад 120 мільйонів контактів і 30 мільйонів компаній, надаючи вичерпні та точні дані, такі як електронні адреси та номери телефонів, а також цінні дані про компанію. AroundDeal не лише надає дані, але й пропонує інтелектуальну платформу. Наша мета — допомогти маркетологам, торговим представникам і рекрутерам швидко знаходити та налагоджувати цільові контакти, оцінювати конкурентне середовище, отримувати цінну бізнес-аналітику та можливості для зростання. 1. Prospector – знайдіть наступного клієнта за допомогою кращих даних. Швидко створюйте цільові списки потенційних клієнтів із понад 100 млн. контактних даних і отримуйте сповіщення, коли контакти змінюють роботу. 2. Залучення – автоматизуйте залучення до продажів. Створіть автоматизовані послідовності продажів і виведіть свої можливості продажів на новий рівень. 3. Розширення Chrome – знайдіть потенційних клієнтів скрізь. Отримуйте цільову контактну інформацію та інформацію про компанію безпосередньо на LinkedIn, веб-сайт компанії та CRM (Salesforce або HubSpot. 4. Збагачення – збагачуйте свої дані. Автоматично збагачуйте свої записи понад 50 фірмовими полями в базі даних AroundDeal, включаючи ділову електронну пошту, телефон, посаду, назву компанії тощо. 5. Відвідувачі. Перетворіть відвідувачів веб-сайту на кваліфікованих потенційних клієнтів Дізнайтеся, які компанії відвідують ваш веб-сайт, і залучайте їх належним чином у потрібний час.
LeadIQ
leadiq.com
Платформа LeadIQ створена для того, щоб допомогти вам розумніше шукати потенційних клієнтів і швидше будувати конвеєр. Знаходьте дані про потенційних клієнтів, відстежуйте тригери продажів і персоналізуйте холодне охоплення в одному місці. Пошук продажів ніколи не був таким складним. Щодня ваші потенційні клієнти бомбардуються продавцями неконкретними, неспеціалізованими, загальними повідомленнями. Справа не в тому, що відділи продажів забули, як продавати... але це був єдиний спосіб масштабувати та рости як компанія. У LeadIQ ми віримо, що ви можете розумніше шукати потенційних клієнтів і швидше будувати конвеєр, охоплюючи потрібних людей за допомогою індивідуальних особистих повідомлень у масштабі. Наша платформа пошуку потенційних клієнтів дозволяє вам знаходити дані потенційних клієнтів, відстежувати тригери продажів і персоналізувати холодне охоплення – все в одному місці. Використовуючи нашу запатентовану технологію штучного інтелекту, ми усуваємо неприємні, ручні та відверто складні частини пошуку потенційних клієнтів, щоб ви могли зосередитися на тому, щоб знову зробити пошук потенційних клієнтів особистим. Отримуйте більше відповідей, замовляйте більше зустрічей і створюйте більше конвеєрів за допомогою персоналізації в масштабі. Уявіть собі перспективи.
Kaspr
kaspr.io
Kaspr автоматично отримує контактні дані в LinkedIn. Просто зареєструйтеся безкоштовно та почніть використовувати наше розширення Chrome, щоб отримати миттєвий доступ до контактної інформації потенційних клієнтів. Керуйте своїми потенційними клієнтами на інформаційній панелі, збагачуючи дані, створюючи інформаційні кампанії LinkedIn та інтегруючи з усіма улюбленими програмами для продажу. Понад 40 000 користувачів у різних галузях прийняли розширення Kaspr для Google Chrome, щоб отримувати кваліфіковані, точні дані B2B, які відповідають GDPR і CCPA. Не витрачайте час на пошук потенційних клієнтів, замість цього зосередьтеся на продажу. Тепер із необмеженим безкоштовним доступом до електронної пошти B2B. Реєстрація без кредитної картки.
Privyr
privyr.com
Privyr створено для професіоналів із продажу та маркетингу, які залучають потенційних клієнтів онлайн і потребують легкого доступу, зв’язку та конвертації потенційних клієнтів зі свого телефону чи ноутбука. Нам довіряють у сотнях професій практично в кожній галузі. Наша мобільна CRM підключається безпосередньо до таких популярних джерел, як Facebook, TikTok, Google і WordPress, і бездоганно працює з WhatsApp, SMS, iMessage, електронною поштою та телефонними дзвінками.
LeadSquared
leadsquared.com
Повне програмне забезпечення автоматизації маркетингу та CRM для бізнесу. Організуйте захоплення потенційних клієнтів, керування ними, управління продажами та аналітику на одній платформі.
Gleam
gleam.io
Gleam — це маркетингова платформа для зростання, яка допомагає компаніям зосередитися на діях. Дія може бути якою завгодно: підписка на електронну пошту, лайк у Facebook, підписка на Twitter або хтось згадує вашу компанію за допомогою #хештегу.
about.me
about.me
Створіть свій безкоштовний односторінковий веб-сайт всього за кілька хвилин. Фрілансери та підприємці використовують about.me, щоб збільшити свою аудиторію та отримати більше клієнтів.
User.com
user.com
User.com — це комплексна платформа автоматизації маркетингу, спрямована на посилення взаємодії та покращення конверсії за допомогою єдиного джерела даних для ваших клієнтів. Охоплюйте клієнтів за допомогою широкого спектру каналів зв’язку: електронної пошти, чату, чат-бота, push-сповіщень, динамічного вмісту сторінки та багато іншого – все це доступно в одному місці. Вас цікавить автоматизація маркетингу? Скористайтеся нашою безкоштовною 14-денною пробною версією без попередньої оплати: http://bit.ly/2wrc3Ax Ми пропонуємо різноманітні інтеграції – легко підключайтеся до Google Tag Manager, Zapier, Segment, Google Analytics, Wordpress, Magento, PrestaShop, JavaScript, CSV, Gmail, Freshmail, Email Labs, а також багато іншого! Щоб отримати повний список, дивіться нашу сторінку інтеграції тут: http://bit.ly/38Dsxn2 Як інструмент для залучення клієнтів і залучення клієнтів у реальному часі як для малого, так і для великого бізнесу, User.com розроблено для максимізації коефіцієнтів конверсії та підвищення задоволеності користувачів. За допомогою інтуїтивно зрозумілих інструментів перетягування ви можете будувати процеси автоматизації маркетингу, маркетингові кампанії та створювати автоматизовані шляхи дій, які постійно залучатимуть ваших клієнтів. Використовуйте тригери, умови та дії, щоб доставляти персоналізовані повідомлення своїм користувачам у потрібний час. Ми розуміємо, наскільки важливо мати постійну взаємодію з вашими користувачами в режимі реального часу. Завдяки інтеграції нашого інструменту живого чату ви можете спілкуватися в режимі реального часу та по всьому світу. Усі розмови зберігаються та підключаються. У будь-який час шукайте останні повідомлення та надсилайте оновлення користувачам електронною поштою за допомогою простих з’єднань між ними.
Please Share
pleaseshare.co
Будь ласка, поділіться, рішення для захисту інтересів працівників, створене спеціально для Slack, — це найшвидший і найпростіший спосіб для працівників ділитися схваленими новинами та оголошеннями та взаємодіяти з ними! Компанії будь-якого розміру та галузі можуть використовувати зручність, всюдисущість і звичність Slack, щоб заохотити співробітників ділитися схваленими блогами, новинами, оголошеннями про вакансії та іншим вмістом у Twitter, LinkedIn і Facebook і/або взаємодіяти з ними. Доступний і ефективний, Please Share надає компаніям спосіб посилити маркетингові ініціативи щодо захисту інтересів співробітників, соціальні медіа та соціальні продажі, одночасно спрощуючи процес заохочення членів команди ділитися корпоративним контентом у соціальних і професійних мережах.
Clickback
clickback.com
Clickback — це програмне забезпечення для створення потенційних клієнтів електронною поштою B2B для прискореного зростання. Наше потужне рішення дозволяє маркетологам надсилати електронною поштою список куплених або холодних B2B-контактів, перетворюючи їх на теплих потенційних клієнтів. Існуючі служби автоматизації маркетингу та електронної пошти не дозволять вам це зробити.
IP GeoLocation
ipgeolocation.io
Безкоштовний API геолокації IP та точна база даних пошуку IP. Безкоштовний API IP надає інформацію про країну, місто, штат, провінцію, місцеву валюту, широту та довготу, інформацію про компанію, пошук провайдера, мову, поштовий індекс, телефонний код країни, інформацію про агент користувача, IP- Інформація про безпеку, часовий пояс, поточний час, час заходу та сходу сонця, час заходу та сходу місяця з будь-якої адреси IPv4 та IPv6 у форматі REST, JSON та XML через HTTPS.
Yotpo
yotpo.com
Маркетингова платформа утримання електронної комерції Yotpo допомагає брендам будь-якого розміру зміцнити свої стосунки зі споживачами. Завдяки уніфікованим керованим даними рішенням для лояльності, маркетингу через SMS та електронною поштою, оглядів, підписок тощо Yotpo допомагає брендам забезпечувати виграшні та згуртовані клієнтські враження, які сприяють зростанню електронної комерції. Yotpo є компанією Forbes Cloud 100 з офісами по всьому світу, включаючи Сполучені Штати, Канаду, Ізраїль, Великобританію, Болгарію та Австралію.
GrowthHero
growthhero.io
GrowthHero — це потужне програмне забезпечення для афілійованих, впливових і реферальних маркетингових програм, все в одному. Починаючи лише з 49 доларів за годину дня, GrowthHero масштабується разом з вами! Повністю гнучкі інструменти для вашого успіху: - Портал для партнерів із білим міткою, повністю налаштовувати код не потрібно - Діліться настроюваними URL-адресами відстеження та/або кодами знижок - Інтегруйте через Stripe, API, Zapier, Shopify App, BigCommerce App - Підходить для будь-якого типу бізнесу - Провідні на ринку з’єднання API/Zapier, ще більше налаштовуйте та автоматизуйте – відмінна вартість. Не переплачуйте за 3 окремі партнерські програмні платформи # Програмне забезпечення для партнерського маркетингу - наймайте партнерів. Дозвольте партнерам знаходити вас за допомогою Marketplace Listings, шукайте партнерів за допомогою Affiliate Hunt, а потім дозвольте своїм партнерам наймати для вас більше партнерів за допомогою MLM. - Винагорода за допомогою комісійних, фіксованих або ручних винагород - Відстеження реєстрацій, продажів і підписок - Діліться маркетинговими ресурсами з афілійованими особами, гарантуючи, що їхній вміст завжди відповідає бренду. - Проводьте кампанії - пропонуйте бонуси чи інші додаткові винагороди для досягнення цілей # Influencer Marketing Platform - Шукайте та зв'язуйтеся з впливовими людьми Instagram, Tik Tok і YouTube у своїх програмах - Створюйте кампанії, у яких впливові особи подають вміст на ваше затвердження - Платіть впливовим особам фіксованою оплатою за вміст АБО отримуйте комісію від продажів # Маркетингові інструменти за рекомендацією клієнтів – заохочуйте клієнтів рекомендувати вас своїм друзям. Заманіть їх пропозицією в модальному режимі після покупки та віджеті рекомендацій - Виховуйте своїх клієнтів у проповідниках за допомогою спеціальних електронних листів - окремо від впливових осіб і афілійованих осіб - Винагороджуйте клієнтів кредитом магазину, комісією чи іншими фіксованими винагородами - ви вирішуєте 14-денна безкоштовна пробна версія на всі плани!
LeadGenius
leadgenius.com
LeadGenius використовує машинне навчання та глобальну мережу дослідників, щоб допомогти групам продажів і маркетингу B2B масштабувати свої вихідні процеси. Компанії, що розвиваються найшвидше у світі, використовують LeadGenius для пошуку постійних клієнтів і зв’язку з ними. LeadGenius пропонує 3 основні послуги для відділів продажів і маркетингу B2B, які можна використовувати окремо або як одне наскрізне рішення: спеціальна генерація потенційних клієнтів, збагачення потенційних клієнтів і керована електронна пошта. За допомогою LeadGenius компанії можуть ідентифікувати нових клієнтів, оновлювати та покращувати існуючу базу даних потенційних клієнтів і виключати трудомісткі кроки з вихідної електронної пошти.
Leadspace
leadspace.com
Leadspace – це компанія Data Science, яка займається програмним забезпеченням як послугою (SaaS), яка надає платформу даних клієнтів B2B. Продукти компанії об’єднують численні джерела даних, перші та сторонні джерела з соціальних мереж, бази даних контактів і системи управління взаємовідносинами з клієнтами та платформи автоматизації маркетингу.
LeadBoxer
leadboxer.com
LeadBoxer — це платформа для формування та підрахунку потенційних клієнтів для малих і великих команд продажів B2B. LeadBoxer надає командам продажів будь-якого розміру цінну інформацію про те, що цікавить їхніх потенційних клієнтів, ще до того, як вони зв’яжуться. Програмне забезпечення автоматично створює профілі відвідувачів для відвідувачів веб-сайту, фіксує дані про їхню поведінку та взаємодію в Інтернеті, а потім призначає їм рейтинг потенційних клієнтів відповідно до параметрів, встановлених призначеним менеджером облікового запису. За допомогою LeadBoxer відділи продажів можуть відстежувати відвідувачів веб-сайту, перегляди сторінок і відео, завантаження документів, а також вимірювати джерела трафіку. Призначений продавець може встановити важливість різних властивостей потенційних клієнтів (галузь, кількість переглядів сторінок тощо), щоб вплинути на оцінку потенційних клієнтів, призначену LeadBoxer. Коли потенційний клієнт готовий до кваліфікації, LeadBoxer звітує та сповіщає відповідального продавця (або людей). Відповідний продавець може взаємодіяти зі своїм потенційним клієнтом безпосередньо через додаток LeadBoxer, де потенційних клієнтів можна переглянути, призначити або видалити в будь-який час. LeadBoxer інтегрується з CRM та іншими інструментами продажів через розширений API.
Marquiz.io
marquiz.io
Marquiz — це онлайн-платформа, розроблена, щоб допомогти компаніям будь-якого розміру створювати цікаві маркетингові тести та опитування, збирати відгуки та стимулювати продажі. Marquiz надає зручний конструктор тестів із можливістю перетягування, широкий спектр унікальних шаблонів тестів і безкоштовну статистику для кожного тесту. Ці функції спрощують створення, редагування й аналіз ваших індивідуальних тестів. Цінові плани Marquiz базуються на кількості щомісячних потенційних клієнтів, що означає, що вони створені відповідно до потреб вашого бізнесу, незалежно від того, керуєте ви невеликою командою чи великою організацією.
LoudCrowd
loudcrowd.com
LoudCrowd — це перша й найкраща пропозиція, яка ДОПОМАГАЄ БРЕНДАМ краще монетизувати своїх творців за допомогою вітрин Influencer Storefronts на УМОВАХ БРЕНДУ. LoudCrowd пропонує найкращі бренди в електронній комерції (Gymshark, boohoo тощо), рішення для авторської комерції, щоб фактично конкурувати з вибуховими сторонніми гравцями, такими як TikTok Shop, Amazon Influencer Storefronts тощо. Клієнти LoudCrowd не тільки повертають життєво важливий дохід від сторонніх гравців, але й бачать різко збільшені коефіцієнти конверсії між творцями та партнерами (CVR) і середню вартість замовлень (AOV), а також значно нижчі витрати на залучення клієнтів (CPA). LoudCrowd’s Influencer Storefronts працює, дозволяючи бренду надати будь-якому автору персоналізовану сторінку з білою міткою. Творці можуть створювати набори продуктів своїми руками, інтегрувати вміст із Instagram і TikTok і отримувати комісійні від продажів, які вони стимулюють. Персоналізовані цільові сторінки створюються автоматично, без будь-яких ресурсів розробки бренду. LoudCrowd's Influencer Storefronts представляє майбутнє для афілійованого маркетингу творців, яке працює на користь бренду.
Foundry
foundryco.com
Платформа маркетингу на основі облікових записів (ABM) Foundry організовує маркетингові кампанії та кампанії з продажу на кожному етапі шляху до покупки. На одній платформі Foundry ABM поєднує рекламу на основі облікових записів, веб-персоналізацію та функції активації продажів для організації кампаній у кількох каналах. Ці інструменти кампанії та аналітика працюють на власному механізмі купівлі на основі штучного інтелекту, який оцінює зацікавленість облікового запису під час шляху до покупки. Foundry ABM може організовувати кампанії ABM, щоб підвищити обізнаність, залученість і реалізувати цільові облікові записи. Щоб дізнатися більше, https://foundryco.com/our-solutions/software/. Примітка. Багато відгуків стосуються платформи Triblio, яка тепер називається Foundry ABM.
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