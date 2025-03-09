Програмне забезпечення для глибокого навчання - Найпопулярніші застосунки - Ватикан

Partium

partium.io

Історія Partium почалася в 2020 році з ідеї створення блискавичної, миттєвої та надійної системи пошуку для всіх, хто шукає запчастини. Ми зменшили потребу техніків і користувачів каталогів запчастин і веб-магазинів витрачати нескінченний час на пошук потрібної запчастини. Натомість ми допомагаємо користувачам знайти потрібну запчастину за лічені секунди. Сьогодні Partium обслуговує мільйони пошуків запчастин щомісяця та допомагає незліченним фахівцям у всьому світі знайти потрібну деталь для виконання роботи. Наші клієнти впроваджують Partium у свої середовища технічного обслуговування, післяпродажного та сервісного обслуговування, щоб надати своїм користувачам найкращий у своєму класі досвід пошуку запчастин і надати їм швидкий і зручний процес пошуку, підтвердження та замовлення запасних частин у них. Штучний інтелект Partium використовує наявні дані про запасні частини, але він також може збагатити й оптимізувати ваші дані, додавши до них важливу інформацію. Caterpillar, Parker, Liebherr, Deutsche Bahn, New Holland, The Home Depot, ENGEL та багато інших компаній використовують Partium, щоб забезпечити не лише чудовий пошук для своїх клієнтів, але й пошук, який забезпечує більшу кількість конверсій через релевантність, точність і легкість -використання. Ми допомагаємо клієнтам швидше знаходити потрібні запчастини та оптимізуємо наявні дані про запчастини. Маючи офіси в США, Канаді та Європі, ми є міжнародною компанією, яка прагне змінити спосіб пошуку та оптимізації частин AI.