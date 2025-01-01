Програмне забезпечення для глибокого навчання - Найпопулярніші застосунки

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Програмне забезпечення для глибокого навчання відноситься до категорії програмних інструментів і фреймворків, призначених для полегшення створення, навчання та розгортання моделей глибокого навчання. Глибоке навчання — це підмножина машинного навчання, яка передбачає навчання штучних нейронних мереж із багатьма шарами (звідси термін «глибоке») для вивчення представлень даних. Програмне забезпечення для глибокого навчання зазвичай надає такі функції, як: * Проектування архітектури нейронних мереж: інструменти для проектування та налаштування архітектури глибоких нейронних мереж, включаючи визначення кількості шарів, типів шарів (наприклад, згортковий, рекурентний) і зв’язків між шарами. * Попередня обробка та доповнення даних: утиліти для підготовки та попередньої обробки вхідних даних для навчання моделей глибокого навчання, включаючи такі завдання, як нормалізація, доповнення даних і вилучення функцій. * Навчання та оптимізація моделей: алгоритми та методи навчання моделей глибокого навчання на великих наборах даних, включаючи алгоритми оптимізації, як-от стохастичний градієнтний спуск, і методи обробки надмірного оснащення, наприклад регуляризація та випадання. * Оцінка та валідація моделі: інструменти для оцінки продуктивності навчених моделей на валідації та тестових наборах даних, включаючи такі показники, як точність, точність, запам’ятовування та оцінка F1. * Розгортання та висновок: засоби для розгортання навчених моделей глибокого навчання у виробничих середовищах для висновків щодо нових даних, часто через інтеграцію з фреймворками та платформами розробки програмного забезпечення. До популярних фреймворків програмного забезпечення глибокого навчання належать TensorFlow, PyTorch, Keras і Caffe. Ці фреймворки забезпечують високорівневі абстракції та API, які полегшують розробникам і дослідникам створення та експериментування з моделями глибокого навчання без необхідності впроваджувати все з нуля.
Запит на новий застосунок
Claude
claude.ai
Claude – це AI асистент, що допомагає в розмовах, генерує текст, аналізує документи та підтримує різні мови для користувачів і підприємств.
Otter
otter.ai
Otter - це додаток для запису та транскрипції голосових бесід, що допомагає користувачам фіксувати, шукати та ділитися інформацією з зустрічей і інтерв'ю.
AWS Console
amazon.com
Консоль AWS - це інтерфейс для управління службами Amazon Web Services, що дозволяє користувачам контролювати свої ресурси в одному місці.
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP) пропонує набір хмарних послуг для обробки даних, зберігання, аналітики та машинного навчання для підприємств і розробників.
FaceCheck.ID
facecheck.id
FaceCheck.ID – це інструмент для розпізнавання обличчя, що дозволяє шукати людей за фотографіями та перевіряти їхню ідентичність онлайн.
Jasper
jasper.ai
Jasper-це AI-інструмент для створення контенту, який дозволяє писати в голосі вашого бренду, оптимізуючи процес генерації тексту для різних платформ.
OpenAI Platform
openai.com
OpenAI Platform - універсальний інструмент для генерації тексту, аналізу даних та створення зображень через потужні моделі AI, доступних через API.
SpeechTexter
speechtexter.com
SpeechTexter - це безкоштовний веб-додаток для перетворення мови на текст з підтримкою понад 70 мов. Дозволяє записувати текст голосом у реальному часі.
Speechnotes
speechnotes.co
Speechnotes дозволяє використовувати голос для створення тексту та транскрипції аудіо і відео в реальному часі з високою точністю.
FaceMRI
facemri.com
FaceMRI — програма розпізнавання обличчя для Mac і PC, що дозволяє імпортувати зображення та відео, аналізувати демографічні дані та створювати персоналізовані звіти.
Notta
notta.ai
Notta - це інструмент транскрипції на основі AI, що перетворює голосові бесіди на текст, підтримує понад 58 мов та інтегрується з платформами для відеоконференцій.
DeepAI
deepai.org
DeepAI - платформа зі штучним інтелектом, що пропонує інструменти для розпізнавання зображень, обробки мови, аналітики відео та інтерактивного спілкування.
Deep Dream Generator
deepdreamgenerator.com
Deep Dream Generator - це AI-інструмент для перетворення зображень, що дозволяє створювати унікальні візуальні образи з тексту та редагувати стиль фотографій.
Krisp
krisp.ai
Krisp - це додаток для видалення фонових шумів під час онлайн-зустрічей, пропонує транскрипцію розмов та запису зустрічей.
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
Alibaba Cloud - платформа хмарних обчислень і штучного інтелекту, що надає послуги зберігання, обчислень і безпеки для підприємств і організацій.
Jammable
jammable.com
Jammable - платформа для створення AI обкладинок та голосових моделей. Має бібліотеку з 3000+ голосів для музики та контенту.
Resemble.ai
resemble.ai
Resemble.ai створює кастомні AI-голоси, перекладає текст на 100 мов, модифікує живу мову та забезпечує редагування аудіо для різних застосувань.
Roboflow
roboflow.com
Roboflow - це платформа для створення та управління моделями комп'ютерного зору, що спрощує анотацію зображень, тренування моделей та їх розгортання.
PixLab
pixlab.io
PixLab – платформа для розробників, що пропонує API для обробки зображень, розпізнавання облич, сканування документів та модерації контенту.
Speech to Note
speechtonote.com
Додаток "Промова до зазначення" перетворює усні слова в текст у реальному часі, забезпечуючи точну транскрипцію та організацію нотаток.
PromptSmart
promptsmart.com
PromptSmart – це додаток для телепромптерів, який використовує розпізнавання голосу для автоматичного прокручування тексту, допомагаючи у створенні презентацій та відео.
Clarifai
clarifai.com
Clarifai — платформа штучного інтелекту для аналізу зображень, відео, текстів та аудіо, що дозволяє користувачам створювати та інтегрувати AI-моделі.
Gladia
gladia.io
Gladia - це платформа для перетворення усної мови в текст з високою точністю в реальному часі, яка підтримує понад 100 мов.
AI Voice Detector
aivoicedetector.com
AI Voice Detector визначає автентичність голосів, фільтруючи штучно створені. Використовується для захисту від маніпуляцій та шахрайства в аудіо.
npm
npmjs.com
NPM – менеджер пакетів для JavaScript, що полегшує встановлення та управління залежностями в проектах Node.js і React.js.
Dictanote
dictanote.co
Dictanote – це додаток для створення нотаток, який використовує голосовий введення для перетворення мови в текст понад 50 мовами.
V7
v7labs.com
V7 - це AI-платформа для комп'ютерного зору, що забезпечує аннотацію, управління даними та автоматизацію робочих процесів для тренування моделей.
Speechlogger
speechlogger.com
Speechlogger - це веб-додаток для розпізнавання мови та перекладу, який автоматично транскрибує виступи, відстежує спікерів та аналізує настрій.
SoundHound
soundhound.com
SoundHound - це голосова платформа AI, що дозволяє бізнесам взаємодіяти з клієнтами через природню мову, покращуючи обслуговування у різних галузях.
Hour One
hourone.ai
Hour One - це платформа для створення відео, що використовує AI, дозволяючи створювати персоналізовані відео з реалістичними аватарами без навичок дизайну.
Picture to Text
picturetotext.info
Додаток конвертує зображення в редагований текст, підтримуючи кілька мов та формати, з високою точністю та можливістю обробки партій зображень.
Landing AI
landing.ai
Посадка AI спрощує створення та розгортання систем комп'ютерного зору без програмування, роблячи технології ШІ доступними для широкого кола користувачів.
ai|coustics
ai-coustics.com
ai|coustics - це інструмент на базі AI, який покращує якість звуку мови, видаляючи фоновий шум і ремонтуючи цифрові артефакти в аудіо.
Face Age
getfaceage.com
Face Age аналізує ознаки старіння шкіри, такі як зморшки та акне, і легко інтегрується в існуючі платформи електронної комерції.
NVIDIA Developer
developer.nvidia.com
NVIDIA Developer app надає інструменти та бібліотеки для розробки додатків з використанням штучного інтелекту та технологій NVIDIA.
Muse.ai
muse.ai
Muse.ai – це платформа для пошуку відео, яка дозволяє швидко знаходити конкретні моменти у великих обсягах відео та забезпечує зберігання і трансляцію.
SpeechAce
speechace.com
SpeechAce допомагає учням мов покращувати вимову та мовлення за допомогою технології розпізнавання мови та оцінки граматики, словникового запасу і зв'язності.
AssemblyAI
assemblyai.com
AssemblyAI - це платформа для транскрибації мовлення в текст, що також аналізує аудіо дані за допомогою різних функцій, включаючи діаризацію та аналіз настроїв.
Deepgram
deepgram.com
Deepgram - платформа для транскрипції мови та обробки голосу з API для інтеграції голосових функцій у додатки.
Kili Technology
kili-technology.com
Додаток Kili Technology дозволяє швидко створювати якісні набори даних для міток, що знижує помилки у навчанні моделей штучного інтелекту.
Jupitrr
jupitrr.com
Jupitrr — це інструмент на базі ШІ, який перетворює аудіозаписи в персоналізовані відео, автоматизуючи процес створення відеоконтенту.
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI підтримує впровадження генеративного штучного інтелекту в підприємствах через чат-додаток, інструменти для розробників та відкритий движок запитів.
Lambda
lambdalabs.com
Lambda – платформа для обчислень, що забезпечує GPU-хмари та сервери для інженерів і дослідників у різних галузях.
Dictalogic
dictalogic.com
Dictalogic надає модулі для перетворення аудіо та мовлення в текст, а також функції ведення розмов та делегування завдань в одному інтерфейсі.
MobileEngine
services.tineye.com
TinEye — це додаток для пошуку та розпізнавання зображень, що використовує комп'ютерний зір і машинне навчання для пошуку ваших зображень.
PodcastAI
podcastai.com
PodcastAI — це платформа, що спрощує виробництво подкастів через транскрипцію, ідентифікацію промовців та автоматизацію поствиробничих завдань.
Faceplusplus
faceplusplus.com
Face++ – платформа для технологій комп'ютерного зору, здатна розпізнавати обличчя та аналізувати їх атрибути для інтеграції в додатки.
SuperAnnotate
superannotate.com
SuperAnnotate - це платформа для анотування даних, що забезпечує підготовку високоякісних наборів даних для машинного навчання та штучного інтелекту.
VXG
videoexpertsgroup.com
VXG — платформа для управління відеоспостереженням у хмарі, яка забезпечує інтеграцію з IP-камерами та дозволяє створювати кастомізовані рішення.
Speechmatics
speechmatics.com
Speechmatics - це додаток для точного розпізнавання та транскрипції людської мови на текст в реальному часі та на записаних медіа.
Voxpow
voxpow.com
Voxpow - це додаток, який перетворює голос у текст для веб-сайтів, підтримуючи понад 100 мов. Це полегшує доступ до контенту за допомогою голосових команд.
Altered
altered.ai
Altered – це сучасний аудіоредактор, що використовує технології штучного інтелекту для створення якісного голосового контенту в різних сферах.
ArtPro
artpro.com
ArtPro — це програмне забезпечення для управління інвентаризацією мистецтва, що допомагає каталогізувати, архівувати, відстежувати, ділитися та зберігати художні роботи онлайн.
Capsolver
capsolver.com
Capsolver автоматично розв'язує капчі, забезпечуючи швидкість і надійність для автоматизації та збору даних з веб-сайтів.
Talkatoo
talkatoo.com
Talkatoo - це програмне забезпечення для диктування, яке конвертує мову в текст для медичних працівників, включаючи спеціалізовану термінологію.
Kukarella
kukarella.com
Kukarella — додаток для озвучення, що пропонує понад 800 AI-голосів, створення діалогів, дубляж та транскрипцію тексту з відео та зображень.
SpeechFlow
speechflow.io
SpeechFlow - це інструмент для транскрипції мови в текст, що підтримує 14 мов і забезпечує високу точність та швидкість обробки.
Voiceitt
voiceitt.com
Voiceitt — це додаток для покращення спілкування людей з розладами мовлення, який перетворює нестандартні мовні патерни на чітку мову в реальному часі.
Phonexia
phonexia.com
Phonexia — це платформа голосової біометрики, що забезпечує автоматизовану автентифікацію користувачів на основі їхнього голосу.
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