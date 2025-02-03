Програмне забезпечення для глибокого навчання - Найпопулярніші застосунки - Сінгапур

LumenVox

lumenvox.com

LumenVox є провідним постачальником мовних технологій операторського рівня для організацій у всьому світі. Як частина Capacity, LumenVox перетворює досвід клієнтів за допомогою технології розпізнавання мовлення та автентифікації голосу на основі штучного інтелекту. ДНК LumenVox базується на 20-річному досвіді голосових технологій і забезпечує найповнішу, економічно ефективну та гнучку пропозицію мовлення. Глибока історія компанії в області мовлення та голосових технологій дозволяє компаніям створювати голосові враження, які не тільки розуміють, що сказано, але й ідентифікують, хто це говорить. LumenVox — єдиний постачальник, який надає компаніям гнучкість і контроль, необхідні для легкої інтеграції програм у будь-яке середовище — локальне, багатохмарне чи гібридне. У порівнянні з іншими провайдерами мовлення, LumenVox зазвичай може знизити загальну вартість володіння (TCO) на 35 відсотків. Крім того, LumenVox може розгортати нові мовні моделі в середньому за 60 днів або менше, тоді як більшості провайдерів потрібно шість місяців або більше. ASR із транскрипцією є наріжним каменем портфоліо програмного забезпечення LumenVox. Стек програмного забезпечення для мовлення та голосу LumenVox працює на основі штучного інтелекту та глибокого машинного навчання, щоб забезпечити високопродуктивну мовленнєву технологію, орієнтовану на майбутнє. Завдяки наскрізним глибоким нейронним мережам механізм ASR від LumenVox прискорює можливість додавати нові мови та діалекти, щоб обслуговувати більш різноманітну базу користувачів. У поєднанні з ASR LumenVox пропонує програмне забезпечення для перетворення тексту в мову (TTS) для вербалізації письмового тексту. Це дозволяє компаніям перетворювати чат-ботів на голосових. За допомогою найсучаснішого набору інструментів LumenVox компанії можуть виконувати налаштування та транскрипцію, включаючи тестування параметрів, граматики та оновлення версій, для будь-якої програми розпізнавання мовлення. Набір інструментів допомагає клієнтам уникнути дорогих і трудомістких професійних послуг щоразу, коли їм потрібно розширити свою програму з підтримкою мовлення. Клієнти, які використовують успадковані ASR, можуть отримати вигоду від набору інструментів, маючи можливість легко перенести свої граматики та значення достовірності до LumenVox ASR.