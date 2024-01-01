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Програмне забезпечення для формування попиту - Найпопулярніші застосунки - Канада
Програмне забезпечення для формування попиту — це потужний набір інструментів, призначений для підвищення інтересу й обізнаності про продукти чи послуги компанії серед потенційних клієнтів. Він працює шляхом виявлення, залучення та підтримки потенційних клієнтів протягом усього шляху покупця, зрештою спонукаючи їх до прийняття рішення про покупку. Ось вичерпний опис програмного забезпечення для формування попиту: Програмне забезпечення для формування попиту автоматизує та оптимізує процес залучення та перетворення потенційних клієнтів, використовуючи різні методи вхідного та вихідного маркетингу. Він використовує аналіз даних, автоматизацію маркетингу та стратегії багатоканальної комунікації для створення цільових кампаній, які відповідають потребам і вподобанням потенційних клієнтів. Загалом програмне забезпечення для створення попиту дає можливість компаніям ефективно залучати, залучати та конвертувати потенційних клієнтів, сприяючи зростанню доходів і довгостроковим відносинам із клієнтами. Він є життєво важливим компонентом сучасних маркетингових стратегій, допомагаючи організаціям залишатися конкурентоспроможними в сучасному цифровому середовищі.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання. Завдяки Marketing Hub...
Square
squareup.com
Square, Inc. — американська компанія, що надає фінансові послуги, агрегатор торговельних послуг і мобільних платежів, розташована в Сан-Франциско, Каліфорнія. Компанія продає платіжні продукти програмного та апаратного забезпечення та розширила свою діяльність у сфері послуг для малого бізнесу. Комп...
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнт...
Podium
podium.com
Podium — це універсальна платформа для перетворення потенційних клієнтів і комунікацій на основі штучного інтелекту, готова для інтеграції з інструментами, які ви вже використовуєте. Понад 100 000 компаній використовують Podium, щоб виділитися серед конкурентів. * Podium — це інструмент комунікації...
Thrive Themes
thrivethemes.com
Надзвичайно швидкі шаблони та плагіни WordPress, створені, щоб отримати більше трафіку, більше передплатників, клієнтів і клієнтів.
Typeform
typeform.com
Typeform — це золотий стандарт безкодових, продумано розроблених, зручних для людей форм, тестів, опитувань і асинхронних відеорішень. Створіть особистий досвід для своїх клієнтів, створіть ідентифікацію бренду та лояльність і прискоріть свій розвиток. Завдяки понад 120 існуючим інтеграціям Typeform...
Apollo.io
apollo.io
Apollo — це платформа взаємодії з даними, яка вбудовує інтелектуальні дані у ваші робочі процеси, щоб допомогти вам виконувати, аналізувати та покращувати свою стратегію зростання.
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ — це платформа для залучення клієнтів із чатом у реальному часі, відстеженням відвідувачів веб-сайту та аналітичними можливостями, яка допомагає вам знати своїх відвідувачів, залучати їх і підтримувати клієнтів у режимі реального часу. Завантажений усіма функціями, які очікує клієнт, і ...
IP GeoLocation
ipgeolocation.io
Безкоштовний API геолокації IP та точна база даних пошуку IP. Безкоштовний API IP надає інформацію про країну, місто, штат, провінцію, місцеву валюту, широту та довготу, інформацію про компанію, пошук провайдера, мову, поштовий індекс, телефонний код країни, інформацію про агент користувача, IP- Інф...
Similarweb
similarweb.com
Продавайте розумніше завдяки 360° цифровій статистиці про електронну комерцію, потенційних видавців і рекламодавців. Завдяки унікальним даним трафіку та залученості Similarweb ви отримуєте повну видимість кожної частини цифрової стратегії та ефективності потенційного клієнта, що дає вам змогу знаход...
Apify
apify.com
Познайомтеся з повною платформою для веб-збирання, вилучення даних і автоматизації. Створено розробниками для розробників. + Apify Store Понад 1600 готових скребків для веб-скрапінгу або проектів автоматизації. Збирайте соціальні мережі, Карти Google, Пошук Google, YouTube тощо. + Розробляйте інстру...
Interact
tryinteract.com
Interact AI — це автоматизований інструмент для створення вікторин, який спрощує процес створення цікавих тестів. Він пропонує зручне рішення для компаній, які хочуть створювати вікторини, не потребуючи глибоких знань ШІ чи написання підказок. Платформа Interact надає повний набір функцій для створ...
CallRail
callrail.com
CallRail дозволяє компаніям будь-якого розміру легко перетворити більше потенційних клієнтів на кращих клієнтів. Обслуговуючи понад 200 000 компаній та інтегруючись із провідним програмним забезпеченням для маркетингу та продажів, наші рішення для маркетингової аналітики та бізнес-комунікацій надают...
Whois Visiting
whoisvisiting.com
Whoisvisiting.com — це простий і ефективний спосіб дізнатися, які компанії відвідують ваш веб-сайт, але не зв’язуються з вами. Унікальний підхід компанії перетворює невідомих відвідувачів веб-сайту B2B на потенційних клієнтів (які інакше були б втрачені). Отримуйте звіти в реальному часі про потенці...
Landbot
landbot.io
Landbot.io — це платформа для чат-ботів без використання коду, яка дозволяє компаніям створювати безпроблемний досвід спілкування від кінця до кінця. Перетворюючи розмови на прибуткові результати, Landbot допомагає командам маркетингу, операцій і обслуговування клієнтів потроїти ефективність і скоро...
Swordfish.ai
swordfish.ai
Swordfish — найпотужніша у світі система пошуку контактів. Swordfish збирає дані від провідних світових постачальників ідентифікаційних даних людей, таких як Hoovers, Dun & Bradstreet, Experian та сотні інших незалежних джерел і живих каналів, щоб надати вам актуальну, дійсну, пряму контактну інформ...
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing об’єднує всі інструменти та канали, які ви використовуєте у своєму бізнесі, щоб залучати клієнтів на кожному етапі життєвого циклу клієнта. Використовуйте дані маркетингу електронною поштою, соціальних медіа, цифрової реклами та свого веб-сайту, щоб адаптувати персоналіз...
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo SalesOS — це сучасна платформа для виходу на ринок для компаній B2B. Ми маємо найбільшу, найточнішу та найчастіше оновлювану базу даних про компанії та контакти, розвідувальних даних і намірів щодо купівлі. Ми надаємо додаткові інструменти на додаток до цього інтелекту, як-от аналіз розмов ...
Freshsales
freshworks.com
Збільште свій дохід за допомогою продажів, орієнтованих на контекст Персоналізуйте взаємодію, скоротіть свій цикл продажів і розвивайте свій бізнес за допомогою Freshsales Багатофункціональний набір продуктів для компаній будь-якого розміру. Оновлення хмарного програмного забезпечення сподобається...
Privyr
privyr.com
Privyr створено для професіоналів із продажу та маркетингу, які залучають потенційних клієнтів онлайн і потребують легкого доступу, зв’язку та конвертації потенційних клієнтів зі свого телефону чи ноутбука. Нам довіряють у сотнях професій практично в кожній галузі. Наша мобільна CRM підключається бе...
IPinfo
ipinfo.io
Ми є надійним джерелом інформації про IP-адресу, щомісяця обробляємо 40 мільярдів IP-запитів геолокації API для понад 1000 компаній і понад 100 000 розробників
Fivestars
fivestars.com
Fivestars — це комплексна платіжна та маркетингова платформа, яка поєднує прості у використанні технології, настроювані винагороди та акції та автоматизацію.
CoPilot AI
copilotai.com
Революціонізуйте свою стратегію продажів за допомогою програмного забезпечення продажів на базі штучного інтелекту. CoPilot AI — це передова платформа, яка змінює спосіб, у який ви та ваша команда шукаєте потенційних клієнтів, залучаєте їх і конвертуєте клієнтів. CoPilot AI підтримує команди маркети...
BirdEye
birdeye.com
Birdeye — це найвища рейтингова платформа для управління репутацією та цифрової взаємодії з клієнтами для місцевих брендів і компаній, що працюють у кількох місцях. Понад 100 000 компаній використовують платформу Birdeye на базі штучного інтелекту, щоб безперебійно взаємодіяти з клієнтами, підвищува...
Yotpo
yotpo.com
Маркетингова платформа утримання електронної комерції Yotpo допомагає брендам будь-якого розміру зміцнити свої відносини зі споживачами. Завдяки уніфікованим керованим даними рішенням для лояльності, маркетингу через SMS і електронною поштою, оглядів, підписок тощо Yotpo допомагає брендам забезпечув...
GrowthHero
growthhero.io
GrowthHero — це потужне програмне забезпечення для афілійованих, впливових і реферальних маркетингових програм, все в одному. Починаючи лише з 49 доларів за годину дня, GrowthHero масштабується разом з вами! Повністю гнучкі інструменти для вашого успіху: - Портал для партнерів із білим міткою, повні...
Keap
keap.com
Keap — це комплексна платформа CRM і автоматизації продажів і маркетингу, призначена для розвитку вашого бізнесу. За допомогою Keap ви легко охопите, упорядкуєте, відстежите та підтримаєте всіх потенційних клієнтів, щоб збільшити продажі та дохід. Щоб забезпечити ваш успіх, Keap також пропонує коучи...
Tapfiliate
tapfiliate.com
Tapfiliate подбає про всі ваші афілійовані та реферальні маркетингові потреби. Синхронізуйте Tapfiliate із Shopify, WooCommerce та понад 30 іншими інтеграціями.
involve.me
involve.me
Сучасний інструмент взаємодії з клієнтами, який допомагає компаніям створювати персоналізовані взаємодії на кожному кроці клієнтського шляху, підвищувати залучення аудиторії та збирати кращі дані. За допомогою include.me користувачі можуть легко створювати та публікувати розумні цільові сторінки та ...
OnePage CRM
onepagecrm.com
OnePageCRM — це CRM № 1, орієнтована на дії, яка допомагає малим і середнім підприємствам контролювати свої продажі. Зосередьтеся на тому, що потрібно зробити далі, стежте за кожним потенційним клієнтом, тримайте команду на одній сторінці та укладайте більше угод, одну дію продажу за раз. Заощаджуйт...
RocketReach
rocketreach.co
Понад 18 мільйонів компаній у всьому світі довіряють RocketReach, зокрема Apple, Disney, Google, Amazon, Facebook і 95% S&P 500. За допомогою RocketReach ви можете створювати списки контактів і компаній за допомогою найбільшої та найточнішої бази даних у світі. електронні листи та прямі номери. Вирі...
Clay
clay.com
Clay — це інструмент штучного інтелекту, який дозволяє користувачам масштабувати свої творчі вихідні ідеї, поєднуючи потужність понад 50 постачальників даних, сканування в реальному часі та штучний інтелект. За допомогою Clay користувачі можуть надсилати персоналізовані кампанії, адаптовані до окрем...
Salesrobot
salesrobot.co
Автоматизуйте холодні інформаційні кампанії електронною поштою та в соціальних мережах Спробуйте наше перевірене програмне забезпечення для автоматизації продажів і щодня збільшуйте свої зусилля з охоплення, як це роблять наші понад 2000 користувачів
Scrap.io
scrap.io
Scrap.io дозволяє скидати Карти Google, отримувати їх електронну пошту та завантажувати потенційних клієнтів у файл CSV/Excel. Ми також надаємо API, який дуже швидко реагує на взаємодію з даними Карт Google.
BuiltWith
builtwith.com
BuiltWith — це інструмент для профілювання веб-сайтів, створення потенційних клієнтів, аналізу конкуренції та бізнес-аналітики, який забезпечує впровадження технологій, дані електронної комерції та аналітику використання Інтернету.
Kartra
home.kartra.com
Kartra — це більше, ніж просто платформа; це партнер у вашій підприємницькій подорожі, надаючи все: від цільових сторінок і веб-сайтів із високою кількістю конверсій до складних маркетингових рішень електронною поштою, сайтів членства тощо. Платформа Kartra створена для стимулювання продажів, пропон...
HiHello
hihello.com
HiHello — це найкраще рішення для цифрових візиток для корпоративних компаній. За допомогою HiHello компанії можуть замінити паперові візитні картки професійними цифровими візитними картками, які справлять враження на клієнтів, партнерів і потенційних клієнтів. Цифрові візитні картки HiHello можуть ...
Workbooks
workbooks.com
Workbooks CRM об’єднує весь ваш бізнес, допомагаючи всім працювати краще, разом і правильно працювати за допомогою єдиної хмарної системи. Маркетинг може залучати більше високоякісних потенційних клієнтів, продажі можуть укладати більше угод, фінанси можуть швидко й легко виставляти рахунки, а підтр...
Qualifio
qualifio.com
Qualifio дозволяє великим брендам і медіа залучати аудиторію через цифрові канали за допомогою понад 50 шаблонних інтерактивних форматів (вікторини, конкурси, опитування, тести, анімаційні ігри тощо). Завдяки суворому дотриманню GDPR платформа дозволяє збирати багаті дані першої сторони, які можна п...
inCust
incust.com
inCust пропонує платформу управління життєвим циклом клієнтів, яка дозволяє будь-якому бізнесу залучати та утримувати клієнтів, продавати передплачені товари, обробляти платежі, аналізувати діяльність клієнтів, спілкуватися з клієнтами тощо. Роздрібні продавці отримують переваги від індивідуальних п...
Lootly
lootly.io
Lootly — це платформа лояльності та винагороди, реферали та VIP-платформа, яка допомагає брендам електронної комерції будувати чудові стосунки зі своїми клієнтами. Lootly підтримує понад 2000 глобальних програм винагород і обслуговує мільйони балів і клієнтів щодня. Lootly дозволяє легко запустити в...
Voucherify
voucherify.io
Voucherify — це перш за все API, хмарна платформа для просування та управління лояльністю для цифрових команд. Це допомагає підвищити лояльність клієнтів, залучити нових клієнтів і збільшити дохід за допомогою цільових стимулів і контекстних винагород. Ми допомагаємо компаніям будь-якого розміру зап...
SaaSquatch
saasquatch.com
SaaSquatch — це складне програмне забезпечення для рефералів і маркетингу лояльності, яке залучає ваших клієнтів, де б вони не відпочивали — у вашому мобільному чи веб-додатку чи поза ним. Деякі з найбільш інноваційних і відомих брендів світу використовують SaaSquatch, щоб винагороджувати своїх прих...
OptCulture
optculture.com
OptCulture — це рішення, орієнтоване на залучення клієнтів і лояльність. Він асимілює дані про клієнтів із різних систем роздрібної торгівлі та джерел, таких як програмне забезпечення POS, механізми електронної комерції, інформаційні веб-сайти та навіть фізичні форми. Використовуючи такі дані, він н...
Referral Rocket
referralrocket.io
Referral Rocket пропонує підприємствам платформу для запуску та керування високоефективними кампаніями реферальних програм. Наша зручна платформа дає можливість компаніям використовувати величезний потенціал захисту інтересів клієнтів, сприяючи експоненційному зростанню та збільшенню залучення клієн...
Giftbit
giftbit.com
Giftbit — це зручна програмна платформа винагород і стимулів, яка дозволяє купувати, надсилати та відстежувати цифрові подарункові картки. Використовуйте веб-додаток для масової відправки, безпосередньої інтеграції з нашим API подарункових карток або ініціювання пропозицій через Zapier для ваших про...
LeadSquared
leadsquared.com
Повне програмне забезпечення автоматизації маркетингу та CRM для бізнесу. Організуйте захоплення потенційних клієнтів, керування ними, управління продажами та аналітику на одній платформі.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. – це онлайн-маркетингова компанія зі штаб-квартирою в Волтемі, штат Массачусетс, з додатковими офісами в Лавленді, штат Колорадо; і Нью-Йорк, Нью-Йорк. Компанію було засновано в 1995 році та пізніше продано Endurance International у 2015 році.
Popl
popl.co
Popl — це провідна платформа цифрових візиток для команд, яка надає інноваційні рішення для мільйонів компаній і професіоналів у всьому світі. Наша платформа дозволяє командам створювати, розповсюджувати та керувати цифровими візитними картками, забезпечуючи узгодженість бренду, спрощений збір потен...
AWeber
aweber.com
AWeber є лідером на ринку програмного забезпечення електронного маркетингу для малого бізнесу. Компанія AWeber, заснована в 1998 році, має понад 20 років успішної роботи, допомагаючи більш ніж одному мільйону клієнтів у всьому світі надійно зв’язуватися зі своїми потенційними клієнтами за допомогою ...
Hunter.io
hunter.io
Hunter — це хмарне рішення, яке допомагає компаніям знаходити та перевіряти професійні адреси електронної пошти в доменах, компаніях або певних спеціалістах в Інтернеті та багато іншого. Безкоштовна платформа холодної електронної пошти також включена для надсилання електронних кампаній безпосередньо...
Luna.ai
luna.ai
Стара методика продажів зламана. Сучасні потенційні клієнти не терплять цих універсальних спам-повідомлень. А постачальники послуг електронної пошти посилили свою політику щодо масової холодної розсилки. Це нова ера, і старі способи просто більше не допомагають. І якщо ви думаєте, що просто розшире...
Signals
getsignals.ai
Signals — це платформа для створення потенційних клієнтів і штучного інтелекту, яка допомагає вам знати, хто на вашому веб-сайті, і використовувати їхню поведінку для взаємодії з відвідувачами, які готові купувати. Ми вже допомогли компаніям знайти тисячі нових кваліфікованих контактів, відвідувачам...
Manycontacts
manycontacts.com
CRM для WhatsApp Інструмент Whatsapp для продажу та підтримки Підключіть свій WhatsApp Business (або API) до ManyContacts, щоб ділитися папкою «Вхідні» зі своєю командою, відповідати та організовувати всі свої чати в одному інтерфейсі.
Factors.AI
factors.ai
Factors.AI допомагає маркетологам B2B SaaS підвищити рентабельність маркетингових інвестицій, заощадити час і зусилля на рутинному аналізі та надати критичну інформацію про маркетингову діяльність, яка впливає на конвеєр/дохід. По-перше, Factors об’єднує всі дані – дані про відвідувачів веб-сайту, C...
BrandChamp
brandchamp.io
Перетворіть своїх клієнтів на чемпіонів бренду за допомогою BrandChamp. BrandChamp оптимізує активацію та керування програмами захисту брендів, як ніколи раніше. Приєднуйтесь до брендів, що розвиваються найшвидше, у збільшенні продажів за рекомендаціями та стимулюванні створеного користувачами конте...
Avochato
avochato.com
У сучасному підключеному світі клієнти перебувають за кермом. Клієнти хочуть гнучкості, щоб спілкуватися з компаніями через будь-які канали, і коли вони це роблять, їхній досвід має бути персоналізованим, миттєвим і завжди активним. Стикаючись із зростаючими вимогами клієнтів, відділи продажів, марк...
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — це хмарна уніфікована платформа обслуговування клієнтів на основі штучного інтелекту, яка забезпечує безперебійну взаємодію з клієнтами та агентами через 30+ цифрових, соціальних і голосових каналів, а також надає в режимі реального часу практичну та масштабовану статистику, усува...
Floww.ai
floww.ai
Floww.ai — це пакет програмного забезпечення на базі GenAI, що забезпечує швидкі продажі для компаній B2C і B2B2C. Інтегрована платформа продажів Floww.ai пропонує Sales Execution CRM, NoCode Instant Analytics, Marketing & Workflow Automations, інтегровані з сучасним комунікаційним стеком. Удосконал...