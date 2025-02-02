Програмне забезпечення для глибокого навчання - Найпопулярніші застосунки - Швеція

Cogniphi

cogniphi.com

Ми в Cogniphi — це різноманітна команда інноваторів, яка зосереджена на трансформаційних результатах, і ми надзвичайно раді, що можемо вести бізнес у карколомне цифрове майбутнє. Ми віримо, що Vision AI стане стрижнею майбутнього ШІ. Перший з наших когнітивних пакетів AIVI (Artificial Intelligence Vision) — це спеціальна платформа, яка допомагає використовувати можливості Vision Intelligence у різноманітних бізнес-секторах, включаючи виробництво, роздрібну торгівлю, охорону здоров’я та спостереження. AIVI покладається на складні просторові обчислення, машинне навчання, розпізнавання образів, виявлення аномалій і комп’ютерне зір і перевірено в реальних умовах. На сьогоднішній день на платформі розміщено понад 150 галузевих шаблонів, працює понад 10 тисяч камер і отримано 6 мільйонів доларів США доходу від компаній із мінімальними інвестиціями. Ми пишаємося тим, що маємо перевірений набір можливостей, а також власні інструменти та методології для швидкої розробки, розгортання та експлуатації великомасштабних рішень. Колективна мудрість і досвід нашої підібраної мережі експертів зі штучного інтелекту з усього світу стимулюють наші інновації та програмне забезпечення, яке є критично важливим для цифрових реалізацій. Більше ніж когнітивні технології та інженерні навички, якими ми володіємо, ми також твердо віримо, що наше прагнення до досконалості та пристрасть до вирішення проблем забезпечать експоненціальне зростання для всіх зацікавлених сторін.