Програмне забезпечення для глибокого навчання - Найпопулярніші застосунки - Сан-Марино

Imagga

imagga.com

Imagga — це хмарна та локальна платформа API для автоматичного додавання тегів до зображень і відео, призначена для розробників, компаній і підприємств. Технологія Imagga допомагає компаніям зрозуміти свої великомасштабні та динамічні колекції зображень і відео. Наразі (станом на жовтень 2017 року) використовується понад 11 500 розробниками та понад 220 підприємствами по всьому світу та отримав численні світові нагороди та визнання, такі як «Найкращий постачальник технологій» на South Summit '15 від Його Величності Короля Іспанії, глобального чемпіона з новин і медіа у світі. Нагороди Summit Awards '16 від Організації Об'єднаних Націй та Global Innovator in Image Analytics '16 від IDC, серед інших. Піонер і глобальний новатор у сфері додавання тегів до зображень як сервісного простору – компанія використовує свій хмарний API з 2011 року, а свої флагманські технології автоматичного додавання тегів і автоматичної категоризації – з 2013 року. Окрім технології розпізнавання зображень, Imagga надає платформу хмарних API для автоматизованого розпізнавання зображень, позначення тегами та категоризації, що дозволяє розробникам і компаніям створювати програми та рішення, які розуміють зображення. За потреби цю технологію можна також поставити як локальну установку. Технологія розпізнавання зображень Imagga повністю автоматизує процес призначення ключових слів і/або доменних категорій зображенням. Рішення є горизонтально масштабованим і може обробляти будь-яке навантаження зображень, які потрібно проаналізувати та анотувати. Він може адаптуватися до потреб клієнтів за допомогою спеціального навчання та/або циклу зворотного зв’язку. Завдяки API, який дуже легко інтегрувати в хмару або локально, він може бути запущений у виробництво за кілька годин.