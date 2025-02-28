Програмне забезпечення для глибокого навчання - Найпопулярніші застосунки - Туреччина

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення для глибокого навчання відноситься до категорії програмних інструментів і фреймворків, призначених для полегшення створення, навчання та розгортання моделей глибокого навчання. Глибоке навчання — це підмножина машинного навчання, яка передбачає навчання штучних нейронних мереж із багатьма шарами (звідси термін «глибоке») для вивчення представлень даних. Програмне забезпечення для глибокого навчання зазвичай надає такі функції, як: * Проектування архітектури нейронних мереж: інструменти для проектування та налаштування архітектури глибоких нейронних мереж, включаючи визначення кількості шарів, типів шарів (наприклад, згортковий, рекурентний) і зв’язків між шарами. * Попередня обробка та доповнення даних: утиліти для підготовки та попередньої обробки вхідних даних для навчання моделей глибокого навчання, включаючи такі завдання, як нормалізація, доповнення даних і вилучення функцій. * Навчання та оптимізація моделей: алгоритми та методи навчання моделей глибокого навчання на великих наборах даних, включаючи алгоритми оптимізації, як-от стохастичний градієнтний спуск, і методи обробки надмірного оснащення, наприклад регуляризація та випадання. * Оцінка та валідація моделі: інструменти для оцінки продуктивності навчених моделей на валідації та тестових наборах даних, включаючи такі показники, як точність, точність, запам’ятовування та оцінка F1. * Розгортання та висновок: засоби для розгортання навчених моделей глибокого навчання у виробничих середовищах для висновків щодо нових даних, часто через інтеграцію з фреймворками та платформами розробки програмного забезпечення. До популярних фреймворків програмного забезпечення глибокого навчання належать TensorFlow, PyTorch, Keras і Caffe. Ці фреймворки забезпечують високорівневі абстракції та API, які полегшують розробникам і дослідникам створення та експериментування з моделями глибокого навчання без необхідності впроваджувати все з нуля.
Запит на новий застосунок
Claude
claude.ai
Claude By Antropic - це асистент AI наступного покоління, побудований антропом і навчений бути безпечним, точним та безпечним, щоб допомогти вам зробити найкращу роботу.
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP), пропонована Google,-це набір хмарних обчислювальних служб, що працює на тій же інфраструктурі, яку Google використовує внутрішньо для своїх продуктів кінцевих користувачів, таких як пошук Gmail, зберігання файлів та YouTube. Поряд з набором інструментів управління, він надає ряд модульних хмарних служб, включаючи обчислення, зберігання даних, аналітику даних та машинне навчання. Реєстрація вимагає деталей кредитної картки або банківського рахунку. Хмарна платформа Google надає інфраструктуру як послугу, платформу як послугу та обчислювальні середовища без серверів. У квітні 2008 року Google оголосив App Engine, платформу для розробки та розміщення веб-додатків у центрах обробки даних, керованих Google, яка була першою службою хмарних обчислень від компанії. Послуга стала загально доступною в листопаді 2011 року. З моменту оголошення двигуна додатків Google додав на платформу кілька хмарних служб. Google Cloud Platform є частиною Google Cloud, яка включає загальнодоступну хмарну інфраструктуру Google Cloud Platform, а також G Suite, Enterprise Versions Android та Chrome OS, та інтерфейси програмування програм (API) для служб машинного навчання та картографування корпоративних програм.
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) є дочірньою компанією Amazon, що надає платформи хмарних обчислень та API на замовлення для людей, компаній та урядів, на основі оплати праці. Ці веб -сервіси хмарних обчислень забезпечують різноманітні основні абстрактні технічні інфраструктури та розподілені обчислювальні будівельні блоки та інструменти. Однією з таких служб є Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), яка дозволяє користувачам мати у своєму розпорядженні віртуальний кластер комп'ютерів, доступний весь час через Інтернет. Версія віртуальних комп'ютерів AWS емулює більшість атрибутів реального комп'ютера, включаючи апаратні центральні одиниці обробки (процесори) та графічні одиниці обробки (GPU) для обробки; локальна/оперативна пам’ять; зберігання жорсткого диска/SSD; вибір операційних систем; мережа; та попередньо завантажене програмне забезпечення для додатків, такі як веб-сервери, бази даних та управління відносинами з клієнтами (CRM). Технологія AWS реалізована на серверних фермах у всьому світі та підтримується дочірньою компанією Amazon. Плата заснована на комбінації використання (відомої як модель "оплатити, а також апаратні засоби, операційна система, програмне забезпечення або мережеві функції, обрані необхідними варіантами доступності, надмірності, безпеки та послуг. Абоненти можуть платити за один віртуальний комп'ютер AWS, спеціальний фізичний комп'ютер або кластери будь -якого. У рамках угоди про підписку Amazon забезпечує безпеку систем абонентів. AWS працює з багатьох глобальних географічних регіонів, включаючи 6 у Північній Америці. Аамазон ринки AWS до абонентів як спосіб отримання масштабних обчислювальних потужностей швидше та дешево, ніж створення фактичної ферми фізичного сервера. Всі послуги виставляються на основі використання, але кожна послуга вимірює використання різними способами. Станом на 2017 рік, AWS володіє домінуючими 34% усіх хмар (IAAS, PAAS), тоді як наступні три конкуренти Microsoft, Google та IBM мають 11%, 8%, 6% відповідно відповідно до Synergy Group.
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
Alibaba Cloud, заснована в 2009 році, є світовим лідером у хмарних обчисленнях та штучному інтелекті, що надає послуги тисячам підприємств, розробників та організацій урядів у понад 200 країнах та регіонах. Займаючись успіхом своїх клієнтів, Alibaba Cloud надає надійні та безпечні можливості хмарних обчислень та обробки даних як частину своїх онлайн -рішень. У січні 2017 року Alibaba Cloud стала офіційним партнером хмарних служб Олімпіади.
FaceCheck.ID
facecheck.id
Знайдіть будь-кого в Інтернеті за допомогою пошукової системи розпізнавання обличчя FaceCheck.ID. Шукайте людей за фотографіями та переконайтеся, що ви розмовляєте з особою, за яку вони себе видають.
SpeechTexter
speechtexter.com
Конвертер мовлення в текст. Продиктуйте своїм голосом. Безкоштовна веб-програма для введення тексту голосом. Підтримується понад 70 різних мов!
Otter
otter.ai
Otter-це розумний додаток для запису, який дає можливість вам запам'ятати, шукати та ділитися голосових розмовами. Otter створює розумні голосові нотатки, що поєднують аудіо, транскрипцію, ідентифікацію динаміків, вбудовані фотографії та ключові фрази. Це допомагає діловим людям, журналістам та студентам бути більш зосередженими, спільними та ефективними у зустрічах, інтерв'ю, лекціях та де б не траплялися важливі розмови.
Phonexia
phonexia.com
Phonexia — це інноваційна чеська компанія-розробник програмного забезпечення, заснована в 2006 році з метою розкрити голосовий потенціал за допомогою голосових біометричних даних і технологій розпізнавання мовлення. Завдяки тісним стосункам із відомою дослідницькою групою мовлення в Технологічному університеті Брно Phonexia перетворює останні наукові відкриття в повсякденну реальність високоточних, найсучасніших технологій, що працюють на основі глибоких нейронних мереж. Phonexia пропонує портфоліо вдосконаленого програмного забезпечення для урядових, судово-медичних і комерційних секторів, що дозволяє реалізувати інноваційні проекти в більш ніж 60 країнах світу.
FaceMRI
facemri.com
FaceMRI – дослідницька група програмного забезпечення для розпізнавання облич, що базується в США. FaceMRI — найдосконаліша пошукова система розпізнавання облич для Mac і ПК. FaceMRI має набір програмного забезпечення для розпізнавання облич, яке може класифікувати обличчя за статтю (чоловічі, жіночі, небінарні), віковою категорією, роками та расою. Створення графіків відвідуваності та аналітики. Обличчя можна отримати за допомогою + імпорту зображень + імпорту відео + веб-пошуку (FB, LinkedIn, Instagram) + імпорту папок + веб-камери та IP-камер + IOT і камер безпеки. + USB ключі та зовнішні пристрої FaceMRI використовує потужність розпізнавання обличчя, щоб розблокувати аналітичні дані із зображень і відео. Користувачі можуть завантажити програму на свій Mac або ПК і імпортувати зображення та відео. Він витягуватиме обличчя та людей із відео та зображень, користувачі можуть додавати обличчя клієнтів і створювати власні звіти. Крім того, співробітники можуть створювати демографічні діаграми на основі віку, статі та раси з відео та бачити, хто ваші клієнти. FaceMRI також має технологію пошуку людей, тому користувачі можуть створювати спеціальні звіти. Співробітники можуть відстежувати присутність на дзвінках Zoom, хто був на дзвінку компанії, а хто відсутній. Співробітники можуть підключатися до веб-камер, камер безпеки та камер Інтернету речей, щоб відстежувати, хто входить у ваш бізнес. FaceMRI створює персональні звіти з відеоканалів, щоб користувачі могли відстежувати, хто входить у ваш бізнес.
Speechnotes
speechnotes.co
Перетворення мовлення в текст – голосовий набір і транскрипція. Робіть нотатки за допомогою голосу безкоштовно або автоматично транскрибуйте аудіо- та відеозаписи на місці. Безпечний, точний і надзвичайно швидкий.
Jasper
jasper.ai
Джаспер: ШІ для бізнесу від бренду створює контент скрізь, де б ви не були в Інтернеті, завжди голосом вашого бренду. Джаспер — ваш креативний помічник зі штучним інтелектом, який може вчитися та писати унікальним тоном вашого бренду. Незалежно від того, чи говорите ви сміливо, нахабно, офіційно чи тільки в Інтернеті, говоріть (u do u). Крім того, розширення для браузера Jasper Everywhere тримає Jasper поруч із вами, від вашої CMS до електронної пошти та соціальних мереж до платформи вашої компанії з Jasper API. Найважливіше те, що Jasper зберігає ваші дані в безпеці та конфіденційності завдяки вбудованим функціям безпеки, які оновлюються в міру розвитку протоколів безпеки. Створюйте вміст у 5 разів швидше за допомогою штучного інтелекту. Jasper — це найякісніший інструмент для копірайтингу штучного інтелекту з понад 3000 5-зірковими відгуками. Найкраще підходить для написання дописів у блогах, вмісту в соціальних мережах і маркетингових текстів.
Speech to Note
speechtonote.com
Speech To Note — це інструмент розпізнавання мовлення на основі штучного інтелекту, який миттєво перетворює промовлене аудіо в текст. Наш інструмент використовує вдосконалену технологію перетворення мовлення в текст, щоб транскрибувати ваші слова у стислі резюме, які ви можете редагувати або ділитися. Відчуйте потужність нашого інструменту на основі штучного інтелекту, оскільки він миттєво перетворює ваші вимовлені слова на стисле та інформативне резюме.
Jammable
jammable.com
Створюйте обкладинки за допомогою штучного інтелекту за лічені секунди з Jammable із сотнями завантажених спільнотою голосових моделей штучного інтелекту, доступних для творчого використання вже зараз!
Clarifai
clarifai.com
Clarifai — незалежна компанія зі штучного інтелекту, яка спеціалізується на комп’ютерному зорі, обробці природної мови та розпізнаванні звуку. Одна з перших платформ глибокого навчання, заснована в 2013 році, Clarifai надає платформу ШІ для неструктурованих зображень, відео, тексту та аудіоданих. Його платформа підтримує повний життєвий цикл штучного інтелекту для дослідження даних, маркування даних, навчання моделей, оцінювання та висновків щодо зображень, відео, тексту та аудіоданих. Clarifai зі штаб-квартирою у Вашингтоні використовує машинне навчання та глибокі нейронні мережі для автоматичної ідентифікації та аналізу зображень, відео, тексту та аудіо. Clarifai дозволяє користувачам впроваджувати технологію ШІ у свої продукти за допомогою API, Mobile SDK та/або локальних рішень.
DeepAI
deepai.org
Інструменти штучного інтелекту для творчих людей від природи
OpenAI Platform
openai.com
OpenAI – це компанія з дослідження та розгортання штучного інтелекту, яка прагне забезпечити користь усього людства від штучного інтелекту загального призначення. ШІ є надзвичайно потужним інструментом, який повинен бути створений з урахуванням безпеки та потреб людини. OpenAI прагне поставити це узгодження інтересів на перше місце — перед прибутком. Щоб досягти нашої місії, ми повинні охоплювати та цінувати багато різних точок зору, голосів та досвіду, які утворюють повний спектр людства. Наші інвестиції в різноманітність, справедливість та інклюзивність тривають, реалізуються через широкий спектр ініціатив, які захищаються та підтримуються керівництвом. У OpenAI ми віримо, що штучний інтелект має потенціал, щоб допомогти людям вирішувати величезні глобальні виклики, і ми хочемо, щоб переваги ШІ були широко поширені.
Notta
notta.ai
NOTTA - це провідний інструмент транскрипції AI та нотектор з зустрічі, який допомагає швидко переписувати та узагальнити будь -які голосові розмови на дієвий текст із підтримкою 58 мов. * Важливі новини: Airgram приєднався до Нотта! Крім переписування відео/аудіофайлів, виступи в прямому ефірі, Notta інтегрується з провідними платформами відеоконференції, включаючи Zoom, Microsoft Teams та Google Meet, для створення автоматизованих нотаток для зустрічей. Це також дозволяє користувачам переглядати, шукати, редагувати, експортувати та ділитися стенограмами з членами команди для безшовної співпраці. Notta дає вам можливість максимізувати значення кожної розмови.
Resemble.ai
resemble.ai
Resemble AI створює власні голоси штучного інтелекту за допомогою власних моделей глибокого навчання, які створюють високоякісний аудіовміст, створений штучним інтелектом, за допомогою синтезу тексту в мовлення та синтезу мовлення. Resemble Localize, наш багатомовний інструмент локалізації, перекладає текст і може конвертувати ваш голос штучного інтелекту до 100 мовами. Resemble Fill — це наша функція генеративної заливки (аудіозапис), яка дає змогу змінювати наявне мовлення за допомогою клонованого штучного інтелекту голосу. Заливку можна використовувати для перегляду програмної аудіореклами, вставки динамічної потокової реклами (SAI), голосових помічників тощо. Нещодавно ми виграли нагороду Webby Award 2023 за «Найкраще використання голосових технологій» за внесок нашого голосового штучного інтелекту в «Щоденники Енді Ворхола», номінованого на премію Netflix. Разом із Netflix ми співпрацюємо з Byju's, The World Bank Group, Boingo, Universal Pictures, Paramount Pictures тощо.
Face Age
getfaceage.com
Вікне вік використовує передові технології для аналізу атрибутів шкіри обличчя, зйомки деталей, таких як зморшки, пори, прищі та мішок для очей для розуміння шкіри кожного клієнта. Вік Face розроблений для легкої інтеграції в існуючі платформи електронної комерції. Face Age пропонує різні варіанти інтеграції, що робить процес налаштування гладким та ефективним. Незалежно від того, чи ви керуєте невеликим магазином бутіків або масштабним ринком, віком, який не працює, безперешкодно адаптується до ваших технічних вимог.
Picture to Text
picturetotext.info
Їх конвертер зображення в текст робить конвертацію зображень у редагований текст простим і ефективним. Незалежно від того, чи є у вас відскановані документи, рукописні нотатки чи будь-який інший візуальний вміст, їхній інструмент легко впорається з усім. Насолоджуйтесь високою точністю завдяки надійному виділенню тексту з різних типів зображень. Його зручний інтерфейс гарантує, що кожен може використовувати його без будь-яких проблем. Крім того, вони підтримують кілька мов, тож ви можете легко працювати з текстом різними мовами. Однією з визначних функцій є можливість надсилати масові зображення, що економить ваш час під час обробки великих обсягів даних. Вони також підтримують кілька форматів зображень, що робить його універсальним для будь-якого проекту. Найкраще те, що їх інструмент абсолютно безкоштовний у використанні. Завдяки конвертеру фотографій у текст ви можете: * Економте час, легко перетворюючи зображення на текст * Підвищення продуктивності завдяки швидким і точним результатам * Спростіть свій робочий процес за допомогою інструменту, який простий у використанні Розкрийте потенціал вашого візуального вмісту за допомогою нашого високоточного, багатомовного та універсального конвертера зображення в текст.
Hour One
hourone.ai
Година одна революціонує створення контенту для бізнесу, централізуючи всі робочі процеси на одній платформі, що працює на AI. Ми можемо похвалитися найбільш рятувальними аватарами ринку, що містять природні рухи, які яскраво оживляють ваші ділові повідомлення. Наші шаблони, що налаштовуються для будь -якого бренду, надають командам можливості розробляти персоналізований контент у масштабі - не потрібні навички дизайну чи редагування. Плюс до того, при швидкому рендерінгу та безпеці вищого рівня, година One виділяється як операційна система Premier Content, розроблена для потреб підприємства. Що раніше займає місяці, зараз займає лише хвилини і створює більш високу взаємодію ... Робота розумніша, не важча з годиною та створює персоналізовані ділові відео, які спричиняють вплив. * Hourone - це інструмент створення відео, який дозволяє користувачам створювати маркетингові відео та презентації з різноманітними шаблонами, голосами та персонажами. * Користувачам подобається простота використання, асортимент голосів та персонажів на вибір, швидкий процес та час завантаження та підтримка команди успіху клієнтів. * Рецензенти пережили такі проблеми, як функція роботизованого тексту-розмову, обмежені варіанти аватара, крива навчання для випадкових користувачів, обмежені можливості брендингу, повільний час завантаження та відсутність чітких інструкцій для певних функцій.
Altered
altered.ai
Altered — це аудіоредактор наступного покоління, який інтегрує численні технології голосового штучного інтелекту в зручну програму для створення високоякісного голосового контенту для різних галузей, зокрема для подкастерів, студій відеоігор та електронного навчання.
Roboflow
roboflow.com
Маючи лише кілька десятків прикладів зображень, ви можете навчити працюючу сучасну модель комп’ютерного зору менш ніж за 24 години. Roboflow створює продукти програмного забезпечення як послуги, щоб спростити будівництво за допомогою комп’ютерного зору. Понад 250 000 розробників використовують Roboflow, щоб керувати даними зображень, анотувати та маркувати набори даних, застосовувати попередню обробку та доповнення, конвертувати формати файлів анотацій, навчати модель комп’ютерного бачення одним клацанням миші та розгортати моделі через API або на межі.
Muse.ai
muse.ai
Muse.ai - це платформа для пошуку відео, яка дозволяє будь -кому швидко знайти певні моменти у великих відеозаписах. Це також повна платформа для зберігання та потокове відео, яка дозволяє користувачам вбудувати найсучасніший пошук відео на будь -якому веб -сайті.
npm
npmjs.com
npm — це менеджер пакетів для мови програмування JavaScript, який підтримується npm, Inc. npm — це менеджер пакунків за умовчанням для середовища виконання JavaScript Node.js. Він складається з клієнта командного рядка, який також називається npm, і онлайнової бази даних загальнодоступних і платних приватних пакетів, яка називається реєстром npm.
Kili Technology
kili-technology.com
Швидко створюйте високоякісні набори даних. Підприємства довіряють нам оптимізацію операцій маркування даних і створення найкращих наборів даних для своїх користувальницьких моделей, генеративного штучного інтелекту та магістратури. ___ Чому Kili Technology? Ви можете цього не знати, але: Набір даних MNIST має рівень помилок 3,4% і все ще цитується в понад 38 000 публікаціях. Набір даних ImageNet із його краудсорсинговими мітками має рівень помилок 6%. Цей набір даних, можливо, лежить в основі найпопулярніших систем розпізнавання зображень, розроблених Google і Facebook. Системна помилка в цих наборах даних має реальні наслідки. Моделі, навчені на даних, що містять помилки, змушені вивчати ці помилки, що призводить до хибних прогнозів або необхідності перенавчання на постійно зростаючих обсягах даних, щоб «вимити» помилки. Кожна галузь почала розуміти трансформаційний потенціал ШІ та інвестувати. Але революція трансформаторів машинного навчання та невпинна зосередженість на оптимізації моделей машинного навчання досягає точки зменшення прибутків. Що ще є?
Deep Dream Generator
deepdreamgenerator.com
Генератор глибоких снів. Дізнайтеся, що може створити згорточна нейронна мережа шляхом надмірної обробки зображення та вдосконалення функцій.
AssemblyAI
assemblyai.com
AssemblyAI — це компанія, що займається розробкою мовного штучного інтелекту, яка зосереджена на створенні нових найсучасніших моделей штучного інтелекту, які можуть транскрибувати та розуміти людську мову. Наші клієнти, такі як CallRail, Fireflies і Spotify, обирають AssemblyAI, щоб створювати неймовірні нові технології та продукти на основі штучного інтелекту на основі голосових даних. Моделі та фреймворки AssemblyAI включають: - AI Speech-to-Text - Аудіорозвідка, включаючи підсумовування, аналіз настроїв, виявлення тем, модерування вмісту, редагування ідентифікаційної інформації тощо - LeMUR, платформа для застосування потужних LLM до транскрибованого мовлення, де ви можете задавати складні запитання, витягувати дії та підсумки зі своєї транскрипції тощо.
Gladia
gladia.io
Gladia — це платформа інфраструктури знань штучного інтелекту, яка надає API-інтерфейси plug-and-play, які дозволяють користувачам отримати максимальну віддачу від своїх даних. Speech-to-Text API Alpha є їхньою останньою пропозицією, яка пропонує обробку в реальному часі та рівень помилок у словах лише 1%. Він створений на основі моделей Whisper від Open AI і здатний транскрибувати одну годину аудіо лише за 10 секунд. API доступний безкоштовно та підтримує 99 мов. Gladia очолюють Жан-Луї Кегінер, засновник і генеральний директор, і Джонатан Сото, співзасновник і технічний директор. Queguiner має ступінь магістра в галузі символічного штучного інтелекту та самостійно створив чат-бота для кураторства, класифікації та об’єднання всіх програм штучного інтелекту в одному магазині. Сото має ступінь магістра Массачусетського технологічного інституту та є автором багатьох наукових робіт. Gladia надає навчальні посібники та документацію для користувачів, а також особисту консультацію з командою. Вони прагнуть зробити свої API доступнішими та доступнішими, ніж будь-що інше на ринку, без шкоди для якості.
Deepgram
deepgram.com
Deepgram є основоположною компанією штучного інтелекту, яка прагне зрозуміти людську мову. Ми надаємо будь-якому розробнику доступ до найдосконалішої транскрипції та розуміння мовлення ШІ за допомогою лише виклику API. Наші моделі забезпечують найшвидшу та найточнішу транскрипцію разом із такими контекстними функціями, як резюмування, аналіз настроїв і визначення теми. Крім того, розробники можуть: * Обробляйте пряму трансляцію або попередньо записане аудіо * Транскрибуйте десятками мов * Навчання спеціальних моделей для унікальних випадків використання * Доступ до глибокого NLU за допомогою єдиного API * Створюйте будь-яку мову програмування за допомогою наших SDK * Розгортання локально або в керованій хмарі DG * Отримайте масштабовану інформацію GPU для навчання та висновків Deepgram є гордим партнером NVIDIA та компанії Y Combinator, і нещодавно ми завершили проект серії B вартістю 72 мільйони доларів, щоб визначити майбутнє розуміння мовлення ШІ, що зробило нас найбільш фінансованою компанією мовного ШІ на своєму етапі. Партнер NVIDIA та компанії Y Combinator.
SpeechFlow
speechflow.io
SpeechFlow — це передовий інструмент для перетворення мовлення в текст, який надає підприємствам і окремим особам неперевершену точність і ефективність. Наша передова технологія штучного інтелекту забезпечує точну транскрипцію аудіо- та відеовмісту в письмовий текст, підтримуючи до 14 мов, крім англійської. Основні особливості: * Багатомовні транскрипції: подолайте мовні бар’єри завдяки підтримці 14 мов. Отримайте точні та надійні транскрипції в різних мовних контекстах. * Універсальне рішення для транскрипції: API та онлайн-платформа: для підприємств і окремих осіб SpeechFlow пропонує інтерфейс API розпізнавання мовлення та функції онлайн-транскрипції, які прості та легкі у використанні. * Точні транскрипції: найкраща в галузі точність, розуміння галузевої термінології та контексту для повної та надійної транскрипції. * Галузеві моделі: розроблені для задоволення унікальних потреб різних секторів, наші добре навчені моделі розпізнавання мовлення підвищують операційну ефективність у сфері охорони здоров’я, фінансів, юридичних послуг, обслуговування клієнтів та освіти. * Блискавична обробка: відчуйте швидку транскрипцію: 1 година аудіо транскрибується менш ніж за 3 хвилини, що економить ваш дорогоцінний час. * Безкоштовна розширена пробна версія щомісяця: 5 годин безкоштовного перетворення мовлення в текст на користувача на місяць * Рентабельне ціноутворення: ціни від 0,0002 дол. США за секунду, платіть лише за те, що використовуєте, завдяки нашій гнучкій системі оплати за використання Основна сфера застосування: * Контакт-центри: отримайте цінну інформацію з розмов із клієнтами, підвищте продуктивність агентів і зменшіть витрати. * Субтитри до відео: покращте доступність і охопіть ширшу аудиторію за допомогою точної транскрипції відео. * Віртуальні зустрічі: легко транскрибуйте зустрічі та отримуйте інформацію з кожної дискусії, незалежно від фонового шуму. * Моніторинг медіа: створіть безпечнішу платформу, виявляючи з високою точністю конфіденційний вміст, як-от ворожі висловлювання та ненормативну лексику. * Творці вмісту: легко транскрибуйте інтерв’ю та лекції для цілеспрямованого аналізу. * Перекладачі: покращте робочий процес і забезпечте точні переклади. Вимоги до використання: Висока точність SpeechFlow, швидка обробка, багатомовна підтримка та рентабельна ціна роблять SpeechFlow найкращим вибором для всіх ваших потреб у перетворенні мови в текст. Натисніть зараз, щоб спростити процес транскрипції та вивести свій бізнес на новий рівень за допомогою SpeechFlow!
PromptSmart
promptsmart.com
PromptSmart — це телесуфлер, який стежить за вашим голосом, допомагаючи вам створювати відео чи презентації. PromptSmart — це перша в історії програма телесуфлера з розпізнаванням голосу — найдосконаліший інструмент публічних виступів! Запуск у серпні 2014! PromptSmart народився з пристрасті до публічних виступів. Засновники PromptSmart тренували та наставляли студентів MBA мистецтву публічних виступів. Розуміючи, що багатьом ораторам було б краще підтримувати інтуїтивно зрозумілий телесуфлер, керований динаміком, ми також визнали, що сучасні мобільні пристрої можуть задовольнити цю потребу. З огляду на це було створено PromptSmart. PromptSmart також задовольняє потреби спікерів, які віддають перевагу нотаткам замість повністю написаних промов. Ми розробили функцію цифрових нотатників, щоб дозволити доповідачам залишатися в курсі, відстежуючи ключові повідомлення, які потрібно висвітлити. Кінцевим результатом є те, що PromptSmart є найдосконалішим інструментом публічних виступів для будь-якого стилю виступу!
Voiceitt
voiceitt.com
Voicesitt-це нагорода запуску розпізнавання мови та соціальне підприємство, яке розробило технологію власного автоматичного розпізнавання мови (ASR), яка перетворює нестандартні моделі мовлення в чітку промову в режимі реального часу, що дозволяє дітям та дорослим з серйозними порушеннями мовлення та інвалідністю для доступу Основні голосові активовані технології та пристрої. Додаток, що підтримує розмовну комунікацію для людей з нестандартною мовою. Ви можете використовувати Voiceitt для спілкування голосом з іншими та з голосовими активованими пристроями, такими як Alexa!
Capsolver
capsolver.com
Автоматичний розв’язувач captcha Capsolver пропонує найдоступніше та найшвидше рішення для розв’язання captcha. Ви можете швидко поєднати його зі своєю програмою, використовуючи його просту опцію інтеграції, щоб досягти найкращих результатів за лічені секунди. З коефіцієнтом успіху 99,15% Capsolver може відповідати на понад 10 мільйонів запитів капчі щохвилини. Це означає, що ваша автоматизація або сканування матимуть 99,99% безвідмовної роботи. Ви можете купити пакет captcha, якщо у вас великий бюджет. За найнижчою ціною на ринку ви можете отримати різноманітні рішення, зокрема reCAPTCHA V2, reCAPTCHA V3, hCaptcha, hCaptcha Click, reCaptcha click, Funcaptcha Click, FunCaptcha, aws captcha, перетворення зображення в текст тощо. З цією послугою 0,1 с є найнижчою швидкістю, яку будь-коли вимірювали. Тепер CapSolver надає клієнтам послуги розпізнавання зображень за допомогою штучного інтелекту та машинного навчання. Мета їхньої роботи полягає в тому, щоб використовувати штучний інтелект у більшій кількості сфер, розширюючи можливості в технологічно керованих середовищах.
Vue.ai
vue.ai
Vue.ai — одна з перших у світі платформ штучного інтелекту загального призначення, яка дає змогу великим підприємствам у всьому світі створювати широкий спектр програм із підтримкою штучного інтелекту для різних робочих процесів і функцій. Vue.ai забезпечує цінність, на відміну від будь-якого іншого точкового рішення, об’єднуючи зображення, відео та текстові дані з усього підприємства, декодуючи їх за допомогою свого стеку штучного інтелекту, дозволяючи інтелекту подаватись на підприємство для прийняття рішень на основі даних. Завдяки поєднанню готових до використання API, інструментів без коду та інструментів із низьким кодом Vue.ai дає змогу маркетинговим, продуктовим, бізнес-командам і технологічним командам досягти порядку величини впливу на зростання прибутку, ефективність і зниження витрат . Наразі Vue.ai розгорнуто в кількох галузях, включаючи роздрібну торгівлю, фінанси, страхування, логістику та охорону здоров’я. Vue.ai — бренд Mad Street Den, заснований Ашвіні Асоканом і Анандом Чандрасекараном.
MobileEngine
services.tineye.com
TinEye — це компанія, що займається пошуком і розпізнаванням зображень. Ми є експертами в області комп’ютерного зору, розпізнавання образів, нейронних мереж і машинного навчання. Наша місія — зробити ваші зображення доступними для пошуку.
SpeedSize
speedsize.com
SpeedSize™ — це найдосконаліша альтернатива звичайному стисненню та доставці на основі штучного інтелекту, платформа без коду, що забезпечує високоякісне медіа-вдосконалення для онлайн-брендів. Штучний інтелект SpeedSize на базі нейронауки аналізує ваші зображення та відео, щоб видалити дані, які людський мозок не може сприйняти, а потім відтворює їх у ідентичній якості, але меншого розміру, і надає оптимальний файл для кожного відвідувача веб-сайту. Оновіть презентацію продукту свого веб-сайту до зображень із якістю 4k і автоматичного відтворення відео, не сповільнюючи веб-сайт.
Imagga
imagga.com
Imagga — це хмарна та локальна платформа API для автоматичного додавання тегів до зображень і відео, призначена для розробників, компаній і підприємств. Технологія Imagga допомагає компаніям зрозуміти свої великомасштабні та динамічні колекції зображень і відео. Наразі (станом на жовтень 2017 року) використовується понад 11 500 розробниками та понад 220 підприємствами по всьому світу та отримав численні світові нагороди та визнання, такі як «Найкращий постачальник технологій» на South Summit '15 від Його Величності Короля Іспанії, глобального чемпіона з новин і медіа у світі. Нагороди Summit Awards '16 від Організації Об'єднаних Націй та Global Innovator in Image Analytics '16 від IDC, серед інших. Піонер і глобальний новатор у сфері додавання тегів до зображень як сервісного простору – компанія використовує свій хмарний API з 2011 року, а свої флагманські технології автоматичного додавання тегів і автоматичної категоризації – з 2013 року. Окрім технології розпізнавання зображень, Imagga надає платформу хмарних API для автоматизованого розпізнавання зображень, позначення тегами та категоризації, що дозволяє розробникам і компаніям створювати програми та рішення, які розуміють зображення. За потреби цю технологію можна також поставити як локальну установку. Технологія розпізнавання зображень Imagga повністю автоматизує процес призначення ключових слів і/або доменних категорій зображенням. Рішення є горизонтально масштабованим і може обробляти будь-яке навантаження зображень, які потрібно проаналізувати та анотувати. Він може адаптуватися до потреб клієнтів за допомогою спеціального навчання та/або циклу зворотного зв’язку. Завдяки API, який дуже легко інтегрувати в хмару або локально, він може бути запущений у виробництво за кілька годин.
Krisp
krisp.ai
Krisp — це інтелектуальна програма, призначена для підвищення ефективності та чіткості онлайн-зустрічей і дзвінків. Насамперед він використовує ШІ для шумозаглушення, ефективно усуваючи фонові шуми, голоси та відлуння під час онлайн-взаємодії. Ця функція забезпечує чітке та якісне спілкування в різних налаштуваннях, від індивідуальних розмов до командних зустрічей і кол-центрів. Окрім шумопоглинання, Krisp також пропонує стенограми зустрічей у реальному часі, що покращує доступність і допомагає вести записи. Крім того, він має можливість генерувати стислі нотатки та підсумки наради, фактично слугуючи помічником на нарадах зі штучним інтелектом. Ще одна важлива функція Krisp — функція запису зустрічей, яка автоматично записує віртуальні зустрічі в усіх комунікаційних програмах. Спеціально для середовища колл-центру Krisp надає функцію локалізації акцентів AI, яка перетворює акценти агентів у режимі реального часу відповідно до рідного акценту клієнтів для чіткішого спілкування. Він також надійно транскрибує розмови агентів і клієнтів у режимі реального часу. Сервіси програми можна інтегрувати в різні продукти за допомогою наданого SDK для розробників. Як багатофункціональний інструмент штучного інтелекту, Krisp обслуговує широке коло користувачів, включаючи окремих осіб, фрілансерів, гібридні робочі групи, групи продажів, професійні служби та кол-центри.
Symbl.ai
symbl.ai
Symbl.ai — це платформа для аналізу розмов, яка пропонує розробникам транскрипцію в режимі реального часу та аналітику неструктурованих даних розмов за допомогою передових моделей глибокого навчання. Інструмент надає рішення для різних галузей промисловості, таких як розвідка про доходи, заходи та вебінари, віддалена співпраця, контакт-центр і розвідка про підбір персоналу. Функції Symbl.ai підтримують спеціальні трекери, підсумовування, моделювання тем, транскрипцію, аналітику розмов, а також попередньо створений інтерфейс користувача та компоненти для голосових, аудіо та текстових даних. Завдяки технології API Symbl.ai дозволяє асинхронне розпізнавання мовлення в режимі реального часу для неструктурованих людських розмов, дозволяючи інструменту додавати інтелект за допомогою одного виклику API. Крім того, платформа забезпечує виявлення ключових слів, фраз і намірів у режимі реального часу, як менш ніж за 400 мілісекунд, так і через пакетні/асинхронні запити. Symbl.ai включає інтеграцію мовлення в текст, що забезпечує найточніший і асинхронний API розпізнавання мовлення, створений для людських розмов. Інструмент аналітики розмов генерує різні показники для покращення аналітики розмов користувачів або агентів, наприклад співвідношення розмови та прослуховування, слів за хвилину, тривалість розмови та тематичні настрої. Symbl.ai також підтримує обробку розмов і отримання інформації з різних каналів розмов, таких як відео- чи аудіофайли, телефонія та потокове передавання. Крім того, Symbl.ai надає пріоритет клієнтській підтримці, надаючи гнучкі плани без зобов’язань щодо використання та можливості масштабованого зростання.
Speechmatics
speechmatics.com
Speechmatics є провідним світовим експертом у сфері мовленнєвого інтелекту, який поєднує останні досягнення в області штучного інтелекту та машинного навчання, щоб розкрити бізнес-цінність людського мовлення. Компанії використовують Speechmatics у всьому світі, щоб точно розуміти та транскрибувати людське мовлення в текст незалежно від демографічної групи, віку, статі, акценту, діалекту чи місця розташування в режимі реального часу та на записаних носіях. Поєднуючи ці стенограми з найновішими можливостями мовлення на основі ШІ, компанії створюють продукти, які використовують резюме, теми, настрої, розділи, переклад тощо. Speechmatics щомісяця обробляє понад 300 років транскрипції по всьому світу 50 мовами. Будучи піонером машинного навчання в розпізнаванні мовлення, його нейронні мережі враховують акустику, мови, діалекти, кількох мовців, пунктуацію, використання великих літер, контекст і неявні значення. Штаб-квартира Speechmatics розташована в Кембриджі, Великобританія, а також офіс у Нью-Йорку. Speechmatics є зареєстрованою торговою маркою.
AI Voice Detector
aivoicedetector.com
AI Voice Detector — це інструмент перевірки голосу, який допомагає виявити автентичність і відфільтрувати голоси, створені ШІ. Він пропонує користувачам душевний спокій і захист від маніпуляцій зі звуком, дезінформації, голосового шахрайства та плагіату під час усного оцінювання. * AI Voice Detector — це інструмент, призначений для розрізнення голосів, згенерованих комп’ютером, від реальних людських голосів, спеціально для бізнес-випадків використання, забезпечуючи автентичність вмісту та надійне звітування під час взаємодії з клієнтами. * Рецензенти високо оцінюють реалізацію програмного забезпечення для захисту від аудіоманіпуляцій і голосового шахрайства, простоту використання, швидку обробку та здатність легко обробляти широкий спектр форматів аудіофайлів без будь-яких проблем. * Користувачі згадували такі обмеження, як система, яка вимагає, щоб аудіофайли тривали щонайменше 8 секунд і не містили фонової музики, час від часу помилково ідентифікувала справжні голоси як фальшиві та навпаки, а також обмежені можливості інтеграції програмного забезпечення.
Kukarella
kukarella.com
Зробіть голос за кадром із ідеальною чіткістю звуку, темпом, інфікацією та вимовою. На Kukarella ви можете спробувати найкращі нейронні голоси ШІ. Усі комерційні права включені. Kukarella пропонує доступ до понад 800 голосів штучного інтелекту 130 мовами та акцентами, які підходять для комерційного використання в будь-якому з наших платних планів. Крім озвучення, ви можете використовувати інструмент Dialogues AI для створення діалогів або перекладати та дублювати свій текст на сотні мов за допомогою інструмента Simdubbing. І це ще не все – ви можете транскрибувати всі види відео, аудіо та відео YouTube, знімати текст із веб-сторінок і розпізнавати текст на зображеннях. Крім того, Kukarella співпрацює з одними з найбільших імен у сфері технологій, як-от Google, Amazon, Microsoft і IBM, тому ви знаєте, що отримуєте найкраще. Багато творчих людей із таких організацій, як Уряд Канади, Salesforce, DHL, McDonald's, Лондонський університет і Daimler-Mercedes, використовують Kukarella для озвучування та транскрипції, тож ви будете у гарній компанії.
Jotengine
jotengine.com
Jotengine робить розмови та зустрічі більш продуктивними, перетворюючи їх на аудіотранскрипцію та субтитри до відео.
Dictanote
dictanote.co
Ми допомагаємо користувачам підвищити продуктивність за допомогою голосового введення! Dictanote — це сучасна програма для нотаток із вбудованою інтеграцією мовлення в текст, яка полегшує вам голосове введення нотаток понад 50 мовами. Voice In – це розширення chrome для перетворення мовлення в текст, яке дозволяє вводити текст у будь-якому текстовому полі на будь-якому веб-сайті за допомогою голосу.
Datch
datch.io
Datch — це платформа, яка використовує штучний інтелект для збору дуже деталізованих, структурованих даних, орієнтованих на людину, і водночас надає інформацію про активи для прийняття рішень і управління ресурсами. Наша мета полягає в тому, щоб глибоко усунути дефіцит доступності, надаючи дані та аналітичні дані, необхідні для зниження MTTR активів, збільшення MTBF, підтримки кращого планування та забезпечення швидшого прийняття рішень. Щоб підтримувати цілі доступності активів щодо управління ресурсами, звітності, планування, планування та надійності, продукт розроблено навколо єдиної ціннісної пропозиції: «ідеальні дані». Під ідеальними даними ми маємо на увазі повні, високоточні звіти з багатим контекстом, які надходять із першої лінії, а також ідеальне відкликання та передачу даних потрібним людям у потрібний час. Збирання даних досягається за допомогою комбінації можливостей робочого процесу, таких як перетворення мови в текст, переклад у реальному часі та розмовний штучний інтелект, а також збагачення даних за допомогою функцій, які додають контекст і вказівки для перетворення даних під час їх захоплення. Доступність даних і аналітика активів — це інструменти, які базуються на генеративному пошуку, навченому на системі керування документами компанії, історії керування роботою та інших багатих мовами джерелах даних, пов’язаних із активами.
Recordator
recordator.com
Recordator.com — це швидке та просте рішення для тих, хто хоче записувати свої дзвінки з високою якістю. Він працює на будь-якому мобільному пристрої та операторі, не вимагаючи жодних налаштувань.
SoundHound
soundhound.com
Як провідний інноватор розмовного інтелекту, ми пропонуємо незалежну платформу голосового штучного інтелекту, яка дозволяє компаніям у різних галузях надавати своїм клієнтам найкращий у своєму класі досвід спілкування. Побудована на основі власних технологій Speech-to-Meaning® і Deep Meaning Understanding®, вдосконалена голосова платформа SoundHound AI забезпечує виняткову швидкість і точність і дозволяє людям взаємодіяти з продуктами та послугами так само, як вони взаємодіють один з одним, говорячи природно. SoundHound довіряють компанії по всьому світу, зокрема Hyundai, Mercedes-Benz, Pandora, Qualcomm, Netflix, Snap, Square, LG, VIZIO, KIA та Stellantis.
SpeechAce
speechace.com
У SpeechAce ми прагнемо допомогти тим, хто вивчає мову, покращити свої розмовні здібності за допомогою універсальної технології розпізнавання мовлення. Ми розробили перший у світі API розпізнавання мовлення, який не лише допомагає тим, хто вивчає мову, оцінити свої розмовні навички, але й точно визначає сфери, у яких вони мають покращитись. Хоча перша версія нашого API розпізнавання мовлення забезпечувала лише оцінку вимови, тепер ми розширили наші пропозиції, включивши повну транскрипцію мовлення разом із оцінкою навичок вищого рівня, таких як словниковий запас, граматика, плавність, зв’язність і релевантність. SpeechAce може похвалитися різноманітною клієнтською базою в усьому світі, яка включає одні з найменших (але найгарячіших) стартапів, а також деякі з найбільших постачальників мовних послуг у світі.
Vatis Tech
vatis.tech
Революційне розпізнавання мовлення з надзвичайною точністю та доступною ціною. API Vatis Tech надає вдосконалену технологію перетворення мовлення в текст, яка автоматично перетворює аудіо- та відеофайли в текст із точністю понад 95% за допомогою власних алгоритмів глибокого навчання розпізнавання мовлення. Vatis Tech пропонує свій механізм API перетворення мови в текст і веб-платформу для гнучких стартапів, гігантів, подкастерів, журналістів і розробників. Це дозволяє постачальникам рішень і послуг інтегрувати технологію у свої програми, незалежно від галузі чи варіанту використання. * Розгортання локально або в хмарі * Створюйте на будь-якій мові програмування за допомогою нашого API * Отримайте масштабовану інформацію GPU для навчання та висновків * Контекстні функції, такі як щоденник мовця, виявлення об’єктів, пунктуація та перетворення великих чи цифр. * Функції редагування тексту всередині веб-програми * Транскрибуйте файли в реальному часі або попередньо записані
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI стимулює впровадження GenAI на підприємствах. Нас підтримують Accel, Flipkart Ventures, Together Fund, Speciale Invest, Techstars та інші відомі інвестори TuneChat: наша програма для чату на основі моделей з відкритим кодом TuneStudio: наш ігровий майданчик для розробників для тонкого налаштування та розгортання LLM ChainFury: наш відкритий механізм підказок, доступний на GitHub
Neuton.AI
neuton.ai
Neuton.AI – платформа Tiny ML без коду. Neuton.AI був розроблений, щоб допомогти користувачам автоматично створювати надзвичайно крихітні оптимальні моделі ML розмір і точність, і вбудовувати їх у будь-який мікроконтролер, навіть із 8-бітною точністю. Моделі Neuton надзвичайно компактні. До 1000 разів: • менший • мають менше коефіцієнтів • продемонструвати швидший висновок у порівнянні з TensorFlow та іншими фреймворками. Наша команда дослідників даних створила унікальну структуру нейронної мережі Neuton, який є «мозком» нашої платформи. Структура базується на принципі створення моделі нейрон за нейроном, що дозволяє користувачам * автоматично створювати моделі оптимальних розмірів і точності * уникайте ручного пошуку параметрів нейронної мережі * виключити необхідність стиснення, квантування та відсікання моделі після її створення * створювати неймовірно компактні моделі, готові для вбудовування в мікроконтролери Моделі Neuton зберігають усі вихідні характеристики без будь-якого зниження точності. Neuton не зменшує розмір моделі після її створення. Скористайтеся нашим сервісом абсолютно безкоштовно Створіть свою першу надзвичайно крихітну модель ML за допомогою Neuton, щоб зробити свій крайовий пристрій інтелектуальним.
NVIDIA Developer
developer.nvidia.com
Створюйте програми за допомогою Generative AI. Створюйте прототипи та розгортайте штучний інтелект за допомогою готових до виробництва API, які працюють будь-де.
Landing AI
landing.ai
Комп’ютерне бачення стало надзвичайно простим. Створіть і розгорніть свою систему комп’ютерного зору за лічені хвилини. Немає потреби в складному програмуванні чи досвіді ШІ.
Enablex.ai
enablex.io
Enablex.io-це сінгапурська, глобальна, повна стекла комунікаційна платформа та постачальник рішень, яка дозволяє розробникам та бізнесу забезпечити цілісний досвід Omnichannel своїм споживачам за допомогою відео, голосу, SMS та API WhatsApp, SDKS та низьким кодом. Підтримується командою з понад 50 пристрасних технологів, вона дає можливість компаніям Fortune 500, а також стартапами по всьому світу через свою інтерактивну та дуже захоплюючу платформу досвіду клієнтів. Заснована в 2017 році, компанія встановила сильну присутність у APAC, США та Європі, яка обслуговує клієнтів різноманітної галузі, включаючи охорону здоров'я, телекомунікацій, BFSI, освіту, роздрібну торгівлю та електронну комерцію. По-перше, галузь, enablex.io пропонується як хмара, так і на локальній платформі CPAAS. Ця гнучка можливість розгортання дозволяє нам співпрацювати з Telco та постачальниками послуг, які хочуть запустити CPAAS під їхніми брендами як повністю білою пропозицією. Він також стосується потреб підприємств, що розглядають приватне розгортання CPAAS через регуляторні та вимоги до конфіденційності даних, та спільноту розробників взагалі. Enablex.io-це повноцінна послуга CPAAS, що дає можливість бізнесу розгортати комунікацію Omnichannel (відео, голос, SMS та обмін повідомленнями) на пристроях та платформах. Від чатів один на один до масштабних передач ми робимо комунікації розумнішими, гнучкими та особистішими, допомагаючи підприємствам залишатися вперед у цифровому світі.
SuperAnnotate
superannotate.com
SuperAnnotate — це провідна платформа для створення, точного налаштування, ітерації та керування вашими моделями штучного інтелекту швидше за допомогою найякісніших навчальних даних. Завдяки вдосконаленим інструментам анотації та контролю якості, контролю даних, функціям автоматизації, вбудованій інтеграції та управлінню даними ми дозволяємо підприємствам створювати набори даних і успішні конвеєри машинного навчання. Співпрацюйте з експертами SuperAnnotate і професійно керованим персоналом анотацій, який допоможе вам швидко надати високоякісні дані для створення найефективніших моделей.
V7
v7labs.com
V7 — це система обробки даних штучного інтелекту, розроблена для комп’ютерного зору та генеративних програм ШІ. Платформа надає інфраструктуру для корпоративних навчальних даних, яка включає маркування, робочі процеси, набори даних і має функцію для навчання людини в циклі. Він пропонує кілька властивостей анотацій для покращення якості даних для моделей ШІ. Завдяки таким функціям, як автоматичні анотації, анотації DICOM для медичних зображень, керування наборами даних і моделями, V7 автоматизує та оптимізує різні завдання. Інструменти анотації зображень і відео призначені для підвищення точності маркування даних. Крім того, він дає змогу створювати й автоматизувати користувальницькі конвеєри даних і має інструменти для автоматизації робочих процесів оптичного розпізнавання символів (OCR) і інтелектуальної обробки документів (IDP). V7 дозволяє користувачам доручати завдання анотацій аутсорсингу. Його можна використовувати в різних галузях промисловості, таких як сільське господарство, автомобілебудування, будівництво, енергетика, виробництво продуктів харчування та напоїв, охорона здоров’я тощо. Він пропонує функції співпраці для групових анотацій у режимі реального часу та забезпечує аналітику продуктивності етикеток і моделей. Крім того, V7 також полегшує анотації та робочі процеси навчання моделей, щоб бути більш ефективними через інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача. Завдяки вдосконаленій функції AutoAnnotate він пришвидшує швидкість і точність анотацій. Платформа інтегрується з AWS, Databricks і Voxel51, серед іншого, і підтримує низку типів даних, включаючи відео, зображення та текстові дані.
Syte
syte.ai
Syte — це платформа пошуку продуктів, спеціально розроблена для додатків електронної комерції. Він використовує візуальний штучний інтелект для покращення різноманітних дій електронної комерції, включаючи візуальний пошук, персоналізацію та автоматичне тегування продуктів. Сайт має на меті зв’язати покупців із продуктами, забезпечуючи візуальний пошук, який підвищує ефективність, підтримує стійкість і усуває тупикові ситуації. Він відображає візуально схожі та додаткові рекомендації щодо продуктів, щоб надихнути та звернути покупців різних типів. Він також оснащений автоматичною системою позначення продукту, яка економить час, оптимізує процеси мерчандайзингу та підвищує точність даних про продукт. Ці рішення можна адаптувати до різних реалій ринку та масштабувати для задоволення конкретних потреб різних галузей промисловості, таких як мода, домашній декор та ювелірні вироби. Він обслуговує підприємства різних розмірів, від підприємств, що розвиваються, до великих підприємств.
Dataloop
dataloop.ai
Dataloop — це передова платформа розробки штучного інтелекту, яка змінює спосіб створення програм штучного інтелекту в організаціях. Платформа Dataloop ретельно розроблена, щоб задовольнити розробників, які знаходяться в центрі процесу розробки штучного інтелекту, що робить роботу з даними та моделями штучного інтелекту більш простою та інтуїтивно зрозумілою. Комплексне рішення Dataloop охоплює весь життєвий цикл розробки AI, пропонуючи інструменти та функції, які спрощують керування даними, анотації, вибір моделі та розгортання. Платформа Dataloop створена з упором на співпрацю, дозволяючи розробникам, дослідникам обробки даних та інженерам бездоганно працювати разом, руйнуючи традиційні розбіжності та сприяючи інноваціям. Основні функції включають інтуїтивно зрозумілий інтерфейс перетягування для створення конвеєрів даних, величезну бібліотеку попередньо створених елементів і моделей AI, а також надійні можливості контролю даних і анотацій. Ці функції створені, щоб дати розробникам змогу швидко створювати прототипи, ітерації та розгортати рішення ШІ, йдучи в ногу з вимогами ринку, що швидко розвиваються. Dataloop прагне просувати розробку штучного інтелекту, надаючи платформу, орієнтовану на розробника, яка вирішує складності та виклики штучного інтелекту та керування даними. Бачення Dataloop полягає в тому, щоб демократизувати розробку ШІ, дозволяючи кожній організації використовувати потужність ШІ та просувати свої інноваційні рішення.
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