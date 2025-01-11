Програмне забезпечення для формування попиту - Найпопулярніші застосунки - Пакистан

Leadpipe

leadpipe.com

Усе, що ви коли-небудь хотіли знати про відвідувачів свого веб-сайту... ...але ваші аналітичні дані так і не сказали вам. Числа підкажуть, скільки людей відвідали. Leadpipe розповість вам хто. Ідентифікація на рівні особи: точно знайте, хто відвідав компанію. Отримайте імена, електронні адреси та дані про співробітників. Не передбачте, хто відвідав; Знай це. знаючи, хто відвідав Microsoft, шукаючи голку в стозі сіна, точно знайте, хто відвідав цю компанію. отримати ім'я, електронну адресу та номер телефону співробітника. знати, хто відвідав і їх контактну інформацію є лише частиною шляху покупця. знати, які сторінки відвідував покупець, як довго вони залишалися, які ключові слова використовувалися, і отримувати підсумки подорожі. розвивати ці стосунки ще більше. знати LinkedIn своїх відвідувачів, щоб ви могли зв’язуватися не лише з електронною поштою, а й спілкуватися для глибших стосунків і дізнатися більше про свого відвідувача. отримуйте інформацію про колег вашого відвідувача та дані співробітників компанії, включаючи імена, електронні адреси, номери телефонів та адреси Linkedin. о, а чи згадували ми, що це входить до наших основних пакетів? ми розуміємо, що вам також потрібно зв’язуватися з вихідними, і не кожен ідеальний профіль клієнта відвідує ваш веб-сайт (поки що). отримайте доступ до понад 602 мільйонів контактів, отримайте їхні електронні адреси, імена та всі дані, необхідні для роботи з людьми. наша мета полягає в тому, щоб ваша компанія мала більш надійні та дійсні дані, а не змушувати вас вивчати нову платформу. ми розробили свинцевий пайп таким чином, щоб його можна було встановити та забути. автоматизуйте дані та інтеграцію кількома клацаннями миші та отримуйте інформацію, яка автоматично надсилається до вашої CRM. відвідувачі, які відвідали вперше та повернулися, місцезнаходження, джерела трафіку, зацікавлені відвідувачі та відвідувачі, що повернулися, пристрої, дані сторінок входу та виходу. це охоплює все необхідне для повного розуміння шляху покупця, представлене просто. усі електронні листи, які ми вам надаємо, перевіряються. ми набираємо ліди від 40-100. все, що перевищує 40, ми впевнені, що електронна адреса дійсна. менше 40 років, ми вважаємо, що це може бути дійсним, і не стягуватимемо за це кредити. ви тримаєте його. ми надаємо вам інформацію про відвідувану компанію, точні відомості про співробітників компанії, базу даних співробітників, їхні профілі в LinkedIn, номери телефонів та електронні адреси. доступ до бази даних b2b усіх контактів у Linkedin, проста інтеграція та потужна аналітика включені. все це пропонується в одному простому пакеті