Програмне забезпечення для формування попиту - Найпопулярніші застосунки - Французька Полінезія

Luna.ai

luna.ai

Стара методика продажів зламана. Сучасні потенційні клієнти не терплять цих універсальних спам-повідомлень. А постачальники послуг електронної пошти посилили свою політику щодо масової холодної розсилки. Це нова ера, і старі способи просто більше не допомагають. І якщо ви думаєте, що просто розширення вашої команди продажів – це чарівна куля, подумайте ще раз. Незважаючи на всі свої зусилля, багато продавців не можуть зрозуміти й ефективно залучити потенційних клієнтів. Рентабельність інвестицій торгових представників стає все важче й важче виправдати. Звучить знайомо? Настав час змін. Увійдіть у Luna.ai, свій ракетний корабель у темряві продажів. Luna.ai — це не просто ще один інструмент продажу AI; це універсальна платформа потенційних клієнтів, яку ви шукаєте. Продажі на основі сигналів, масштабна персоналізація, можливість доставки електронною поштою – Luna.ai це охоплює. З Luna.ai ви не просто продаєте; ви продаєте розумніше та ефективніше. Уявіть собі систему, яка знає вашого потенційного клієнта зсередини та зовні, побудовану на величезній кількості даних і розуміння, щоб забезпечити точне охоплення кожного клієнта. Вільно володіє вражаючими 152 мовами. А найкраща частина? Масштабований, з необмеженою кількістю облікових записів електронної пошти, і все це в одну десяту вартості традиційних методів. За своєю суттю Luna.ai надає вам можливість досягти успіху в тому, що вам найбільше подобається: спілкуватися з клієнтами та укладати ці угоди. Йдеться про те, щоб усунути припущення та переконатися, що кожне повідомлення, яке ви надсилаєте, буде особистим і актуальним. Налаштуйте свою першу книгу ігор сьогодні. Завдяки попереднім налаштуванням Luna.ai ви почнете працювати за лічені хвилини. До зустрічі на Місяці!