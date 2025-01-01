Магазин вебзастосунків

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.

WebCatalog Desktop

Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.

Завантажити WebCatalog Desktop
Дізнатися більше
Усі
Книги
Бізнес
Освіта
Розваги
Фінанси
Їжа і напої
Графіка та дизайн
Здоровʼя та фітнес
Стиль життя
Медицина
Музика та аудіо
Новини
Фото і відео
Продуктивність
Посилання
Покупки
Соціальні мережі
Розробка програмного забезпечення
Спорт
Подорожі
Утиліти
Погода
Програмне забезпечення для глибокого навчання
Категорії
Найпопулярніші
Нещодавно додані

Програмне забезпечення для глибокого навчання - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для глибокого навчання відноситься до категорії програмних інструментів і фреймворків, призначених для полегшення створення, навчання та розгортання моделей глибокого навчання. Глибоке навчання — це підмножина машинного навчання, яка передбачає навчання штучних нейронних мереж із багатьма шарами (звідси термін «глибоке») для вивчення представлень даних. Програмне забезпечення для глибокого навчання зазвичай надає такі функції, як: * Проектування архітектури нейронних мереж: інструменти для проектування та налаштування архітектури глибоких нейронних мереж, включаючи визначення кількості шарів, типів шарів (наприклад, згортковий, рекурентний) і зв’язків між шарами. * Попередня обробка та доповнення даних: утиліти для підготовки та попередньої обробки вхідних даних для навчання моделей глибокого навчання, включаючи такі завдання, як нормалізація, доповнення даних і вилучення функцій. * Навчання та оптимізація моделей: алгоритми та методи навчання моделей глибокого навчання на великих наборах даних, включаючи алгоритми оптимізації, як-от стохастичний градієнтний спуск, і методи обробки надмірного оснащення, наприклад регуляризація та випадання. * Оцінка та валідація моделі: інструменти для оцінки продуктивності навчених моделей на валідації та тестових наборах даних, включаючи такі показники, як точність, точність, запам’ятовування та оцінка F1. * Розгортання та висновок: засоби для розгортання навчених моделей глибокого навчання у виробничих середовищах для висновків щодо нових даних, часто через інтеграцію з фреймворками та платформами розробки програмного забезпечення. До популярних фреймворків програмного забезпечення глибокого навчання належать TensorFlow, PyTorch, Keras і Caffe. Ці фреймворки забезпечують високорівневі абстракції та API, які полегшують розробникам і дослідникам створення та експериментування з моделями глибокого навчання без необхідності впроваджувати все з нуля.

Запит на новий застосунок


Claude

Claude

claude.ai

Claude – це AI асистент, що допомагає в розмовах, генерує текст, аналізує документи та підтримує різні мови для користувачів і підприємств.

Otter

Otter

otter.ai

Otter - це додаток для запису та транскрипції голосових бесід, що допомагає користувачам фіксувати, шукати та ділитися інформацією з зустрічей і інтерв'ю.

AWS Console

AWS Console

amazon.com

Консоль AWS - це інтерфейс для управління службами Amazon Web Services, що дозволяє користувачам контролювати свої ресурси в одному місці.

Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

google.com

Google Cloud Platform (GCP) пропонує набір хмарних послуг для обробки даних, зберігання, аналітики та машинного навчання для підприємств і розробників.

FaceCheck.ID

FaceCheck.ID

facecheck.id

FaceCheck.ID – це інструмент для розпізнавання обличчя, що дозволяє шукати людей за фотографіями та перевіряти їхню ідентичність онлайн.

Jasper

Jasper

jasper.ai

Jasper-це AI-інструмент для створення контенту, який дозволяє писати в голосі вашого бренду, оптимізуючи процес генерації тексту для різних платформ.

OpenAI Platform

OpenAI Platform

openai.com

OpenAI Platform - універсальний інструмент для генерації тексту, аналізу даних та створення зображень через потужні моделі AI, доступних через API.

SpeechTexter

SpeechTexter

speechtexter.com

SpeechTexter - це безкоштовний веб-додаток для перетворення мови на текст з підтримкою понад 70 мов. Дозволяє записувати текст голосом у реальному часі.

Speechnotes

Speechnotes

speechnotes.co

Speechnotes дозволяє використовувати голос для створення тексту та транскрипції аудіо і відео в реальному часі з високою точністю.

FaceMRI

FaceMRI

facemri.com

FaceMRI — програма розпізнавання обличчя для Mac і PC, що дозволяє імпортувати зображення та відео, аналізувати демографічні дані та створювати персоналізовані звіти.

Notta

Notta

notta.ai

Notta - це інструмент транскрипції на основі AI, що перетворює голосові бесіди на текст, підтримує понад 58 мов та інтегрується з платформами для відеоконференцій.

DeepAI

DeepAI

deepai.org

DeepAI - платформа зі штучним інтелектом, що пропонує інструменти для розпізнавання зображень, обробки мови, аналітики відео та інтерактивного спілкування.

Deep Dream Generator

Deep Dream Generator

deepdreamgenerator.com

Deep Dream Generator - це AI-інструмент для перетворення зображень, що дозволяє створювати унікальні візуальні образи з тексту та редагувати стиль фотографій.

Krisp

Krisp

krisp.ai

Krisp - це додаток для видалення фонових шумів під час онлайн-зустрічей, пропонує транскрипцію розмов та запису зустрічей.

Alibaba Cloud

Alibaba Cloud

alibabacloud.com

Alibaba Cloud - платформа хмарних обчислень і штучного інтелекту, що надає послуги зберігання, обчислень і безпеки для підприємств і організацій.

Jammable

Jammable

jammable.com

Jammable - платформа для створення AI обкладинок та голосових моделей. Має бібліотеку з 3000+ голосів для музики та контенту.

Resemble.ai

Resemble.ai

resemble.ai

Resemble.ai створює кастомні AI-голоси, перекладає текст на 100 мов, модифікує живу мову та забезпечує редагування аудіо для різних застосувань.

Roboflow

Roboflow

roboflow.com

Roboflow - це платформа для створення та управління моделями комп'ютерного зору, що спрощує анотацію зображень, тренування моделей та їх розгортання.

PixLab

PixLab

pixlab.io

PixLab – платформа для розробників, що пропонує API для обробки зображень, розпізнавання облич, сканування документів та модерації контенту.

Speech to Note

Speech to Note

speechtonote.com

Додаток "Промова до зазначення" перетворює усні слова в текст у реальному часі, забезпечуючи точну транскрипцію та організацію нотаток.

PromptSmart

PromptSmart

promptsmart.com

PromptSmart – це додаток для телепромптерів, який використовує розпізнавання голосу для автоматичного прокручування тексту, допомагаючи у створенні презентацій та відео.

Clarifai

Clarifai

clarifai.com

Clarifai — платформа штучного інтелекту для аналізу зображень, відео, текстів та аудіо, що дозволяє користувачам створювати та інтегрувати AI-моделі.

Gladia

Gladia

gladia.io

Gladia - це платформа для перетворення усної мови в текст з високою точністю в реальному часі, яка підтримує понад 100 мов.

AI Voice Detector

AI Voice Detector

aivoicedetector.com

AI Voice Detector визначає автентичність голосів, фільтруючи штучно створені. Використовується для захисту від маніпуляцій та шахрайства в аудіо.

npm

npm

npmjs.com

NPM – менеджер пакетів для JavaScript, що полегшує встановлення та управління залежностями в проектах Node.js і React.js.

Dictanote

Dictanote

dictanote.co

Dictanote – це додаток для створення нотаток, який використовує голосовий введення для перетворення мови в текст понад 50 мовами.

V7

V7

v7labs.com

V7 - це AI-платформа для комп'ютерного зору, що забезпечує аннотацію, управління даними та автоматизацію робочих процесів для тренування моделей.

Speechlogger

Speechlogger

speechlogger.com

Speechlogger - це веб-додаток для розпізнавання мови та перекладу, який автоматично транскрибує виступи, відстежує спікерів та аналізує настрій.

SoundHound

SoundHound

soundhound.com

SoundHound - це голосова платформа AI, що дозволяє бізнесам взаємодіяти з клієнтами через природню мову, покращуючи обслуговування у різних галузях.

Hour One

Hour One

hourone.ai

Hour One - це платформа для створення відео, що використовує AI, дозволяючи створювати персоналізовані відео з реалістичними аватарами без навичок дизайну.

Landing AI

Landing AI

landing.ai

Посадка AI спрощує створення та розгортання систем комп'ютерного зору без програмування, роблячи технології ШІ доступними для широкого кола користувачів.

Picture to Text

Picture to Text

picturetotext.info

Додаток конвертує зображення в редагований текст, підтримуючи кілька мов та формати, з високою точністю та можливістю обробки партій зображень.

ai|coustics

ai|coustics

ai-coustics.com

ai|coustics - це інструмент на базі AI, який покращує якість звуку мови, видаляючи фоновий шум і ремонтуючи цифрові артефакти в аудіо.

Face Age

Face Age

getfaceage.com

Face Age аналізує ознаки старіння шкіри, такі як зморшки та акне, і легко інтегрується в існуючі платформи електронної комерції.

NVIDIA Developer

NVIDIA Developer

developer.nvidia.com

NVIDIA Developer app надає інструменти та бібліотеки для розробки додатків з використанням штучного інтелекту та технологій NVIDIA.

Muse.ai

Muse.ai

muse.ai

Muse.ai – це платформа для пошуку відео, яка дозволяє швидко знаходити конкретні моменти у великих обсягах відео та забезпечує зберігання і трансляцію.

SpeechAce

SpeechAce

speechace.com

SpeechAce допомагає учням мов покращувати вимову та мовлення за допомогою технології розпізнавання мови та оцінки граматики, словникового запасу і зв'язності.

AssemblyAI

AssemblyAI

assemblyai.com

AssemblyAI - це платформа для транскрибації мовлення в текст, що також аналізує аудіо дані за допомогою різних функцій, включаючи діаризацію та аналіз настроїв.

Deepgram

Deepgram

deepgram.com

Deepgram - платформа для транскрипції мови та обробки голосу з API для інтеграції голосових функцій у додатки.

Kili Technology

Kili Technology

kili-technology.com

Додаток Kili Technology дозволяє швидко створювати якісні набори даних для міток, що знижує помилки у навчанні моделей штучного інтелекту.

Jupitrr

Jupitrr

jupitrr.com

Jupitrr — це інструмент на базі ШІ, який перетворює аудіозаписи в персоналізовані відео, автоматизуючи процес створення відеоконтенту.

Tune AI

Tune AI

tunehq.ai

Tune AI підтримує впровадження генеративного штучного інтелекту в підприємствах через чат-додаток, інструменти для розробників та відкритий движок запитів.

Lambda

Lambda

lambdalabs.com

Lambda – платформа для обчислень, що забезпечує GPU-хмари та сервери для інженерів і дослідників у різних галузях.

Dictalogic

Dictalogic

dictalogic.com

Dictalogic надає модулі для перетворення аудіо та мовлення в текст, а також функції ведення розмов та делегування завдань в одному інтерфейсі.

MobileEngine

MobileEngine

services.tineye.com

TinEye — це додаток для пошуку та розпізнавання зображень, що використовує комп'ютерний зір і машинне навчання для пошуку ваших зображень.

PodcastAI

PodcastAI

podcastai.com

PodcastAI — це платформа, що спрощує виробництво подкастів через транскрипцію, ідентифікацію промовців та автоматизацію поствиробничих завдань.

Faceplusplus

Faceplusplus

faceplusplus.com

Face++ – платформа для технологій комп'ютерного зору, здатна розпізнавати обличчя та аналізувати їх атрибути для інтеграції в додатки.

SuperAnnotate

SuperAnnotate

superannotate.com

SuperAnnotate - це платформа для анотування даних, що забезпечує підготовку високоякісних наборів даних для машинного навчання та штучного інтелекту.

VXG

VXG

videoexpertsgroup.com

VXG — платформа для управління відеоспостереженням у хмарі, яка забезпечує інтеграцію з IP-камерами та дозволяє створювати кастомізовані рішення.

Voxpow

Voxpow

voxpow.com

Voxpow - це додаток, який перетворює голос у текст для веб-сайтів, підтримуючи понад 100 мов. Це полегшує доступ до контенту за допомогою голосових команд.

Speechmatics

Speechmatics

speechmatics.com

Speechmatics - це додаток для точного розпізнавання та транскрипції людської мови на текст в реальному часі та на записаних медіа.

Altered

Altered

altered.ai

Altered – це сучасний аудіоредактор, що використовує технології штучного інтелекту для створення якісного голосового контенту в різних сферах.

ArtPro

ArtPro

artpro.com

ArtPro — це програмне забезпечення для управління інвентаризацією мистецтва, що допомагає каталогізувати, архівувати, відстежувати, ділитися та зберігати художні роботи онлайн.

Capsolver

Capsolver

capsolver.com

Capsolver автоматично розв'язує капчі, забезпечуючи швидкість і надійність для автоматизації та збору даних з веб-сайтів.

Talkatoo

Talkatoo

talkatoo.com

Talkatoo - це програмне забезпечення для диктування, яке конвертує мову в текст для медичних працівників, включаючи спеціалізовану термінологію.

Kukarella

Kukarella

kukarella.com

Kukarella — додаток для озвучення, що пропонує понад 800 AI-голосів, створення діалогів, дубляж та транскрипцію тексту з відео та зображень.

SpeechFlow

SpeechFlow

speechflow.io

SpeechFlow - це інструмент для транскрипції мови в текст, що підтримує 14 мов і забезпечує високу точність та швидкість обробки.

Voiceitt

Voiceitt

voiceitt.com

Voiceitt — це додаток для покращення спілкування людей з розладами мовлення, який перетворює нестандартні мовні патерни на чітку мову в реальному часі.

Phonexia

Phonexia

phonexia.com

Phonexia — це платформа голосової біометрики, що забезпечує автоматизовану автентифікацію користувачів на основі їхнього голосу.

Переглянути

Desktop

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

© 2025 WebCatalog, Inc.