FaceMRI

facemri.com

FaceMRI – дослідницька група програмного забезпечення для розпізнавання облич, що базується в США. FaceMRI — найдосконаліша пошукова система розпізнавання облич для Mac і ПК. FaceMRI має набір програмного забезпечення для розпізнавання облич, яке може класифікувати обличчя за статтю (чоловічі, жіночі, небінарні), віковою категорією, роками та расою. Створення графіків відвідуваності та аналітики. Обличчя можна отримати за допомогою + імпорту зображень + імпорту відео + веб-пошуку (FB, LinkedIn, Instagram) + імпорту папок + веб-камери та IP-камер + IOT і камер безпеки. + USB ключі та зовнішні пристрої FaceMRI використовує потужність розпізнавання обличчя, щоб розблокувати аналітичні дані із зображень і відео. Користувачі можуть завантажити програму на свій Mac або ПК і імпортувати зображення та відео. Він витягуватиме обличчя та людей із відео та зображень, користувачі можуть додавати обличчя клієнтів і створювати власні звіти. Крім того, співробітники можуть створювати демографічні діаграми на основі віку, статі та раси з відео та бачити, хто ваші клієнти. FaceMRI також має технологію пошуку людей, тому користувачі можуть створювати спеціальні звіти. Співробітники можуть відстежувати присутність на дзвінках Zoom, хто був на дзвінку компанії, а хто відсутній. Співробітники можуть підключатися до веб-камер, камер безпеки та камер Інтернету речей, щоб відстежувати, хто входить у ваш бізнес. FaceMRI створює персональні звіти з відеоканалів, щоб користувачі могли відстежувати, хто входить у ваш бізнес.