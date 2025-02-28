Програмне забезпечення для формування попиту - Найпопулярніші застосунки - Туреччина

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення для формування попиту — це потужний набір інструментів, призначений для підвищення інтересу й обізнаності про продукти чи послуги компанії серед потенційних клієнтів. Він працює шляхом виявлення, залучення та підтримки потенційних клієнтів протягом усього шляху покупця, зрештою спонукаючи їх до прийняття рішення про покупку. Ось вичерпний опис програмного забезпечення для формування попиту: Програмне забезпечення для формування попиту автоматизує та оптимізує процес залучення та перетворення потенційних клієнтів, використовуючи різні методи вхідного та вихідного маркетингу. Він використовує аналіз даних, автоматизацію маркетингу та стратегії багатоканальної комунікації для створення цільових кампаній, які відповідають потребам і вподобанням потенційних клієнтів. Загалом програмне забезпечення для створення попиту дає можливість компаніям ефективно залучати, залучати та конвертувати потенційних клієнтів, сприяючи зростанню доходів і довгостроковим відносинам із клієнтами. Він є життєво важливим компонентом сучасних маркетингових стратегій, допомагаючи організаціям залишатися конкурентоспроможними в сучасному цифровому середовищі.
Запит на новий застосунок
Hubspot
hubspot.com
HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів та програмного забезпечення CRM - плюс методологія, ресурси та підтримка - для того, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть з безкоштовних інструментів та оновлення під час зростання. За допомогою маркетингового центру всі ваші маркетингові інструменти та дані знаходяться на одній прості у використанні потужної платформи. Ви заощадите цінний час і отримаєте весь необхідний контекст, щоб забезпечити персоналізований досвід, який приваблює та перетворює потрібних клієнтів у масштабі. Крім того, маркетологи можуть зберігати дані в центрі всього, що вони роблять, оскільки маркетинговий центр побудований як частина платформи HubSpot CRM. Використовуючи повну платформу CRM, маркетологи можуть досягти неперевершеного узгодження з продажами для підтвердження рентабельності інвестицій та підтвердження інвестицій. Будь то стратегії, послуги чи програмне забезпечення - HubSpot дозволяє вам масштабувати свою компанію, а не складність. HubSpot має все, що потрібно, щоб краще рости.
Similarweb
similarweb.com
Продавайте розумніше завдяки 360° цифровій статистиці про електронну комерцію, потенційних видавців і рекламодавців. Завдяки унікальним даним трафіку та залученості Similarweb ви отримуєте повну видимість кожної частини цифрової стратегії та ефективності потенційного клієнта, що дає вам змогу знаходити нові можливості та створювати презентації, які виграють. - Знайдіть потенційних клієнтів, які відповідають вашому ідеальному профілю клієнта, в базі даних Similarweb із понад 100 мільйонів веб-сайтів - Покращуйте якість свого каналу та визначте пріоритетність охоплення, додаючи більше релевантних точок даних до потенційних клієнтів за допомогою Lead Enrichment - Стежте за своїми обліковими записами, щоб бути в курсі нових і вищих продажів. можливості зі сповіщеннями - Глибоке занурення в цифрову ефективність і стратегію ваших потенційних клієнтів, щоб краще зрозуміти, як ваше рішення може допомогти - Покращте реакцію клієнтів за допомогою статистичних даних унікальні для вашого клієнта, підкріплені надійними даними. Звертайтеся безпосередньо до тих, хто приймає рішення, за допомогою їхньої прямої контактної інформації
Tapfiliate
tapfiliate.com
Tapfiliate подбає про всі ваші афілійовані та реферальні маркетингові потреби. Синхронізуйте Tapfiliate із Shopify, WooCommerce та понад 30 іншими інтеграціями.
Square
squareup.com
Square, Inc. — американська компанія, що надає фінансові послуги, агрегатор торговельних послуг і мобільних платежів, розташована в Сан-Франциско, Каліфорнія. Компанія продає платіжні продукти програмного та апаратного забезпечення та розширила свою діяльність у сфері послуг для малого бізнесу. Компанію заснували в 2009 році Джек Дорсі та Джим Маккелві, а в 2010 році запустили свій перший додаток і сервіс. З листопада 2015 року вона торгується як публічна компанія на Нью-Йоркській фондовій біржі з тикером SQ.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — це хмарна уніфікована платформа обслуговування клієнтів на базі штучного інтелекту, яка забезпечує безперебійну взаємодію з клієнтами та агентами через 30+ цифрових, соціальних і голосових каналів, а також надає практичну та масштабовану статистику в реальному часі, усуваючи потребу в будь-якому іншому точковому рішенні. * Дозволяє клієнтам взаємодіяти з вашим брендом на бажаному каналі для стабільного досвіду бренду, що приносить задоволення клієнтам. * Надає агентам уніфіковане/360 перегляд клієнтів і рекомендує найбільш релевантні відповіді за допомогою потужності штучного інтелекту для підвищення продуктивності та досвіду агентів. * Надає значущу та дієву інформацію керівникам для стимулювання зростання та операційної досконалості * Допомагає керівникам розкрити можливості для зростання, трансформації та інновацій за допомогою статистичних даних контакт-центру в реальному часі, які масштабуються в межах підприємства.
Warmly
warmly.ai
Warmly — це перша автономна платформа оркестровки продажів, створена спеціально для команд малого та середнього бізнесу. Платформа керує метаданими з інструментів підтримки продажів, намірів B2B та інструментів збагачення для ідентифікації, відстеження та зв’язку з відвідувачами веб-сайту, які готові до конверсії. Автоматично агрегуючи дані та інтегруючи аналітичні дані з різних платформ, Warmly організовує найефективніший наступний крок для стимулювання кваліфікованих розмов для команди продажів. Тепло допомагає вашій команді з доходів швидше помітити потенційні можливості на ринку. Просувайте їх швидше. І досягайте своїх планових цілей квартал за кварталом. Їхня платформа AI Warm Leads Platform висвітлює ваш конвеєр, відстежуючи сигнали про намір купувати на вашому веб-сайті, вихідні послуги та CRM. Потім вони допомагають вам закрити цей конвеєр теплим, привабливим способом. Крім того, їхній набір безкоштовних інструментів продажу допоможе вашій команді краще спілкуватися з потенційними клієнтами у вашому календарі та на Zoom за допомогою відзначеного нагородами додатка Essential Zoom.
Rewardful
rewardful.com
Перетворіть своїх найбільших шанувальників на найкращих маркетологів. Rewardful — це простий спосіб для SaaS-компаній налаштувати афілійовані та реферальні програми за допомогою Stripe & Paddle. Просто підключіть свій обліковий запис і дозвольте нам відстежувати рефералів, знижки та комісії для вас!
Signals
getsignals.ai
Signals – це платформа для створення потенційних клієнтів і штучного інтелекту, яка допомагає вам знати, хто на вашому веб-сайті, і використовувати їхню поведінку для взаємодії з відвідувачами, які готові купувати. Ми вже допомогли компаніям знайти тисячі нових кваліфікованих контактів, відвідувачам не потрібно було заповнювати форму.
Success.ai
success.ai
Success.ai — це універсальна платформа холодної електронної пошти, розроблена, щоб допомогти підприємствам досягти гіперзростання. З фокусом на розблокуванні необмеженої кількості потенційних клієнтів, електронних листів, розминки та розширених можливостей написання штучного інтелекту, цей інструмент має на меті посилити зусилля з поширення інформації. Платформа надає доступ до великої бази даних із понад 700 мільйонів перевірених потенційних клієнтів B2B, що дозволяє користувачам легко знаходити своїх ідеальних клієнтів і взаємодіяти з ними. Це доповнюється вдосконаленими фільтрами та ключовими словами, які дозволяють цільове залучення клієнтів за галуззю, розміром компанії, місцезнаходженням і доходом. Success.ai також пропонує необмежену кількість облікових записів для надсилання електронної пошти, що дозволяє користувачам надсилати тисячі електронних листів щодня без шкоди для їхньої репутації. Функція розігріву інструмента допомагає забезпечити максимальну ефективність доставки електронної пошти та запобігає потраплянню спаму в електронні листи, забезпечуючи спокій і гарантовану доставку вхідних повідомлень. Функція написання на основі штучного інтелекту дозволяє користувачам без зусиль створювати індивідуальні електронні листи, використовуючи штучний інтелект для підтримки автентичності бренду та впливу на дані. Персоналізація штучного інтелекту ще більше покращує залучення та рівень відповіді, дозволяючи користувачам використовувати більше можливостей. Додаткові функції включають InboxHub, який оптимізує відповіді потенційних клієнтів і закриття угод, а також потужну аналітику кампаній для досягнення максимальних результатів. Інструмент також пропонує чергування вхідних повідомлень для органічного розподілу надсилання електронної пошти між кількома обліковими записами, а також перевірку електронної пошти та масове тестування домену для забезпечення доставки. Загалом Success.ai — це комплексне рішення, яке має на меті допомогти компаніям прискорити свій розвиток і досягти максимального ефекту та успіху в своїх кампаніях холодної електронної пошти.
BrandChamp
brandchamp.io
Перетворіть своїх клієнтів на чемпіонів бренду за допомогою BrandChamp. BrandChamp оптимізує активацію та керування програмами захисту брендів, як ніколи раніше. Приєднуйтесь до брендів, що розвиваються найшвидше, у збільшенні продажів за рекомендаціями та стимулюванні створеного користувачами контенту за допомогою успішних ініціатив із пропаганди. Наша універсальна платформа бездоганно інтегрується з найкращими рішеннями електронної комерції, платформами соціальних медіа та торговими майданчиками.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing об’єднує всі інструменти та канали, які ви використовуєте у своєму бізнесі, щоб залучати клієнтів на кожному етапі життєвого циклу клієнта. Використовуйте дані маркетингу електронною поштою, соціальних медіа, цифрової реклами та свого веб-сайту, щоб адаптувати персоналізовані точки взаємодії з вашими контактами, щоб ваш маркетинг був ефективним, привабливим і таким, що запам’ятовувався, не витрачаючи ваш час. Ми використовуємо автоматизацію для вас, щоб ви могли зосередитися на особистих моментах, які відрізняють ваш бізнес, і гарантувати, що ви не пропустите жодного кроку з жодним із своїх клієнтів. Які речі ви можете робити з ActiveCampaign? -Автоматизуйте персоналізований досвід для всіх ваших точок взаємодії з клієнтами -Відстежуйте вподобання покупців, поведінку та багато користувацьких атрибутів протягом усього життєвого циклу клієнта для глибшої сегментації та ефективнішого охоплення -Налаштуйте надсилання на основі майже будь-якого параметра, щоб ваші повідомлення завжди були націленими на потрібну адресу. аудиторія - Використовуйте дані з усього життєвого циклу клієнта, щоб вибрати найкращий вміст, час надсилання та канал доставки для кожного клієнта - Створюйте повністю індивідуальні кампанії з мінімальними зусиллями, а потім покращуйте свою стратегію надсилання у режимі реального часу на основі поведінки клієнтів - Відтворюйте особистий досвід 1-1 для кожного клієнта, незалежно від того, наскільки великим стає ваш бізнес
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. – це онлайн-маркетингова компанія зі штаб-квартирою в Волтемі, штат Массачусетс, з додатковими офісами в Лавленді, штат Колорадо; і Нью-Йорк, Нью-Йорк. Constant Contact надає електронну пошту, соціальні медіа та інструменти маркетингу подій, щоб допомогти малим підприємствам розширити свою клієнтську базу.
Luna.ai
luna.ai
Стара методика продажів зламана. Сучасні потенційні клієнти не терплять цих універсальних спам-повідомлень. А постачальники послуг електронної пошти посилили свою політику щодо масової холодної розсилки. Це нова ера, і старі способи просто більше не допомагають. І якщо ви думаєте, що просто розширення вашої команди продажів – це чарівна куля, подумайте ще раз. Незважаючи на всі свої зусилля, багато продавців не можуть зрозуміти й ефективно залучити потенційних клієнтів. Рентабельність інвестицій торгових представників стає все важче й важче виправдати. Звучить знайомо? Настав час змін. Увійдіть у Luna.ai, свій ракетний корабель у темряві продажів. Luna.ai — це не просто ще один інструмент продажу AI; це універсальна платформа потенційних клієнтів, яку ви шукаєте. Продажі на основі сигналів, масштабна персоналізація, можливість доставки електронною поштою – Luna.ai це охоплює. З Luna.ai ви не просто продаєте; ви продаєте розумніше та ефективніше. Уявіть собі систему, яка знає вашого потенційного клієнта зсередини та зовні, побудовану на величезній кількості даних і розуміння, щоб забезпечити точне охоплення кожного клієнта. Вільно володіє вражаючими 152 мовами. А найкраща частина? Масштабований, з необмеженою кількістю облікових записів електронної пошти, і все це в одну десяту вартості традиційних методів. За своєю суттю Luna.ai надає вам можливість досягти успіху в тому, що вам найбільше подобається: спілкуватися з клієнтами та укладати ці угоди. Йдеться про те, щоб усунути припущення та переконатися, що кожне повідомлення, яке ви надсилаєте, буде особистим і актуальним. Налаштуйте свою першу книгу ігор сьогодні. Завдяки попереднім налаштуванням Luna.ai ви почнете працювати за лічені хвилини. До зустрічі на Місяці!
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. -американська хмарна програмна компанія зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає послугу управління відносинами (CRM), а також продає додатковий набір додатків для підприємств, орієнтованих на обслуговування клієнтів, автоматизацію маркетингу, аналітику та розробку додатків. У 2020 році журнал Fortune посіла Salesforce під номером шість у своєму списку 100 найкращих компаній, на які можна працювати ", на основі опитування працівників.
GrowthHero
growthhero.io
GrowthHero — це потужне програмне забезпечення для афілійованих, впливових і реферальних маркетингових програм, все в одному. Починаючи лише з 49 доларів за годину дня, GrowthHero масштабується разом з вами! Повністю гнучкі інструменти для вашого успіху: - Портал для партнерів із білим міткою, повністю налаштовувати код не потрібно - Діліться настроюваними URL-адресами відстеження та/або кодами знижок - Інтегруйте через Stripe, API, Zapier, Shopify App, BigCommerce App - Підходить для будь-якого типу бізнесу - Провідні на ринку з’єднання API/Zapier, ще більше налаштовуйте та автоматизуйте – відмінна вартість. Не переплачуйте за 3 окремі партнерські програмні платформи # Програмне забезпечення для партнерського маркетингу - наймайте партнерів. Дозвольте партнерам знаходити вас за допомогою Marketplace Listings, шукайте партнерів за допомогою Affiliate Hunt, а потім дозвольте своїм партнерам наймати для вас більше партнерів за допомогою MLM. - Винагорода за допомогою комісійних, фіксованих або ручних винагород - Відстеження реєстрацій, продажів і підписок - Діліться маркетинговими ресурсами з афілійованими особами, гарантуючи, що їхній вміст завжди відповідає бренду. - Проводьте кампанії - пропонуйте бонуси чи інші додаткові винагороди для досягнення цілей # Influencer Marketing Platform - Шукайте та зв'язуйтеся з впливовими людьми Instagram, Tik Tok і YouTube у своїх програмах - Створюйте кампанії, у яких впливові особи подають вміст на ваше затвердження - Платіть впливовим особам фіксованою оплатою за вміст АБО отримуйте комісію від продажів # Маркетингові інструменти за рекомендацією клієнтів – заохочуйте клієнтів рекомендувати вас своїм друзям. Заманіть їх пропозицією в модальному режимі після покупки та віджеті рекомендацій - Виховуйте своїх клієнтів у проповідниках за допомогою спеціальних електронних листів - окремо від впливових осіб і афілійованих осіб - Винагороджуйте клієнтів кредитом магазину, комісією чи іншими фіксованими винагородами - ви вирішуєте 14-денна безкоштовна пробна версія на всі плани!
Retainly
retainly.app
Retainly створено для того, щоб більше клієнтів поверталися до вас знову і знову. Його легко освоїти та працювати з ним, а це означає, що ви можете без проблем проводити ефективні кампанії. Завдяки Retainly ви можете підтримувати зацікавленість клієнтів і будувати міцніші й довготривалі стосунки.
InboxPro
inboxpro.io
InboxPro допоможе вам перетворити потенційних клієнтів на клієнтів і закрити більше зустрічей. Опануйте електронною поштою за допомогою ШІ. Автоматизуйте послідовності, персоналізуйте за допомогою тегів злиття та покращуйте залучення клієнтів. Почніть вигравати більше угод зараз.
Hunter.io
hunter.io
Hunter-це хмарне рішення, яке допомагає підприємствам знаходити та перевіряти професійні адреси електронної пошти з доменів, компаній або конкретного професіонала в Інтернеті та багато іншого. Безкоштовна платформа холодної електронної пошти також включена для надсилання електронних кампаній безпосередньо від Hunter. Хантер робить надзвичайно легко для продажів, рекрутерів та маркетологів звертатися до інших професіоналів з простими, але потужними інструментами. Мисливець повзає в Інтернеті та індексує загальнодоступні професійні адреси електронної пошти. Дані легко доступні через простий інтерфейс користувача, щоб знайти потрібну людину в компанії або знайти, як зв’язатися з уже ідентифікованими професіоналами.
Clodura.AI
clodura.ai
Clodura — це платформа пошуку продажів на базі штучного інтелекту для онлайн-генерації потенційних клієнтів B2B, ефективної інформації про продажі та автоматизованих послідовностей продажів.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ: ZI) — це платформа для виходу на ринок, яка допомагає компаніям знаходити, залучати та розвивати своїх клієнтів. ZoomInfo надає точні дані в режимі реального часу, статистику та технології більш ніж 35 000 компаній у всьому світі. Підприємства використовують його дані та платформу для підвищення ефективності, узгодження відділів продажів і маркетингу та консолідації наборів технологій. Це визнаний лідер у сфері конфіденційності даних, який відповідає найкращим у галузі вимогам GDPR і CCPA та має численні сертифікати безпеки та конфіденційності даних. Спеціалізації: платформа GTM, стратегія GTM, аналітика продажів, розвідка розмов, маркетингова розвідка, залучення до продажів, контактні дані, дані про наміри, формування потенційних клієнтів, покращене пошук потенційних клієнтів, бізнес-інформація, ділові контакти, маркетинг на основі облікових записів (ABM), точність даних, база даних гігієни та організації даних.
Immagnify
immagnify.com
Immagnify — це інструмент аналітики продажів, який дозволяє створювати списки потенційних клієнтів на основі розширених можливостей пошуку, як-от використовуваних технологій і звичайних практик, а також багатьох інших фільтрів, як-от місцезнаходження, розмір компанії, галузь тощо. Після створення списків ви зможете отримати доступ контактну інформацію (робочу електронну пошту та мобільний телефон) ключових осіб, які приймають рішення в цих компаніях, у масштабі та без проблем.
Floww.ai
floww.ai
Floww.ai — це пакет програмного забезпечення на базі GenAI, що забезпечує швидкі продажі для компаній B2C і B2B2C. Інтегрована платформа продажів Floww.ai пропонує Sales Execution CRM, NoCode Instant Analytics, Marketing & Workflow Automations, інтегровані з сучасним комунікаційним стеком. Удосконалені інструменти Generative AI від Floww.ai, Sales Co-Pliot і Analytics Co-Pliot, забезпечують ефективні та високоякісні підходи до продажів із миттєвою аналітикою та глибоким аналізом. Більшість CRM створено в основному для випадків використання B2B і не в змозі ефективно пристосуватися до бізнесу B2C і B2B2C. Висока швидкість і обсяг сучасних продажів B2C вимагає інтегрованої платформи продажів, яка забезпечує гнучке управління продажами для швидкої адаптації до динамічного ринкового середовища.
Factors.AI
factors.ai
Factors.AI допомагає маркетологам B2B SaaS підвищити рентабельність маркетингових інвестицій, заощадити час і зусилля на рутинному аналізі та надати критичну інформацію про маркетингову діяльність, яка впливає на конвеєр/дохід. По-перше, Factors об’єднує всі дані – дані про відвідувачів веб-сайту, CRM, рекламну платформу, Clearbit і дані Search Console із інтеграцією без коду. Після ідентифікації анонімних відвідувачів веб-сайту за допомогою CRM-контактів/потенційних клієнтів Factors надає уніфіковане уявлення про всі ваші маркетингові показники, мультитач-атрибуцію з аналізом рентабельності інвестицій, маркетингу та аналізу воронки продажів, а також автоматизовану статистику, створену спеціально для маркетологів B2B.
Reply.io
reply.io
Reply — це платформа для залучення продажів, яка допомагає вам автоматизувати та масштабувати багатоканальне охоплення, щоб ви могли залучати більше потенційних клієнтів, залучати нових клієнтів і швидше збільшувати дохід.
Octane11
octane11.com
Octane11 — це орієнтована на B2B платформа аналітики даних і співпраці, яка поєднує платні, власні та зароблені дані про маркетинг, продажі та використання продуктів для досягнення реальних бізнес-результатів. Ми допомагаємо B2B-підприємствам із доходом понад 100 мільйонів доларів США інтегрувати, збагачувати та аналізувати дані команд, а також порівнювати ефективність із галузевими контрольними показниками. Клієнти використовують готові візуалізації Octane11 або передають розширені дані в інструмент BI, CDP, CRM або іншу кінцеву точку на свій вибір. Octane11 справді є тією відсутньою ланкою в стеку даних B2B, яка перетворює відокремлені дані в практичну інформацію та покращує продуктивність за частку часу та витрат.
SalesMind AI
sales-mind.ai
Оптимізуйте свій охоплення та укладайте більше угод за допомогою нашого передового інструменту ШІ, розробленого для пошуку потенційних клієнтів LinkedIn.
NetHunt
nethunt.com
Nethunt - це інструмент автоматизації продажів, який буквально живе всередині вашого Gmail та інших додатків Google Workspace. Це допомагає командам продажів керувати потенційними клієнтами, виховати відносини з клієнтами, контролювати прогрес у продажах та закривати більше угод. Більше про nethunt crm 🙂 Організуйте свою клієнтську базу Використовуйте основні функції CRM в Nethunt, щоб організувати свою клієнтську базу найбільш ефективно. ✓ Попрощайтеся з стомлюючим введенням даних назавжди. ✓ Використовуйте функцію дублікату Nethunt, щоб постійно підтримувати ваші дані в будь -який час. ✓ Необхідні поля мають годинники над вашими даними, щоб переконатися, що у вас є те, що вам потрібно. ✓ Ваша клієнтська база надійно зберігається в одному місці, захищена від витоків або розкішних очей шляхом правильного управління доступом. 📞 Захоплення нових ведучих через кілька каналів Nethunt CRM інтегрується з декількома інструментами, що дозволяє отримувати нові потенційні клієнти з різних джерел та зберігати зв'язок у записах CRM. ✓ Створіть нові потенційні клієнти з вхідних та вихідних дзвінків ✓ перетворити чати на веб -сайті на нові потенційні клієнти ✓ Отримайте нові результати з платформ соціальних медіа ✓ Додайте нові потенційні клієнти до CRM від Messengers ✓ Захоплення клієнтів із користувацьких веб -форм 📋 Бази сегментів та клієнтів Розбийте свою клієнтську базу на цільові сегменти, щоб надсилати персоналізовані смоли, використовуючи різні макроси - назву роботи, потребу, розмір компанії та інше. ✓ Використовуйте спеціальні фільтри та перегляди для сегментації своїх контактів. ✓ Збережіть для себе необмежену кількість сегментів або поділіться ними з командою. ✓ Нехай ці сегменти автоматично оновлюються, коли нові користувачі відповідають певним параметрам. 💲 Побудувати трубопровід продажів Перетворіть контакти на проводки і відштовхніть їх до прекрасного, функціонального трубопроводу. ✓ Додайте нові угоди, їх вартість, ймовірність закриття та очікувану дату закриття. ✓ Відстежувати угоди про прогрес на етапах трубопроводу. ✓ Знайте, що дохід застряг на кожному етапі трубопроводу ✓ Spot заблокували потенційні клієнти та як підштовхнути їх до покупки. ✓ Створіть один або кілька спеціальних трубопроводів для своїх продуктів та послуг. ✓ Побудуйте прогнози, яким ви можете довіряти. ⭕ Керуйте завданнями Організуйте свій робочий день та керуйте навантаженням своєї команди. Все в межах Gmail. ✓ Керуйте завданнями та співпрацюйте зі своєю командою всередині Gmail. ✓ Призначте завдання автоматично за певними критеріями або алгоритмом круглого рибіну. ✓ Посилання завдань на електронні листи та записи CRM. ✓ Отримайте щоденні завдання дайджест, щоб спланувати свій день. 🤖 Автоматизуйте процеси продажу в Gmail Nethunt CRM дозволяє користувачам автоматизувати весь процес продажу - від захоплення свинцю до стадії трубопроводу угод до сповіщень. ✓ Захоплюйте ведучі з різних джерел і додайте їх у свій CRM. ✓ Призначте менеджерів на ведучі та налаштуйте персоналізовані автозаводи. ✓ Пріоритетні потенційні клієнти автоматично залежно від їх поведінки ✓ Встановіть послідовності для виховання ведучих. ✓ Автоматично посилайте розмови електронною поштою, чати, дзвінки до профілів CRM. ✓ Попросіть алгоритм перемістити ведучий до наступного етапу трубопроводу на основі відповіді свинцю. ✓ Створіть автоматичні завдання для команди. ✓ Встановіть сповіщення для команди, коли в трубопроводі відбуваються важливі зміни. ✓ Автоматизуйте введення даних. ✉ Автоматизація електронної пошти ✓ Створіть особисті та спільні шаблони електронної пошти в Gmail. ✓ Напишіть повторювані електронні листи легко та швидко. ✓ Персоналізуйте шаблони електронної пошти з спеціальними полями. ✓ Використовуйте шаблони електронної пошти у щоденному листуванні електронної пошти, електронних кампаній або автоматизованих послідовностях електронної пошти. 📩 Відстеження електронної пошти Відстежуйте електронну пошту відкривається та натискає на Gmail. ✓ Знайте, чи, коли і як часто приймач переглядає ваші електронні листи в режимі реального часу. ✓ Знайте, коли люди відкривають ваші електронні листи, щоб надати інформацію для вашої команди. ✓ Пріоритетність потенційних клієнтів, виходячи з того, скільки разів вони відкривають електронні листи або натискають на посилання. ✓ Використовуйте відстеження електронної пошти для звичайних електронних листів, електронних кампаній та автоматизованих послідовностей електронної пошти. 🔁 Електронні кампанії Надіслати електронні кампанії та подальші кампанії в Gmail. ✓ Надіслати електронні кампанії на спеціальні сегменти або всю вашу клієнтську базу. ✓ Встановити подальші електронні листи на попередні електронні кампанії. ✓ Монітор статистики кампаній: Відкриває, кліки, скасування, відскоки та відповіді. ✓ Надіслати електронні кампанії через Gmail, Nethunt SMTP або власний сервер SMTP. 📊 Звітність про продаж Відстежуйте ключові ділові показники та ефективність роботи команди з повідомленнями в Nethunt CRM. ✓ Відстежуйте ефективність усієї команди та кожного менеджера окремо - кількість відправлених електронних листів, зроблених презентацій, здійснених дзвінків тощо. ✓ Проаналізуйте зростання бізнесу порівняно з попередніми періодами - кількість закритих угод, а також отриманий дохід. ✓ Проаналізуйте дохід, розбиваючи його менеджером, певним продуктом, країною тощо. ✓ Відстежуйте свою квоту. ✓ Проаналізуйте причини втрати угод. ✓ Побудуйте прогноз продажів, яким ви можете довіряти.
Jebbit
jebbit.com
Платформа Jebbit Enterprise Experience Platform дозволяє брендам створювати прекрасні інтерактивні програми, які охоплюють дані нульової сторони в масштабі по кожному каналу. Від рекомендацій щодо продукту та особистих тестів до дрібниць, доступних для покупок букбуків, кращих опитувань, опитувань, форм тощо – досвід Jebbit сприяє більшій зацікавленості, оскільки він перевищує очікування споживачів і пропонує справжню цінність в обмін на релевантну інформацію про їхні вподобання, інтереси, спосіб життя та наміри. Ці декларовані споживачами дані без сторонніх розробників є найвищою конкурентною перевагою для брендів і забезпечують відчутну рентабельність інвестицій на кожному етапі життєвого циклу клієнта. Клієнти Jebbit, зокрема: L'Oréal, PepsiCo, Haleon, NFL, Shiseido Group, Live Nation, ASICS, NBA, JCPenney, Free People, Monster Worldwide тощо, використовують програмну платформу Jebbit для створення кращого споживчого досвіду, який рухає галузь - провідне залучення, збір великого обсягу даних нульової сторони, залучення збагачених потенційних клієнтів, стимулювання онлайн-конверсій і підвищення лояльності та LTV.
Keap
keap.com
Keap — це комплексна платформа CRM і автоматизації продажів і маркетингу, призначена для розвитку вашого бізнесу. За допомогою Keap ви легко охопите, упорядкуєте, відстежите та підтримаєте всіх потенційних клієнтів, щоб збільшити продажі та дохід. Щоб забезпечити ваш успіх, Keap також пропонує коучинг експертів, поглиблене навчання, видатну підтримку та віддану спільноту підприємців.
Opensend
opensend.com
Отримайте електронну пошту ваших анонімних відвідувачів. Швидко зростаючі онлайн-бізнеси використовують Opensend для збільшення контактів електронної пошти, автоматизації повторного націлювання електронної пошти та покращення перетворення електронних листів.
Apollo.io
apollo.io
Apollo — це платформа взаємодії з даними, яка вбудовує інтелектуальні дані у ваші робочі процеси, щоб допомогти вам виконувати, аналізувати та покращувати свою стратегію зростання.
Clay
clay.com
Clay — це інструмент штучного інтелекту, який дозволяє користувачам масштабувати свої творчі вихідні ідеї, поєднуючи потужність понад 50 постачальників даних, сканування в реальному часі та штучний інтелект. За допомогою Clay користувачі можуть надсилати персоналізовані кампанії, адаптовані до окремих одержувачів, збільшуючи шанси забронювати більше зустрічей. Clay пропонує низку функцій і функцій для підтримки ефективних вихідних кампаній. Користувачі можуть отримати доступ до великої мережі постачальників даних, щоб збирати відповідну інформацію про потенційних клієнтів, таку як списки вакансій, деталі технічного набору та останні новини. Clay також дозволяє користувачам визначати конкретні характеристики компаній, наприклад політику дистанційного керування або відповідність вимогам SOC II, і здійснювати пошук за ключовими словами на їхніх веб-сайтах. Інструмент надає доступ до великої бази даних контактів, що дозволяє користувачам знаходити електронні адреси та номери телефонів різні джерела, включаючи профілі LinkedIn, профілі Twitter і місцеві бізнес-довідники. Clay інтегрується з популярними платформами CRM, дозволяючи користувачам розширити свої можливості CRM за допомогою автоматизованого пошуку клієнтів. Користувачі також можуть використовувати можливості ШІ в Clay для створення персоналізованих електронних листів, написання повідомлень і автоматизації досліджень компанії. Інструмент пропонує функції для збагачення потенційних клієнтів, пошуку змін на роботі та підрахунку потенційних клієнтів на основі ключових слів та інших критеріїв. Clay довіряють понад 50 000 провідних команд, і він пропонує користувачам 14-денну професійну пробну версію, щоб на власні очі відчути його можливості. Завдяки своїй універсальності та набору функціональних можливостей Clay дає користувачам змогу оптимізувати свої вихідні кампанії та спростити процеси залучення потенційних клієнтів.
Podium
podium.com
Podium — це універсальна платформа для перетворення потенційних клієнтів і комунікацій на основі штучного інтелекту, готова до інтеграції з інструментами, які ви вже використовуєте. Понад 100 000 компаній використовують Podium, щоб виділитися серед конкурентів. * Podium — це комунікаційний інструмент, який допомагає компаніям здійснювати конверсії веб-сайтів і взаємодіяти з клієнтами. * Рецензенти часто відзначають зручність доступу до програми з будь-якого пристрою, простоту використання та позитивний вплив на спілкування з клієнтами та конверсії веб-сайту. * Користувачі згадували про проблеми з часом відповіді служби підтримки клієнтів, труднощі з певними функціями та незадоволення цінами та умовами контракту.
HiHello
hihello.com
HiHello — це найкраще рішення для цифрових візиток для корпоративних компаній. За допомогою HiHello компанії можуть замінити паперові візитні картки професійними цифровими візитними картками, які справлять враження на клієнтів, партнерів і потенційних клієнтів. Цифрові візитні картки HiHello можуть містити ім’я, назву, компанію, логотип компанії, зображення чи навіть відео та займенники. Картки також містять таку інформацію, як номери телефонів, адреси, веб-сайти, профілі в соціальних мережах, відео YouTube, нотатки тощо. Бізнес-пропозиції HiHello дозволяють компаніям налаштовувати картки відповідно до корпоративного бренду та мати повний адміністративний контроль над цифровими візитними картками своїх співробітників. Адміністратор компанії може будь-коли редагувати або змінювати картки. Наш спрощений процес адаптації дозволяє компаніям будь-якого розміру легко розгорнути цифрову візитну картку для всієї команди.
ConvertFlow
convertflow.com
ConvertFlow — це комплексний конструктор послідовності для електронної комерції. Створюйте, тестуйте та персоналізуйте спливаючі вікна, форми, тести, рекомендації продуктів, цільові сторінки тощо – без кодування чи розробників. ПЕРЕД ПЕРЕВЕРШЕННЯМ: Ваша послідовність конверсій – це хаотичний безлад програм, плагінів, сценаріїв і заповнювачів. Це не персоналізовано. Звітність заплутана. Внесення змін займає тижні в очікуванні розробників. Зростаючий дохід означає платити за збільшення трафіку. ПІСЛЯ КОНВЕРТУВАННЯ: усі конверсійні кампанії вашого магазину організовано на одній інформаційній панелі. Звітність зрозуміла. Проводити експерименти з воронкою легко. Внесення змін за допомогою конструктора воронки займає кілька хвилин. Ви збільшуєте рентабельність інвестицій у рекламу та максимізуєте дохід від відвідувача веб-сайту. Запустіть послідовності розширень списків: • Швидше розширюйте свій список електронної пошти та SMS, націлюючи персоналізовані пропозиції на нових і постійних покупців • Вибирайте із 100+ шаблонів підписки на списки • Запускайте спливаючі вікна, закріплені панелі, вставки та цільові сторінки • Персоналізуйте за інтересами до продукту, кошиком для покупок і багато іншого • Синхронізується з Klaviyo, Attentive, MailChimp тощо. Запустіть вікторини продукту: • Продукт вікторини виявляють уподобання покупців, сегментують покупців у потрібну аудиторію та дають персоналізовані рекомендації щодо продуктів • Шаблони тестів для широкого спектру галузей • Відображення у вигляді спливаючих вікон, сторінок і форматів для вбудовування • Умовні рекомендації щодо продуктів за допомогою відповідей і балів • Синхронізація відповідей із Klaviyo, Attentive , MailChimp тощо. Запустіть послідовності додаткових продажів у кошику: • Зростайте AOV за допомогою 1 кліка додаткові продажі та перехресні продажі в кошику • Активації на основі продукту, щойно доданого до кошика • Відображення перехресних продажів у вигляді спливаючих вікон, на сторінках і за допомогою вставок • Покупці можуть додавати всі продукти в кошик одним клацанням миші • Націлюйте перехресні продажі на сегменти передплатників, які повернулися Запуск послідовності виходу з кошика: • Запобігає виходу з кошика до того, як це станеться, надсилаючи пропозиції покупцям, які вийшли з покупки • Активує на комп’ютері коли миша пересувається для виходу або на мобільному пристрої, коли натискається кнопка «Назад» • Ініціює послідовність електронної пошти та SMS-повідомлень перед залишенням кошика. Створюйте послідовності цільових сторінок: • Створюйте та A/B тестуйте цільові сторінки, які відповідають вашим рекламним кампаніям, не чекаючи розробників • Виберіть із десятки шаблонів цільових сторінок • Створюйте багатоетапні персоналізовані воронки продажів • Розміщуйте сторінки у своєму власному домені, синхронізуйте зі сторінками Shopify або вставляйте будь-де
RocketReach
rocketreach.co
Понад 18 мільйонів компаній у всьому світі довіряють RocketReach, зокрема Apple, Disney, Google, Amazon, Facebook і 95% S&P 500. За допомогою RocketReach ви можете створювати списки контактів і компаній за допомогою найбільшої та найточнішої бази даних у світі. електронні листи та прямі номери. Вирішуйте широкий спектр бізнес-потреб, починаючи від націлювання реклами, контактної інформації, сегментації бази даних і найму персоналу. Спробуйте безкоштовно сьогодні.
Grata
grata.com
Grata — це провідне рішення для розвитку бізнесу у сфері M&A. Grata об’єднує робочий процес укладання угод у єдине рішення, яке допомагає вам знаходити, досліджувати та співпрацювати з компаніями середнього ринку. Завдяки AUM на суму понад 400 мільярдів доларів США Grata забезпечує конкурентну перевагу, необхідну для пошуку та укладання більшої кількості угод на середньому ринку. Приєднуйтеся до провідних світових компаній M&A, консультантів з питань менеджменту та корпорацій, які революціонізують свої стратегії розвитку бізнесу разом із Grata.
Diffbot
diffbot.com
Diffbot надає набір продуктів, створених для перетворення неструктурованих даних з Інтернету на структуровані контекстні бази даних. Продукти Diffbot побудовані на основі передового машинного зору та програмного забезпечення для обробки природної мови, яке здатне читати мільярди документів щодня. Diffbot Knowledge Graph Продукт Diffbot Knowledge Graph — це найбільша в світі контекстна база даних, яка складається з понад 10 мільярдів об’єктів, включаючи організації, продукти, статті, події тощо. Інноваційні технології NLP і аналізу фактів Knowledge Graph об’єднують сутності в контекстні бази даних, що включають понад 1 трлн.
Sopro
sopro.io
Sopro допомагає підприємствам виявляти та залучати кваліфікованих потенційних клієнтів. Наші експерти націлюють, досліджують і залучають потенційних клієнтів від імені вашої команди продажів. Потенційні клієнти спілкуються 1-на-1 за допомогою персоналізованих розмовних знайомств, розроблених таким чином, щоб вони природно влилися у ваш канал продажів. Ми надійні, бюджетні та масштабовані. Ласкаво просимо в майбутнє продажів B2B.
Brave
getbrave.io
Brave — це система конверсії відвідувачів, яка надає кожному, хто має веб-сайт WordPress, понад 200 віджетів конверсії, які можна підключити та почати конвертувати відвідувачів. Ви також можете інтегрувати популярні EMS або CRM на свої веб-сайти, щоб збирати потенційних клієнтів і відстежувати конверсії в реальному часі за допомогою Advanced Analytics. Легко перетворюйте відвідувачів на клієнтів і замовників за допомогою 20 різних типів віджетів, як-от лід-магнітів, реєстрацій у соціальних мережах, додаткових продажів Woocommerce, пов’язаних публікацій у блогах, спеціальних банерів, опитувань, вікторин та багато іншого.
Swordfish.ai
swordfish.ai
Swordfish — найпотужніша у світі система пошуку контактів. Swordfish збирає дані від провідних світових постачальників ідентифікаційних даних людей, таких як Hoovers, Dun & Bradstreet, Experian та сотні інших незалежних джерел і живих каналів, щоб надати вам актуальну, дійсну, пряму контактну інформацію для людей, яких ви шукаєте. . Swordfish використовується провідними світовими рекрутерами, спеціалістами з продажу та проведення розслідувань у провідних світових оборонних, технічних і державних установах. Від рекрутерів зі списку Fortune 500 до індивідуальних підприємців, Swordfish на вашому боці, щоб зробити ваш пошук контактів ефективним, точним і простим у використанні. Наші 5 продуктів розроблено, щоб полегшити життя.. Розширення Chrome – знайдіть будь-які контактні дані в Інтернеті Збагачення файлів – заощаджуйте час, масово збагачуючи списки клієнтів. Зворотна пошукова система – знайдіть будь-кого на основі вхідних даних. Інтеграції – Swordfish легко підключається до ваших інструментів. і CRM через наші інтеграції та API. Prospector – знайдіть, зв’яжіться та закрийте потенційних клієнтів за допомогою доступу до нашої потужної бази даних контактів B2B.
MassContacts
masscontacts.online
MassContacts — це підібрана база даних із понад 50 мільйонів працюючих спеціалістів і резюме. Збільште кількість потенційних клієнтів, маркетинг і підбір персоналу. Використовуйте розширену фільтрацію, щоб знайти ідеальних потенційних клієнтів і кандидатів. Це найдоступніша та проста у використанні база даних контактів і пошук резюме на ринку.
Skrapp.io
skrapp.io
Skrapp.io — це інструмент пошуку електронної пошти та збагачення бізнес-даних для B2B-продажів і електронного маркетингу. Ми збираємо та створюємо загальнодоступні дані, щоб створити розширену платформу для дослідження електронної пошти, яка допомагає професіоналам запускати ефективні маркетингові та інформаційні кампанії електронною поштою та отримувати цінні дані про своїх потенційних одержувачів.
Draup
draup.com
Draup — це платформа на основі штучного інтелекту, розроблена як для керівників відділу кадрів, так і для керівників продажів. Він пропонує глибоке розуміння та дані для підтримки планування робочої сили, найму талантів і розвитку навичок для керівників відділу кадрів. Завдяки даним про таланти в режимі реального часу керівники відділу кадрів можуть розуміти галузеві тенденції, розробляти канали талантів і створювати стратегії підвищення кваліфікації. Draup також надає інформацію про нові посади, гарячі точки талантів і затребувані навички, щоб допомогти спланувати майбутні потреби в робочій силі. Для лідерів продажів Draup пропонує інструменти аналітики продажів, які виходять за рамки основної інформації про покупців. Це забезпечує мікротаргетинг потенційних клієнтів на основі інтересів, технологічних потреб і аутсорсингових відносин. Draup надає детальні звіти про обліковий запис, картографування зацікавлених сторін і допомагає визначити тих, хто приймає правильні рішення для цільових стратегій продажів. Це також допомагає командам продажів досліджувати нові можливості для постачальників послуг у різних галузях. Draup створено експертами з штучного інтелекту, машинного навчання (ML) і обробки природної мови (NLP), поєднуючи аналіз, керований штучним інтелектом, із керуванням людини. Платформа пропонує гіпернацілену інформацію на основі мільйонів точок даних, забезпечуючи дієві стратегії, підкріплені актуальними та підтвердженими даними. Дані Draup перевіряються експертами-дослідниками та аналітиками, щоб забезпечити неупереджену інформацію. Платформа має швидку адаптацію, постійну підтримку та гнучке розгортання, щоб задовольнити мінливі потреби. Він пропонує оновлення даних майже в реальному часі, гнучкі моделі доставки та передбачувані комісії. Draup надає багатоканальний доступ до своєї платформи, користувальницьких звітів і API експорту даних/REST для бездоганної інтеграції в корпоративні рішення. Загалом Draup прагне підтримувати команди талантів і продажів у прийнятті рішень на основі даних і прискоренні зростання доходів на підприємствах у всьому світі.
Dripify
dripify.io
Збільште кількість потенційних клієнтів на LinkedIn за допомогою Dripify. Багатофункціональний інструмент автоматизації LinkedIn, розроблений, щоб допомогти вашій команді продажів покращити пошук потенційних клієнтів LinkedIn і укладати більше угод — і все це на повному автопілоті
Sender
sender.net
Ключовими сильними сторонами Sender є висока швидкість доставки електронної пошти, відзначена нагородами зручність для користувача та неперевершена доступність. Sender створено спеціально для електронної комерції та блогерів із багатьма додатковими функціями, але ідеально підходить для всіх типів бізнесу – від компаній з однією особою до середніх і великих корпорацій. Завдяки спеціальній інтеграції для платформ електронної комерції ви можете просто додавати продукти до своїх інформаційних бюлетенів, просто скопіювавши та вставивши URL-адресу продукту, і Sender автоматично витягне зображення продуктів, описи, ціни тощо. Блогери та інформаційні маркетологи можуть використовувати розширені функції автоматизації Sender, ділитися інформаційними бюлетенями зі своїми підписниками в соціальних мережах і відстежувати результати. Крім того, Sender пропонує багато додаткових функцій, щоб допомогти досягти найкращих маркетингових результатів за допомогою Push-сповіщень для дезактивації, транзакційних і автоматизованих послідовностей електронних листів, інтеграції API та простого у використанні конструктора форм підписки перетягуванням і скиданням. Усі ці функції доступні в усіх планах Sender, включаючи щедрий план БЕЗКОШТОВНО НАЗАВЖДИ, який дозволяє надсилати до 15 000 електронних листів 2 500 передплатникам щомісяця.
Hublead
hublead.io
Додайте осіб, які приймають рішення, знайдіть відповідні електронні листи та синхронізуйте розмови LinkedIn і Sales Navigator із HubSpot за допомогою нашого розширення Google Chrome для LinkedIn.
Gleam
gleam.io
Gleam — це маркетингова платформа для зростання, яка допомагає компаніям зосередитися на діях. Дія може бути якою завгодно: підписка на електронну пошту, лайк у Facebook, підписка на Twitter або хтось згадує вашу компанію за допомогою #хештегу.
AWeber
aweber.com
AWeber є лідером на ринку програмного забезпечення електронного маркетингу для малого бізнесу. Компанія AWeber, заснована в 1998 році, має понад 20 років успішної роботи, допомагаючи більш ніж одному мільйону клієнтів у всьому світі надійно зв’язуватися зі своїми потенційними клієнтами за допомогою надзвичайно простого програмного забезпечення електронного маркетингу. Разом із відзначеною нагородами цілодобовою підтримкою клієнтів у США, AWeber надає можливість швидко створювати адаптивні цільові сторінки, завантажувати та керувати контактами, надсилати чудові електронні листи, надсилати миттєві push-сповіщення та аналізувати результати, не будучи фахівцем у техніці. . AWeber співпрацює з більш ніж 1000 партнерськими програмними рішеннями, що дозволяє клієнтам бездоганно інтегруватися з додатками та послугами, на які вони покладаються для роботи та розвитку. Приватна компанія AWeber зі штаб-квартирою в Чалфонті, Пенсильванія.
IPinfo
ipinfo.io
Ми є надійним джерелом інформації про IP-адресу, щомісяця обробляємо 40 мільярдів IP-запитів геолокації API для понад 1000 компаній і понад 100 000 розробників
Visual Visitor
visualvisitor.com
Потужна, доступна та проста у використанні платформа аналізу продажів. Ми робимо продажі B2B легшими. Допомога відділам продажів і маркетингу продавати більше за менший час. Наша платформа включає: - Дані про наміри покупців - Базу даних контактів B2B із понад 606 мільйонами контактів - Анонімну ідентифікацію відвідувачів веб-сайту - Відстеження електронної пошти/пропозицій Переваги нашої платформи включають: - Допомога вашим відділам продажів і маркетингу встановити перший контакт. 36% продажів припадає на постачальника, який відповідає першим. - Скоротіть час пошуку на цілих 80% Ми надаємо дані, необхідні для досягнення цієї складної перспективи. - Розкрийте свої приховані потенційні клієнти. Ми допомагаємо вам отримати більше потенційних клієнтів завдяки вже наявному трафіку. - Потенційні клієнти не відповідають? Ми дамо вам уявлення про те, що відбувається на стороні потенційних клієнтів. Заснована в 2009 році, ми маємо офіси в Джексонвіллі, Флорида, і Атланті, Джорджія. Маючи понад 2220 клієнтів і білих реселерів, Visual Visitor швидко стає платформою вибору для компаній, що розвиваються.
SpotlerUK
spotler.co.uk
Повне програмне забезпечення для вхідного та вихідного маркетингу B2B. Переконайтеся, що ваші відділи маркетингу та продажів отримають більше потенційних клієнтів від трафіку на веб-сайті, конвертують більше відвідувачів у MQL і проводять повні маркетингові кампанії.
BirdEye
birdeye.com
Birdeye-це найвища рейтингова репутація та цифрова платформа для клієнтів для місцевих брендів та підприємства з багатокласовими. Понад 100 000 підприємств використовують платформу Birdeye, що працює на AI, щоб безперешкодно спілкуватися з клієнтами, керувати лояльністю та успішністю на своїх місцевих ринках.
Freshsales
freshworks.com
Прискоріть свій дохід за допомогою контекстних продажів Персоналізуйте залучення, скорочуйте цикл продажу та розвивайте свій бізнес за допомогою Freshsales Функція упакована набору для продуктів для підприємств усіх розмірів. Освіжаюче хмарне програмне забезпечення вашим командам сподобається. Підтримка | Продажі | ITSM | Хмара АТС
Privyr
privyr.com
Privyr створено для професіоналів із продажу та маркетингу, які залучають потенційних клієнтів онлайн і потребують легкого доступу, зв’язку та конвертації потенційних клієнтів зі свого телефону чи ноутбука. Нам довіряють у сотнях професій практично в кожній галузі. Наша мобільна CRM підключається безпосередньо до таких популярних джерел, як Facebook, TikTok, Google і WordPress, і бездоганно працює з WhatsApp, SMS, iMessage, електронною поштою та телефонними дзвінками.
EQUP
equp.com
EQUP — це комплексне програмне забезпечення, яке допомагає власникам бізнесу оптимізувати бізнес-процеси, такі як маркетинг, продажі, виставлення рахунків, зв’язок тощо. З EQUP власникам бізнесу не потрібно погоджуватися на загальні рішення; він пропонує галузеві рішення для їхніх бізнес-проблем незалежно від сфери послуг, SAAS чи електронної комерції. EQUP — це єдине на ринку програмне забезпечення CRM+Marketing Automation, яке пропонує вам можливість керувати кількома компаніями за допомогою одного облікового запису та однієї підписки. Не потрібно купувати новий план, щоб керувати іншими бізнесами. Функція об’єднання ресурсів EQUP дозволяє об’єднувати ваші електронні листи, користувачів, угоди, теги, завдання, зустрічі тощо між вашими компаніями, щоб жодна функція не залишалася невикористаною. У EQUP усі інструменти, необхідні для керування та розвитку вашого бізнесу, доступні в одному місці, що полегшує керування вашим бізнесом без необхідності вивчати кілька програм і перемикатися між ними для отримання необхідної інформації. Ви також матимете доступ до спеціального менеджера облікового запису, який не лише допоможе вам із адаптацією, але також буде готовий допомогти вам із вашими потребами в програмному забезпеченні.
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ — це платформа для залучення клієнтів із чатом у реальному часі, відстеженням відвідувачів веб-сайту та аналітичними можливостями, яка допомагає вам знати своїх відвідувачів, залучати їх і підтримувати клієнтів у режимі реального часу. Завантажений усіма функціями, які очікує клієнт, і багатьма іншими, включаючи відстеження відвідувачів у реальному часі, переклад чату в режимі реального часу, чат у прямому ефірі, автоматичні тригери чату, підрахунок потенційних клієнтів, аудіодзвінок, показ екрана, керування нецензурною лексикою, попередній перегляд чату, бот без коду, бот для відповідей, маршрутизація чату, внутрішній чат, мобільний додаток агента, SDK для iOS і Android, а також інтеграція з популярними каналами обміну миттєвими повідомленнями, такими як Whatsapp, Instagram, FB Messenger і Telegram. Все це на одній платформі.
Clearbit
clearbit.com
Clearbit Enrichment миттєво додає понад 100 точок даних про компанію, її технології та її співробітників до кожного вашого запису, щоб ви могли швидше перетворити потенційних клієнтів на клієнтів. Ось як: • Бездоганно інтегрується з Salesforce, Marketo, HubSpot, Pardot, Segment тощо для автоматизації та оптимізації робочих процесів. • Не пропустіть цінні потенційні клієнти — за допомогою негайного контексту вам потрібно оцінити, визначити маршрут і пришвидшити шлях покупця. • Скоротіть форми: приховайте або автоматично заповнюйте відомі поля, щоб збільшити кількість переходів. • Використовуйте надійне та точне джерело: використовуйте свіжі бізнес-дані — оптимізовані за допомогою алгоритмів машинного навчання та висококваліфікованого контролю якості — не лише для набору Fortune 500, але й для кожної компанії, яка має веб-сайт.
Poket
poket.com
Poket — це відзначене нагородами комплексне програмне забезпечення програми лояльності, яке допомагає компаніям збільшити кількість повторних продажів і залучити більше нових лояльних клієнтів. За допомогою Poket торговці можуть налаштувати будь-яку комбінацію типів програм лояльності відповідно до свого бізнесу, незалежно від галузі, в якій вони працюють. Платформа дозволяє продавцям керувати програмами лояльності та редагувати їх у будь-який час і будь-де, а також налаштовувати рекламні правила для автоматизованих кампаній, які точно підійдуть. споживацьких звичок своїх клієнтів, балансу лояльності чи ефективності кампанії. Рішення має такі функції, як автоматизація рефералів, винагороди за поширення в соціальних мережах, автоматизація цільового маркетингу, гейміфікація для залучення клієнтів. Підприємства можуть здійснювати транзакції, використовуючи номер мобільного телефону або електронну пошту клієнта або навіть програму, і можуть керувати всім за допомогою входу в магазин. Продавці можуть спілкуватися з клієнтами за допомогою мобільних push-повідомлень, електронних листів або навіть SMS. Poket пропонує три плани: БЕЗКОШТОВНИЙ (назавжди), Strong (7-денна безкоштовна пробна версія*) і Mighty (7-денна безкоштовна пробна версія*). *кредитна картка не потрібна. Він поставляється з додатком «Poket Rewards» для клієнтів, який дозволяє їм керувати та відстежувати свої винагороди, зберігати електронні картки та ваучери та запрошувати друзів. Продавці також можуть завантажити програму «Poket Business», розроблену як для Android, так і для iOS.
Desktop
Підтримка
Юридична інформація
© 2025 WebCatalog, Inc.