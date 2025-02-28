Програмне забезпечення для формування попиту - Найпопулярніші застосунки - Туреччина

NetHunt

nethunt.com

Nethunt - це інструмент автоматизації продажів, який буквально живе всередині вашого Gmail та інших додатків Google Workspace. Це допомагає командам продажів керувати потенційними клієнтами, виховати відносини з клієнтами, контролювати прогрес у продажах та закривати більше угод. Більше про nethunt crm 🙂 Організуйте свою клієнтську базу Використовуйте основні функції CRM в Nethunt, щоб організувати свою клієнтську базу найбільш ефективно. ✓ Попрощайтеся з стомлюючим введенням даних назавжди. ✓ Використовуйте функцію дублікату Nethunt, щоб постійно підтримувати ваші дані в будь -який час. ✓ Необхідні поля мають годинники над вашими даними, щоб переконатися, що у вас є те, що вам потрібно. ✓ Ваша клієнтська база надійно зберігається в одному місці, захищена від витоків або розкішних очей шляхом правильного управління доступом. 📞 Захоплення нових ведучих через кілька каналів Nethunt CRM інтегрується з декількома інструментами, що дозволяє отримувати нові потенційні клієнти з різних джерел та зберігати зв'язок у записах CRM. ✓ Створіть нові потенційні клієнти з вхідних та вихідних дзвінків ✓ перетворити чати на веб -сайті на нові потенційні клієнти ✓ Отримайте нові результати з платформ соціальних медіа ✓ Додайте нові потенційні клієнти до CRM від Messengers ✓ Захоплення клієнтів із користувацьких веб -форм 📋 Бази сегментів та клієнтів Розбийте свою клієнтську базу на цільові сегменти, щоб надсилати персоналізовані смоли, використовуючи різні макроси - назву роботи, потребу, розмір компанії та інше. ✓ Використовуйте спеціальні фільтри та перегляди для сегментації своїх контактів. ✓ Збережіть для себе необмежену кількість сегментів або поділіться ними з командою. ✓ Нехай ці сегменти автоматично оновлюються, коли нові користувачі відповідають певним параметрам. 💲 Побудувати трубопровід продажів Перетворіть контакти на проводки і відштовхніть їх до прекрасного, функціонального трубопроводу. ✓ Додайте нові угоди, їх вартість, ймовірність закриття та очікувану дату закриття. ✓ Відстежувати угоди про прогрес на етапах трубопроводу. ✓ Знайте, що дохід застряг на кожному етапі трубопроводу ✓ Spot заблокували потенційні клієнти та як підштовхнути їх до покупки. ✓ Створіть один або кілька спеціальних трубопроводів для своїх продуктів та послуг. ✓ Побудуйте прогнози, яким ви можете довіряти. ⭕ Керуйте завданнями Організуйте свій робочий день та керуйте навантаженням своєї команди. Все в межах Gmail. ✓ Керуйте завданнями та співпрацюйте зі своєю командою всередині Gmail. ✓ Призначте завдання автоматично за певними критеріями або алгоритмом круглого рибіну. ✓ Посилання завдань на електронні листи та записи CRM. ✓ Отримайте щоденні завдання дайджест, щоб спланувати свій день. 🤖 Автоматизуйте процеси продажу в Gmail Nethunt CRM дозволяє користувачам автоматизувати весь процес продажу - від захоплення свинцю до стадії трубопроводу угод до сповіщень. ✓ Захоплюйте ведучі з різних джерел і додайте їх у свій CRM. ✓ Призначте менеджерів на ведучі та налаштуйте персоналізовані автозаводи. ✓ Пріоритетні потенційні клієнти автоматично залежно від їх поведінки ✓ Встановіть послідовності для виховання ведучих. ✓ Автоматично посилайте розмови електронною поштою, чати, дзвінки до профілів CRM. ✓ Попросіть алгоритм перемістити ведучий до наступного етапу трубопроводу на основі відповіді свинцю. ✓ Створіть автоматичні завдання для команди. ✓ Встановіть сповіщення для команди, коли в трубопроводі відбуваються важливі зміни. ✓ Автоматизуйте введення даних. ✉ Автоматизація електронної пошти ✓ Створіть особисті та спільні шаблони електронної пошти в Gmail. ✓ Напишіть повторювані електронні листи легко та швидко. ✓ Персоналізуйте шаблони електронної пошти з спеціальними полями. ✓ Використовуйте шаблони електронної пошти у щоденному листуванні електронної пошти, електронних кампаній або автоматизованих послідовностях електронної пошти. 📩 Відстеження електронної пошти Відстежуйте електронну пошту відкривається та натискає на Gmail. ✓ Знайте, чи, коли і як часто приймач переглядає ваші електронні листи в режимі реального часу. ✓ Знайте, коли люди відкривають ваші електронні листи, щоб надати інформацію для вашої команди. ✓ Пріоритетність потенційних клієнтів, виходячи з того, скільки разів вони відкривають електронні листи або натискають на посилання. ✓ Використовуйте відстеження електронної пошти для звичайних електронних листів, електронних кампаній та автоматизованих послідовностей електронної пошти. 🔁 Електронні кампанії Надіслати електронні кампанії та подальші кампанії в Gmail. ✓ Надіслати електронні кампанії на спеціальні сегменти або всю вашу клієнтську базу. ✓ Встановити подальші електронні листи на попередні електронні кампанії. ✓ Монітор статистики кампаній: Відкриває, кліки, скасування, відскоки та відповіді. ✓ Надіслати електронні кампанії через Gmail, Nethunt SMTP або власний сервер SMTP. 📊 Звітність про продаж Відстежуйте ключові ділові показники та ефективність роботи команди з повідомленнями в Nethunt CRM. ✓ Відстежуйте ефективність усієї команди та кожного менеджера окремо - кількість відправлених електронних листів, зроблених презентацій, здійснених дзвінків тощо. ✓ Проаналізуйте зростання бізнесу порівняно з попередніми періодами - кількість закритих угод, а також отриманий дохід. ✓ Проаналізуйте дохід, розбиваючи його менеджером, певним продуктом, країною тощо. ✓ Відстежуйте свою квоту. ✓ Проаналізуйте причини втрати угод. ✓ Побудуйте прогноз продажів, яким ви можете довіряти.