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Програмне забезпечення для формування попиту - Найпопулярніші застосунки - Французька Полінезія
Програмне забезпечення для формування попиту — це потужний набір інструментів, призначений для підвищення інтересу й обізнаності про продукти чи послуги компанії серед потенційних клієнтів. Він працює шляхом виявлення, залучення та підтримки потенційних клієнтів протягом усього шляху покупця, зрештою спонукаючи їх до прийняття рішення про покупку. Ось вичерпний опис програмного забезпечення для формування попиту: Програмне забезпечення для формування попиту автоматизує та оптимізує процес залучення та перетворення потенційних клієнтів, використовуючи різні методи вхідного та вихідного маркетингу. Він використовує аналіз даних, автоматизацію маркетингу та стратегії багатоканальної комунікації для створення цільових кампаній, які відповідають потребам і вподобанням потенційних клієнтів. Загалом програмне забезпечення для створення попиту дає можливість компаніям ефективно залучати, залучати та конвертувати потенційних клієнтів, сприяючи зростанню доходів і довгостроковим відносинам із клієнтами. Він є життєво важливим компонентом сучасних маркетингових стратегій, допомагаючи організаціям залишатися конкурентоспроможними в сучасному цифровому середовищі.
Запит на новий застосунок
Hubspot
hubspot.com
HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання. Завдяки Marketing Hub усі ваші маркетингові інструменти та дані знаходяться на одній зручній і потужній платформі. Ви заощадите дорогоцінний час і отримаєте весь необхідний контекст, щоб забезпечити персоналізований досвід, який приваблює та перетворює потрібних клієнтів у масштабі. Крім того, маркетологи можуть тримати дані в центрі всього, що вони роблять, оскільки Marketing Hub створено як частину платформи HubSpot CRM. Використовуючи повну платформу CRM, маркетологи можуть досягти неперевершеного узгодження з продажами, щоб підтвердити рентабельність інвестицій і підтвердити інвестиції. Незалежно від того, чи це стратегії, послуги чи програмне забезпечення — HubSpot дозволяє масштабувати вашу компанію, а не її складність. HubSpot має все необхідне для кращого розвитку.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнтів, автоматизацію маркетингу, аналітику та розробку програм. У 2020 році журнал Fortune поставив Salesforce на шосте місце у своєму «Списку 100 найкращих компаній для роботи» на основі опитування задоволеності співробітників.
Square
squareup.com
Square, Inc. — американська компанія, що надає фінансові послуги, агрегатор торговельних послуг і мобільних платежів, розташована в Сан-Франциско, Каліфорнія. Компанія продає платіжні продукти програмного та апаратного забезпечення та розширила свою діяльність у сфері послуг для малого бізнесу. Компанію заснували в 2009 році Джек Дорсі та Джим Маккелві, а в 2010 році запустили свій перший додаток і сервіс. З листопада 2015 року вона торгується як публічна компанія на Нью-Йоркській фондовій біржі з тикером SQ.
Podium
podium.com
Podium — це універсальна платформа для перетворення потенційних клієнтів і комунікацій на основі штучного інтелекту, готова до інтеграції з інструментами, які ви вже використовуєте. Понад 100 000 компаній використовують Podium, щоб виділитися серед конкурентів. * Podium — це комунікаційний інструмент, який допомагає компаніям здійснювати конверсії веб-сайтів і взаємодіяти з клієнтами. * Рецензенти часто відзначають зручність доступу до програми з будь-якого пристрою, простоту використання та позитивний вплив на спілкування з клієнтами та конверсії веб-сайту. * Користувачі згадували про проблеми з часом відповіді служби підтримки клієнтів, труднощі з певними функціями та незадоволення цінами та умовами контракту.
Apollo.io
apollo.io
Apollo — це платформа взаємодії з даними, яка вбудовує інтелектуальні дані у ваші робочі процеси, щоб допомогти вам виконувати, аналізувати та покращувати свою стратегію зростання.
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ — це платформа для залучення клієнтів із чатом у реальному часі, відстеженням відвідувачів веб-сайту та аналітичними можливостями, яка допомагає вам знати своїх відвідувачів, залучати їх і підтримувати клієнтів у режимі реального часу. Завантажений усіма функціями, які очікує клієнт, і багатьма іншими, включаючи відстеження відвідувачів у реальному часі, переклад чату в режимі реального часу, чат у прямому ефірі, автоматичні тригери чату, підрахунок потенційних клієнтів, аудіодзвінок, показ екрана, керування нецензурною лексикою, попередній перегляд чату, бот без коду, бот для відповідей, маршрутизація чату, внутрішній чат, мобільний додаток агента, SDK для iOS і Android, а також інтеграція з популярними каналами обміну миттєвими повідомленнями, такими як Whatsapp, Instagram, FB Messenger і Telegram. Все це на одній платформі.
CallRail
callrail.com
CallRail дозволяє компаніям будь-якого розміру легко перетворити більше потенційних клієнтів на кращих клієнтів. CallRail — це провідна інтелектуальна платформа, яка дозволяє компаніям будь-якого розміру легко виходити на ринок з упевненістю. Рішення CallRail, які обслуговують понад 200 000 компаній у всьому світі, допомагають компаніям відстежувати та прив’язувати кожен потенційний клієнт до їхньої маркетингової подорожі, фіксувати та керувати кожним дзвінком, текстовим повідомленням, чатом і формою, а також використовувати статистичні дані в реальному часі для оптимізації свого маркетингу.
LeadSquared
leadsquared.com
Повне програмне забезпечення автоматизації маркетингу та CRM для бізнесу. Організуйте захоплення потенційних клієнтів, керування ними, управління продажами та аналітику на одній платформі.
Typeform
typeform.com
Typeform — це золотий стандарт безкодових, продумано розроблених, зручних для людей форм, тестів, опитувань і асинхронних відеорішень. Створюйте особистий досвід для своїх клієнтів, створюйте ідентифікацію та лояльність бренду та прискорюйте свій розвиток. Завдяки понад 120 існуючим інтеграціям Typeform гарантує безпроблемне підключення потрібних вам даних до ваших робочих процесів і дозволяє вам спілкуватися в масштабі. З безпекою корпоративного рівня та бу
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ: ZI) — це платформа для виходу на ринок, яка допомагає компаніям знаходити, залучати та розвивати своїх клієнтів. ZoomInfo надає точні дані в режимі реального часу, статистику та технології більш ніж 35 000 компаній у всьому світі. Підприємства використовують його дані та платформу для підвищення ефективності, узгодження відділів продажів і маркетингу та консолідації наборів технологій. Це визнаний лідер у сфері конфіденційності даних, який відповідає найкращим у галузі вимогам GDPR і CCPA та має численні сертифікати безпеки та конфіденційності даних. Спеціалізації: платформа GTM, стратегія GTM, аналітика продажів, розвідка розмов, маркетингова розвідка, залучення до продажів, контактні дані, дані про наміри, формування потенційних клієнтів, покращене пошук потенційних клієнтів, бізнес-інформація, ділові контакти, маркетинг на основі облікових записів (ABM), точність даних, база даних гігієни та організації даних.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing об’єднує всі інструменти та канали, які ви використовуєте у своєму бізнесі, щоб залучати клієнтів на кожному етапі життєвого циклу клієнта. Використовуйте дані маркетингу електронною поштою, соціальних медіа, цифрової реклами та свого веб-сайту, щоб адаптувати персоналізовані точки взаємодії з вашими контактами, щоб ваш маркетинг був ефективним, привабливим і таким, що запам’ятовувався, не витрачаючи ваш час. Ми використовуємо автоматизацію для вас, щоб ви могли зосередитися на особистих моментах, які відрізняють ваш бізнес, і гарантувати, що ви не пропустите жодного кроку з жодним із своїх клієнтів. Які речі ви можете робити з ActiveCampaign? -Автоматизуйте персоналізований досвід для всіх ваших точок взаємодії з клієнтами -Відстежуйте вподобання покупців, поведінку та багато користувацьких атрибутів протягом усього життєвого циклу клієнта для глибшої сегментації та ефективнішого охоплення -Налаштуйте надсилання на основі майже будь-якого параметра, щоб ваші повідомлення завжди були націленими на потрібну адресу. аудиторія - Використовуйте дані з усього життєвого циклу клієнта, щоб вибрати найкращий вміст, час надсилання та канал доставки для кожного клієнта - Створюйте повністю індивідуальні кампанії з мінімальними зусиллями, а потім покращуйте свою стратегію надсилання у режимі реального часу на основі поведінки клієнтів - Відтворюйте особистий досвід 1-1 для кожного клієнта, незалежно від того, наскільки великим стає ваш бізнес
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. – це онлайн-маркетингова компанія зі штаб-квартирою в Волтемі, штат Массачусетс, з додатковими офісами в Лавленді, штат Колорадо; і Нью-Йорк, Нью-Йорк. Constant Contact надає електронну пошту, соціальні медіа та інструменти маркетингу подій, щоб допомогти малим підприємствам розширити свою клієнтську базу.
Keap
keap.com
Keap — це комплексна платформа CRM і автоматизації продажів і маркетингу, призначена для розвитку вашого бізнесу. За допомогою Keap ви легко охопите, упорядкуєте, відстежите та підтримаєте всіх потенційних клієнтів, щоб збільшити продажі та дохід. Щоб забезпечити ваш успіх, Keap також пропонує коучинг експертів, поглиблене навчання, видатну підтримку та віддану спільноту підприємців.
Similarweb
similarweb.com
Продавайте розумніше завдяки 360° цифровій статистиці про електронну комерцію, потенційних видавців і рекламодавців. Завдяки унікальним даним трафіку та залученості Similarweb ви отримуєте повну видимість кожної частини цифрової стратегії та ефективності потенційного клієнта, що дає вам змогу знаходити нові можливості та створювати презентації, які виграють. - Знайдіть потенційних клієнтів, які відповідають вашому ідеальному профілю клієнта, в базі даних Similarweb із понад 100 мільйонів веб-сайтів - Покращуйте якість свого каналу та визначте пріоритетність охоплення, додаючи більше релевантних точок даних до потенційних клієнтів за допомогою Lead Enrichment - Стежте за своїми обліковими записами, щоб бути в курсі нових і вищих продажів. можливості зі сповіщеннями - Глибоке занурення в цифрову ефективність і стратегію ваших потенційних клієнтів, щоб краще зрозуміти, як ваше рішення може допомогти - Покращте реакцію клієнтів за допомогою статистичних даних унікальні для вашого клієнта, підкріплені надійними даними. Звертайтеся безпосередньо до тих, хто приймає рішення, за допомогою їхньої прямої контактної інформації
Popl
popl.co
Popl — це провідна платформа цифрових візиток для команд, яка надає інноваційні рішення для мільйонів компаній і професіоналів у всьому світі. Наша платформа дозволяє командам створювати, розповсюджувати та керувати цифровими візитними картками, забезпечуючи узгодженість бренду, спрощений збір потенційних клієнтів і масштабну безпеку даних корпоративного рівня, що робить нас найкращим вибором для клієнтів корпоративного рівня. Popl легко інтегрується з більш ніж 5000 програмами, надаючи адміністраторам широкий спектр потужних інструментів для оптимізації робочого процесу. За допомогою нашої платформи ви можете: - Експортувати потенційних клієнтів безпосередньо до вашої системи CRM - Синхронізувати членів команди з платформ Active Directory (HR) - Автоматизувати введення даних, щоб усунути помилки та заощадити час - Створити автоматизацію маркетингу для підвищення конверсій і доходів У Popl ми прагне надавати неперевершене обслуговування та підтримку клієнтів. Щоб побачити потужність нашої платформи в дії, натисніть кнопку вище, щоб запланувати безкоштовну демонстрацію з нами сьогодні.
Freshsales
freshworks.com
Збільште свій дохід за допомогою продажів, орієнтованих на контекст Персоналізуйте взаємодію, скоротіть свій цикл продажів і розвивайте свій бізнес за допомогою Freshsales Багатофункціональний набір продуктів для підприємств будь-якого розміру. Оновлення хмарного програмного забезпечення сподобається вашим командам. Підтримка | Продаж | ITSM | Хмарна АТС
AWeber
aweber.com
AWeber є лідером на ринку програмного забезпечення електронного маркетингу для малого бізнесу. Компанія AWeber, заснована в 1998 році, має понад 20 років успішної роботи, допомагаючи більш ніж одному мільйону клієнтів у всьому світі надійно зв’язуватися зі своїми потенційними клієнтами за допомогою надзвичайно простого програмного забезпечення електронного маркетингу. Разом із відзначеною нагородами цілодобовою підтримкою клієнтів у США, AWeber надає можливість швидко створювати адаптивні цільові сторінки, завантажувати та керувати контактами, надсилати чудові електронні листи, надсилати миттєві push-сповіщення та аналізувати результати, не будучи фахівцем у техніці. . AWeber співпрацює з більш ніж 1000 партнерськими програмними рішеннями, що дозволяє клієнтам бездоганно інтегруватися з додатками та послугами, на які вони покладаються для роботи та розвитку. Приватна компанія AWeber зі штаб-квартирою в Чалфонті, Пенсильванія.
Hunter.io
hunter.io
Hunter — це хмарне рішення, яке допомагає компаніям знаходити та перевіряти професійні адреси електронної пошти в доменах, компаніях або певних спеціалістах в Інтернеті та багато іншого. Безкоштовна платформа холодної електронної пошти також включена для надсилання електронних кампаній безпосередньо з Hunter. Hunter неймовірно полегшує продажам, рекрутерам і маркетологам зв’язок з іншими професіоналами за допомогою простих, але потужних інструментів. Hunter сканує Інтернет і індексує загальнодоступні професійні електронні адреси. Дані легко доступні через простий інтерфейс користувача, щоб знайти потрібну особу в компанії або дізнатися, як зв’язатися з уже визначеними професіоналами.
CoPilot AI
copilotai.com
Революціонізуйте свою стратегію продажів за допомогою програмного забезпечення продажів на базі штучного інтелекту. CoPilot AI — це передова платформа, яка змінює спосіб, у який ви та ваша команда шукаєте потенційних клієнтів, залучаєте їх і конвертуєте клієнтів. CoPilot AI підтримує команди маркетингу та продажів за допомогою: • Виявлення та визначення пріоритетів перспективних потенційних клієнтів, які відповідають вашим бізнес-цілям • Створення цілеспрямованих повідомлень, які залучають потенційних клієнтів і спрямовують їх до конверсії • Надання персоналізованої інформації, яка допоможе вам адаптувати свій стиль спілкування, щоб забезпечити правильний результат. правильно повідомляти. CoPilot AI розроблений, щоб удосконалити вашу стратегію продажів, підвищити рівень конверсії та діяти як розумний союзник для укладання більшої кількості угод.
Tapfiliate
tapfiliate.com
Tapfiliate подбає про всі ваші афілійовані та реферальні маркетингові потреби. Синхронізуйте Tapfiliate із Shopify, WooCommerce та понад 30 іншими інтеграціями.
Privyr
privyr.com
Privyr створено для професіоналів із продажу та маркетингу, які залучають потенційних клієнтів онлайн і потребують легкого доступу, зв’язку та конвертації потенційних клієнтів зі свого телефону чи ноутбука. Нам довіряють у сотнях професій практично в кожній галузі. Наша мобільна CRM підключається безпосередньо до таких популярних джерел, як Facebook, TikTok, Google і WordPress, і бездоганно працює з WhatsApp, SMS, iMessage, електронною поштою та телефонними дзвінками.
Apify
apify.com
Познайомтеся з повною платформою для веб-збирання, вилучення даних і автоматизації. Створено розробниками для розробників. + Apify Store Понад 1600 готових скребків для веб-скрапінгу або проектів автоматизації. Збирайте соціальні мережі, Карти Google, Пошук Google, YouTube тощо. + Розробляйте інструменти з відкритим вихідним кодом. Спростіть скрейп за допомогою Crawlee, нашої популярної бібліотеки з відкритим кодом для створення надійних скребків у Node.js. Або скористайтеся новим Apify Python SDK. + Покладайтеся на свої улюблені бібліотеки Apify чудово працює як з Python, так і з JavaScript. Використовуйте Scrapy, Selenium, Playwright або Puppeteer. + Перетворіть свій код на Apify Actor Actors — це безсерверні мікропрограми, які легко розробляти, запускати, ділитися та інтегрувати. Інфраструктура, проксі-сервери та сховища готові до роботи. + Розгортання в хмарі Конфігурація не потрібна. Використовуйте одну команду CLI або збирайте безпосередньо з GitHub. + Запустіть своїх акторів. Почніть із Apify Console, CLI, через API або заплануйте запуск актора в будь-який час. + Ніколи вас не блокують. Використовуйте наш великий пул центрів обробки даних і проксі-серверів для проживання. Покладіться на інтелектуальну ротацію IP-адрес із людськими відбитками пальців браузера. + Зберігайте та діліться результатами сканування. Використовуйте розподілені черги URL-адрес для сканування. Зберігайте структуровані дані або двійкові файли. Експортуйте набори даних у таблицю Excel, CSV, JSON, JSONL, XML, RSS або HTML. + Відстежуйте продуктивність з плином часу Перевіряйте всі запуски Actor, їхні журнали та витрати на виконання. Слухайте події та отримуйте спеціальні автоматичні сповіщення. + Підключайте своїх акторів до будь-якого робочого процесу. Одразу підключайтеся до сотень додатків за допомогою готових інтеграцій або створюйте власні за допомогою веб-хуків і нашого API. + Опублікуйте своїх акторів Приєднуйтесь до сотень розробників, які діляться своїми акторами в Apify Store, і заробляйте гроші.
BirdEye
birdeye.com
Birdeye — це найвища рейтингова платформа для управління репутацією та цифрової взаємодії з клієнтами для місцевих брендів і компаній, що працюють у кількох місцях. Понад 100 000 компаній використовують платформу Birdeye на базі штучного інтелекту, щоб безперебійно взаємодіяти з клієнтами, підвищувати лояльність і досягати успіху на своїх місцевих ринках.
Signals
getsignals.ai
Signals – це платформа для створення потенційних клієнтів і штучного інтелекту, яка допомагає вам знати, хто на вашому веб-сайті, і використовувати їхню поведінку для взаємодії з відвідувачами, які готові купувати. Ми вже допомогли компаніям знайти тисячі нових кваліфікованих контактів, відвідувачам не потрібно було заповнювати форму.
Luna.ai
luna.ai
Стара методика продажів зламана. Сучасні потенційні клієнти не терплять цих універсальних спам-повідомлень. А постачальники послуг електронної пошти посилили свою політику щодо масової холодної розсилки. Це нова ера, і старі способи просто більше не допомагають. І якщо ви думаєте, що просто розширення вашої команди продажів – це чарівна куля, подумайте ще раз. Незважаючи на всі свої зусилля, багато продавців не можуть зрозуміти й ефективно залучити потенційних клієнтів. Рентабельність інвестицій торгових представників стає все важче й важче виправдати. Звучить знайомо? Настав час змін. Увійдіть у Luna.ai, свій ракетний корабель у темряві продажів. Luna.ai — це не просто ще один інструмент продажу AI; це універсальна платформа потенційних клієнтів, яку ви шукаєте. Продажі на основі сигналів, масштабна персоналізація, можливість доставки електронною поштою – Luna.ai це охоплює. З Luna.ai ви не просто продаєте; ви продаєте розумніше та ефективніше. Уявіть собі систему, яка знає вашого потенційного клієнта зсередини та зовні, побудовану на величезній кількості даних і розуміння, щоб забезпечити точне охоплення кожного клієнта. Вільно володіє вражаючими 152 мовами. А найкраща частина? Масштабований, з необмеженою кількістю облікових записів електронної пошти, і все це в одну десяту вартості традиційних методів. За своєю суттю Luna.ai надає вам можливість досягти успіху в тому, що вам найбільше подобається: спілкуватися з клієнтами та укладати ці угоди. Йдеться про те, щоб усунути припущення та переконатися, що кожне повідомлення, яке ви надсилаєте, буде особистим і актуальним. Налаштуйте свою першу книгу ігор сьогодні. Завдяки попереднім налаштуванням Luna.ai ви почнете працювати за лічені хвилини. До зустрічі на Місяці!
Manycontacts
manycontacts.com
CRM для WhatsApp Інструмент Whatsapp для продажу та підтримки Підключіть свій WhatsApp Business (або API) до ManyContacts, щоб ділитися папкою «Вхідні» зі своєю командою, відповідати та організовувати всі свої чати в одному інтерфейсі.
Yotpo
yotpo.com
Маркетингова платформа утримання електронної комерції Yotpo допомагає брендам будь-якого розміру зміцнити свої стосунки зі споживачами. Завдяки уніфікованим керованим даними рішенням для лояльності, маркетингу через SMS та електронною поштою, оглядів, підписок тощо Yotpo допомагає брендам забезпечувати виграшні та згуртовані клієнтські враження, які сприяють зростанню електронної комерції. Yotpo є компанією Forbes Cloud 100 з офісами по всьому світу, включаючи Сполучені Штати, Канаду, Ізраїль, Великобританію, Болгарію та Австралію.
Clay
clay.com
Clay — це інструмент штучного інтелекту, який дозволяє користувачам масштабувати свої творчі вихідні ідеї, поєднуючи потужність понад 50 постачальників даних, сканування в реальному часі та штучний інтелект. За допомогою Clay користувачі можуть надсилати персоналізовані кампанії, адаптовані до окремих одержувачів, збільшуючи шанси забронювати більше зустрічей. Clay пропонує низку функцій і функцій для підтримки ефективних вихідних кампаній. Користувачі можуть отримати доступ до великої мережі постачальників даних, щоб збирати відповідну інформацію про потенційних клієнтів, таку як списки вакансій, деталі технічного набору та останні новини. Clay також дозволяє користувачам визначати конкретні характеристики компаній, наприклад політику дистанційного керування або відповідність вимогам SOC II, і здійснювати пошук за ключовими словами на їхніх веб-сайтах. Інструмент надає доступ до великої бази даних контактів, що дозволяє користувачам знаходити електронні адреси та номери телефонів різні джерела, включаючи профілі LinkedIn, профілі Twitter і місцеві бізнес-довідники. Clay інтегрується з популярними платформами CRM, дозволяючи користувачам розширити свої можливості CRM за допомогою автоматизованого пошуку клієнтів. Користувачі також можуть використовувати можливості ШІ в Clay для створення персоналізованих електронних листів, написання повідомлень і автоматизації досліджень компанії. Інструмент пропонує функції для збагачення потенційних клієнтів, пошуку змін на роботі та підрахунку потенційних клієнтів на основі ключових слів та інших критеріїв. Clay довіряють понад 50 000 провідних команд, і він пропонує користувачам 14-денну професійну пробну версію, щоб на власні очі відчути його можливості. Завдяки своїй універсальності та набору функціональних можливостей Clay дає користувачам змогу оптимізувати свої вихідні кампанії та спростити процеси залучення потенційних клієнтів.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — це хмарна уніфікована платформа обслуговування клієнтів на базі штучного інтелекту, яка забезпечує безперебійну взаємодію з клієнтами та агентами через 30+ цифрових, соціальних і голосових каналів, а також надає практичну та масштабовану статистику в реальному часі, усуваючи потребу в будь-якому іншому точковому рішенні. * Дозволяє клієнтам взаємодіяти з вашим брендом на бажаному каналі для стабільного досвіду бренду, що приносить задоволення клієнтам. * Надає агентам уніфіковане/360 перегляд клієнтів і рекомендує найбільш релевантні відповіді за допомогою потужності штучного інтелекту для підвищення продуктивності та досвіду агентів. * Надає значущу та дієву інформацію керівникам для стимулювання зростання та операційної досконалості * Допомагає керівникам розкрити можливості для зростання, трансформації та інновацій за допомогою статистичних даних контакт-центру в реальному часі, які масштабуються в межах підприємства.
Factors.AI
factors.ai
Factors.AI допомагає маркетологам B2B SaaS підвищити рентабельність маркетингових інвестицій, заощадити час і зусилля на рутинному аналізі та надати критичну інформацію про маркетингову діяльність, яка впливає на конвеєр/дохід. По-перше, Factors об’єднує всі дані – дані про відвідувачів веб-сайту, CRM, рекламну платформу, Clearbit і дані Search Console із інтеграцією без коду. Після ідентифікації анонімних відвідувачів веб-сайту за допомогою CRM-контактів/потенційних клієнтів Factors надає уніфіковане уявлення про всі ваші маркетингові показники, мультитач-атрибуцію з аналізом рентабельності інвестицій, маркетингу та аналізу воронки продажів, а також автоматизовану статистику, створену спеціально для маркетологів B2B.
BrandChamp
brandchamp.io
Перетворіть своїх клієнтів на чемпіонів бренду за допомогою BrandChamp. BrandChamp оптимізує активацію та керування програмами захисту брендів, як ніколи раніше. Приєднуйтесь до брендів, що розвиваються найшвидше, у збільшенні продажів за рекомендаціями та стимулюванні створеного користувачами контенту за допомогою успішних ініціатив із пропаганди. Наша універсальна платформа бездоганно інтегрується з найкращими рішеннями електронної комерції, платформами соціальних медіа та торговими майданчиками.
Closely
closelyhq.com
Closely — це хмарна платформа для залучення продажів для бізнесу будь-якого розміру — від індивідуальних підприємців до брендів зі спеціальними відділами продажів. Запускайте автоматизовані інформаційні кампанії, розвивайте свою мережу Linkedin і керуйте нею, експортуйте контакти електронної пошти B2B і швидше, ніж будь-коли, досягайте цілей продажів.
IP GeoLocation
ipgeolocation.io
Безкоштовний API геолокації IP та точна база даних пошуку IP. Безкоштовний API IP надає інформацію про країну, місто, штат, провінцію, місцеву валюту, широту та довготу, інформацію про компанію, пошук провайдера, мову, поштовий індекс, телефонний код країни, інформацію про агент користувача, IP- Інформація про безпеку, часовий пояс, поточний час, час заходу та сходу сонця, час заходу та сходу місяця з будь-якої адреси IPv4 та IPv6 у форматі REST, JSON та XML через HTTPS.
involve.me
involve.me
Сучасний інструмент взаємодії з клієнтами, який допомагає компаніям створювати персоналізовані взаємодії на кожному кроці клієнтського шляху, підвищувати залучення аудиторії та збирати кращі дані. За допомогою include.me користувачі можуть легко створювати та публікувати розумні цільові сторінки та рекламні акції для залучення потенційних клієнтів, тести, форми та особистісні тести для кваліфікації та сегментації потенційних клієнтів, калькулятори цін і цифрових продавців для конверсії продажів, а також опитування щодо задоволеності продукту та клієнтів для вимірювання досвіду клієнтів. .
Refrens
refrens.com
Refrens ABC — це найпростіший спосіб фіксувати, керувати, відстежувати та конвертувати потенційних клієнтів в одному місці. 1. Автоматично охоплюйте потенційних клієнтів за допомогою форм для збору потенційних клієнтів і контактних форм на веб-сайті 2. Керуйте потенційними клієнтами в кількох каналах продажів 3. Призначайте потрібних потенційних клієнтів потрібним керівникам продажів і відстежуйте їхню діяльність 4. Спілкуйтеся з потенційними клієнтами через електронну пошту та WhatsApp 5. Отримуйте детальну інформацію про продавців звітування та потенціал майбутнього доходу 6. Надсилайте пропозиції, рахунки-фактури, замовлення на продаж кількома клацаннями миші 7. І багато іншого для спрощення робочого процесу продажів...
Floww.ai
floww.ai
Floww.ai — це пакет програмного забезпечення на базі GenAI, що забезпечує швидкі продажі для компаній B2C і B2B2C. Інтегрована платформа продажів Floww.ai пропонує Sales Execution CRM, NoCode Instant Analytics, Marketing & Workflow Automations, інтегровані з сучасним комунікаційним стеком. Удосконалені інструменти Generative AI від Floww.ai, Sales Co-Pliot і Analytics Co-Pliot, забезпечують ефективні та високоякісні підходи до продажів із миттєвою аналітикою та глибоким аналізом. Більшість CRM створено в основному для випадків використання B2B і не в змозі ефективно пристосуватися до бізнесу B2C і B2B2C. Висока швидкість і обсяг сучасних продажів B2C вимагає інтегрованої платформи продажів, яка забезпечує гнучке управління продажами для швидкої адаптації до динамічного ринкового середовища.
Rewardful
rewardful.com
Перетворіть своїх найбільших шанувальників на найкращих маркетологів. Rewardful — це простий спосіб для SaaS-компаній налаштувати афілійовані та реферальні програми за допомогою Stripe & Paddle. Просто підключіть свій обліковий запис і дозвольте нам відстежувати рефералів, знижки та комісії для вас!
Avochato
avochato.com
У сучасному підключеному світі клієнти перебувають за кермом. Клієнти хочуть гнучкості, щоб спілкуватися з компаніями через будь-які канали, і коли вони це роблять, їхній досвід має бути персоналізованим, миттєвим і завжди активним. Стикаючись із зростаючими вимогами клієнтів, відділи продажів, маркетингу та служби підтримки клієнтів повинні бути на висоті. На щастя, Avochato полегшує всім командам зв’язок із клієнтами та забезпечує безперебійну та ефективну роботу на кожному етапі шляху від залучення потенційних клієнтів і підтримки до післяпродажної підтримки. Результат: ви збільшуєте взаємодію зі своїми клієнтами, укладаєте більше угод швидше, ніж будь-коли раніше.
OnePage CRM
onepagecrm.com
OnePageCRM — це CRM № 1, орієнтована на дії, яка допомагає малим і середнім підприємствам контролювати свої продажі. Зосередьтеся на тому, що потрібно зробити далі, стежте за кожним потенційним клієнтом, тримайте команду на одній сторінці та укладайте більше угод, одну дію продажу за раз. Заощаджуйте час і автоматизуйте адміністрування та введення даних. Генеруйте потенційних клієнтів одним кліком будь-де в Інтернеті. Скористайтеся перевагами CRM у дорозі за допомогою мобільних програм для iOS та Android. Створюйте угоди та надсилайте пропозиції менш ніж за 37 секунд. Є запитання? Ми пропонуємо підтримку електронною поштою, телефоном і чатом.
Warmly
warmly.ai
Warmly — це перша автономна платформа оркестровки продажів, створена спеціально для команд малого та середнього бізнесу. Платформа керує метаданими з інструментів підтримки продажів, намірів B2B та інструментів збагачення для ідентифікації, відстеження та зв’язку з відвідувачами веб-сайту, які готові до конверсії. Автоматично агрегуючи дані та інтегруючи аналітичні дані з різних платформ, Warmly організовує найефективніший наступний крок для стимулювання кваліфікованих розмов для команди продажів. Тепло допомагає вашій команді з доходів швидше помітити потенційні можливості на ринку. Просувайте їх швидше. І досягайте своїх планових цілей квартал за кварталом. Їхня платформа AI Warm Leads Platform висвітлює ваш конвеєр, відстежуючи сигнали про намір купувати на вашому веб-сайті, вихідні послуги та CRM. Потім вони допомагають вам закрити цей конвеєр теплим, привабливим способом. Крім того, їхній набір безкоштовних інструментів продажу допоможе вашій команді краще спілкуватися з потенційними клієнтами у вашому календарі та на Zoom за допомогою відзначеного нагородами додатка Essential Zoom.
Thrive Themes
thrivethemes.com
Надзвичайно швидкі шаблони та плагіни WordPress, створені, щоб отримати більше трафіку, більше передплатників, клієнтів і клієнтів.
Success.ai
success.ai
Success.ai — це універсальна платформа холодної електронної пошти, розроблена, щоб допомогти підприємствам досягти гіперзростання. З фокусом на розблокуванні необмеженої кількості потенційних клієнтів, електронних листів, розминки та розширених можливостей написання штучного інтелекту, цей інструмент має на меті посилити зусилля з поширення інформації. Платформа надає доступ до великої бази даних із понад 700 мільйонів перевірених потенційних клієнтів B2B, що дозволяє користувачам легко знаходити своїх ідеальних клієнтів і взаємодіяти з ними. Це доповнюється вдосконаленими фільтрами та ключовими словами, які дозволяють цільове залучення клієнтів за галуззю, розміром компанії, місцезнаходженням і доходом. Success.ai також пропонує необмежену кількість облікових записів для надсилання електронної пошти, що дозволяє користувачам надсилати тисячі електронних листів щодня без шкоди для їхньої репутації. Функція розігріву інструмента допомагає забезпечити максимальну ефективність доставки електронної пошти та запобігає потраплянню спаму в електронні листи, забезпечуючи спокій і гарантовану доставку вхідних повідомлень. Функція написання на основі штучного інтелекту дозволяє користувачам без зусиль створювати індивідуальні електронні листи, використовуючи штучний інтелект для підтримки автентичності бренду та впливу на дані. Персоналізація штучного інтелекту ще більше покращує залучення та рівень відповіді, дозволяючи користувачам використовувати більше можливостей. Додаткові функції включають InboxHub, який оптимізує відповіді потенційних клієнтів і закриття угод, а також потужну аналітику кампаній для досягнення максимальних результатів. Інструмент також пропонує чергування вхідних повідомлень для органічного розподілу надсилання електронної пошти між кількома обліковими записами, а також перевірку електронної пошти та масове тестування домену для забезпечення доставки. Загалом Success.ai — це комплексне рішення, яке має на меті допомогти компаніям прискорити свій розвиток і досягти максимального ефекту та успіху в своїх кампаніях холодної електронної пошти.
IPinfo
ipinfo.io
Ми є надійним джерелом інформації про IP-адресу, щомісяця обробляємо 40 мільярдів IP-запитів геолокації API для понад 1000 компаній і понад 100 000 розробників
Brave
getbrave.io
Brave — це система конверсії відвідувачів, яка надає кожному, хто має веб-сайт WordPress, понад 200 віджетів конверсії, які можна підключити та почати конвертувати відвідувачів. Ви також можете інтегрувати популярні EMS або CRM на свої веб-сайти, щоб збирати потенційних клієнтів і відстежувати конверсії в реальному часі за допомогою Advanced Analytics. Легко перетворюйте відвідувачів на клієнтів і замовників за допомогою 20 різних типів віджетів, як-от лід-магнітів, реєстрацій у соціальних мережах, додаткових продажів Woocommerce, пов’язаних публікацій у блогах, спеціальних банерів, опитувань, вікторин та багато іншого.
RocketReach
rocketreach.co
Понад 18 мільйонів компаній у всьому світі довіряють RocketReach, зокрема Apple, Disney, Google, Amazon, Facebook і 95% S&P 500. За допомогою RocketReach ви можете створювати списки контактів і компаній за допомогою найбільшої та найточнішої бази даних у світі. електронні листи та прямі номери. Вирішуйте широкий спектр бізнес-потреб, починаючи від націлювання реклами, контактної інформації, сегментації бази даних і найму персоналу. Спробуйте безкоштовно сьогодні.
Reply.io
reply.io
Reply — це платформа для залучення продажів, яка допомагає вам автоматизувати та масштабувати багатоканальне охоплення, щоб ви могли залучати більше потенційних клієнтів, залучати нових клієнтів і швидше збільшувати дохід.
Swordfish.ai
swordfish.ai
Swordfish — найпотужніша у світі система пошуку контактів. Swordfish збирає дані від провідних світових постачальників ідентифікаційних даних людей, таких як Hoovers, Dun & Bradstreet, Experian та сотні інших незалежних джерел і живих каналів, щоб надати вам актуальну, дійсну, пряму контактну інформацію для людей, яких ви шукаєте. . Swordfish використовується провідними світовими рекрутерами, спеціалістами з продажу та проведення розслідувань у провідних світових оборонних, технічних і державних установах. Від рекрутерів зі списку Fortune 500 до індивідуальних підприємців, Swordfish на вашому боці, щоб зробити ваш пошук контактів ефективним, точним і простим у використанні. Наші 5 продуктів розроблено, щоб полегшити життя.. Розширення Chrome – знайдіть будь-які контактні дані в Інтернеті Збагачення файлів – заощаджуйте час, масово збагачуючи списки клієнтів. Зворотна пошукова система – знайдіть будь-кого на основі вхідних даних. Інтеграції – Swordfish легко підключається до ваших інструментів. і CRM через наші інтеграції та API. Prospector – знайдіть, зв’яжіться та закрийте потенційних клієнтів за допомогою доступу до нашої потужної бази даних контактів B2B.
about.me
about.me
Створіть свій безкоштовний односторінковий веб-сайт всього за кілька хвилин. Фрілансери та підприємці використовують about.me, щоб збільшити свою аудиторію та отримати більше клієнтів.
Landbot
landbot.io
Landbot.io — це платформа для чат-ботів без використання коду, яка дозволяє компаніям створювати безпроблемний досвід спілкування від кінця до кінця. Перетворюючи розмови на прибуткові результати, Landbot допомагає командам маркетингу, операцій і обслуговування клієнтів потроїти ефективність і скоротити операційні витрати на 30% або більше. Незалежно від того, чи йдеться про WhatsApp, Web чи Messenger, будь-хто може створити автоматизовані потоки чат-ботів, щоб краще залучати клієнтів і підвищувати коефіцієнт конверсії. Landbot також використовує останні досягнення в GPT та AI, щоб зробити процес створення чат-ботів ще доступнішим, поєднуючи можливості Landbot без використання коду з іншими моделями великої мови.
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook — це онлайн-інструмент і настільна програма для створення професійних цифрових фліпбуків. Це робить ваші PDF-електронні книги, електронні каталоги, цифрові брошури, річні звіти, презентації, журнали та рекламні матеріали інтерактивними. Понад 50 000 компаній у 179 країнах використовують FlippingBook для створення простих у користуванні онлайн-документів, доставки вмісту в Інтернеті та покращення процесів спілкування. Сервіс працює на комп’ютерах і мобільних пристроях і може бути інтегрований зі сторонніми системами, такими як Zapier, Google Analytics і WordPress. FlippingBook допомагає малому бізнесу та великим відомим брендам, таким як Unilever, Marriott, Intel, Cartier, FOX, Nestle.
GrowthHero
growthhero.io
GrowthHero — це потужне програмне забезпечення для афілійованих, впливових і реферальних маркетингових програм, все в одному. Починаючи лише з 49 доларів за годину дня, GrowthHero масштабується разом з вами! Повністю гнучкі інструменти для вашого успіху: - Портал для партнерів із білим міткою, повністю налаштовувати код не потрібно - Діліться настроюваними URL-адресами відстеження та/або кодами знижок - Інтегруйте через Stripe, API, Zapier, Shopify App, BigCommerce App - Підходить для будь-якого типу бізнесу - Провідні на ринку з’єднання API/Zapier, ще більше налаштовуйте та автоматизуйте – відмінна вартість. Не переплачуйте за 3 окремі партнерські програмні платформи # Програмне забезпечення для партнерського маркетингу - наймайте партнерів. Дозвольте партнерам знаходити вас за допомогою Marketplace Listings, шукайте партнерів за допомогою Affiliate Hunt, а потім дозвольте своїм партнерам наймати для вас більше партнерів за допомогою MLM. - Винагорода за допомогою комісійних, фіксованих або ручних винагород - Відстеження реєстрацій, продажів і підписок - Діліться маркетинговими ресурсами з афілійованими особами, гарантуючи, що їхній вміст завжди відповідає бренду. - Проводьте кампанії - пропонуйте бонуси чи інші додаткові винагороди для досягнення цілей # Influencer Marketing Platform - Шукайте та зв'язуйтеся з впливовими людьми Instagram, Tik Tok і YouTube у своїх програмах - Створюйте кампанії, у яких впливові особи подають вміст на ваше затвердження - Платіть впливовим особам фіксованою оплатою за вміст АБО отримуйте комісію від продажів # Маркетингові інструменти за рекомендацією клієнтів – заохочуйте клієнтів рекомендувати вас своїм друзям. Заманіть їх пропозицією в модальному режимі після покупки та віджеті рекомендацій - Виховуйте своїх клієнтів у проповідниках за допомогою спеціальних електронних листів - окремо від впливових осіб і афілійованих осіб - Винагороджуйте клієнтів кредитом магазину, комісією чи іншими фіксованими винагородами - ви вирішуєте 14-денна безкоштовна пробна версія на всі плани!
AroundDeal
arounddeal.com
Глобальна платформа аналізу даних B2B. Заснована в 2020 році, AroundDeal є всесвітньо визнаною провідною платформою аналізу даних B2B в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні (APAC), якій довіряють понад 100 000 клієнтів і користувачів у всьому світі. Наша база даних містить понад 120 мільйонів контактів і 30 мільйонів компаній, надаючи вичерпні та точні дані, такі як електронні адреси та номери телефонів, а також цінні дані про компанію. AroundDeal не лише надає дані, але й пропонує інтелектуальну платформу. Наша мета — допомогти маркетологам, торговим представникам і рекрутерам швидко знаходити та налагоджувати цільові контакти, оцінювати конкурентне середовище, отримувати цінну бізнес-аналітику та можливості для зростання. 1. Prospector – знайдіть наступного клієнта за допомогою кращих даних. Швидко створюйте цільові списки потенційних клієнтів із понад 100 млн. контактних даних і отримуйте сповіщення, коли контакти змінюють роботу. 2. Залучення – автоматизуйте залучення до продажів. Створіть автоматизовані послідовності продажів і виведіть свої можливості продажів на новий рівень. 3. Розширення Chrome – знайдіть потенційних клієнтів скрізь. Отримуйте цільову контактну інформацію та інформацію про компанію безпосередньо на LinkedIn, веб-сайт компанії та CRM (Salesforce або HubSpot. 4. Збагачення – збагачуйте свої дані. Автоматично збагачуйте свої записи понад 50 фірмовими полями в базі даних AroundDeal, включаючи ділову електронну пошту, телефон, посаду, назву компанії тощо. 5. Відвідувачі. Перетворіть відвідувачів веб-сайту на кваліфікованих потенційних клієнтів Дізнайтеся, які компанії відвідують ваш веб-сайт, і залучайте їх належним чином у потрібний час.
Seamless.AI
seamless.ai
Seamless.AI — це перша і єдина пошукова система в режимі реального часу для потенційних клієнтів із продажу B2B. Понад 350 000 користувачів і десятки тисяч лауреатів премії Президентського клубу використовують Seamless.AI, щоб знаходити перевірені мобільні телефони, електронні листи та прямі номери для будь-кого, кому вони мають продати. ЩОЙНО ОГОЛОШЕНО: Seamless.AI змінить наміри покупців і роботу! Seamless.AI щойно випустив дані про наміри покупців, щоб ви могли будувати конвеєр швидше, ніж будь-коли, звертаючись до облікових записів, які зараз є на ринку та готові придбати ваш продукт або послугу. Job Changes by Seamless.AI дає вам доступ до будь-кого, хто змінив свою посаду або перейшов у нову компанію, тож у цей критичний час ви можете зв’язатися з клієнтами та потенційними клієнтами, не втрачаючи зв’язку.
NetHunt
nethunt.com
NetHunt — це інструмент автоматизації продажів, який буквально живе у вашому Gmail та інших програмах Google Workspace. Це допомагає командам продажів керувати потенційними клієнтами, розвивати відносини з клієнтами, контролювати прогрес продажів і укладати більше угод. Підприємства ростуть у 5 разів із NetHunt CRM, перегляньте історії клієнтів - https://nethunt.com/case-studies
Interact
tryinteract.com
Interact AI — це автоматизований інструмент для створення вікторин, який спрощує процес створення цікавих тестів. Він пропонує зручне рішення для компаній, які хочуть створювати вікторини, не потребуючи глибоких знань ШІ чи написання підказок. Платформа Interact надає повний набір функцій для створення налаштованих тестів для різноманітних бізнес-акцій. Просто ввівши URL-адресу свого веб-сайту, користувачі можуть скористатися генератором вікторин, який аналізує сайт для створення відповідної вікторини. Згенерований тест можна потім налаштувати за допомогою простого у використанні конструктора перед запуском. Окрім створення тестів, Interact пропонує аналітику та інтеграцію програмного забезпечення, щоб допомогти компаніям збирати потенційних клієнтів і отримати інформацію про своїх клієнтів. Використовуючи надані аналітичні тести, компанії можуть отримати цінну інформацію про свою аудиторію. Interact AI був розроблений командою, яка спочатку була зосереджена на тестах для генерування потенційних клієнтів, з багаторічним досвідом у створенні вікторин із високим ступенем залучення та високою конверсією. Завдяки широкому тестуванню з клієнтами бета-версії вони точно налаштували підказки ChatGPT, ефективно перетворивши відгуки клієнтів на анкету, яка є посередником між користувачами та розробником вікторин на основі штучного інтелекту. За допомогою Interact AI компанії можуть швидко створювати унікальні та високоякісні тести, рекламуючи свої продукти чи послуги, одночасно залучаючи кваліфікованих потенційних клієнтів. Його інтуїтивно зрозумілий інтерфейс і потужні можливості роблять його цінним інструментом для компаній, які прагнуть залучити своїх клієнтів за допомогою тестів.
Leadberry
leadberry.com
Leadberry — це веб-програмне забезпечення для створення потенційних клієнтів B2B, яке перетворює відвідувачів веб-сайту на потенційних клієнтів. На основі Google Analytics.
HelloLeads
helloleads.io
HelloLeads Mobile CRM дозволяє малим підприємствам відстежувати потенційних клієнтів і клієнтів в одному місці. Ви можете розподіляти потенційних клієнтів між вашими торговими агентами, планувати подальші дії, отримувати своєчасні нагадування та ретельно відстежувати конверсії продажів за допомогою цієї простої мобільної програми CRM.
Gleam
gleam.io
Gleam — це маркетингова платформа для зростання, яка допомагає компаніям зосередитися на діях. Дія може бути якою завгодно: підписка на електронну пошту, лайк у Facebook, підписка на Twitter або хтось згадує вашу компанію за допомогою #хештегу.
Sender
sender.net
Ключовими сильними сторонами Sender є висока швидкість доставки електронної пошти, відзначена нагородами зручність для користувача та неперевершена доступність. Sender створено спеціально для електронної комерції та блогерів із багатьма додатковими функціями, але ідеально підходить для всіх типів бізнесу – від компаній з однією особою до середніх і великих корпорацій. Завдяки спеціальній інтеграції для платформ електронної комерції ви можете просто додавати продукти до своїх інформаційних бюлетенів, просто скопіювавши та вставивши URL-адресу продукту, і Sender автоматично витягне зображення продуктів, описи, ціни тощо. Блогери та інформаційні маркетологи можуть використовувати розширені функції автоматизації Sender, ділитися інформаційними бюлетенями зі своїми підписниками в соціальних мережах і відстежувати результати. Крім того, Sender пропонує багато додаткових функцій, щоб допомогти досягти найкращих маркетингових результатів за допомогою Push-сповіщень для дезактивації, транзакційних і автоматизованих послідовностей електронних листів, інтеграції API та простого у використанні конструктора форм підписки перетягуванням і скиданням. Усі ці функції доступні в усіх планах Sender, включаючи щедрий план БЕЗКОШТОВНО НАЗАВЖДИ, який дозволяє надсилати до 15 000 електронних листів 2 500 передплатникам щомісяця.